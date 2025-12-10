10 Aralık Dünya İnsan Hakları Günü

Ülke olarak, 102 yıllık Cumhuriyetimiz süresince birçok kazanımlar elde ettiğimizi düşünüyorum. Bununla birlikte, değişen dünya koşullarında altyapıdan teknolojiye, eğitimden sağlığa, tarımdan yapılaşmaya kadar pek çok alanda eksiklerimizi gidermek için çaba göstermekteyiz.

Ancak, birey olarak yasal kurallara uyma konusunda gösterdiğimiz direnç ile merkezi idare ve yerel yönetimlerin sunduğu hizmetlerde “eşit yurttaş, eşit kamu hizmeti” ilkesinin tam olarak hayata geçirilememesi, en büyük eksikliklerimizden biridir.

Yasaların uygulanmasında ve kamu hizmetlerinin sunumunda “eşit yurttaşlık” ilkesinin sağlanamaması, günümüzde en temel insan hakları sorunlarından biri haline gelmiştir.

Dünyada güçlünün güçsüzü ezdiği, ülke çıkarlarına yönelik politikaların ön plana çıktığı bir süreçte; adil ve güçlü bir devlet olmanın önemi her geçen gün daha da belirginleşmektedir. Kendilerini sözde insan hakları savunucusu olarak gösteren bazı ülkelerin, çıkarları uğruna sergiledikleri zulüm ve insanlık dışı uygulamalara hep birlikte tanıklık ediyoruz.

Dünya İnsan Hakları Günü vesilesiyle, öncelikle kendi insanımıza insanca bir yaşam sunmak ve refahını artırmak için çaba göstermeliyiz. Kamu kaynaklarının elde edilip kullanılmasından, kamu hizmetlerinin sunumuna kadar her aşamada tüm vatandaşlarımıza eşit davranmak zorundayız. Kanun önünde eşitlik ilkesini mutlaka uygulanabilir ve sürdürülebilir hale getirmeliyiz.

Ülke ve millet olarak, değişen dünya koşullarında birlik ve beraberlik içerisinde, insanca bir yaşam sürmeyi temenni ediyorum.

İnsan, insanca yaşamalıdır ki, devlet de yaşasın.

Saygılarımla,

Levent KÜÇÜK

Genel Başkan

Tüketiciler Derneği (TÜDER)