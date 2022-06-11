13 Haziran haftası ve Dolunay'da yükselen burçlarınız

Salı günkü dolunay etkileri hafta boyunca görülecek. Daha çok bilgi paylaşımlarının ve iletişimlerin ön planda olacağı ve değişken durumların görüleceği dolunay haftasında; Yay, İkizler, Başak ve Balık, dolunayın yükselen burcu Terazi ve genel olarak Yengeç burç kişileri daha çok etkilenebilir. Çok genel olarak dolunay zamanlarında; eril ve dişil karakter arasında, ego ile duygular arasında, kendini gösterme ile içe kapanma arasında ya da anne ile baba arasında çekişmeler, dengesizlik, kararsızlık, sonlandırmaya yakın dürtüler, uyumsuzluk ve uykusuzluk beklenebilir. Alcyone-Merkür kavuşumunda özellikle haftanın ilk yarısında sert tartışmalardan kaçınmak gerekir. Çünkü bu durum, görüşmelerin kesilmesini ya da anlaşmaların bozulmasını tetikleyebilir. Neptün’ün Güneş ve Ay ile T-Kare açısı; duygusal ve psikolojik üzüntülere, aldatılmaya ve bağımlılıklara karşı; uyanık, açık ve net olmanız gerektiğini söylüyor.

Geri hareketine yeni başlayan Satürn, yeniden Uranüs ile kare oluşturuyor. Bunun anlamı; geçen sene aniden karşınıza çıkan bitişler, yıkımlar, kazalar, kayıplar, sağlık sıkıntıları, toplumla olan sorunlarınız, planlarınızın bozulması, çabalarınızın boşa gitmesi ya da benzer durumlar, 2022-24 Ekim’de Satürn ileri harekete geçene kadar, yeniden hatırınıza ya da gündeminize gelebilir. Eğer geçen seneki durumlarla yeniden yüzleşmeniz gerçekleşirse; harekete geçmek, bir şeyler yapmak ya da ani tepkiler göstermek doğru değildir. Bu dönemde yapılması gereken şey; geçen sene yaşadığınız sıkıntılı durumları yeniden gözden geçirmek, yanlışlarınızı ya da eksiklerinizi tarafsız gözle saptamak, geçen sene neyi daha sabırlı ve doğru yapmış olsaydınız daha iyi olurdu diye düşünmektir. Uranüs’ün geri hareketi de başlayacağı için, özellikle 2022-Eylül ve Ekim aylarında bu içsel sorgulama daha yoğundur. Bu dönemde yapacağınız kişisel düzeltmeler, eksiklerinizi tamamlamalar ve kazanacağınız bilgelik önemli olacaktır. Çünkü Satürn, 24 Ekim 2022’de ileri harekete geçtiğinde, 15 Ocak 2023’e kadar, aynı kare açıya bu defa etkin biçimde devam edecek. Satürn bağlantılarında alınacak kararlar kalıcı olacağı için, eğer yaz boyunca ve özellikle Eylül, Ekim aylarında kişisel düzeltmeler yapmadıysanız, yanlışlarınızı görmediyseniz, hep kendinizi haklı bulduysanız ya da kişisel eksiklerinizi tamamlamadıysanız, bu defa daha kabarık bir fatura yeniden önünüze gelecek.

Yükselen burcunuza göre dolunay haftasının yorumları:

YÜKSELEN KOÇ: Yakın akrabalar, kardeşler, uzak yakın geziler, merak etme, bilgi alma, bilgiyi yayma ya da eğitimlerle ilgili alanlarda; kararsız, belirsiz, anlaşmaz ya da uzlaşmaz durumlar yaşayacağınız bir hafta olabilir. Kendi doğanızın eril ve dişil özellikleri ile duygu mu yoksa mantık mı ikileminde kalabilirsiniz. Bu gibi duygusal iniş ve çıkışlar, içsel olarak psikolojik gerilimler yaşamanıza ve ruhsal dünyanızı karıştırarak insanlardan kaçmanıza neden olabilir. Belki de fazla iyi niyetli ve ince düşündüğünüz için düş kırıklığı yaşıyor olabilirsiniz. Alkol ya da kimyasal zehirlenmelere karşı dikkat etmelisiniz. Açık, net ve dürüst olmak zorundasınız. Kişiliğinizin kontrolsüz, ölçüsüz ve saldırgan yanlarını frenlemezseniz, başta meslek yaşamınız olmak üzere kariyer ve gelecek planlarınız ve yöneticilerle olan ilişkileriniz bozulabilir. Meslek ve kariyer alanında; kontrollü ve ölçülü değişimler, dönüşümler yararlıdır. Yakın çevre insanları ile yapacağınız görüşmeler ya da anlaşmalar da size yardımcı olabilir.

YÜKSELEN BOĞA: Kendi paranız, birikimleriniz ya da yatırımlarınız ile eşinizin maddi olanakları arasında kararsız, belirsiz durumlar yaşama olasılığı vardır. Duygu ve mantık arasında kaldığınız, ruhsal iniş çıkışlar yaşadığınız bu gibi durumlar yüzünden, sosyal alanda ya da grup arkadaşlıklarınızda aldanmalar ve kayıplar yaşayabilirsiniz. Kaypak ve güvensiz ortamlarda kalıp, gerçeklerden uzaklaşabilirsiniz. Bu gibi sisli ve ne olduğu belirsiz kişilerle gruplaşma ortamlarında ve kendi maddi kazançlarınızda kayıplar, kafa karışıklığı ve aldanmalar yaşamak istemiyorsanız kesinlikle açık, dürüst ve net olmalısınız. Bu da yetmez, karşınızdaki kişilerden de açık ve net olmalarını istemelisiniz. Sağlamcı, cimri, katı ve inatçı tavırlarınız yüzünden, yöneticilerle sertleşmeler ve meslek alanında kayıplarla karşılaşma olasılığı vardır. Sabırlı ve sakin olmalısınız. Bu aralar, yabancılar ya da uzaktakilerle yapacağınız ve köklü yenilik getiren görüşmeler ya da anlaşmalar sizin için yararlıdır.

YÜKSELEN İKİZLER: Çevrenize gösterdiğiniz konuşkan, sevecen ve cana yakın davranışları, daha yakın ikili ilişkinizde göstermeye çekiniyorsunuz ya da endişe ediyorsunuz. Duygusal iniş çıkışlar, öz güven eksikliği ve belki de kıskançlık yüzünden yakın ilişkide uyum gösterme zorluğu yaşayabilirsiniz. Bu duygusal gel-git durumları ile birlikte meslek ve sosyal konumunuz da olumsuz yönde etkilenebilir. Özellikle meslek alanında; yalan, dolan ve kaypak durumlar aldanmanıza ve kayıplara neden olabilir. Ayrıca alkol gibi gerçeklerden uzaklaştıran kimyasallara da dikkat etmelisiniz. Yapılacak en iyi iş; açık, dürüst, kesin ve net olmaktır. Gerçeklerden kopuk düşler ise, pembe bulutlardan aşağı düşmeyi getirir. Yabancılarla ya da uzaktakilerle yapacağınız görüşmeler ya da anlaşmalar hakkında kısıtlanma ya da engellerle karşılaşma olasılığı vardır. Kontrollü ve ölçülü olarak, cinsel yaşamınızda önemli bir değişimi başlatacak olan iletişimler için şanslı zamandır.

YÜKSELEN YENGEÇ: Ruhsal yaşamınız, içsel dünyanız ya da psikolojiniz için iniş çıkışlı durumlar gösteren haftadır. Dolunay yüzünden uyku sorunları, kararsızlık, belirsizlik, güvensizlik duyguları çekebilirsiniz. Gizli düşmanlardan kuşku duyup kendi içinize çekilmek isteyebilirsiniz. Fiziksel olarak, kadın hastalıkları ya da mide sorunları gündeme gelebilir. Yabancılar ya da uzaktakilerle olan duygusal sorunlar da buna eklenecektir. Yabancılara ya da uzaktakilere bu günlerde güvenmeyin. Uzun yolculuklardan kaçınmalı, yalan dolan ve kaypak alanlardan ya da kişilerden uzak durmalısınız. Açık, kesin ve net olan ortamlar ve kişiler daha güvenlidir. Cinsel yakınlaşmalar için kuracağınız iletişimler ya da başkalarının maddi olanakları ile ilgili anlaşmalar bu günlerde bozulma eğiliminde ve tehlikeli olabilir. Sabır ve sakinlik gereklidir. Yakın ikili ilişkiler, eş ya da ortaklık için yapılacak görüşmeler ya da anlaşmalar daha güvenli görünüyor.

YÜKSELEN ASLAN: Bu hafta enerjinizi sosyal tanışıklık düzeyindeki arkadaşlıklar ya da toplantılar üzerinde gösterebilirsiniz. Ancak bu gruplaşmalar, kendi kişisel eğlence seçimlerinizden farklı görünüyor. Bu da size bir kararsızlık, zevksizlik, duygusal iniş ve çıkışlar yaşatabilir. Beklediğiniz cinsel yakınlaşmalar ve huzur arayışları düş kırıklığına uğrayacak gibidir. Kaypak, güvenilmez ve gerçeğe uymayan yakınlaşmalardan uzak durun. Yoksa aldatılma, kandırılma ya da ihanete uğrama ile ayaklarınızı yere basmak zorunda kalacaksınız. Eş, ortaklık ya da yakın ikili ilişkiler için iletişim durumunuz kısıtlı ve engelli görünüyor. Bu yakın ilişki alanında biraz daha sabırlı, sakin ve esnek olmanız gerekiyor. İş ortamında ya da iş arkadaşları ile olan yakınlaşmalarınızda yapacağınız önemli değişiklikler, yeni grup arkadaşlıkları ya da iletişimleri getirebilir. Bu şansı kullanmalısınız.

YÜKSELEN BAŞAK: Meslek ortamı, gelecek planları ve sosyal konumunuz bu hafta canlı olabilir. Ancak; aile, ev, vatan ya da aile büyükleri ile ilgili alanda bazı dengesiz ve uyumsuz durumlarla karşılaşabilirsiniz. Doğanızın duygu ile mantık yönleri arasında sıkışıp kalmış hissedebilirsiniz. Bu iniş çıkışlı ruh haliniz; yakın ikili ilişkilerde ve ortaklıklarda duygu karmaşasına neden olabilir. Özellikle yakın ikili ilişkilerde, yanlış aşklar yüzünden düş kırıklığına uğrama olasılığı vardır. Kandırılma, aldatılma, kaypak ve belirsiz durumlar yüzünden kurduğunuz hayaller boşa çıkabilir. Ayağınızı yere sağlam basmalı, kesin açık ve dürüst olmalısınız. Bu da yetmez, yakın ikili ilişkiniz olan kişiden de bunu istemelisiniz. İş ortamını ilgilendiren, meslek, uzaktakiler ya da yabancılarla olan ilişkiler, iletişimler, anlaşmalar ya da görüşmeler için sıkıntılı, kısıntılı ve engelli bir dolunay haftası sizi bekliyor. Biraz daha sabırlı ve sakin olmalısınız. Uzaktakilerle ya da yabancılarla kuracağınız yakınlaşmalar, daha çok sevgili arayışlarınız için yararlıdır.

YÜKSELEN TERAZİ: Özellikle psikolojik sağlığınızı ve dengenizi etkileyecek bir dolunay görünüyor. Eğitim öğretim, merak etme, bilgi alma ve yayma gibi konularda, kısa ve uzun gezilerde kararsızlık ya da belirsizlikler olabilir. Üzüntü, keder, kaypak durumlar, aldatılmalar ya da alkol benzeri maddelere karşı dikkatli olmalısınız. Dürüstlükten, açık ve net olmaktan uzaklaşmamalısınız. İş ortamı, iş arkadaşlarınız ya da görev ve sorumluluklarınız için de aynı uyanıklık ve farkındalık gereklidir. Yoksa sisli perdenin ardındaki derinliklerinde kaybolma tehlikesi vardır. Yabancılar ya da uzaktakiler ile görüşmeler, konuşmalar ya da haberleşmeler sert geçebilir. Özellikle yeni aşk arayışları ya da çocuklarla ilgili konuların ile yabancılarla bağlantılarında kopukluklar ya da anlaşmaların bozulması gündeme gelebilir. Aileyi ve evi ilgilendiren konularda rahat geçecek değişim ve dönüşümler yaşayabilirsiniz. Uzaktan önemli ve güzel haberler alabilirsiniz.

YÜKSELEN AKREP: Maddi konularda, birikimlerde ya da kazançlarda kararsızlıklar, belirsizlikler ya da can sıkıcı durumlar yaşayabilirsiniz. Çocuklarla ilgili gizli saklı durumların ortaya çıkmasıyla psikolojik sağlığınız olumsuz etkilenebilir. Yeni başlamış sevgili ilişkileri ya da aşk arayışları için düş kırıklığı yaşayabileceğiniz ya da aldatılma yüzünden sonlandırma isteği duyacağınız bir dolunay görünüyor. Bu yüzden; bu hafta daha dürüst, açık ve net olmalı, bunu diğer kişiden de istemelisiniz. Yoksa, yalan dünyasının pembe bulutlarından aşağı kayıp düşme tehlikesi vardır. Sevgili, eş ya da ortak ile ilgili sertleşen görüşmeler ya da iletişimler aile büyüklerini tedirgin ediyor. Bu konularda daha sakin ve anlayışlı olmak iyi gelebilir. Kardeşler ya da yakın akrabalarla miras ya da vergi gibi konularda anlaşma yapmak için uygun zamandır. Kardeşler ya da yakın çevredeki tanıdıklarla, eskisinden daha farklı bir görüşme ya da anlaşma düzenini oturtmak, zamanla size daha iyi gelecektir.

YÜKSELEN YAY: Aile içindeki kaypak ve belirsiz durumlar psikolojik sağlığınızı olumsuz etkiliyor. Bu içsel durum, çevrenize karşı olan sıradan ilişki ve iletişimlerinizde fark edilecek. İçsel durumunuzun olumsuz yansımaları, eş ya da ortaklık ilişkilerinde de görülebilir. Özellikle aile ve ev ile ilgili konularda; dürüst, açık ve net olmanız gereken zamandır. Yoksa, psikolojik yıpranma, alkol, aldatılma ya da yalanlar yüzünden, kurduğunuz huzur arayışındaki düşleriniz yıkılabilir ya da kendi içsel derinliklerinizde kaybolabilirsiniz. Kardeşler, yakın çevre ve akrabalarla görüşmeler, anlaşmalar ya da iletişimlerde sorunlar olabilir. Küsmelere karşı daha sakin ve anlayışlı olmanız gerekiyor. Bu günlerde maddi kazanımlarınız, birikimleriniz ya da harcamalarınız ile ilgili eskisinden daha farklı ortaklık anlaşmaları ve eksiye göre önemli ve şanslı bir değişim getiren yeni görüşmeler, uzun süreli planlar ya da anlaşmalar yapma olanağı vardır.

YÜKSELEN OĞLAK: Bu hafta; uykusuzluk, karamsarlık duyguları, psikolojik iniş çıkışlar yaşayabileceğiniz, iç karartıcı günler yaşayabilirsiniz. Özellikle; kardeşler, yakın akrabalar ya da yakın çevre ile olan ilişkileriniz, iletişimleriniz ya da görüşmelerinizde aldatıcı durumlar, yalanlar, kandırılabileceğiniz anlaşmalar ve kaypak durumlar görebilirsiniz. Bu gibi durumlara karşı; dikkatli, dürüst, açık ve net olmalı, karşınızdakinden de bunu istemelisiniz. Yoksa özellikle alkolün ya da benzerlerinin dahil olduğu ortamlarda, sisin içindeki sabuna basıp düşebilirsiniz. Maddi kazanımlarınız, birikimleriniz, yatırımlarınız ya da harcamalarınız için uygun zaman değildir. Özellikle iş ortamında, yazılı sözlü görüşmeler ya da anlaşmalar yoluyla maddi kayıplar ya da sıkışıklık yaşama olasılığı vardır. Bu hafta eğlence yaşamınız renkli görünüyor. Yeni aşk arayışları ya da çocuklarla ilgili konularda da yeni bakış açıları, farklı davranış biçimleri ve kendinizi yenileme olanaklarına sahipsiniz.

YÜKSELEN KOVA: Kişisel eğlence seçimleriniz ile sosyal gruplaşmalardaki yüzeysel arkadaşlıklarınız ve toplaşmalarınız arasında kararsızlık, belirsizlik ya da anlaşmazlıklar olabilir. Bu çekişmelere; yeni aşk arayışlarınız ya da çocuklarla ilgili alanlar da dahil olabilir. Tüm bu uyumsuz ve dengesiz durumlarla beraber maddi konularda; aldatılma, kandırılma, yalanlar, net olmayan durumlar ve kayıplar yaşayabilirsiniz. Düşlediğiniz maddi kazanımlar yerine, dolandırılma ya da kayıplarla karşılaşabilirsiniz. Maddi konularda kesinlikle açık ve net olmalısınız. Şans oyunlarından uzak durmalısınız. Bu hafta kendinizi çevreye gösterme, anlatma, ciddi ve saygın bir kişiliği iyi iletişimlerle ortaya koyma çabalarınız boşa gidebilir. Hem çevreye gösterdiğiniz kişilikte, hem de aile ve ev ilişkilerinde biraz daha sakin, anlayışlı ve sabırlı olmalı, eski yanlışlarınızdan ders çıkarmalısınız. Kontrol ve ölçü içinde yapacağınız gizli saklı yakınlaşmalar, haberleşmeler ve iletişimler sevgili arayışlarınız için yararlı olabilir. Psikolojiniz üzerinde köklü bir dönüştürücü etki yaparak, size içsel bir rahatlama hissettirebilir.



YÜKSELEN BALIK: Aile, ev, vatan, meslek alanı, kariyer planları, yöneticiler ya da aile büyüklerinin dahil olduğu konularda; bazı kararsızlıklar, belirsizlikler, iniş çıkışlı ve sonlandırmaya yakın duygu ve düşünceler bu hafta sizin için yararlı değildir. Çevrenize göstermek istediğiniz yumuşak başlı, nazik, umursamaz, belki de fazla iyi niyetli ve kaypak görünümünüz ile bu sorunları çözmek bir kenarda dursun, daha da fazla büyütüyorsunuz. Açık, seçik, net ve dürüst olmalısınız. Yoksa, söz ettiğim konulardaki sonlanma ve kayıplarla daha fazla düş kırıklığı yaşayabilirsiniz. Aile ve ev konularında yaşayacağınız küslükler ya da iletişim sorunları psikolojik yönden sizi olumsuz etkiliyor. Bazı yaşamsal kısıtlanmalarla karşılaşma olasılığınız vardır. Olabildiği kadar sakin ve sabırlı olmalısınız. Sosyal tanışıklık ya da gruplaşmalarınızdaki önemli değişim ve dönüşümler, sizi kazançlı yeni tanışmalara, gezmelere ya da kısa eğitim ve anlaşmalar yapmaya yönlendirebilir.