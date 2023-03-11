13 Mart haftası burç yorumları: Yıkıcı enerjilere dikkat!

Sayın arkadaşlar, pek çoğunuz genellikle olumsuz astroloji haberlerinden şikayetçisiniz. Buna kısa bir açıklama getirmek istedim.

1) Gökyüzündeki olumsuz yerleşimlerin etkileri, rahatlık ve kolaylık verenlerden genel olarak daha güçlüdür.

2) Kötücül gök cisimlerinin sayısı, iyicillerden daha fazladır. Ancak yine de genel durumu, aldıkları açılar belirler.

3) Önemli bir olumsuz yerleşim, diğer olumlu olanların etkisini örtüp öne çıkabilir.

4) Olumsuz etkilere “yandık, bittik, tükendik” biçiminde değil, “bundan nasıl yara almadan çıkarım ve nelere dikkat etmeliyim” gözüyle bakmak gerekir.

Mars’ın Balık burcu kümeleşmesine yaptığı olumsuz kare açı, fazlasıyla güçlendiği için haftaya damgasını vuracak gibi görünüyor. Balık kümeleşmesinde yer alan; Satürn, Merkür, Güneş ve Neptün’ün birbirlerinden farklı özellikleri olduğu için, birkaç farklı yöne açılan, geniş ve olumsuz bir tablo ortaya çıkıyor. Ana çizgileri ile şunları söyleyebilirim. Doğum haritalarınızın, Balık ve İkizler burçlarının bulunduğu ev konularında; öfkeli, yakıcı ve yıkıcı durumlardan, risk almaktan, hızlı kararlardan, uzlaşmaz sert tartışmalardan, düşüncesiz konuşma ve anlaşmalardan, alkol ve benzerleri ile gelen kafa bulanıklığından ve saldırgan durumlardan, zehirlenme ya da su ile gelen tehlikelerden ve inatçılıktan uzak durmalısınız. Bunların yerine enerjinizi; rahat sporlara ya da hafif fiziksel çalışmaya yöneltebilirsiniz. Artan sezgilerinizi ise yaratıcı sanat çalışmalarında ya da diğer soyut alanlarda kullanabilirsiniz. Doğum haritanızın Koç evinde, eskiden kalan acı ve yaraları iyileştirme olanakları, yeni yöntemleri deneme ve edindiğiniz bilgileri diğer insanlarla paylaşmak için olumlu bir ortam vardır. Karşı cinsle yakınlaşmalarda, zorlayıcı, katı ve baskı kuran taraf olmayın, başkası bunu size yapıyorsa uzaklaşın.

YÜKSELEN KOÇ: Doğum haritanızın en yoğun ve en çok da baskı altında kalabilecek konuları; soyut kavramlar, psikolojiniz ve içsel alanınız, gizli işler, gizli ilişkiler, inançlar, bir yerde kısıtlı kalmak, gizli düşmanlarınız ve hastanelerle ilgili alanlardır. Bu konularda genel olarak; risk almaktan, öfkeli, yakıcı ve yıkıcı durumlardan, hızlı kararlardan, uzlaşmaz sert tartışmalardan, düşünmeden konuşmaktan ve bir yere imza atmaktan, alkol ve benzerleri ile gelen saldırgan ve kafa bulanıklığı yaratan durumlardan, zehirlenme ya da su ile gelen tehlikelerden ve inatçılıktan uzak durmalısınız. Bunlarla bağlantılı olarak; kardeşler, yakın çevre, dostlar, akrabalar ve her türlü iletişimlerde tehlikeli durumlar olabilir. Bunların yerine enerjinizi; rahat sporlara ya da hafif fiziksel çalışmaya yöneltebilirsiniz. Artan sezgilerinizi ve duygularınızı ise yaratıcı sanat çalışmalarında ya da diğer soyut alanlarda kullanabilirsiniz. Çevrenize karşı kendinizi bir şifacı olarak gösterme, tanınma, eski acıları, yaraları ya da üzüntüleri; iyileştirme, yeni iyileştirici yol ve yöntemleri deneme ya da edindiğiniz bilgileri diğer insanlarla paylaşmak için uygun zamandır. Meslek ortamından biriyle cinsel yakınlaşmalar tehlikeli olabilir ve sizi zor durumda bırakabilir.

YÜKSELEN BOĞA: Doğum haritanızın en yoğun ve en çok da baskı altında kalabilecek konuları; sosyal tanışıklık düzeyindeki arkadaşlıklar, gruplaşmalar, ekip çalışmaları, benzer amaçlar için yapılan toplantılar ve buralardan tanıdığınız yüzeysel arkadaşlarla ilgili alanlardır. Bu konularda genel olarak; risk almaktan, öfkeli, yakıcı ve yıkıcı durumlardan, hızlı kararlardan, uzlaşmaz sert tartışmalardan, düşünmeden konuşmaktan ve bir yere imza atmaktan, alkol ve benzerleri ile gelen saldırgan ve kafa bulanıklığı yaratan durumlardan, zehirlenme ya da su ile gelen tehlikelerden ve inatçılıktan uzak durmalısınız. Bunlarla bağlantılı olarak; para kazanma, kaybetme, alacak-verecek hesapları yatırımlar gibi konularda tehlikeli durumlar ve kayıplar olabilir. Bunların yerine enerjinizi; rahat sporlara ya da hafif fiziksel çalışmaya yöneltebilirsiniz. Artan sezgilerinizi ve duygularınızı ise yaratıcı sanat çalışmalarında ya da diğer soyut alanlarda kullanabilirsiniz. Özellikle psikolojik alandaki; eski acıları, yaraları ya da üzüntüleri; iyileştirme, yeni iyileştirici yol ve yöntemleri deneme ya da edindiğiniz bilgileri diğer insanlarla paylaşmak için uygun zamandır. Uzaktaki ya da yabancı biriyle cinsel yakınlaşmalar tehlikeli olabilir ve sizi zor durumda bırakabilir.

YÜKSELEN İKİZLER: Doğum haritanızın en yoğun ve en çok da baskı altında kalabilecek konuları; meslek, sosyal konum, kariyer, gelecek planları ya da yöneticilerle olan ilişkilerinizle ilgili olan alanlardır. Bu konularda genel olarak; risk almaktan, öfkeli, yakıcı ve yıkıcı durumlardan, hızlı kararlardan, uzlaşmaz sert tartışmalardan, düşünmeden konuşmaktan ve bir yere imza atmaktan, alkol ve benzerleri ile gelen saldırgan ve kafa bulanıklığı yaratan durumlardan, zehirlenme ya da su ile gelen tehlikelerden ve inatçılıktan uzak durmalısınız. Bunlarla bağlantılı olarak; konuşkan kişiliğinizi çevrenize sert biçimde gösterme, çevre ile kötü iletişimler kurma ya da genel sağlığınızda tehlikeli durumlar olabilir. Bunların yerine enerjinizi; rahat sporlara ya da hafif fiziksel çalışmaya yöneltebilirsiniz. Artan sezgilerinizi ve duygularınızı ise yaratıcı sanat çalışmalarında ya da diğer soyut alanlarda kullanabilirsiniz. Benzer amaçlar için bir araya geldiğiniz, sosyal tanışıklık düzeyindeki arkadaşlarınızla ya da toplantılarla ilgili olarak; eski acıları, yaraları ya da üzüntüleri; iyileştirme, yeni iyileştirici yol ve yöntemleri deneme ya da edindiğiniz bilgileri diğer insanlarla paylaşmak için uygun zamandır. Ancak dikkat, bu tür gruplaşmalarda, cinsel yakınlaşma arayışları tehlikeli olabilir ya da sizi zorda bırakabilir.

YÜKSELEN YENGEÇ: Doğum haritanızın en yoğun ve en çok da baskı altında kalabilecek konuları; yabancılar, uzaktakiler, yabancı ülkeler, eğitimler, davalar, dinsel inançlar, kültür ve büyük hedefleriniz ile ilgili olan alanlardır. Bu konularda genel olarak; risk almaktan, öfkeli, yakıcı ve yıkıcı durumlardan, hızlı kararlardan, uzlaşmaz sert tartışmalardan, düşünmeden konuşmaktan ve bir yere imza atmaktan, alkol ve benzerleri ile gelen saldırgan ve kafa bulanıklığı yaratan durumlardan, zehirlenme ya da su ile gelen tehlikelerden ve inatçılıktan uzak durmalısınız. Bunlarla bağlantılı olarak; gizli işler, gizli ilişkiler, gizli düşmanlar, psikolojik durumunuz, hastaneler ya da bir yerde kısıtlı kalmak gibi tehlikeli durumlar olabilir. Bunların yerine enerjinizi; rahat sporlara ya da hafif fiziksel çalışmaya yöneltebilirsiniz. Artan sezgilerinizi ve duygularınızı ise yaratıcı sanat çalışmalarında ya da diğer soyut alanlarda kullanabilirsiniz. Meslek, kariyer, gelecek planları ya da yöneticilerle olan ilişkilerde; eski acıları, yaraları ya da üzüntüleri; iyileştirme, yeni iyileştirici yol ve yöntemleri deneme ya da edindiğiniz bilgileri diğer insanlarla paylaşmak için uygun zamandır. Ancak dikkat, meslek ortamından biriyle cinsel yakınlaşmalar ya da sevgili ilişkisine girmek tehlikeli olabilir ve sizi zorda bırakabilir.

YÜKSELEN ASLAN: Doğum haritanızın en yoğun ve en çok da baskı altında kalabilecek konuları; bilinçaltı konuları, ölüm ötesi alem, psişik yetenekler, büyü, fal, tarot, meditasyon, kanal bağlantıları, başkalarının maddi olanakları, ortaklı paralar, eşinizin parası, miras, vergi ya da cinsellikle ilgili olan alanlardır. Bu konularda genel olarak; risk almaktan, öfkeli, yakıcı ve yıkıcı durumlardan, hızlı kararlardan, uzlaşmaz sert tartışmalardan, düşünmeden konuşmaktan ve bir yere imza atmaktan, alkol ve benzerleri ile gelen saldırgan ve kafa bulanıklığı yaratan durumlardan, zehirlenme ya da su ile gelen tehlikelerden ve inatçılıktan uzak durmalısınız. Bunlarla bağlantılı olarak; benzer amaçlarla bir araya geldiğiniz insanlar, toplantılar, birlikte yapılan geziler, gruplaşmalardan tanıdığınız kişiler ve yüzeysel arkadaşlarınızla ilgili tehlikeli durumlar olabilir. Bunların yerine enerjinizi; rahat sporlara ya da hafif fiziksel çalışmaya yöneltebilirsiniz. Artan sezgilerinizi ve duygularınızı ise yaratıcı sanat çalışmalarında ya da diğer soyut alanlarda kullanabilirsiniz. Yabancılar, yabancı ülkeler, uzaktaki kişiler, uzak yolculuklar, eğitimler ya da davalarla ilgili olarak; eski acıları, yaraları ya da üzüntüleri; iyileştirme, yeni iyileştirici yol ve yöntemleri deneme ya da edindiğiniz bilgileri diğer insanlarla paylaşmak için uygun zamandır. Ancak dikkat; uzak yolculuklar, size yabancı olan herhangi bir şey ya da kişi ya da uzaktaki biriyle cinsel yakınlaşmalar sizin için tehlikeli olabilir. Sizi zorda bırakabilir.

YÜKSELEN BAŞAK: Doğum haritanızın en yoğun ve en çok da baskı altında kalabilecek konuları; birliktelikler, ortaklıklar, eş ya da sevgili gibi çok yakın ilişkileriniz ile ilgili alanlardır. Bu konularda genel olarak; risk almaktan, öfkeli, yakıcı ve yıkıcı durumlardan, hızlı kararlardan, uzlaşmaz sert tartışmalardan, düşünmeden konuşmaktan ve bir yere imza atmaktan, alkol ve benzerleri ile gelen saldırgan ve kafa bulanıklığı yaratan durumlardan, zehirlenme ya da su ile gelen tehlikelerden ve inatçılıktan uzak durmalısınız. Bunlarla bağlantılı olarak; meslek, kariyer, gelecek planları, sosyal konum ve yöneticilerle olan ilişkilerinizde tehlikeli durumlar olabilir. Bunların yerine enerjinizi; rahat sporlara ya da hafif fiziksel çalışmaya yöneltebilirsiniz. Artan sezgilerinizi ve duygularınızı ise yaratıcı sanat çalışmalarında ya da diğer soyut alanlarda kullanabilirsiniz. Bilinçaltı konular, psişik çalışmalar, ölüm ötesi alan, miras, vergi gibi başkalarının kontrolündeki maddi olanaklar ya da cinsellik hakkında; eski acıları, yaraları ya da üzüntüleri; iyileştirme, yeni iyileştirici yol ve yöntemleri deneme ya da edindiğiniz bilgileri diğer insanlarla paylaşmak için uygun zamandır. Cinsel yakınlaşma arayışlarınız bu günlerde sizin için tehlikeli olabilir ya da zorda kalacağınız durumlar gündeme gelebilir.

YÜKSELEN TERAZİ: Doğum haritanızın en yoğun ve en çok da baskı altında kalabilecek konuları; sağlık, iş ortamı, iş arkadaşları, görevler, sorumluluklar, günlük sıradan işler, bakımını üstlendiğiniz kişiler ya da hayvanlarla ilgili olan alanlardır. Bu konularda genel olarak; risk almaktan, öfkeli, yakıcı ve yıkıcı durumlardan, hızlı kararlardan, uzlaşmaz sert tartışmalardan, düşünmeden konuşmaktan ve bir yere imza atmaktan, alkol ve benzerleri ile gelen saldırgan ve kafa bulanıklığı yaratan durumlardan, zehirlenme ya da su ile gelen tehlikelerden ve inatçılıktan uzak durmalısınız. Bunlarla bağlantılı olarak; yabancılar, uzak yolculuklar, uzaktaki kişiler, yabancı ülkeler, eğitimler, din, kültür ya da davalar hakkında tehlikeli durumlar olabilir. Bunların yerine enerjinizi; rahat sporlara ya da hafif fiziksel çalışmaya yöneltebilirsiniz. Artan sezgilerinizi ve duygularınızı ise yaratıcı sanat çalışmalarında ya da diğer soyut alanlarda kullanabilirsiniz. Eş, sevgili ya da ortaklık gibi yakın ilişkileri ilgilendiren; eski acıları, yaraları ya da üzüntüleri; iyileştirme, yeni iyileştirici yol ve yöntemleri deneme ya da edindiğiniz bilgileri diğer insanlarla paylaşmak için uygun zamandır. Ancak dikkat, eş, sevgili ya da ortaklık ilişkisini aile ve ev konuları ile bir araya getirmek tehlikeli olabilir ya da sizi zor durumda bırakabilir.

YÜKSELEN AKREP: Bu hafta doğum haritanızın en yoğun olan konuları; eğlence, kişisel zevkler, hobiler, oyunlar, kumar, çocuklar, flörtleşmeler, yarışmalar, kendinizi dışa gösterme ve anlatma konusundaki artan istekleriniz ile ilgilidir. Kendinizi diğerlerine anlatma ve gösterme konusu şanslıdır. Ancak dikkat, bu konularda genel olarak; risk almaktan, öfkeli, yakıcı ve yıkıcı durumlardan, hızlı kararlardan, uzlaşmaz sert tartışmalardan, düşünmeden konuşmaktan ve bir yere imza atmaktan, alkol ve benzerleri ile gelen saldırgan ve kafa bulanıklığı yaratan durumlardan, zehirlenme ya da su ile gelen tehlikelerden ve inatçılıktan uzak durmalısınız. Bunlarla bağlantılı olarak, başkalarının maddi olanakları ve cinsellikle ilgili alandan gelen tehlikeler olabilir. Bunların yerine enerjinizi; rahat sporlara ya da hafif fiziksel çalışmaya yöneltebilirsiniz. Artan sezgilerinizi ise yaratıcı sanat çalışmalarında ya da diğer soyut alanlarda kullanabilirsiniz. Sağlık ya da iş ortamı ile ilgili alanda biraz daha esnek ve anlayışlı olarak; eski acıları, yaraları ya da üzüntüleri; iyileştirme, yeni iyileştirici yol ve yöntemleri deneme ya da edindiğiniz bilgileri diğer insanlarla paylaşmak için uygun zamandır. İş ortamından biriyle cinsel yakınlaşma ya da para kazanma ile ilgili görüşmeler tehlikeli olabilir ve sizi zorda bırakabilir.

YÜKSELEN YAY: Doğum haritanızın en yoğun ve en çok da baskı altında kalabilecek konuları; aile, ev, doğup büyüdüğünüz yerler, anavatan, aile yadigarları ve içsel-duygusal alanınızdır. Bu konularda genel olarak; risk almaktan, öfkeli, yakıcı ve yıkıcı durumlardan, hızlı kararlardan, uzlaşmaz sert tartışmalardan, düşünmeden konuşmaktan ve bir yere imza atmaktan, alkol ve benzerleri ile gelen saldırgan ve kafa bulanıklığı yaratan durumlardan, zehirlenme ya da su ile gelen tehlikelerden ve inatçılıktan uzak durmalısınız. Bunlarla bağlantılı olarak, eşiniz ya da sevgilinizle ilgili tehlikeli ya da sertleşen durumlar olabilir. Bunların yerine enerjinizi; rahat sporlara ya da hafif fiziksel çalışmaya yöneltebilirsiniz. Artan sezgilerinizi ve duygularınızı ise yaratıcı sanat çalışmalarında ya da diğer soyut alanlarda kullanabilirsiniz. Kişisel zevkler, eğlenceler, çocuklar ya da flörtleşmelerle ilgili alanda biraz daha esnek ve anlayışlı olarak; eski acıları, yaraları ya da üzüntüleri; iyileştirme, yeni iyileştirici yol ve yöntemleri deneme ya da edindiğiniz bilgileri diğer insanlarla paylaşmak için uygun zamandır. Eğlence, flörtleşme ya da çocuklarla ilgili konularla bağlantılı olarak, maddi anlamda bazı kayıplar ya da zorluklarla karşılaşma olasılığı vardır.

YÜKSELEN OĞLAK: Doğum haritanızın en yoğun ve en çok da baskı altında kalabilecek konuları; kardeşler, akrabalar, yakın çevre ve dostlarla olan ilişkiler, her türlü tanıtım, iletişim, görüşme ve haberleşmelerle ilgili alanlardır. Bu konularda genel olarak; risk almaktan, öfkeli, yakıcı ve yıkıcı durumlardan, hızlı kararlardan, uzlaşmaz sert tartışmalardan, düşünmeden konuşmaktan ve bir yere imza atmaktan, alkol ve benzerleri ile gelen saldırgan ve kafa bulanıklığı yaratan durumlardan, zehirlenme ya da su ile gelen tehlikelerden ve inatçılıktan uzak durmalısınız. Bunlarla bağlantılı olarak, sağlık ya da iş ortamınızda tehlikeli durumlar olabilir. Bunların yerine enerjinizi; rahat sporlara ya da hafif fiziksel çalışmaya yöneltebilirsiniz. Artan sezgilerinizi ve duygularınızı ise yaratıcı sanat çalışmalarında ya da diğer soyut alanlarda kullanabilirsiniz. Aile, ev, anavatan, aile yadigarları, aile büyükleri ya da doğup büyüdüğünüz yerler ile ilgili alanda biraz daha esnek ve anlayışlı olarak; eski acıları, yaraları ya da üzüntüleri; iyileştirme, yeni iyileştirici yol ve yöntemleri deneme ya da edindiğiniz bilgileri diğer insanlarla paylaşmak için uygun zamandır. Aileye karşı katı, inatçı, otoriter ve zorlayıcı olmamalısınız.

YÜKSELEN KOVA: Doğum haritanızın en yoğun ve en çok da baskı altında kalabilecek konuları; para kazanma, birikimler, yatırımlar ve alacak-verecek hesapları gibi alanlardır. Bu konularda genel olarak; risk almaktan, öfkeli, yakıcı ve yıkıcı durumlardan, hızlı kararlardan, uzlaşmaz sert tartışmalardan, düşünmeden konuşmaktan ve bir yere imza atmaktan, alkol ve benzerleri ile gelen saldırgan ve kafa bulanıklığı yaratan durumlardan, zehirlenme ya da su ile gelen tehlikelerden ve inatçılıktan uzak durmalısınız. Bunlarla bağlantılı olarak, kişisel zevkler, eğlenceler, flörtleşmeler ya da çocuklarla ilgili tehlikeli durumlar ya da kazalar olabilir. Bunların yerine enerjinizi; rahat sporlara ya da hafif fiziksel çalışmaya yöneltebilirsiniz. Artan sezgilerinizi ve duygularınızı ise yaratıcı sanat çalışmalarında ya da diğer soyut alanlarda kullanabilirsiniz. Kardeşler, akrabalar, yakın dostlar ve her türlü görüşme, yazışma gibi iletişim alanlarında, biraz daha esnek ve anlayışlı olarak; eski acıları, yaraları ya da üzüntüleri; iyileştirme, yeni iyileştirici yol ve yöntemleri deneme ya da edindiğiniz bilgileri diğer insanlarla paylaşmak için uygun zamandır. Kardeşler, akrabalar ve yakın dostlarla ilgili sağlık sorunu haberleri duyabilirsiniz. Yakın çevreden biriyle, gizli yakınlaşmalar tehlikeli olabilir ya da sizi zorda bırakabilir.

YÜKSELEN BALIK: Doğum haritanızın en yoğun ve en çok da baskı altında kalabilecek konular; kişisel özellikleri dışa gösterme, gelişen olaylar karşısındaki davranış alışkanlıkları, dış çevre ile olan ilişkileriniz ve genel sağlığınızla ilgilidir. Bu konularda genel olarak; risk almaktan, öfkeli, yakıcı ve yıkıcı durumlardan, hızlı kararlardan, uzlaşmaz sert tartışmalardan, düşünmeden konuşmaktan ve bir yere imza atmaktan, alkol ve benzerleri ile gelen saldırgan ve kafa bulanıklığı yaratan durumlardan, zehirlenme ya da su ile gelen tehlikelerden ve inatçılıktan uzak durmalısınız. Bunlarla bağlantılı olarak; aile, ev, aile büyükleri, aile yadigarları ya da doğup büyüdüğünüz yerler ile ilgili tehlikeli durumlar ya da kazalar olabilir. Bunların yerine enerjinizi; rahat sporlara ya da hafif fiziksel çalışmaya yöneltebilirsiniz. Artan sezgilerinizi ve duygularınızı ise yaratıcı sanat çalışmalarında ya da diğer soyut alanlarda kullanabilirsiniz. Para kazanma, kaybetme, birikimler, yatırımlar ya da alacak-borç hesaplarında; eski acıları, yaraları ya da üzüntüleri; iyileştirme, yeni iyileştirici yol ve yöntemler deneme ya da edindiğiniz bilgileri diğer insanlarla paylaşmak için uygun zamandır. Sosyal tanışıklık düzeyindeki grup arkadaşlarınızdan biriyle cinsel yakınlaşmalar maddi yönden zarar görmenize ve baskı altında kalmanıza neden olabilir.