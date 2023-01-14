16 Ocak haftasında önemli değişimler yaşayabilirsiniz

Hafta boyunca Güneş’in Pluto ile kavuşumu; karizma, çekicilik, diğerlerini yönetme isteği ve eğer kontrol edilemezse yıkıcı enerjileri öne çıkarabilir. Zorunlu değişimleri gündeme getirebilir. İletişimlerde, görüşmelerde, kısa eğitimlerde ya da anlaşmalarda hızlı başlangıçlar olabilir. Ancak, eğer kontrolsüz aşırılıklar yaparsanız, görüşme ya da anlaşmalarınız tıkanabilir. Gerçekçi ve güvenilir sevgi arayışları ya da yaşlı-genç aşkları için yoğun zaman olabilir. Ancak dikkat... Bazı burçlar için bu olumlu giderken, bazıları için kabus olabilir. Bunda başarılı olmak için sabırlı, yavaş, ölçülü, anlayışlı, tutarlı ve saygın yaklaşımlar göstermek gerekir.

Cuma günü öğle saatlerinde Güneş Kova burcuna geçerek; daha yenilikçi, özgürlükçü, toplumsal, bilimsel ve teknolojik gelişmelere göz kırpmaya başlayacak. 16 Ocak haftasının sonundaki, Cumartesi gecesinin son dakikaları ile Pazar gününün ilk dakikaları arasında Yeniay fazını gözleyebilirsiniz. Etkili olduğu günler; Cuma, Cumartesi, Pazar ve Pazartesidir. Yeni başlangıçlar, planlar, programlar yapmak ya da adımlar atmak için yenilikçi ve özgür düşüncelerin filizleneceği zamandır. Hafta sonunda Mars’ın Güneş üçgeni, canlılık veren yüksek enerji akışı ve harekete geçme isteği verecek. Bu yerleşim, bilinçaltı, derin konulara, sezgilere, hırslı fiziksel etkinliklere, yarışmalara ya da cinsel yaklaşımlara kapıları açacak gibi görünüyor. Toplumsal açıdan yenilikler ya da değişimler de gündeme gelebilir. Ayrıca, Jüpiter de Yeniay fazına destek vererek, olan durumu büyütme ve genişletme eğilimindedir. Yeniay etkin olacağı dört gün, başkaları üzerinde yıkıcı baskılar kurmadan, inatçılık yapmadan etkileyici olmak, liderlik ya da yöneticilik için iyi zamandır. Bu genel etkiler yükselen burçlara göre farklı alanlarda ortaya çıkar. Ayrıca, bazı burçlar için rahat, bazıları için zorlu olabilir. Eğer yükselen burcunuzu bilmiyorsanız, normal Güneş burcunuz gibi okuyabilirsiniz. Çünkü ikisi arasında benzeşen durumlar olur.

YÜKSELEN KOÇ: Haftanın ilk yarısı; meslek alanı, kariyer, gelecek planları ya da yöneticilerle olan ilişkilerde önemli değişimler, kararlar ya da yönetim gücünüzü gösterebileceğiniz zamandır. İyi bir anlaşma ile para kazanma olasılığı da vardır. Ancak gruplaşmalar ya da arkadaş toplantılarınız üzerinden para kaybetmemeye dikkat etmelisiniz. Yaşlı genç yakınlaşmaları da üzücü sonuçlanma eğilimindedir. Hafta sonundaki yeniay günlerinde, gruplaşmalar ile yakın çevre dostlukları arasında bağlantı kurarak; yeni planlar, başlangıçlar, kısa gezintiler ya da görüşmeleri gündeme getirebilirsiniz. Ancak dikkat, kişiliğinizin sert, öne geçmek isteyen, hırslı ve yakıcı taraflarını kontrol etmezseniz, gruplaşmalarda istemeyeceğiniz durumlarla karşılaşma olasılığı da vardır.

YÜKSELEN BOĞA: Haftanın ilk yarısında; yabancılar, uzaktakiler, uzak akrabalar, yabancı ülkeler, eğitimler, uzak geziler, kültür ve hukuk konuları gündemde olmaya devam ediyor. Bu alanda önemli değişimler, kararlar ya da yönetim gücü gösterme zamanıdır. Kişiliğinizin inatçı ve dik başlı yanları, özellikle eş ya da ortak gibi yakın ikili ilişkilerde; anlaşmazlıkları, geçimsizlikleri, karşıt durumları ya da farklı düşünceleri harekete geçiriyor. Benzer gerginlikler meslek alanı ve yönetici ilişkilerinde de vardır. Bu yüzden inatçı ve dik başlı yanlarınızı kontrol etmelisiniz. Hafta sonundaki yeniay günleri; özellikle meslek alanı, kariyer ve gelecek planlarını daha iyi yönetebileceğiniz, belki de yeni planların ve başlangıç düşüncelerinin filizleneceği günler olabilir.

YÜKSELEN İKİZLER: Haftanın ilk yarısı; bilinçaltı ve fizik ötesi alan ile daha çok ilgileneceğiniz, sezgilerinizin yükseleceği, gizleri merak edeceğiniz ve araştıracağınız zamandır. Cinsel dürtüler yükselebilir. Yer altı konulara ya da mafyatik işlere eğilim gösterebilirsiniz. Tüm bu konularda değişimler gündeme gelebilir ve önemli kararlar alabilirsiniz. Miras ya da vergi gibi bir konuda anlaşma sizi rahatlatabilir. Yabancılarla, uzaktakilerle, eğitimlerle ya da uzak yolculuklarla olan bağlantılarınız beklenmedik krizlere dönebilir. Bu alanda, sakinlik ve anlayış gerekiyor. Hafta sonundaki yeniay günlerinde yoğunluk; yabancılar, uzaktakiler ya da uzak yolculuklar alanında iyice belirginleşiyor. Bu konularda yeni başlangıçlar, planlar ya da düşünce filizlerinin ortaya çıkacağı zamandır.

YÜKSELEN YENGEÇ: Haftanın ilk yarısında; eş, sevgili ya da ortak gibi yakın ikili ilişkiler, yaşamınızın odağı durumunda. Bu alanda yeni kararlar ya da önemli değişimler gündeme gelebilir. Sosyal gruplaşmalar üzerinden yeni bir başlangıç yapabilirsiniz. Ancak dikkat, sosyal gruplaşmalar üzerinden cinsel yakınlaşmalar gerilimli olabilir. Özellikle yaşlı-genç yakınlaşmaları tehlikelidir. Meslek ortamında ya da kariyerde gereksiz ve boş harcamalar can sıkacak gibi görünüyor. Hafta sonundaki yeniay günlerinde yoğunluk, daha ağırlıklı olarak cinsel konulara ve başkaları ile ortaklı paralara yöneliyor. Bu alanda yeni başlangıçlar yapmak, yeni adımlar atmak ya da planlar oluşturmak, psikolojik yönden de yararlıdır.

YÜKSELEN ASLAN: Haftanın ilk yarısında; işiniz, iş ortamınız, sıradan rutin işler, beceriler, sorumluluklar ve sağlığınız daha yoğun görünüyor. Bu alanda köklü değişimler, kararlar ya da yeni bir yönetim ortaya koyabilirsiniz. Sevgili ya da eş konusunda yaş farkı sorun yaratabilir. Bu konu meslek alanı ile bağlantılı olarak kıskançlık, inatçılık ya da gerilimlere neden olabilir. Uzaktaki kişilerle iş konusunda tartışmalar olabilir. Hafta sonundaki yeniay günlerinde yoğunluk, eş ya da sevgili ile ilgili alana yöneliyor. Yeni başlangıçlar, yeni adımlar, tazelenme ya da yeni planlar ve düşüncelerin filizlenebileceği zamandır. Bekarlar için sosyal gruplaşmalar üzerinden yeni birliktelikleri canlandıracak akıcı enerjiler vardır.

YÜKSELEN BAŞAK: Kendinizi dışarıya rahat gösterebileceğiniz ve önemli değişim kararları alabileceğiniz zevkli uğraşlar, eğlenceler, flörtleşmeler, şans oyunları, yarışmalar ve çocuklar için hafta başı günleri hareketli görünüyor. Uzaktaki kişiler, ya da uzak yolculuklarda yeni gelişmeler, görüşmeler ve anlaşmalar için şanslı zamandır. Ancak başkalarının parası, miras, vergi ya da sigorta gibi konularda bir şeyler imzalamak için doğru zaman değildir. İş, sağlık, iş ortamında yaşlı-genç yakınlaşmaları ya da iş gezileri için riskli zaman olabilir. Hafta sonundaki yeniay günlerinde yoğunluğunuz iş ve sağlık ile ilgili konulara geçiyor. İş ve meslek konularını ilgilendiren yeni başlanış düşünceleri, yeni adımlar ya da yeni planlar kurgulamak için iyi zamandır.

YÜKSELEN TERAZİ: Haftanın ilk yarısında; aile büyükleri, aile, vatan ya da evi ilgilendiren konular yoğun geçebilir. Bu konuları yönetebileceğiniz ve köklü değişimlere gidebileceğiniz zamandır. Belki aile yadigarları, ev değiştirme ya da miras gibi konularda görüşmeler yapabilirsiniz. Ancak tek başınıza hareket etmek ve kararlar almak, eşinizin ya da sevgilinizin bu konuya karışmasından daha iyidir. Güvenilir sevgi arayışları, flörtleşmeler, eğlenceler ya da yaşlı-genç yakınlaşması gündeme gelebilir. Sabırlı, yavaş, özgürlükçü ve güvenli tavırlar göstermek yararlıdır. Bunun için özellikle hafta sonundaki yeniay fazı günleri daha uygundur. Çünkü bu alanda yeni girişimleriniz ya da başlangıçlarınız için akıcı enerjiler ve yenileşme isteğiniz harekete geçecek.

YÜKSELEN AKREP: Haftanın ilk yarısı; kardeşler, yakın akrabalar, dost çevresi, kısa geziler, kısa eğitimler gibi konularda kötü yönetim gösterebileceğiniz, işe yaramaz kararlar alabileceğiniz ya da önemli değişimlere zorlanabileceğiniz zamandır. Belki yakınlarınız aracılığıyla; eş, sevgili ya da ortaklık gibi konularda iletişimler kurabilir ve görüşmeler yapabilirsiniz. Eski bir sağlık sıkıntısı yeniden gündeme gelebilir ya da bununla ilgili haberler duyabilirsiniz. Cuma gününe kadar, baba ile daha saygın, gizemli ve güven duygusu içinde iyi zaman geçirme ya da geçmişi hatırlayıp mutlu olma gibi durumlar olabilir. Ancak hafta sonundaki yeniay fazında aile büyükleri ile ilgili psikolojik sıkıntı yaratacak gerilimler, riskli ve gizemli durumlar gündeme gelebilir.

YÜKSELEN YAY: Haftanın ilk yarısı; maddi konular, kazançlarınız, yatırımlarınız, harcamalarınız ya da birikimlerinizi iyi yönetebileceğiniz, kararlar alabileceğiniz ve köklü değişimlere gidebileceğiniz zamandır. Belki yeni bir iş görüşmesi ya da anlaşması yapabilir, kazanç getirecek bağlantılar kurabilirsiniz. Kardeşler, yakın akrabalar ya da yakın dostlarla ilgili sağlık konusunda biraz sıkıntılı haberler alma olasılığı vardır. Hafta sonundaki yeniay fazında kardeşler a da yakın dostlarla iletişim gibi konular üzerinden toplumsal alanda ya da meslek hakkında önemli ve olumlu başlangıçlar ya da adımlar atma olasılığınız vardır. Biraz eğlenmek, gezmek, rahatlamak ya da neşelenmek için uygun olanaklar karşınıza çıkabilir.

YÜKSELEN OĞLAK: Haftanın ilk yarısı; çevresel ilişkiler, dış görünüm, bazı başlangıçlar ya da atacağınız yeni adımlar için kararlı olduğunuz ve yönetimi elinize aldığınız zamandır. Bu günlerde kişiliğinizde ya da davranış alışkanlıklarınızda önemli bir değişim yapabilirsiniz. Ancak dikkat, bu durum aile içinde aşırı durumlara ve gerginliklere neden olabilir. Çocuklar, kişisel zevkler ya da eğlenceler için hızlı ve şanslı haftadır. Ancak yapılan beklenmedik harcamalar maddi sıkıntılara neden olabilir. Hafta sonundaki yeniay fazı; özgürleşmek istediğiniz harcamalarınızda yeni bir adım atmanızı ya da toplumsal bir alanda yeni bir başlangıca yönelmenizi kısıtlayıcı etkiler bırakabilir. Sağlık ya da iş ortamından para konusuna destek var.

YÜKSELEN KOVA: Haftanın ilk yarısı; psikolojik konular, ruhsal yapınız, inançlarınız ya da gizli saklı işler ve ilişkiler için önemli değişim kararları alabileceğiniz zamandır. Gizli düşmanların abartılı iftiralarına dikkat edin. Yakınlarla ilgili hastane ya da sağlık haberleri gündeme gelebilir. Yeni aşklar ya da yaşlı-genç yakınlaşmaları olabilir. Yöneticilerle olan ilişkilerde dik başlılık ve gerginlik yapmamalısınız. Hafta sonundaki yeniay günlerinde; yenileyici, özgürleştirici enerjiler sizi yeni başlangıçlar yapmaya yöneltebilir. Kendinizi yeni heyecanlarla dolu hissedebilirsiniz. Ancak bu yükselen enerjiyi, sosyal gruplaşma alanlarında ve yöneticilerle olan ilişkilerde kontrol etmelisiniz.

YÜKSELEN BALIK: Haftanın ilk yarısında; sosyal gruplaşmalar, toplantılar ya da benzer amaçlar taşıdığınız insanlarla dernek benzeri etkinliklerde yöneticilik yapabilir ya da önemli değişim kararları alabilirsiniz. Bu gruplaşmalar üzerinden yalan ya da iftira yoluyla para kaybetme olasılığı da vardır. Kardeşler ya da yakın dostlarla ilgili hastane ya da kısıtlanmalı durumlar gündeme gelebilir. Aile ile sıcak ve canlı zaman geçirerek mutlu olabileceğiniz günlerdir. Meslek ortamının ya da kariyerinizin olumsuz etkilenmesini istemiyorsanız, yalan dolan ve kaypak işleri bırakmalısınız. Hafta sonundaki yeniay fazında biraz daha içsel konulara yoğunlaşıp, belki sanat ya da manevi konularda iç huzuru bulmak için yeni adımlar atabilirsiniz.