14 Mart haftası ve dolunay...

Ünlü astrolog Levent Gözaçan Haber3.com’da...

Hafta başında genelde şanslı ve kolay geçmeye, yardımlaşmalar yapmaya ve iç huzuru duymaya yakın konular olmasına rağmen, hafta ortasından sonra dolunay bazı uyumsuzluklar, belirsizlikler, anlaşmazlıklar ya da zıtlaşmaları tetikleyebilir. Genelde olumlu bir Balık yerleşimi olmasına rağmen, gereksiz inatlaşma ve çekişmeler yüzünden, var olan bir durumu sonlandırmaya yakın hissedebilirsiniz. Eril ve dişil doğanız arasında dengesizlikler olabilir. Özellikle Çarşamba sonrası; duygusal karmaşa, huzursuzluk ve uykusuzluk artabilir. Önemli kararlar verirken, duygusal karmaşa anlarını değil, iç huzuru duyduğunuz sakin zamanları seçmeli, anlayışlı ve hoşgörülü olmalısınız. Yükselen burcunuza göre etkilenme konularına geçiyorum.

YÜKSELEN KOÇ

Bu hafta; evrensel huzur, içsel barış, sanatta yaratıcılık, psikolojik rahatlık, yardımseverlik, davetler, su kenarı geziler, gizli aşklar, ilişkiler ya da gizli inançlar için verimlidir. İş ortamı üzerinden gelecek düşünce ayrılıkları ya da kadınlarla farklı fikirler biraz huzursuzluk yaratabilir. İçsel huzurunuzun ve uyku düzeninizin bozulmaması için, onlara “tamam öyle olsun” deyip geçmek en iyisidir. Sosyal gruplaşmalardaki kadın erkek ilişkileri yüzünden beklenmedik para kaybı yaşayabilirsiniz. Ani harcamalardan ve hızlı kararlardan kaçınmalı ve sakin olmalısınız.

YÜKSELEN BOĞA

Bu hafta sosyalleşmek, din, inanç ya da sanat ile ilgili gruplarla birlikte olmak verimlidir. Belki bu yolla duygusal ilişkiler, yemekler, geziler ya da davetler de gündeme gelebilir. Sosyal tanışma ve gruplaşmalarda; incelik, nezaket, hoşgörü sahibi biri olarak saygınlık görebilirsiniz. Önceki sevgili kıskançlık yaratabilir. Kadınlarla ya da çocuklarınızla görüş farklılıkları yaşayabilirsiniz. Sorunu büyütmeden kapatın. Şimdi toplantıların parlayan yıldızı olma zamanıdır. Meslek ya da kariyer yaşamınızda aykırı davranışlarınız, sosyal özgürlük ve yenileşme ile ilgili çıkışlarınız meslek yaşamınızı ve geleceğinizi tehlikeye atabilir. Yönetici ilişkilerinde mutlaka daha sakin ve anlayışlı olmak gerekiyor.

YÜKSELEN İKİZLER

Hafta başında; meslek, kariyer ya da sosyal konumunuzu genişletmek için uygun olanaklar var. Hafta ortasından sonra dolunay devreye gireceği için; aile, ev, vatan, aile büyükleri ya da anne ile ilgili konularda; aşırı duygusal, alıngan, kırılgan, hassas ve inatçı olabilirsiniz. Bu durum; meslek, yöneticilerle ilişkiler, kariyer ve gelecek planlarını olumsuz etkileyebilir. Aile, anne, baba ya da ev ile ilgili konulardaki pürüzlerin, önünüze kısıtlama çıkarmaması için daha anlaşmacı ve uzlaşmacı olmalısınız. Yabancılar, uzaktaki sevgili, geziler, eğitimler, hukuk ya da büyük hedeflerinizle ilgili konularda beklenmedik can sıkıcı durumlar ortaya çıkabilir. Karar vermeden önce, heyecanın yatışmasını beklemek yararlı olur.

YÜKSELEN YENGEÇ

Hafta başında; yabancı ülkeler, uzun geziler, dinsel inançlar, yüksek eğitimler ya da hukuk konuları için şanslı ve rahat günlerdir. Hafta ortasından sonra, gerilim altına giren Ay size biraz huzursuzluk yaratabilir. Özellikle; kardeşler, yakın çevre ya da akrabalar, zihinsel etkinlikler ya da kısa gezilerle ilgili alanlarda duygusal karmaşa ve anlaşmazlıklar olabilir. Konuları büyütüp küsmeye kadar götürmemeli, anlaşmacı ve uzlaşmacı olmalısınız. Daha çok dikkat etmeniz gereken konu; eşinize ya da başkalarına ait maddi olanaklar, miras, vergi, sigorta gibi alanlarda beklenmedik zarar ziyan ya da kayıplardır. Özellikle sosyal gruplaşmalarda doğabilecek krizler yüzünden kadın erkek yakınlaşmaları tehlikeye girebilir.

YÜKSELEN ASLAN

Hafta başında; başkalarına ait maddi olanaklar, miras, vergi gibi konular, cinsel arayışlar ve fizik ötesi soyut alanlara karşı ilginiz ve şansınız yüksek görünüyor. Bu konulara merak duyabilir ve bilginizi genişletebilirsiniz. İç güdüleriniz ve sezgileriniz size yol gösterecektir. Maddi kazançlarınız ya da birikimlerinizle ilgili olarak biraz daha gerçekçi olmalısınız. Duygusal belirsizlikler sizi yanıltabilir. Sıkıntılı konularınız; eş, sevgili ya da ortaklık ilişkileri üzerinde aniden ortaya çıkabilecek krizler, düzensizlikler, kısıtlanmalı ya da gerilimli durumlar olabilir. Sabırsız ve düşünmeden verilen kararlar, gerilimi yükseltebileceği ya da ayrılığa götürebileceği için, bu günlerde sakinlik dostunuzdur.

YÜKSELEN BAŞAK

Bu hafta; sevgili, eş ya da ortaklık gibi yakın birincil ilişkileriniz için kolay ve şanslı zamandır. Bekarlar için yeni ve duygusal yönü ağır basan mutlu ilişkiler kapıda hazır bekliyor. Zaten bir ilişkiniz varsa, şimdi duygusal yenilenme ve iç huzurunu yükselten yakınlaşmaların zamanıdır. Hafta ortasından sonra, çevresel ilişkileriniz bu duruma biraz muhalif kalsalar bile, denge ve uyumu sağlamak sizin elinizdedir. İş ortamı, iş arkadaşları, günlük işleriniz, sorumluluklarınız ya da sağlığınız için riskli zamandır. Hızlı kararlar, hukuk konuları, uzun geziler ya da yabancılarla ilişkileriniz beklenmedik krizler ve psikolojik sorunlar yaratabilir. Beklenmedik iş kazalarına ya da iş ortamında kadın erkek yakınlaşmalarına dikkat etmelisiniz.

YÜKSELEN TERAZİ

Bu hafta; iş ortamı, iş arkadaşları, bakımını üstlendiğiniz kişiler, varsa pet hayvanlarınız, sorumluluklarınız, günlük sıradan işlerdeki becerileriniz ve sağlığınız ile ilgili şanslı zamandır. Hafta ortasından sonra, içsel psikolojik dalgalanmalarınız sizi huzursuz ve uykusuz bırakabilir. Daha hoşgörülü olmaya ve diğer insanları anlamaya çalışmalısınız. Asıl sorun, aşk meşk arayışlarınızdadır. Beklenmedik cinsel yakınlaşmalar, sabırsızlık ve acele verdiğiniz kararlar, yürüyebilecek ilişkiyi bitirme eğilimi yaratır. Sakin ve sabırlı olmak gerekiyor. Çocuklarınız varsa, onlarla ilgili sakin ve ciddi bir düzenleme ya da planlama yapmak gerekebilir.

YÜKSELEN AKREP

Bu hafta; şans oyunları, kişisel gösteriler, zevkler, flörtleşmeler ya da çocuklarınız için şanslı, rahat ettirici ve iç huzuru duyabileceğiniz günler var. Aşk arayışlarınızda duygusal yönünüz ağır basabilir. Belki de sanatsal yaratıcılığınız öne çıkabilir. Önceki grup arkadaşlarınız bu duruma sanki karşı fikirdeler gibi duruyor. Denge ve uyum sağlarsanız sorun olmaz. Asıl sıkıntı, aile, aile büyükleri, ev, vatan gibi konularda olabilir. Eş ya da sevgili ilişkisinde ortaya çıkabilecek beklenmedik krizler ya da gerilimler aile ve ev ortamında gerginlik yaratabilir. Kopmalar ya da bitmeler istemiyorsanız, bu konularda sakinlik ve anlayış gereklidir.

YÜKSELEN YAY

Bu hafta rahatlık ve huzur duyabileceğiniz alanlar; aile, ev, anne, baba, vatan gibi konulardır. İç huzuru duyabileceğiniz, aileniz ile geziye, doğaya ve belki de su kenarlarına gidebileceğiniz zamandır. Bu günlerde; meslek, kariyer ya da yöneticilerle ilişkiler, aile yakınlaşmasına ya da gezilerine karşıt duruyor olabilir. İki önemli alan arasında uyum ve uzlaşma sağlarsanız dolunayın psikolojik kargaşa yaratan etkisinden korunabilirsiniz. Kardeşler ya da yakın akrabalarla ilgili beklenmedik sağlık sorunları ya da kazalar gündeme gelebilir. Planların dışına çıkmamak ve yavaş hareket etmek daha iyidir.

YÜKSELEN OĞLAK

Bu hafta şanslı alanınız kardeşler, yakın akrabalar, yakın çevre ilişkileri, tanıtımlar, kısa geziler, okuma, yazma ya da iletişimlerdir. Bu gibi konularda sıcak ve duygusal yönünüz harekete geçecektir. Romantik yazılar ilginizi çekebilir. Belki de şiir yazabilirsiniz. Dikkat etmeniz gereken konular; daha uzak akrabalar, eğitimler, dinsel inançlar, uzaktaki sevgili ya da kadınlar olabilir. Dolunay duygusal iniş çıkışları harekete geçirse bile, inatçılıktan kaçınmak koşulu ile yine de dengeye getirilebilir durumlar vardır. Asıl dikkat etmeniz gereken konu, aşk arayışlarına ya da eğlenceye düşüp gereksiz savurganlık yapmaktır.

YÜKSELEN KOVA

Bu hafta maddi kazançlar, birikimler ya da yatırımlar için şanslı zamandır. Sezgilerinize ve yaratıcılığınıza güvenerek kazanç sağlayabilirsiniz. Sanat çalışmalarınız varsa, bu da maddi anlamda verimlidir. Eşinizin ya da ortağınızın maddi olanakları ile kendi kazancınız arasında ikilemde ya da çelişkide kalma olasılığı vardır. Bence denge ve uyum her şeydir. Bunu sağlamalı ve kadınlarla fikir ayrılığına düşmemeye dikkat etmelisiniz. Çevrenize karşı aşırı özgürleşme ve yenileşme gibi istekleriniz ya da yönelimleriniz aile büyükleri ile gerilim yaşamanıza neden olabilir. Hızlı kararlar yerine; ciddi, planlı ve programlı olmak daha yararlıdır.

YÜKSELEN BALIK

Bu hafta kendinizi daha duygusal, yardımsever, sanatçı, yaratıcı, yüksek sezgili ve dinsel inançlara yakın hissedebilirsiniz. Bu iyicil duygular çevrenizden de saygı ve beğeni görebilir, belki de yeni aşklar gündeme gelebilir. Devam eden bir ilişkiniz varsa, çevreden saygı ve beğeni görmek biraz kıskançlık yaratabilir. Gereksiz çekişmelere girmek yerine, anlayış ve uyum daha yararlı olur. Kardeşler, akrabalar ya da yakın çevre üzerinden gelebilecek beklenmedik krizler ya da kazalar psikolojinizi bozabilir ya da gerilmenize neden olabilir. Gizli aşk ilişkileri bu günlerde sakıncalıdır.