10 Aralık... İnsan Hakları Günü!..

Yerkürede milyonlarca insan aç.

Bir milyardan fazlası mutlak yoksul.

Her coğrafyada savaş...

Göçler, evsizler...

Topraklarının altı yağmalanan, denizleri, dağları, ovaları, ormanları ve doğal varlıkarı perişan edilen insanlar...

Siyasette, yönetimde, "kalite" irtifa kaybetmekte...

Basın hürriyeti, ifade özgürlüğü, yerlerde...

Bu gün Dünya İnsan Hakları Günü!

Güvenlik, sağlık, eğitim, çevre, hakça paylaşım ve özgür düşünce..

Bütün Dünya hep birlikte sürünüyoruz!..

"İnsan Hakları" yalnız siyasal değil aynı zamanda ekonomik ve sosyal açıdan da geçerli olmalı..

Güvenlik ve özgürlük birbirine feda edilmeden yaşanmalı...

Dahası "güvenlik" kavrayışı içine sosyal devlet ve sosyal adalet de eklenmeli...

Gelelim bize...

Özellikle işçi emeklilerinin ve önemli bir oranda emekçilerin iktisaden büyük zorluklarla karşılaştığı bir devrandayız

Oysa ekonomik açıdan insanca yaşamak da temel bir insanlık hakkı değil midir?

Öte yandan gazetecilerin mesleklerini huzur ve güven içinde icra edebilecekleri koşullara ilişkin ciddi kaygılar da yaşanmakta...

Umarım yeni yıl bu sorunların telafisi ile herkese umutlu bir başlangıç getirir...

10 Aralık her yer çok karanlık!

Her bir coğrafyada savaşlar, göçler, evsizler, sömürü, silahlanma

ve de açlık...

"Özgürlük" yetim, adalet kadük, "hakça ekonomi" idealleri öksüz, 'sosyal adalet', komada!

Kavanoz dipli Dünyada hep birlikte dökülüyoruz!

Yine de 10 Aralık Dünya İnsan Hakları Günü kutlu olsun...

Günü gelsin;

Hak ve özgürlükleriyle, ekonomik paylaşımıyla, doğa sevgisiyle; tüm insanlar "bir ağaç gibi hür, bir orman gibi kardeşçesine" yaşasın!..

Dr. R.Bülend Kırmacı

