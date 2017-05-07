Burak Uygur Avrupa Şampiyonu oldu !

52. Avrupa Karate Şampiyonası'nda erkekler kumite 67 kiloda milli sporcu Burak Uygur, altın madalya kazandı.



İzmit'teki Şehit Polis Recep Topaloğlu Spor Salonu'nda düzenlenen organizasyonun üçüncü gününde milli sporcu Burak Uygur, Rus Alexandr Gutnik ile karşılaştı.



Final müsabakasında rakibini 3-1 mağlup eden Burak, altın madalyanın sahibi oldu.



Burak Uygur, şampiyonanın ilk gününde sırasıyla Belçikalı Jess Rosiello, Avusturyalı Stefan Pokorny, Karadağlı Mario Hodzic ve Macar Yves Martial Tadissi'yi eleyerek finale yükselmişti.



Madalya töreninin ardından AA muhabirine açıklama yapan Burak, bugüne kadar çok çalıştıklarını ve uzun zamandır kamplarda, antrenmanlarda olduklarını söyledi.



Çok emek verdiklerini, ter akıttıklarını ve bu terin karşılığını da aldıklarını dile getiren Burak, "Çok şükür Rabbim'e, bize güzel şeyler nasip etti. İnşallah şampiyonluk da bizim için hayırlı olur. 2020 Tokyo Olimpiyatları'na daha çok çalışıp, asıl hedefe ulaşmak için elimizden geleni yapacağız." diye konuştu.



"Devletimiz de o kadar büyük bir devlet ki, Allah'ın izniyle bu milletin sırtı yere gelmez." diyen Burak, "Bize çok güzel imkanlar sundular. Bu imkanları sundukça biz de bu başarıları korumak için tüm gayretimizle çalışmaya devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.



Burak Uygur, madalyasını, her zaman yanında olan nişanlısı Umay Tokcan'a armağan ettiğini sözlerine ekledi.