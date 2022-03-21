21 Mart haftasında gökyüzü neler söylüyor ? İşte haftanın burç yorumları

Güneş Koç burcuna geçiyor. Doğanın ve insanların daha canlı, hareketli olacağı ve uyanışa geçeceği zamandır. Hafta sonunda bir dolunay yaşadığımız için; uyumsuz, geçimsiz ya da duygusal iniş çıkışlara neden olan göksel konumlanma, bu hafta biraz daha sakinleşme eğilimindedir. Ancak yine de yükselen burcunuza göre değişen gergin konular da var. Yorumları yükselen burcunuza ve burcunuza göre okuyabilirsiniz.

YÜKSELEN KOÇ

20 Nisan’a kadar hızlı başlangıçlar, dış görünüm, çevresel ilişkilerde canlılık, girişkenlik ve cesaret gösterileri yapmaya uygun zamandır. Spor yarışmaları için iyi zamandır. Eğer; soyut kavramlar, insan psikolojisi, sanat çalışmaları, romantik aşklar ya da gizli ilişkilerle ilgileniyorsanız bu hafta şans sizden yanadır. Dikkat etmeniz gereken alan; sosyal gruplaşmalar üzerinden kadın erkek ilişkileri ile ilgili arayışlarınızdır. Bu yüzden beklenmedik para krizleri ve kayıpları yaşayabilirsiniz. Gruplarda istenmeyen kişi olabilirsiniz, kısıtlanabilirsiniz ya da dışlanabilirsiniz. Çabalarınızın boşa gitme olasılığı yüksektir. Sabır ve sakinlik göstermelisiniz.

YÜKSELEN BOĞA

20 Nisan’a kadar enerjik, canlı ve iddialı olacağınız alanınız; hastaneler, yardım kuruluşları, askerlikle ilgili girişimler olabilir. Gizli düşmanlara karşı galibiyet elde edebilirsiniz. Soyut konular ya da sanatsal çalışmalarda cesaretinizi gösterme zamanıdır. Sosyal gruplaşmalar, toplantılar gibi alanlarda hafta boyunca güçlü ve başarılı olma şansı vardır. Duygusal ve sanatsal çevreler daha iyidir. Belki de yeni aşklar gündeme gelebilir. Sıradan günlük ilişkiler ise, hem çevrenize, hem de meslek ve yöneticilerle olan ilişkilere zarar verici yönde çalışır. İnatlaşmamaya ve sabit fikirli olmamaya dikkat etmelisiniz. Yoksa kaybeden tarafta olacaksınız.

YÜKSELEN İKİZLER

Konuşma, iletişim kurma, arkadaşlıklar ve kısa gezilerde zaten yeteneklisiniz. 20 Nisan’a kadar olan süre, sosyal gruplaşmalar ya da toplantılarda bu yetenekleri gösterme ve Güneş gibi parlama zamanıdır. Belki cinsel yakınlaşmalar da gündeme gelebilir. Meslek, yöneticilerle ilişkiler, kariyer ve gelecek planları için uygun haftadır. Büyüme, yayılma ve genişleme gibi düşüncelerinizi yaşama geçirebilirsiniz. Yabancılarla ilişkiler, yabancı ülkeler, hukuk, adalet, yüksek eğitimler ya da devlet işleri hakkında kontrol, ölçü ve sabır gerekiyor. Ani kararlarınız, kayıplara yol açabilir ve psikolojik sıkıntılar getirir.

YÜKSELEN YENGEÇ

20 Nisan’a kadar; meslek, toplumsal konum, gelecek ve kariyer planlarınızda güçlü, girişken, canlı enerjik, yarışmacı ve Güneş gibi parlamaya elverişli durumlar var. Burada dikkat etmeniz gereken şey; genelde dış çevrenize gösterdiğiniz yumuşak başlı, esnek ve duygusal yönünüzdür. Bunlar meslek ya da kariyer yaşamında kayıplara götürebilir. Bir öncü ve lider gibi kararlı olmalısınız. Yabancı sevgili, yabancı ülkeler, sanat eğitimi, büyük hedefler ya da hukuk konuları için şanslı haftadır. Uzaktakilerle nazik ve duygusal iletişimler yeni aşkları gündeme getirebilir. Ancak; sosyal gruplaşmalar üzerinden cinsel yakınlaşmalar ve kadın erkek ilişkisi arayışları için uygun zaman değildir.

YÜKSELEN ASLAN

20 Nisan’a kadar yoğun ve canlı biçimde ilgileneceğiniz konular; yabancılar, yüksek eğitimler, hukuk, adalet, devlet işleri, büyük hedefler, büyük çaplı işler, din, kültür ya da uzun geziler olabilir. Güçlü enerjinizi bu alanlara yöneltebilir ve iddialı girişimler yapabilirsiniz. Size ait olmayan para ya da ortak olduğunuz para, miras ya da aile yadigarları gibi konularda şanslı haberler alabilirsiniz. Bu hafta; eş, sevgili ya da ortaklık ilişkileri için durum gerilimli ve karışıktır. Meslek alanı ya da yöneticilerle olan ilişkiler ile eş ilişkileri arasında beklenmedik krizler yaşanabilir. Ani kararlardan kaçınmak gerekiyor.

YÜKSELEN BAŞAK

20 Nisan’a kadar yoğun, iddialı, hırslı ve canlı olacağınız konular; cinsellik, miras, başkalarına ait para, vergi ya da sigorta gibi alanlar olabilir. Bu konularda girişken ve atak olma zamanı. Önceki haftalardan devam eden; eş, sevgili ya da ortaklık ilişkileri, aşklar ya da evlilikler hala gündemde ve şanslı konumdadır. Kültürlü, eğitimli, sanatçı ya da zengin bir eş bu günlerde her an kapıyı çalacak gibidir. Kadın ya da erkek hastalıkları, uzun yol kazaları, cilt ya da kemik sorunları, iş ortamında ya da iş arkadaşlarıyla beklenmedik restleşmeler ya da adaletsiz durumlar gündeme gelebilir.

YÜKSELEN TERAZİ

20 Nisan’a kadar yoğun, canlı ve iddialı olacağınız konular; evlilik, sevgili ilişkileri, ortaklıklar, anlaşmalar ya da yarışmalar olabilir. Cesur ve girişkensiniz. İş ortamında ya da iş arkadaşlarınızla olan nazik, yardımsever ve iyi niyetli yakınlaşmalar sizi maddi ve manevi yönden tatmin edicidir. Belki de iş arkadaşlığı yeni bir aşka dönebilir. Ancak yine de duygusal sakinliği korumak gerekiyor. Hızlı hareketler ya da cinsel beklentiler için sabırsız davranışlar kadın erkek yakınlaşmalarını bitirici etki yapabilir. Bu, aynı zamanda maddi anlamda üzücü sonuçlar da doğurabilir.

YÜKSELEN AKREP

Yaşama hareket getiren Koç burcu etkileri 20 Nisan’a kadar daha çok; günlük sıradan işleriniz, iş yaşamınız, iş arkadaşlarınız, bakımını üstlendiğiniz kişiler, sorumluluklar ve sağlığınız üzerinde canlanma yaratacak. Önceki haftalarda da gördüğümüz; duygusal arayışlar, gizli flörtleşmeler, gizli ilişkiler, haberleşmeler ya da çocuklarla geçireceğiniz güzel zamanları ve gezileri planlama şansı devam ediyor. Şans oyunları ya da sanatsal etkinlikler için de iyi zamandır. Eş ya da sevgili ilişkiniz ile aile büyükleriniz arasındaki gerilim de bitmiş değil. Sabır, sakinlik göstermeli ve ani kararlardan kaçınmalısınız. Kardeşler ya da yakın akrabalar için üzücü durumlar ortaya çıkabilir.

YÜKSELEN YAY

Canlanıp enerjik hissedeceğiniz konular 20 Nisan’a kadar daha çok; kişisel eğlence alanınız, sevgili arayışlarınız, çocuklarınız, kendinizi diğerlerine anlatım biçiminiz üzerinde yoğunlaşacak. Kendi tanıtımınızı güçlü ve gösterişli biçimde yapabileceğiniz zamandır. Aile büyükleri ile evde hoş zamanlar geçirebilir, sıcak görüşmeler yapabilir, birlikte doğa ya da su kenarı geziler planlayabilirsiniz. Kardeşler, yakın çevre ya da akrabalarla ilgili beklenmedik sağlık ya da iş konusu ile ilgili sorunlar can sıkıcı olabilir. Düşünmeden ya da hızlı hareketler zarar vericidir. Maddi konularda sıkıcı bir değişiklik gündeme gelebilir.

YÜKSELEN OĞLAK

20 Nisan’a kadar sizin için daha çok; aile, aile büyükleri, çocukluğunuz ya da vatan ile ilgili konular gündemde ve canlı olacak. Aile içinde parlayacağınız zamanlar olabilir. Bu hafta, kardeşler ya da yakın akrabalar ile sıcak sevgi bağları kurmak için uygun zamandır. Bu günlerde romantizme, aşka, duygusal iletişimlere ya da kitap okumaya daha çok ilgi duyabilirsiniz. Duygusal şiirler yazma isteğiniz olabilir. Paranıza ya da birikimlerinize dikkat etmelisiniz. Sevgili ilişkileri, sosyal alanlarda aşk arayışları düş kırıklığı ve üzücü sonuçlar yaratabilir. Özellikle, öncesi olmayan ve hızlı bağlayan ilişkiler maddi kaynaklarınız için tehlikelidir.

YÜKSELEN KOVA

20 Nisan’a kadar yaşamınızda yoğun, enerjik, hareketli ve canlı olacağınız konular; kardeşleriniz, yakın akrabalarınız ya da yakın çevrenizle ilgili olacak. Belki heyecanlı bir kitap okuma, yazma ya da yakın çevre ile güçlü iletişimler gündeme gelebilir. Kısa geziler için uygun zamandır. Maddi konularla manevi konular arasında bağlantı kurarak, bilgiyi diğer insanlara ulaştırmak bu günlerde size para kazandırabilir. Soyut alana yönelmek kazançlı olacak görünüyor. Bu hafta zorlanacağınız alan, kendinizi sıradan çevresel ilişkilerde iyi tanıtamamak ya da gösterememek olabilir. Kadın ya da erkek konularında itici bulunabilirsiniz. Aile büyükleri ile ya da ev ile ilgili olarak beklenmedik sorunlar ya da kazalar gündeme gelebilir.

YÜKSELEN BALIK

Maddi kazançlar, yatırımlar ya da birikimleriniz için 20 Nisan’a kadar canlı, iddialı ve hareketli günler var. Aşırı heyecan yapmazsanız girişimleriniz kazançlı çıkabilir. Bu hafta çevresel ilişkilerinizde ya da görünümünüzde öne çıkabileceğiniz ve ilgi görebileceğiniz zamandır. Şansınızı arttırmak için, nazik, yardımsever, mutlu ve huzurlu davranışlar göstermek yararlı olur. İletişimleriniz sıcak ve duygu dolu olmaya yatkındır. Yeni tanışmalar gündemdedir. Psikolojinizi bozacak olan kadın erkek ilişkileri, gizli düşmanlar, hastane işleri ya da kısıtlanmalı durumlar olabilir. Kardeşler ya da yakın akrabalarla ilgili beklenmedik olumsuzluklar da devreye girebilir.