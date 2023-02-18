20 Şubat haftası burç yorumları: Yeni başlangıçlar haftası başlıyor

1) Haftanın ilk gününe, Balık burcunda gerçekleşecek olan yeniay fazı ile başlıyoruz. Hafta başında, en az bir alanda yeni bir başlangıç düşüncenizin filizlendiğini ya da yeni adımlar atmak istediğinizi görebilirsiniz. İçten gelen duygular, sezgiler, soyut kavramlar ya da sanat yönelimlerini, dışarıya da gösterebileceğiniz zamandır. Ancak, ölçüyü ve kontrolü aşan hiçbir davranış ya da düşüncenin iyicil sonuç vermeyeceğini unutmayın. Göksel yerleşimler ne olursa olsun, kilidi açacak anahtar kişinin elindedir ve onu nasıl kullandığı birincil öneme sahiptir.

2) Güneş bir ay boyunca Balık burcunda olacak. Bu yüzden, fizik ötesi ve soyut alana yönelik yeteneklerinizi kullanma, belirginleştirme ve gösterme zamanıdır. Doğum haritanızda, Balık burcunun bulunduğu evin konularında canlanma bekleyebilirsiniz. Dikkat etmeniz gerekenler; kontrollü, ölçülü, gerçekçi olmak, pembe düşlere ve sisli dünyaya kendinizi kaptırmamaktır. Yoksa, yönünüzü kaybedersiniz.

3) İki haftadır devam eden Güneş-Satürn kavuşumu, Güneş’in Balık burcuna girmesi ve Satürn’den uzaklaşmaya başlaması yüzünden artık bu hafta iyice zayıftır. Ancak yine de hafta başında; güç gösterisi, sorumluluk almak, çalışmak ve yönetmekle ilgili kararlar alabilirsiniz. Gerçekleri dürüstçe ortaya koymak için son şans olabilir. Çünkü Güneş artık Balık burcunda ve gizli, saklı, üzeri örtülü, sisli, kaypak ya da bulanık günlere giriş yaptık.

4) Yaklaşık 1,5 ay kadar gökyüzünde kalacak olan Neptün-Mars kare açısı; su ile gelen felaketler, yakıcı yıkıcı durumlar, yaralanmalar, savaşlar, ilaçlar, zehirlenmeler ya da alkol benzeri bağımlılıklar için şimdiden uyarı yapıyor.

5) Merkür-Uranüs kare açısında, aykırı düşünüşler, buluşlar, görüşmeler ya da anlaşmalar için aşırı heyecanınızı kontrol etmelisiniz.

6) Sanat çalışmaları, duygular, sezgiler ya da romantizm için uygun zamandır.

YÜKSELEN KOÇ: Hafta başındaki yeniay; duygusal, sezgisel yetenekleri ya da inançlarla algılanan soyut kavramları, sanat çalışmalarını, perde ardında saklanan gizemli işleri, kaçamak ilişkileri, gizli düşmanları, hastaneleri ya da bir yerde kısıtlı kalmayı gündeme getirebilir. Bu konular üzerinden yeni başlangıçları ya da yeni atacağınız adımları harekete geçirebilir. Ancak dikkat, bu konularla bağlantılı olarak, yakından tanıdığınız bir kişiyle ilgili; hastaneler, kısıtlanma, yakıcı yıkıcı durumlar, zehirlenmeler, çatışmalara, aldatılma ya da alkol ve benzerlerinin olumsuz etkileri görülebilir. Sosyal çevrelerden yüzeysel olarak tanıdığınız gruplaşma kişileri ile yapacağınız görüşme ve anlaşmalar yüzünden beklenmedik bir para kaybı olabilir.

YÜKSELEN BOĞA: Hafta başındaki yeniay; benzer amaçlarla bir araya geldiğiniz, ya da uzaktan tanıdığınız grup arkadaşlarınız, dernekler ya da toplantılar yaptığınız sosyal çevre üzerinde; yeni başlangıçları ya da yeni atacağınız adımları harekete geçirebilir. Ancak dikkat, bu gibi sosyal çevreler üzerinden; kandırılarak, aldatılarak ya da iftiraya uğrayarak para kaybetme tehlikesi, utanılacak durumlar ve çatışmalar yaşama olasılığı da vardır. Meslek, kariyer ya da yöneticilerle olan görüşme, yazışma ya da anlaşmalarda beklenmedik aykırı ve dik başlı davranışlarınız size zarar verebilir. Oysa, meslek ve kariyer üzerinden girişimci hareketlerle para kazanma zamanıdır. Soyut kavramlara ya da sanata yönelmek için uygun olanaklar var.

YÜKSELEN İKİZLER: Hafta başındaki yeniay; meslek ortamınız, kariyer, yöneticilerle olan ilişkiler, sosyal konumunuz ya da gelecek planlarınız ile ilgili olarak yeni başlangıçları ya da yeni atacağınız adımları canlandırabilir. Ancak, yöneticilerle sert ve yıpratıcı tartışmalardan uzak durmalısınız. Ayrıca, meslek ortamından biriyle cinsel yakınlaşmalar, kandırılmaya, çatışmaya ya da utanılacak durumlara düşmeye neden olabilir. Uzaktaki bir kişiyle ya da yabancılarla görüşmeler, yazışmalar ya da anlaşmalar yapmak ya da yakınlık kurmak için uygun zaman olabilir. Ancak çok dikkatli olmalısınız. Çünkü, aykırı, farklı ve gizli düşüncelerinizi, büyük planlarınızı, inançlarınızı ya da buluşlarınızı bunlara anlatmayın. Ayrıca, uzak yolculuklar kaza da getirebilir. Sosyal gruplaşmalar bu günlerde daha rahattır.

YÜKSELEN YENGEÇ: Hafta başındaki yeniay; uzaktakiler, uzak yolculuklar, büyük amaçlar, yabancılar, yabancı ülkeler, inançlar, kültürler ya da eğitimlerle ilgili konularda yeni başlangıçları ya da yeni atacağınız adımları canlandırabilir. Ancak dikkat, bu konuda önemli bir sorun da olabilir. Çünkü; kaypak, sisli ve bulanık durumlar, cinsel yakınlık arayışları, alkol ve benzeri uyuşturucu maddeler yüzünden kandırılma, aldatılma, çatışmalar ya da utanılacak durumlar yüzünde hastaneye düşme, kısıtlanma ya da psikolojik zararlar görme olasılığı vardır. Sosyal arkadaş gruplaşmaları ya da toplantıları üzerinden cinsel yakınlaşma amaçlı yazışmalarınız, başlangıçta heyecan verici olsa bile sonu hüsran gibi görünüyor. Ortaklı paralarla ilgili bir anlaşma rahatlatıcı olur.

YÜKSELEN ASLAN: Hafta başındaki yeniay; başkalarına ya da eşinize ait para, ortaklı paralar, miras, vergi, yer altı konular, fizik ötesi alan ve cinsellikle ilgili olarak yeni başlangıçları ya da yeni atacağınız adımları canlandırabilir. Ancak dikkat, sosyal gruplaşma arkadaşlıkları üzerinden cinsel yakınlaşma arayışlarınız; bulanık ve kaypak durumlar, çatışmalar, kandırılma, aldatılma ya da utanılacak durumlar yaratabilir. Yüksek eğitimler, yabancılar, davalar ya da uzaktakilerle ilgili olarak, kazanç, para ya da aşk gibi şanslı durumlar olabilir. Meslek, kariyer ya da gelecek planları üzerindeki beklenmedik durumlar, eş ya da sevgili ilişkisinde tartışmalar ya da gerilimler yaratabilir. Eş ya da sevgili ile birlikte, sosyal etkinlikler ve görüşmeler yararlıdır. Eşi olmayanlar için sosyal gruplaşmalar yeni tanışmaları gündeme getirebilir.

YÜKSELEN BAŞAK: Hafta başındaki yeniay; eş, sevgili, ortak gibi çok yakın ikili ilişkiniz üzerinde, yeni başlangıçları yeni düşünceleri ya da yeni atacağınız adımları canlandırabilir. Yalnızlar için yeni bir ilişki gündeme gelebilir. Ancak dikkat, bu konular ile meslek, kariyer, gelecek planları ya da yöneticilerle olan ilişkinizi bir araya getirme ya da aralarında bir bağlantı oluşturma beklentiniz; düş kırıklığı, çatışmalar, kandırılma ya da utanılacak durumları ortaya çıkartabilir. İş konusunda uzaktakilerle yapacağınız görüşme ve yazışmalarda acele kararlar vermeyin ve dik başlılık yapmayın. Başkalarına ait olan ya da ortaklı olduğunuz para, miras ya da vergi gibi konularda yeni olanaklarla karşılaşma olasılığı vardır. Cinsel yakınlaşmalar gündeme gelebilir.

YÜKSELEN TERAZİ: Hafta başındaki yeniay; iş ortamı, iş arkadaşları, günlük sıradan işler, bakımını yaptığınız kişiler, görevleriniz ve sağlığınızla ilgili konularda; yeni başlangıçları, yeni düşünceleri ya da yeni atacağınız adımları canlandırabilir. Ancak dikkat, bu konular ile yabancılar, uzaktakiler, davalar, din, kültür, eğitim ya da büyük amaçlarınız arasında bir bağlantı kurmayın. Yoksa; düş kırıklığı, kandırılma, çatışma, psikolojik sorunlar, zehirlenme, sıvılardan, sudan ya da alkol benzerlerinden gelen tehlikelerle karşılaşma olasılığı vardır. Duygusal eş ya da sevgili ilişkisinde, yeni ve huzur veren birliktelik, eğlence, geziye gitme gibi etkinlikler gündemdedir. Yalnızlar için uzaktaki biriyle yazışmalar ve flörtleşmeler olabilir. Ancak cinsel yakınlaşma amaçlı yapacağınız yeni yazışma ya da görüşmeler kriz yaratabilir.

YÜKSELEN AKREP: Hafta başındaki yeniay; kişisel eğlenceler, zevkli uğraşlar, flörtleşmeler, çocuklar, kendinizi diğerlerine gösterme ve anlatma gibi konularda; yeni başlangıçları, yeni düşünceleri ya da yeni atacağınız adımları canlandırabilir. Ancak dikkat, bu konular ile cinsel yakınlaşma arayışları ve başkalarına ait maddi olanaklar arasında bir bağlantı kurmayın. Çünkü, kandırılma, aldatılma, düş kırıklığı, çatışmalar, alkol ve benzerlerinden zehirlenme, ölümcül tehlike ya da zarar görme olasılığı vardır. Eş, sevgili konusu ile aile büyükleri arasında tartışma ya da küslük olabilir. İş ortamına kazançlı ve başarılı durumlar yaratmak için yeni olanaklar ortaya çıkabilir. Aile yadigarları ya da miras hakkında görüşme ve anlaşma ortamı vardır.

YÜKSELEN YAY: Hafta başındaki yeniay; ev, aile, aile yadigarları, aile büyükleri ya da doğup büyüdüğünüz yerlerle ilgili olarak; yeni başlangıçları, yeni düşünceleri ya da yeni atacağınız adımları canlandırabilir. Ancak dikkat, bu konuları eşiniz ya da sevgiliniz ile tartışmak; gereksiz çatışmalar, üzüntü ya da düş kırıklığı yaratabilir. İlaç ya da alkol zehirlenmesine ya da su kazalarına dikkat edin. Kişisel zevkler, çocuklar ve flörtleşmeler için eğlenceli bir hafta olabilir. Yakın çevreden birinin ya da akrabanın sağlık sorunu ile ilgili bir haber duyabilirsiniz. İş konusunda anlaşma, görüşme ya da sözleşme yapacak olanlar, hızlı kararlardan kaçınmalıdır. Eş ile yakın çevre dostları ya da akrabalar arasında olumlu görüşmeler var. Ancak eşiniz ile sizin görüş ayrılıklarınız da gündeme gelebilir.

YÜKSELEN OĞLAK: Hafta başındaki yeniay; yakın dostlar, yakın çevre, kısa geziler, görüşmeler, akrabalar, kardeşler ya da her türlü iletişim kurma ile ilgili yeni başlangıçları, yeni düşünceleri ya da yeni atacağınız adımları canlandırabilir. Ancak dikkat bu konular ile iş ortamınız, günlük sıradan işleriniz, görevleriniz ya da sağlığınız arasında üzücü bir bağlantı ya da haberleşme de gündeme gelebilir. Bu durum; düş kırıklığı, utanılacak durumlar, kandırılma, aldatılma, su kazaları, zehirlenme ya da psikolojik sıkıntıya neden olabilir. Bu yüzden, pembe düşler kurmak yerine, daha gerçekçi olmak gerekir. Kişisel eğlenceler, flörtleşmeler ya da çocuklar yüzünden yükselen heyecanınız, size maddi kayıplar getirebilir. Yazılı ve sözlü anlaşmalara dikkat edin. Aile ve ev ortamı, daha rahat ve eğlenceli görünüyor.

YÜKSELEN KOVA: Hafta başındaki yeniay; maddi kazanımlarınız, yatırımlarınız, birikimleriniz, çalışarak kazandığınız para, alacak ve borçlar hakkında; yeni başlangıçları, yeni düşünceleri ya da yeni atacağınız adımları canlandırabilir. Ancak dikkat, bu para konusu ile çocuklar konusu, flörtleşmeleriniz, kişisel zevkler ve eğlence anlayışınız arasında birbirine zarar verecek durumlar vardır. Kandırılma, aldatılma, dolandırılma, çatışma, utanacağınız durumlar ve düş kırıklığı ile para kaybetme olasılığı vardır. Bu yüzden pembe düşlerden uzak durmalısınız. Yakın çevre ve dostlarla huzurlu zaman geçirme olanağı vardır. Aile bireyleri ya da aile büyükleri ile beklenmedik tartışmalara girmeyin. Yoksa küslükler ve krizler büyüyebilir. Yeni sevgili arayışları için görüşmeler yapabilirsiniz ancak para konusu ile bunu yan yana getirmeyin.

YÜKSELEN BALIK: Hafta başındaki yeniay; çevresel ilişkiler, olayları karşılama ve davranış alışkanlıkları, dış görünüm, sıradan günlük karşılaşmalarda kişiliğinizi ortaya koyma ya da genel sağlığınız gibi konularda; yeni başlangıçları, yeni düşünceleri ya da yeni atacağınız adımları canlandırabilir. Ancak dikkat, kişiliğinizin göstergesi olan bu konular; aile bireyleri, aile büyükleri ve ev konularında çatışmalara ya da üzücü tartışmalara dönme eğilimindedir. Alkol ve benzerlerine eğiliminiz varsa; zehirlenme, boğulma tehlikesi, kandırılma, utanılacak durumlara düşme ve düş kırıklığına uğrama gibi durumlar gündeme gelebilir. Maddi konular biraz daha rahat görünüyor. Kardeşler ya da akrabalarla tartışma, gerilim, anlaşmaların bozulması, kısıtlanma ya da hastane ile ilgili haberler alabilirsiniz.