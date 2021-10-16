16 Ekim Dünya Gıda Günü’nde, insan sağlığına zararlı olmayan güvenli gıda ürünlerinin, sürekli ve en ucuz şekliyle biz tüketicilere ulaşmasını temenni ediyoruz. İsraf etmeden tüketmek, hep bizler hem de gelecek nesillerimiz için temel önceliğimiz olmalıdır.

Geleceğimiz için toprağımıza, tohumumuza, suyumuza, deniz ve göllerimize, böceğimize, kuşlarımıza, ağaç ve ormanlarımıza hep birlikte sahip çıkmalıyız.

Tüketicilerin satın aldığı her bir gıda ürünü, standartlara uygun üretilmiş, insan ve toplum sağlığına zararlı olmayan gıda ürünü olmalıdır. “Merdiven altı üretim ve satış” diye bir kavram gıda ürünlerinde asla olmamalıdır. Küçük puntolu yazılara gizlenmiş, insan sağlığına zararlı (katkı maddeli üretilmiş) gıda ürünleri satışa sunulmamalıdır. Devlet kurumları, yerel yönetimler, esnaf ve ticaret odaları, denetimlerini sürekli ve zamanında yapmalıdır.

16 Ekim Dünya Gıda Günü, herkesin gıda ürünlerine en ucuz şekilde erişim kolaylığı ile güvenli gıda ürünü üretim ve tüketiminin önemi farkındalığı ile kutlanmalıdır.

Saygılarımızla.

Levent Küçük

Genel Başkan

Tüketiciler Derneği (TÜDER)

instagram.com/leventkucuk1

twitter.com/27Ekim

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LEVENT KÜÇÜK KİMDİR ?

27 Ekim 1965 Osmaniye Doğumlu. İlk, orta, lise eğitimini Osmaniye'de tamamladı. Eskişehir Anadolu Üniversitesi İ.İ.B.F. Maliye Bölümü Mezunu. Aynı üniversitede Maliye (Mali Hukuk) Ana Bilim Dalında Yüksek

Lisansını tamamladı.



1992 yılından itibaren 15 yıl Maliye Bakanlığı Vergi Denetmeni (Müfettişi) olarak İstanbul'da görev yaptı. 10 Ekim 2007 tarihinden itibaren İstanbul Teknik Üniversitesi'nde İç Denetçi olarak denetim ve danışmanlık görevi yapmaktadır. SMMM ve Bağımsız Denetçi Belgesi sahibidir. Evli, eşi emekli bankacı, 1 kız çocuk babası.

Vergi Müfettişleri (Denetmenleri) Derneği İstanbul Şube Başkanlığı görevinde bulundu.

26.03.2014 tarihinden itibaren, merkezi Bakırköy’de olan, 1995 yılından beri faaliyette bulunan Tüketiciler Derneği-TÜDER Genel Başkanlığı görevini sürdürmektedir. Bakırköy Kaymakamlığı Tüketici Hakem Heyeti ve Bakırköy Kent Konseyi Yürütme Kurulu üyesidir. Tüketicileri bilgilendirici,

bilinçlendirici ve kamuoyunun dikkatine yönelik çeşitli yazı ve açıklamaları bulunmaktadır.