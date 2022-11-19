21 Kasım haftasında yeni ay sizi coşkulu başlangıçlara özendirecek

Bu hafta Salı günü öğle saatlerinden itibaren Güneş Yay burcuna giriyor. Bu yüzden, haritanızda Yay burcunun olduğu ev konularınıza; maceracı, eğlenceli, coşkulu bir canlılık bekleyebilirsiniz. Güneş bu konumda; yüksek eğitimleri, inançları, adaleti, uzak gezileri ve derin bilgilenme isteğinizi harekete geçirir. Perşembe gününün ilk saatlerinde, Ay’ın Yay burcu kümeleşmesi içinde ve Yeniay fazındaki konumu; yenileşme, yeni planlar yapma ve yeni başlangıçlara adım atma isteğini gündeme getirir. Haritanızda Balık burcunun bulunduğu ev konularında daha yoğun olmak üzere; aşk, meşk, sanat, yaratıcılık, dinsel inançlar, dua, öte boyutlar gibi duygusal ve sezgisel yeteneklerinizi kullanabileceğiniz soyut alanlarda şansınız yüksektir. Ancak yine de pembe düşlere dalıp, kontrol ve ölçüden uzak kalmamalısınız. Haritanızdaki Kova burcunun bulunduğu ev konularında Satürn bazı kısıtlamalar ya da gerginlikler yaratabilir.

YÜKSELEN KOÇ: Bu hafta; yoğun, canlı, öne çıkan ve ayrıca yeni planlar yapma ve yeni adımlar atma isteğinizin olacağı alanlar; yabancılar, yabancı ülkeler, hukuk, eğitimler, uzaktaki kişiler, dinsel inançlar, kültürel konular ya da büyük amaçlarınız hakkında olabilir. Bu alandaki gelişmeler size iç huzuru verir. Sanatçı duygularınızı ve sezgilerinizi yükseltir, başarılı ve şanslı başlangıçlar yapmanıza yardım eder. Ayrıca eski bir acınız için şifa olabilir. Sosyal arkadaşlık çevresi ile daha sıcak ilişkiler ve iletişimler kurabileceğiniz zamandır. Ancak bu gruplaşmalar yüzünden beklenmedik biçimde para kaybetme olasılığına çok dikkat etmelisiniz. Yakın çevreden birinin sağlık sorunu sizin için üzücü olabilir. Meslek, kariyer, gelecek planları ve yöneticilerle ilgili yararlı değişimler gündeme gelebilir.

YÜKSELEN BOĞA: Bu hafta; yoğun, canlı, öne çıkan ve ayrıca yeni planlar yapma ve yeni adımlar atma isteğinizin olacağı alanlar; miras, vergi, sigortalar, ortaklı paralar, eşinizin ya da başkalarının size sunduğu maddi olanaklar, derin ve gizli konular ya da cinselliktir. Bu alanı, sosyal gruplaşmalardan tanıdığınız kişilerle bir araya getirmek, başarılı ve şanslı yeni başlangıçlar yapmanıza yardım eder. Mesleğinizde ya da yöneticilerle olan ilişkinizde; daralma, bunalma ya da gerginlikler yaşamak istemiyorsanız inatçılıktan vazgeçmelisiniz. Bu alanda daha yapıcı ve sade sosyal ilişkilerin ve para kazanmak için yapacağınız çalışmaların karşılığını alacaksınız. Sosyal gruplaşmalardaki yalancı ve kaypak durumlara dikkat edin, yoksa para kaybedersiniz. Yabancılar ya da uzaktakilerle ilgili önemli ve yararlı bir değişim beklenebilir.

YÜKSELEN İKİZLER: Bu hafta; yoğun, canlı, öne çıkan ve ayrıca yeni planlar yapma ve yeni adımlar atma isteğinizin olacağı alanlar; eşiniz, sevgiliniz ya da ortağınız gibi yakın ikili ilişkiniz hakkındadır. Bu alanı; mesleğiniz, yöneticileriniz, kariyeriniz ya da gelecek planlarınız ile bir araya getirmek ya da aralarında bir bağlantı kurmak, başarılı ve şanslı yeni başlangıçlar yapmanıza yardım eder. Yabancılar ya da uzaktakilerle inatlaşmak ya da beklenmedik uzun yol kazaları sıkıcı durumlara neden olabilir. Uzaktakilerle daha yapıcı ve sağlam sosyal ilişkiler ve iletişimler daha yararlıdır. Meslek ortamında ya da yöneticilerle olan görüşmelerde kandırılma durumuna karşı sert bir dil kullanma olasılığınız vardır. Başkalarının maddi olanakları, cinsel yaşamınız ve yer altı gizli konularla ilgili önemli bir değişim işinize yarayabilir.

YÜKSELEN YENGEÇ: Bu hafta; yoğun, canlı, öne çıkan ve ayrıca yeni planlar yapma ve yeni adımlar atma isteğinizin olacağı alanlar; sağlığınız, işiniz, iş ortamınız, iş arkadaşlarınız, görev ve sorumluluklarınız ya da bakımını üstlendiğiniz kişiler hakkındadır. Bu alanı; yabancılar, uzaktakiler, dinsel inançlar, eğitimler, adalet, hukuk ya da uzak gezilerle birlikte kullandığınızda, başarılı ve şanslı yeni başlangıçlar yapabilirsiniz. Ancak dikkat... Yabancılarla olan ilişki ya da iletişimlerde yalan, dolan ve kaypak işler sıkıcı durumlara neden olabilir. Gruplaşmalardan tanıdığınız kişilerden, cinsel yakınlaşma beklentileri tehlikelidir. Bilinçaltı, doğa dışı, gizli gizemli konularla ilgilenmek ya da gizli ve derinden yürüyen ilişkiler sizi için daha yararlı olabilir. Eş ya da sevgili konusunda bazı değişimler sizin için iyi olabilir.

YÜKSELEN ASLAN: Bu hafta; yoğun, canlı, öne çıkan ve ayrıca yeni planlar yapma ve yeni adımlar atma isteğinizin olacağı alanlar; kişisel zevkleriniz, eğlenceler, kendinizi diğerlerine gösterme ve tanıtma isteği, çocuklar, yeni aşk arayışları ya da şans oyunları olabilir. Bu alanı; miras, vergi, eşinizin parası, cinsellik arayışları ya da doğa dışı gizli konularla birleştirdiğinizde, başarılı ve şanslı yeni başlangıçlar yapabilirsiniz. Bu bağlantıdan bir sevgili ya da eş bulma olasılığı da vardır. Sosyal gruplaşmalar da buna yardımcı olabilir. Ancak aklınızda sosyal gruplaşmalardan cinsel yakınlaşma arayışları varsa, bunu hemen unutun. Ayrıca, meslek, kariyer konusu ile eş, sevgili konusunu asla yan yana getirmemelisiniz. Sağlık ya da iş ortamı ile ilgili önemli bir değişim işinize yarayabilir.

YÜKSELEN BAŞAK: Bu hafta; yoğun, canlı, öne çıkan ve ayrıca yeni planlar yapma ve yeni adımlar atma isteğinizin olacağı konular; ev, aile, aile büyükleri, vatan ya da çocukluğunuzla ilgili alanlardır. Bu alanı; eş, sevgili, evlilik gibi konularla ve duygusal ilişkilerle birleştirdiğinizde başarılı ve şanslı başlangıçlar yapabilirsiniz. Bunun bir diğer anlamı, evlilik ya da beraberlikler için uygun zamandır. Meslek ve iş ortamında güçlü çalışmalar ve girişimler yapabilirsiniz. Ancak meslek ya da kariyer konusunu, eş ve sevgili konusu ile çatıştırmamak önemli olacak. Uzaktaki kişilerle ya da uzak yolculuklarda, işinizi de etkileyecek kaza ya da gerginlik riski vardır. Yeni aşklar, eğlenceler, şans oyunları, karizmanızı gösterme ve çocuklarla ilgili önemli değişiklikler yapma zamanıdır.

YÜKSELEN TERAZİ: Bu hafta; yoğun, canlı, öne çıkan ve ayrıca yeni planlar yapma ve yeni adımlar atma isteğinizin olacağı konular; kardeşler, yakın akrabalar, yakın dostlar, iletişimler, görüşmeler, kısa geziler ya da kısa eğitimler olabilir. Bu alanı; sağlık, işiniz, iş ortamınızdaki kişiler, bakımını üstlendiğiniz insan ya da hayvanlar, becerili olduğunuz alanlarda iyi niyetli ve yardımsever amaçlarla birlikte kullandığınızda başarılı ve şanslı başlangıçlar yapabilirsiniz. Çocuklarla ilgili konularda ve yeni sevgili arayışlarınızda uzaktaki kişilerle bağlantı ve girişimler şanslıdır. Ancak uzaktaki kişilerle ya da uzak yolculuklarla işinizi bir araya getirmemeye dikkat etmelisiniz. Cinsel amaçlı bağlantılar gergin ve tehlikeli olabilir. Aile ve ev ile ilgili önemli değişiklikler için uygun zamandır.

YÜKSELEN AKREP: Bu hafta; yoğun, canlı, öne çıkan ve ayrıca yeni planlar yapma ve yeni adımlar atma isteğinizin olacağı konular; para kazanma, birikimler, alacaklar ya da borçlar olabilir. Bu alanı; duygusal ya da sezgisel yeteneklerinizi gösterebileceğiniz flörtleşmeler, çocuklar, gezi ve eğlence gibi hobilerle birleştirdiğinizde başarılı ve şanslı başlangıçlar yapabilirsiniz. Babadan gelen bir aile yadigarı ile ilgili çalışma ve girişimler için uygun zamandır. Eş ya da sevgili ilişkilerini aile ve aile büyükleri ile yan yana getirmek gerginliğe neden olabilir. Aldatıcı olan yeni cinsel yakınlaşmalar da tehlikelidir. Kardeşler, akrabalar ve yakın dostlarla iletişimler ya da görüşmelerde önemli değişiklikler yapma zamanıdır.

YÜKSELEN YAY: Bu hafta; yoğun, canlı, öne çıkan ve ayrıca yeni planlar yapma ve yeni adımlar atma isteğinizin olacağı konular; çevrenize gösterdiğiniz yüzünüz, kişiliğiniz, maceracı özgür ruhunuz ve yapmak istediğiniz yeni başlangıçlarla ilgilidir. Bu alanı; ev, aile, aile yadigarları, vatan ve doğup büyüdüğünüz yerlerle ilgili konularla birlikte duygusal ve iyi niyetlerle kullandığınızda başarılı ve şanslı başlangıçlar yapabilirsiniz Kardeşler, dostlar ya da yakın akrabalarınızı eşiniz ya da sevgiliniz ile yan yana getirme, geziler ya da hep birlikte görüşmeler için uygun zamandır. Ancak, eş ya da sevgili ilişkisini aile ve aile büyükler ile bir araya getirmek sakıncalı olabilir. İş ortamınızda ya da kısa bir iş gezisinde kaza ya da sağlık ile ilgili bir sıkıntı olabilir. Birikimler ya da para kazanmak için önemi değişimler yapma zamanıdır.

YÜKSELEN OĞLAK: Bu hafta; yoğun, canlı, öne çıkan ve ayrıca yeni planlar yapma ve yeni adımlar atma isteğinizin olacağı alanlar; soyut kavramlar, sanatta yaratıcılık, gizli aşklar, psikolojik konular ya da gizli düşmanların ortaya çıkması olabilir. Bu alanı, duygu ve sezgilerinizin yükselişte olduğu; kardeşler, akrabalar, yakın dostlarla görüşme, kısa geziler ya da iletişimlerle birlikte kullandığınızda başarılı ve şanslı başlangıçlar yapabilirsiniz. Dost ya da kardeş bildiklerinizden biri tarafından aldatılma ile başlayan gerginlik önemli sağlık sorunlarına neden olabilir. Bakım ve sağlık konularını para kazanma amaçlı kullanmak yararlıdır. Kişisel zevkleriniz, çocuklar ya da flörtleşmeleriniz para konusu ile yan yana geldiğinde daraltıcı durumlar vardır. Dış görünümde ve çevresel davranışlarda değişim zamanıdır.

YÜKSELEN KOVA: Bu hafta; yoğun, canlı, öne çıkan ve ayrıca yeni planlar yapma ve yeni adımlar atma isteğinizin olacağı alanlar; diğer insanlarla benzer amaçlarla bir araya geldiğiniz gruplar, dernekler ya da toplantılardır. Bu alanı, duygu ve sezgilerinizle yöneteceğiniz para işleri ile birlikte kullandığınızda başarılı ve şanslı başlangıçlar yapabilirsiniz. Sosyalleşme ve iletişimlerdeki güçlü yönünüzü kullanarak kendinizi çevreye güvenilir ve sağlam biri olarak tanıtabilirsiniz. Bu ayrıca, yeni bir birliktelik için de yararlı olur. Ancak yeni birlikteliklerde ya da arayışlarınızda gereksiz harcamalar yapmamalısınız. Çünkü kandırılma olasılığı var. Aile içinde ya da evde kazalara ve gerginliklere dikkat etmelisiniz. Bilinçaltı dürtüler, içinizde gizli tuttuğunuz bir şey, soyut kavramlar ya da inançlarla ilgili olarak önemli değişimler olabilir.

YÜKSELEN BALIK: Bu hafta; yoğun, canlı, öne çıkan ve ayrıca yeni planlar yapma ve yeni adımlar atma isteğinizin olacağı alanlar; meslek, sosyal konumunuz, yöneticiler, yöneticilerle ilişkiler, kariyer ve gelecek planlarınızdır. Bu alanı; duygusal, nazik, yüksek sezgili, yardımsever ve insancıl kişiliğinizle bir araya getirdiğinizde başarılı ve şanslı başlangıçlar yapabilirsiniz. Kardeşler ya da kardeş gibi yakın olan kişilerle olan sıkıntılı durumlar ya da hastane gibi sağlık sorunları, aile ve aile büyükleri işin içine girince çözüme ulaşabilir. Ancak dikkat... Aile içinde ve ev konularında; kaypak, yalancı ya da önemsemez tavırlarınız olursa, bu birçok şeyi yerle bir eder. Katıldığınız sosyal çevreler, gruplar ya da buralardan tanıdığınız kişiler bu günlerde önemli bir değişim geçirebilir.