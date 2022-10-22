25 Ekim Güneş tutulması haftasında yeni planlarınızı gündeme alabilirsiniz

Güneş tutulmalarında daha çok toplumsal ve yönetimsel konular, Ay tutulmalarında ise daha kişisel ve içsel konular öne çıkar. Tutulmalar genel olarak güçlü ve karmaşık durumlar yaratabilirler.

Etkileri yoğun olarak tutulma haftasında olmak üzere, 6 ay daha sürebilir. Akrep, Kova, Boğa, Aslan ve tutulma anı yükselen burcu Oğlak, diğerlerine göre daha çok etki alırlar. Kişisel haritanızda Akrep’in ilk 4-5 derecesinde bir gezegen ya da özel nokta varsa, onun anlamı da tutulma etkilerine katılır. Eğer haritanızdaki Boğa’nın ilk 4-5 derecesinde bir gezegen ya da özel nokta varsa; daha çok maddi ve fiziksel alanda, diğer insanlarla olan farklılıklar ve uyumsuzluk ortaya çıkar.

Daha çok Akrep evinizin konularında olmak üzere; yeni başlangıçlar, yeni planlar ya da düşünceler filizlenecektir. Karışıklık, telaş ve yönetim zayıflığı olabilir. Gizlenen duygular ve tutkular ortaya çıkabilir. Gelişmeler hızlı ve karmaşa içindedir. Bu yüzden hızlı kararlar almak yerine, sakin ve daha duru olduğunuz zamanı ya da sonraki haftayı beklemeniz uygundur. Ayrıca, yeryüzünün hassas faylarında depremler, yeraltı olayları, mafyatik işler, su baskınları, güçlü intikam dürtüsü, gizli işlere ya da ilişkilere yönelme, risk alma, kuşkular, sezgiler ve tehlikeli durumlar gibi Akrep etkilerinin harekete geçebileceğini unutmamak gerekir.

Satürn bu hafta ileri harekete geçiyor. Uranüs ile yaptığı olumsuz açıda eski gücüne kavuşacak. Yaz aylarında Satürn’ün doğum haritanıza bağlantı yaptığı konularda, kişisel sorgulamanızı ve kişisel düzeltmelerinizi yaparak kendinize dersler çıkardıysanız fazla etkilenmezsiniz. İnatçılık edip değişime direndiyseniz, şimdi önünüze gelen yemek daha tuzlu olacak. Beklenmedik kazalar, kısıtlanmalar, ani gelişen sıkıntılı ve bunalımlı durumlara dikkat etmelisiniz. Pluto’nun olumsuz açılarında; yeraltı konuları, zorbalık, mafya işleri, ölümcül tehlikeler ya da kayıplar gündeme gelebilir. Neptün-Mars kare açısı; kafa karışıklığı, şiddet, utandıracak durumlar, cinsel sıkıntılar ya da alkol benzerlerinin tehlikesine işaret ediyor. Patlama, su baskınları, zehirlenme, alkol benzerlerinin neden olduğu saldırganlık ve yaralanma akla gelebilir.

Olumlu yönde; Satürn, Mars, Merkür büyük üçgeni, bulundukları ev konularında; kararlı, girişken, cesur, hırslı, disiplinli, dayanıklı ve güçlü girişimlerinizi, haberleşmelerinizi, akıl, mantık, zeka ve uyanıklık gerektiren işlerinizi destekliyor. Yükselen burcunuza göre bulundukları ev konularında; güçlü, canlı ve kararlı yeni başlangıçlar yapabilirsiniz. Gökyüzünün genel durumunun, yükselen burcunuza ve kişisel yıldız haritanıza göre farklı etkiler ortaya çıkaracağını unutmayın.

YÜKSELEN KOÇ: Güneş tutulmasında ve hafta boyunca öne çıkan konularınız; miras, vergiler, sigortalar, eşinizin ya da başkalarının parası, ortaklı paralar, yeraltı işler, büyü, ayin, medyumluk, yükselen sezgiler ya da cinsel ilişkiler hakkında olabilir. Bu alanlarda; yeni başlangıçlar, etkinlikler, yakınlaşma arayışları, risk alma isteği, gizli planlar, gizli duygular ve güçlü tutkular hareketli görünüyor. Çok yakın olmadığınız, sosyal çevre tanışıklığı, üzerinden bağlantınız olan gruplaşma ve toplantı arkadaşlarınızdan bazıları ya da belki de bir sosyal etkinlik sizi maddi yönden beklenmedik maddi zarara ya da kayıplara uğratabilir. Meslek, kariyer, gelecek planları ya da yöneticilerle olan ilişkilerde, sonlanmaya yakın olan ya da yıkıcı olan durumlar, eş ilişkinizi de olumsuz yönde etkileyebilir. Zorlayıcı yeni durumlara karşı sabırlı ve daha esnek olmalısınız. Psikolojik durumunuz, iç sesiniz, alkol benzerleri ile olan bulanık bağlarınız aile ve meslek ilişkilerinizi zora sokabilir. Kafanızı karıştıracak, utandıracak ve yönünüzü kaybettirecek durumların içinde olmamalısınız. Yoksa, hastane ya da hapishane gibi riskler vardır. Sosyal gruplaşmalar ya da toplantılar üzerinden tanıştığınız kişilerle; akıllı, mantıklı, ölçülü ve gerçekçi görüşmeleriniz, yakın ve dürüst bir ilişkiye doğru gidebilir. Belki eşinizle birlikte güvendiğiniz gruplarda sosyalleşebilirsiniz. Her iki durumda da bu gibi girişimler, yakın çevre ve akrabalardan destek görecektir.

YÜKSELEN BOĞA: Güneş tutulmasında ve hafta boyunca öne çıkan konularınız; eşiniz, sevgiliniz, ortağınız, öğretmen-öğrenci benzeri olan yakın ikili ilişkileriniz hakkında olabilir. Bu alanlarda; yeni başlangıçlar, etkinlikler, yakınlaşma arayışları, risk alma isteği, gizli planlar, gizli duygular ve güçlü tutkular hareketli görünüyor. Eğer dikkatli olmazsanız kişiliğinizin; katı, inatçı, eskiye bağlı, kendine ait olana sahip çıkan ve fazlasıyla sabırlı yönleri yüzünden; meslek, kariyer, yönetici ilişkileri ve gelecek planlarınızda bazı kısıtlanmalar, kazalar ya da kayıplarla karşılaşma olasılığı vardır. Güvenli ve sağlamcı yönünüz yabancılar ya da uzaktakilerle olan ilişkilerde çok yararlı değişimler dönüşümler getirebilir. Ancak günlük devam eden sıradan işleriniz için bu değişim ve dönüşümler hoş olmayan görüşmelere ya da zorunlu iş anlaşmalarına neden olabilir. Sosyal gruplaşmalarda ya da iyi tanımadığınız kişilerle olan toplantılarda; kandırılma, aldatılma, dolandırılma ya da utandıracak durumlara karşı; gerçekçi olmayan, bulanık ve yönünüzü kaybettirecek sosyal ilişkilere ya da kafa karıştırıcı olanlara çok dikkat etmelisiniz. Para konusunda; halihazırda devam eden mesleğinize güvenmek, sarılmak, günlük sıradan işleriniz, iş ortamınız ve sağlık konusu haftanın en şanslı alanlarıdır.

YÜKSELEN İKİZLER: Güneş tutulmasında ve hafta boyunca öne çıkan konularınız; iş ortamınız, iş arkadaşlarınız, günlük sıradan işleriniz, bakımını ve sorumluluğunu üstlendiğiniz kişiler ya da hayvanlar, becerileriniz ve sağlığınızdır. Bu alanlarda; yeni başlangıçlar, etkinlikler, yakınlaşma arayışları, risk alma isteği, gizli planlar, gizli duygular ve güçlü tutkular hareketli görünüyor. Uzak yerler, yabancı ülkeler, uzun geziler, hukuk davaları, dinsel sıkıntılar, inançsızlık, büyük hedefler gibi konularda; gerilimler, baskılar, kısıtlanmalar, beklenmedik kazalar ve hastane olasılığı vardır. Daha esnek ve anlayışlı olmanız gerekir. Meslek ve kariyerinizi ilgilendiren ya da yöneticilerle olan ilişkilerinizde; kafa bulandırıcı, sisli ve kandırılma olasılığı taşıyan yalan dolan işlerden, utandıracak durumlardan ve sertleşen görüşmelerden uzak durmalısınız. Meslekte ya da yöneticilerle olan iletişimlerde daha anlaşmacı ve uzlaşmacı tavırlar sizin yararınızadır. Çevrenize karşı; canlı, neşeli, girişken davranışlar ve iletişimler; özellikle hukuk davaları, yabancılar, uzaktakiler, yabancı ülkeler ile ilgili olumlu gelişmelere kapı açabilir. Ayrıca flörtleşmeler ve kişisel eğlenceler için de yararlı olur.

YÜKSELEN YENGEÇ: Güneş tutulmasında ve hafta boyunca öne çıkan konularınız; kişisel eğlenceleriniz, zevkleriniz, gösterileriniz, kendinizi diğerlerine anlatma yolu, çocuklar, flörtleşmeler ya da yarışmalar hakkında olabilir. Bu alanlarda; yeni başlangıçlar, etkinlikler, yakınlaşma arayışları, risk alma isteği, gizli planlar, gizli duygular ve güçlü tutkular hareketli görünüyor. Sosyal gruplaşmalar üzerinden tanıştığınız kişilerle yakınlaşma isteğiniz; kazalara, beklenmedik sıkıntılara, kısıtlanacağınız durumlara ya da kayıplara neden olabilir. Eş ya da sevgili ilişkisindeki; sonlanmaya yakın durumlar, zorbalık, katı inatçılık, aile ile olan görüşmelerdeki saygısızlık gibi durumlara karşı dikkatli olmalısınız. Önceki haftada olduğu gibi; uzaktaki kişiler, yabancılar, yabancı ülkeler, dinsel inançlar, hukuk davaları ya da büyük hedeflerle ilgili konularda; kandırılma, aldatılma, alkol benzeri uyuşturucular, utandıracak durumlar, şiddet, kafa bulanıklığı, gerçeklerden uzaklaşıp pembe bulutlarda dolaşma yüzünden yaralanma, hastane tedavisi, tutuklanma, para ve mevki kaybı ya da zorlu durumlara düşme olasılığı vardır. Artık boş hayalleri bırakıp, daha gerçekçi ve mantıklı olma zamandır. Aile mirası, aile yadigarları, ortaklı paralar ya da başkalarının parası gibi alanlarda, ailenin de katkısıyla yeni kurallar düzenleme ya da anlaşmalar imzalama işleri sizi psikolojik yönden rahatlatacaktır.

YÜKSELEN ASLAN: Güneş tutulmasında ve hafta boyunca öne çıkan konularınız; Anne, baba, aile büyükleri, ev, aile yapısı, doğup büyüdüğünüz yerler, aile yadigarları gibi konulardır. Bu alanlarda; yeni başlangıçlar, etkinlikler, sevgi arayışları, risk alma isteği, gizli planlar, gizli duygular ve güçlü tutkular hareketli görünüyor. Mesleğinizdeki ya da kariyerinizdeki yeni durumlar, iş alanınızda önemli ve olumlu değişimler yaratabilir. Ancak, meslek, kariyer, sosyal konumunuz, gelecek planlarınız ya da yöneticilerle olan ilişkilerdeki gelişmeler; eş, sevgili ortak gibi yakın ikili ilişkinizde olumsuz bir hava yaratacak gibi görünüyor. Sıkıntı, gerilim, bunalım, daralma, inatlaşma ya da kayıplara karşı dikkatli olmalısınız. Ayrıca, yakın çevreniz ya da akrabalarla ilgili olumsuz sağlık haberleri alma olasılığı vardır. İş ortamı ve sağlık konusundaki konuşmalarınızda ya da anlaşmalarınızda yıkıcı ya da zorlayıcı dil kullanmaktan kaçınmalısınız. Sosyal gruplaşmalardan tanıdığınız kişilerle, gerçekçi olmayan ve aldatıcı olan yakınlaşma arayışlarınız riskli ve tehlikeli olabilir. Üzücü ve utanacağınız sonuçlar ortaya çıkabilir. Bunun yerine, sosyal gruplaşma arkadaşlarınızdan biri ya da yakın çevrenizden iyi tanıdığınız kişi ile daha güvenli, sağlam ve kalıcı birliktelik sizin için çok daha iyi olur.

YÜKSELEN BAŞAK: Güneş tutulmasında ve hafta boyunca öne çıkan konularınız; Kardeşler, akrabalar, yakın çevre dostları, iletişimler, kısa geziler ya da kısa eğitimlerdir. Bu alanlarda; yeni başlangıçlar, etkinlikler, yakınlaşma arayışları, risk alma isteği, gizli planlar, gizli duygular ve güçlü tutkular hareketli görünüyor. Satürn’ün gündeme getireceği sağlık ve iş ortamı hakkındaki eski yanlışlarınızı düzelttiyseniz sorun olmaz. Değilse, uzaktaki işler, uzun geziler ve sağlık hakkında; kaza, gerilim ve yeni krizler kapıda bekliyor olabilir. Uzaktaki kişilerle yeni gelişen yakınlaşmalar ve flörtleşmeler şanslıdır. Ancak onlarla maddi konularda anlaşmazlık olabilir. Bu yüzden flörtleşme ya da yeni sevgili arayışlarınıza para konusunu katmayın. Meslek, kariyer ya da sosyal konumunuzdaki kararlarınız ya da girişimleriniz; eş, sevgili, ortak gibi yakın ikili ilişkinizde; düş kırıklığı, yalan dolan ya da utanabileceğiniz durumlara neden olabilir. Daha dikkatli, uyanık ve gerçekçi olmalısınız. Şanslı konularınız; meslek, kariyer, sosyal konumunuz, gelecek planlarınız, yöneticilerle ilişkileriniz, iş ortamınız, iş arkadaşlarınız ve bunlarla bağlantılı olarak para kazanmaya yönelik yeni anlaşmalar ve görüşmelerdir.

YÜKSELEN TERAZİ: Güneş tutulmasında ve hafta boyunca öne çıkan konularınız; çalışarak kazandığınız para, birikimleriniz, maddi değeri olan eşyalarınız, yatırımlarınız ya da alacak-verecek hesaplarınızdır. Bu alanlarda; yeni başlangıçlar, etkinlikler, yakınlaşma arayışları, risk alma isteği, gizli planlar, gizli duygular ve güçlü tutkular hareketli görünüyor. Yeni flörtleşmeler ve cinsel yakınlaşma arayışlarında; ani krizler, gerilimler, bunalımlar ya da kısıtlı durumlarla karşılaşma olasılığı vardır. Benzer sıkıntılar; çocuklarla ilgili konularda, eğlence yaşamınızda ve şans oyunlarında da görülebilir. Eğer ilgili konularda; daha anlayışlı, uzlaşmacı, barışçı ve dengeli görüşmeler yaparsanız, olumsuz havayı kendi lehinize çevirme şansı sizi bekliyor olacak. Özellikle yabancıların ya da uzaktaki kişiler bu konulara dahil olduğunda şansınız daha yüksek olur. Aile içinde ve aile büyükleri ile yapacağınız görüşmelerde, yine barışçı ve uzlaşmacı olmanız gerekiyor. Aksi halde aile içinde küsmeler ve kopmalar görülebilir. İş ortamında ya da iş arkadaşlarınızla ilgili duygusal beklentileriniz ve gerçekçi olmayan pembe düşleriniz yıkılmak üzeredir. Bu sizi psikolojik olarak incitebilir. Ayrıca alkol ve benzerlerinden uzak durmanız gereken zamandır. Daha gerçekçi, mantıklı ve sonradan utanmayacağınız iş ve aile ilişkilerine yönelmelisiniz.

YÜKSELEN AKREP: Güneş tutulmasında ve hafta boyunca öne çıkan konularınız; gizlemeye çalıştığınız kişiliğiniz, çevreye olan davranışlarınız, almayı düşündüğünüz riskler, başkasının parasından yararlanma planları, yeni başlangıç planları ve dış görünümünüzle ilgilidir. Bu alanlarda; yeni başlangıçlar, etkinlikler, yakınlaşma arayışları, risk alma isteği, gizli planlar, gizli duygular ve güçlü tutkular hareketli görünüyor. Yakın ikili ilişkideki ani gelişen gerilimler, kuşkular ve kıskançlıklar, aile büyükleri ile olan ilişkilere de olumsuz yansıyarak kısıtlanma, daralma ve bunalım yaratabilir. Bunu aşmanın yolu uyanık zihin ile konuşma yeteneğinizi birleştirerek; dengeli, barışçı, uzlaşmacı iletişimler ve görüşmelerdir. Bu yöntem, psikolojik rahatlama da yaratır. Ayrıca, yakın çevre, kardeşler ya da akrabalarla yıkıcı ve zorba görüşmelerde, kısa gezilerde ya da kısa eğitimlerde mutlaka daha nazik ve yapıcı bir dil kullanmak gerekiyor. Aksi durumlar kopmalara, tehlikeli durumlara ve psikolojik sorunlara yol açarsınız. Yükselen sezgileriniz, büyü gücü ve gizli saklı işlere yönelme dürtüleriniz; cinsel yakınlaşmalar için yeni girişimlerin şansını yükseltir, aile yadigarları için anlaşma yolunu açar. Kişisel eğlencelerde, cinsel yakınlaşma arayışlarında ya da duygusal flörtleşmelerde kullanılacak alkol ve benzerleri; boş pembe düşler, gerçeklerden kopuk ruh hali, utanılacak durumlar, şiddet ve ölüme yakın deneyimler getirir.

YÜKSELEN YAY: Güneş tutulmasında ve hafta boyunca öne çıkan konularınız; içsel konular, bilinçaltı dürtüler, hastaneler, hapishaneler, rüyalar, uykusuzluk, gizli saklı işler, ilişkiler, sanat çalışmaları ya da yardımseverlik duyguları olabilir. Bu alanlarda; yeni başlangıçlar, planlar, etkinlikler, risk alma isteği, yakınlaşma arayışları, gizli duygular ve güçlü tutkular hareketli görünüyor. Kardeşler, yakın akrabalar, yakın çevre ilişkileri ve iletişimlerde hem şanslı, hem de olumsuz durumlar olabilir. Olumsuz olarak, ani gelişen psikolojik ağırlıklı sağlık sorunları duyabilirsiniz. Olumlu olarak; yakın çevre dostlarınız ile sosyal etkinlikler, toplantılar, görüşmeler, kısa geziler ve bu alandaki rahat durumun, eş ya da sevgili ilişkisine olan olumlu yansımalarından söz edebiliriz. Ancak yine de sosyal gruplaşmalar, bir araya gelmeler ya da toplantılarda dikkat etmeniz gereken şeyler var. Bunlar size para kaybettirebilir. Sosyal gruplar ya da toplantılarınızdaki iletişimlerinizde, görüşmelerinizde ya da anlaşmalarınızda çok dikkatli olmalısınız. Kandırılabilir, zorbalık görebilir ve zorunlu olarak maddi kayba uğrayabilirsiniz. Maddi açıdan değişimler ve kazançlı durumlar, meslek alanında ve iş ortamındaki yenileşme ile görülebilir. Sağlık ile ilgili yeni bir yoluyla para kazanma olanağı var. Yakın bulduğunuz ikili ilişki ile aileniz arasındaki beklentilerinizin boşa çıkması, sertleşmeler ve utanılacak durumlara karşı dikkatli ve gerçekçi olmalısınız.

YÜKSELEN OĞLAK: Yükselen Oğlak tam tutulma anının yükselenidir. Diğer yükselenlere göre daha güçlü etkilenebilir. Öne çıkan ve yoğunlaşan konularınız; sosyal çevreler, gruplaşmalar, toplantılar ve buradan tanıdığınız yüzeysel arkadaşlıklardır. Bu alanda; yeni başlangıçlar, yeni planlar, etkinlikler, risk alma isteği, gruplaşma içinde gizli duygular, yakınlaşmalar ve tutkular harekete geçebilir. Kişisel zevkleriniz, förtleşmeler, şans oyunları ya da sosyal alanda yapacağınız harcamalarda sıkıntılı ve gergin durumlara, beklenmedik kazalara ya da maddi kayıplara dikkat etmelisiniz. Eğer, katı, sert ve zorlayıcı kişiliğinizi yumuşatmazsanız, özellikle meslek alanında, yöneticilerle olan iletişimlerde sonlanmaya yakın durumlarla ya da bozulan anlaşmalarla karşılaşırsınız. Yakın çevre ya da akrabalarla ilgili olarak kafa karıştırıcı durumlar, sağlıkla ilgili olumsuz haberler ve gelişmeler, iş ortamında sertleşme, aldatıcı görüşmeler, anlaşmalar ya da utanılacak durumlarla karşılaşmamak için uyanık bir zihin ve gerçekçi olmak size yardımcı olur. Meslek, kariyer, gelecek planları ve iş ortamı ile bağlantılı olarak yapacağınız cesur girişimler, görüşmeler ve anlaşmalar size para kazandırabilir.

YÜKSELEN KOVA: Güneş tutulmasında ve hafta boyunca öne çıkan konularınız; meslek alanı, sosyal konumunuz, gelecek planlarınız, kariyeriniz ve yöneticilerle olan ilişkilerinizdir. Bu alanlarda; yeni başlangıçlar, planlar, etkinlikler, risk alma isteği, yakınlaşma arayışları, gizli duygular ve güçlü tutkular hareketli görünüyor. Aile, ev ortamında ya da aile büyükleri ile beklenmedik sıkıntılar, gerginlikler, kazalar ortaya çıkabilir. Özgürlüğünüzü kısıtlayan gelişmeler olabilir. Eğer, yurt dışındaki kişilerle, yabancılarla, yüksek eğitimlerde, hukuk davalarında ya da yabancı ülkelerle ilgili konularda; inatçı, zorba ve katı tavırlar kullanırsanız, sonlanma ya da anlaşmaların bozulması gibi durumlarla karşılaşma ve psikolojik yönden yıpranma tehlikesi vardır. Buna karşın; özgürlükçü, yenilikçi ve sosyal yönü güçlü kişiliğinizi, kontrollü ve ölçülü olarak; yabancılarla iletişimler, anlaşmalar, hukuk davaları, eğitim ve öğrenimler için kullanırsanız şanslı olursunuz. Bu aynı zamanda flörtleşme bağlantılarınızı da hareketlendirir ve sizi için eğlenceli olur. Ancak dikkat..! Kişisel eğlenceler ya da flörtleşmelerde; dolandırılma, aldatılma, utanılacak durumlar ve para kaybetme olasılığına karşı mutlaka gerçekçi ve uyanık olmalısınız.

YÜKSELEN BALIK: Güneş tutulmasında ve hafta boyunca öne çıkan konularınız; yabancılar, uzaktakiler, yabancı ülkeler, büyük hedefleriniz, inançlarınız, eğitimler, ya da hukuk davalarınız olabilir. Bu alanlarda; yeni başlangıçlar, etkinlikler, yakınlaşma arayışları, risk alma isteği, gizli planlar, gizli duygular ve güçlü tutkular hareketli görünüyor. Kardeşler, akrabalar, yakın çevre, kısa geziler ve iletişimle ilgili konularda beklenmedik kazalar, gerginlikler, hastane ya da hapishane ile bağlantılı bunalımlı ya da kısıtlanmış durumlarla karşılaşma olasılığı vardır. Eğer, sosyal çevre arkadaşlıkları üzerinden cinsel yakınlaşma mesajları ya da görüşmeleri yaparsanız, bu iyi sonuçlanmaz ve bulunduğunuz sosyal grubu kaybedersiniz. Yardımsever, ince nazik, romantik, hesapsız, sorumsuz ve aldırmaz kişiliğiniz, yabancılarla ya da uzaktaki kişilerle yeni bir aşka başlamak için uygun zaman olduğunu söyler. Bu durum aile ve ev ilişkileri için yararlıdır, psikolojinize de çok iyi gelir. Ancak gerçeklerden kaçan, sorumsuz ve aldırmaz yönlerinizi kontrol etmezseniz; aile ve ev ilişkilerinde; utanılacak durumlara, sertleşen ilişkilere ve bu yüzden maddi kayıplara uğrama olasılığı da vardır. Özellikle aile ve ev konularına daha gerçekçi ve ciddi yaklaşmalısınız