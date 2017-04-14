Fenerbahçe Avrupa'da finale yükseldi

Nefes kesen karşılaşmayı Fenerbahçe, UMMC Ekaterinburg karşısında 70-61 kazandı ve adını finale yazdırmayı başardı.

Fenerbahçe'nin rakibi, Dinamo Kursk - ZVVZ USK Prag maçının galibi olacak.

Fenerbahçe: 70 - UMMC Ekaterinburg: 61

Salon: DIVS

Hakemler: Jasmina Juras (Sırbistan), Michele Rosi (İtalya), Marko Vuckovic (Slovenya)

Fenerbahçe: Birsel Vardarlı Demirmen 4, Quigley 17, Lavender 21, Parker 4, Verameyenka 13, Gruda 5, Ayşe Cora, Pelin Bilgiç 6, Esra Ural, Melis Gülcan, Melisa Korkmaz

UMMC Ekaterinburg: Toliver 7, Nolan 2, Taurasi 26, Lyttle 6, Griner 7, Meesseman 2, Baric 11, Torrens, Vieru, Arteshina

1. Periyot: 10-14

Devre: 28-33

3. Periyot: 49-46

Beş faulle çıkan: 39.57 Verameyenka (Fenerbahçe)

Karşılaşmaya iyi başlayan UMMC Ekaterinburg, Taurasi'nin basketleriyle 3. dakikaya 7-2 önde girdi. Daha sonra iki takımın da birçok hücumdan yararlanamadığı maçta Fenerbahçe rakibine Lavender ve Parker'in basketleriyle karşılık verirken, Taurasi ve Griner ile skor bulmaya devam eden Rus ekibi ilk periyodu 14-10 üstün geçti.

İkinci periyoda Pelin Bilgiç'in dış atışlardan kaydettiği basketlerle başlayan Fenerbahçe, 13. dakikada skoru eşitledi: 18-18. Ancak Baric ve Lyttle'ın basketleriyle yeniden üstünlüğü eline geçiren UMMC Ekaterinburg, Taurasi ve Nolan'ın da verdiği katkıyla soyunma odasına 33-28 önde gitti.

Maçın ikinci yarısına etkili başlayan Fenerbahçe, Quigley, Birsel Vardarlı Demirmen ve Parker ile bulduğu basketlerle 34. dakikada tekrar skoru eşitledi: 37-37. Yaptığı etkili savunmayla rakibinin sayı üretmesini engelleyen sarı-lacivertli takım, Verameyenka, Quigley ve Lavender ile basketler atmaya devam ederek 28. dakikada farkı 10 sayıya (49-39) çıkardı. Fenerbahçe, yakaladığı 7-0'lık seriyle farkı eriten UMMC Ekaterinburg karşısında son çeyreğe 49-46 önde girdi.

Son periyota da iyi giren Fenerbahçe, Quigley, Lavender ve Birsel Vardarlı Demirmen ile kaydettiği basketlerle 36. dakikaya 63-54 önde girdi. Oyun disiplininden kopan rakibi karşısında kontrolü tamamen eline geçiren sarı-lacivertli takım, Lavender ve Quigley ile sayı üretmeye devam ederek müsabakadan 70-61 galip ayrıldı ve adını finale yazdırdı.