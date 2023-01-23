20 yıllık iktidarın hesap günü; 14 mayıs

Türkiye Cumhuriyeti’nin 100’ncü AKP’nin 20’nci yılı. Cumhuriyet tarihinin yönetimin de AKP var.

Çok partili sisteme geçtiğimiz 14 mayıs 1950’den bugüne Türk siyasal hayatında kesintisiz olarak bu kadar uzun dönem de iktidarda kalan siyasi parti yok.

Gelin birlikte AKP tarihini hatırlayalım.14 Agustos 2001 yılında kurulan AKP 14 ay sonra iktidara geldi. Arka arkaya girdiği 15 farklı seçimden 1. çıktı.

3 mart 2003 de yenilenen Siirt seçimleriyle milletvekili seçilen Recep Tayyip Erdoğan ,15 mart 2003 de kurulan 59.’cu hükümet ile Başbakanlık koltuğuna oturdu.

AKP’nin kuruluş günü Ankara Bilkent Otel de konuşan Erdoğan “Ve bugünden sonra Türkiyemizde artık hiçbir şey eskisi gibi değil…” diyordu.

2002 deki Türkiye ile 20 yıl AKP tarafından yönetilen Türkiye’de neler değişmiş ; AKP işe özelleştirme adı altında yerli ve milli kamu kuruluşlarını satarak başladı. Satışlardan 62 milyar dolar gelir elde edildi. Daha sonra tesis ve varlıklarda satıldı. Artık devletin fabrikaları yoktu. Üretim ekonomisi yerini tüketim ekonomisine bırakıyordu. Devlet isteyecek özel sektör yapacaktı. Bu ekonomik model başarılı oldu mu? Ekonominin 20 yıllık fotoğrafına bakalım;2002 de enflasyon yüzde 29.8…1 dolar 1.5 lira…Ekmek 25 kuruş , simit 20 kuruş , çay 10 kuruş. Benzinin litresi 1 lira 48 kuruş , motorinin litresi 1 lira 30 kuruş …. Dış borç 129.6 milyar dolar . Merkezi yönetim borç stoku 283 milyar lira…İşsiz sayısı 2 milyon 464 bin kişi….

Ekonominin bugün kü tablosuna bakarsak ;

Enflasyon TUİK rakamlarına göre , yüzde 64.27 ..Enag rakamlarına göre ; yüzde 137.55…. Dolar , 18.80.Benzinin litresi 20 lira 36 kuruş, motorinin litresi 23 lira 17 kuruş. En ucuz Ekmek 5 lira , simit 7 lira , çay 7.5 lira ….

Gıda fiyatları son bir yılda dünya genelinde yüzde 1 oranında gerilerkenTürkiye’de yüzde 77 oranında arttı. Örneğin soğan yüzde 314, limon yüzde 202 , şeker yüzde 340, peynir yüzde 114, ekmek ve un yüzde 180 arttı. OECD ülkeleri gıda enflasyonun da Türkiye yüzde 102.5 ile birinci sırada.2’nci sırada yüzde 19.9 ile Almanya geliyor. 1 ile 2’nci arasındaki fark bile yüzde 80. OECD ortalaması ise yüzde 16.1.

Türkiye’de doğalgaz yüzde 300 , elektrik yüzde 260, Benzin yüzde 238 zamlandı. OECD ülkelerinde enerji enflasyonun da Türkiye yüzde 123.3 ile birinci sırada. Türkiye’yi yüzde 67.6 ile İtalya, yüzde 55.2 ile İngiltere, yüzde 39.4 ile Almanya izliyor.

2022 yılı Dünya enflasyon şampiyonlar listesinde Zimbabwe , Lübnan, Venezuela, Suriye, Sudan ve Arjantin’den sonra 7’nci sırada.

Dünya’da üst sıralarda olduğumuz bir başka liste ise TL’nin değer kaybında. Gelişmekte olan ülkelerin paraları arasında en çok değer kaybeden Arjantin pesosu sonra Türk Lirası…1 ocak 2003’ deki 100 TL’nin bugünkü değeri 8 lira. 2009 yılında tedavüle çıkan 200 TL o zaman130 dolar satın alırken bugün 10 dolar alıyor.

Kişi başı milli gelir 9 bin dolara düştü. İşsizlik oranı yüzde 10.2. DİSK’e göre çalışabilir 64.5 milyon kişinin 7.6 milyonu işsiz.

Açlık sınırı Aralık ayında 8 bin 167 liraya yükseldi. Yoksulluk sınırı ise 28 bin 249 lira.

Yıllık Cari açık 45 milyar dolar. Osmanlı İmparatorluğu 650 yılda 380 milyar dolar dış borç bıraktı şimdi 20 sene de 450 milyar dolar dış borç var. Ekonomist Prof. Dr. Özgür Demirtaş “ Kimse ülke batacak demiyor. Ülkeler züccaciye dükkanı gibi batmaz. Halkları fakirleşir.” diyor.

Konfüçyüs “ Devlet gemiye halkta suya benzer. Gemiyi taşıyan sudur; Ama gemiyi batıran da sudur”. 14 mayıs seçimlerine giderken 1’nci olduğumuz verileri hatırlatalım:-En çok enflasyon

-En çok enerji fiyatı artışı.

-Avrupa’nın en az et yiyebilen ülkesi.

-Araba sahibi olmanın en pahalı olduğu Avrupa ülkesi,

-En çok sığınmacının olduğu ülke,

-En fazla çöp satın alan ülke.-Avrupa’da depresyon birincisi

.Erdoğan, 2001 de yaptığı konuşma gerçek oldu; “Ve bugünden sonra Türkiyemizde artık hiçbir şey eskisi gibi olmayacak”.