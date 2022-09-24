26 Eylül haftası ve Yeniay fazında burç yorumları

25 Eylül gece yarısından sonraki 26 Eylül Pazartesi gününün ilk saati içinde ve Terazi burcunda gerçekleşen yeniay fazı, yükselen burcunuza göre değişen konularda sizi hızlı yeni başlangıçlara ya da yeni planlar yapmaya yöneltecektir. Haftanın ilk günü biraz telaş ve karmaşa yaşayabilirsiniz. Bu yüzden Terazi burcunun tetiklediği dengesiz ya da uyumsuz durumlara önlem olarak, yeni fikirleriniz ya da yeni atacağınız adımlarınız için Salı ve Çarşamba günleri daha uygundur. Çoğu gezegenin geri harekette olması, yaşamın birçok alanında bazı gecikmelere ya da eski bir konu ile yeniden yüzleşip, sizi kişisel düzeltmeler yapmaya zorlayabilir. Önümüzdeki ay yaşanacak güçlü Güneş tutulmasından önceki yeniay fazında olduğumuz için yer kabuğu hareketlerinde ve yeryüzünün manyetik alanında dengesizlikler olabileceğini, bu yüzden depremlerin harekete geçebileceğini unutmayın. Güneş-Ay tam kavuşum anı haritasının 8. evindeki Satürn’ün Uranüs ile yaptığı kare açı da cabası..! Geçen hafta Meksika’da meydana gelen 7,6 ve 6,8 büyüklüğündeki depremler bu yüzden tetiklenmişti. Meksika önemli fay kırığı alanında olduğu için tarihe baktığımızda, büyük depremlerin tutulma zamanlarında tetiklendiğini görebiliyoruz. Yükselen burçlarınıza göre genel konularınız:

YÜKSELEN KOÇ: Yükselen Koç kişiliğinizdeki kontrol edemediğiniz öne geçme dürtüleriniz, bencillik, aşırı inatçılık gibi davranış alışkanlıklarınız; eş, sevgili, ortak gibi çok yakın ikili ilişkinizde ve iş ortamında yapmak istediğiniz; yeni başlangıçlar, görüşmeler ya da yeni planları suya düşürme eğilimindedir. Dengeye, ölçüye, empati yapmaya, biraz beklemeye ve anlayış göstermeye ihtiyacınız var. Ayrıca, yakın çevre ve akrabalarla sertleşen durumları büyütmekten kaçınmalısınız. Yeni iş görüşmeleri, anlaşmaları, meslek, kariyer ve sosyal konumunuzda değişen gelecek planları ve yeni para kazanma yolları konusunda, önemli şans ve fırsatlar önceki haftalarda olduğu gibi, bu hafta da yanınızdadır.

YÜKSELEN BOĞA: Yükselen Boğa kişiliğinizin katı, tutucu ve sahiplenme alışkanlıklarını esnetmeniz gerekiyor. Eğer davranış alışkanlıklarınızda yenilikler yapabilirseniz, büyük gelecek hedeflerinizi de dönüştürebilirsiniz. Sağlık konusunda, iş ortamınızda ya da günlük sıradan işlerinizde yeni başlangıç planları yapmak için bu hafta uygundur. Ancak, iç sesiniz bununla çelişki yaşıyor ve duygusal dengesizliğe neden oluyor gibidir. En iyisi, iç sesiniz ile yeni iş planlarınızı uyumlu hale getirmektir. Kişisel eğlenceler, uzaktaki kişilerle flörtleşmeler, görüşme ya da yazışmalarınız size yeni heyecanlar, büyük dava ya da hedeflerinizde mantıklı dönüşümler yaşatabilir.

YÜKSELEN İKİZLER: Renkli, değişken, konuşkan ve arkadaş canlısı yükselen İkizler kişiliğiniz var. Bu alışkanlıklarınız, özellikle yabancılar ya da uzaktaki kişilerle iyi bağlantılar kurmanıza, eğlence ve flörtleşme alanınızın canlanmasına yardımcı olacak. İletişim kurma yeteneklerinizle kendinizi gösterebileceğiniz zamandır. Ancak meslek ortamında ve aile içinde sert tartışmalara girmemelisiniz. Yeni başlangıç fikirleriniz ya da planlarınız bu hafta kişisel eğlence alanınızda hareketlenebilir. Yeni bir aşk-meşk ilişkisi için uygun haftadır. Ancak gruplaşmalardan tanıştığınız kişilerle olan fikir ayrılıklarında daha hoşgörülü ve anlayışlı olmalısınız.

YÜKSELEN YENGEÇ: Yükselen Yengeç kişiliğinizin; duygusal, hassas, alıngan, kırılgan ve kıskanç yanları, özellikle eş ya da ortak gibi yakın ikili ilişkinizin, otoriter karakteri ile dengesiz, uzlaşmaz ve sonlanmaya yakın durumları gündeme getirebilir. Aslında sevgili, eş ya da ortak ilişkisindeki önemli bir değişim yararlıdır. Ayrıca, yakın çevre ve akraba iletişimleri ya da sosyal gruplaşmalarda şansınız yüksek. Yaşadığınız ev ve aile konularında, bu hafta yeni bir planlama ya da bir değişikliğe gitme olasılığı var. Ancak bu konu; mesleğiniz ve yöneticilerle olan ilişkinizde, özellikle para ve kariyerle ilgili olarak anlaşmazlıklar yaratabilir. Dengeyi bulmalısınız.

YÜKSELEN ASLAN: Yükselen Aslan kişiliğinizin; yönetme ve kendini öne çıkarma dürtüleri yardımıyla yakın çevrenizde iyi ilişkiler ve para kazanmaya yönelik anlaşmalar bu hafta size yeni fırsatlar sunuyor. Yakın çevre ve akraba görüşmeleri üzerinde yapacağınız yeni planlar ve iletişim fikirleri için uygun zamandır. Bu size eş ya da ortak ilişkilerinde, iş ortamında, meslek ve kariyer yaşamınızda önemli değişimler ve yenilenmeler kazandıracak. Ancak bu; özellikle yabancılar, uzaktakiler, inançlar, kültür farkı, hukuk, uzun geziler ya da eğitimlerle ilgili alanda karşıt fikirler, anlaşmazlıklar ya da çelişkili durumlar yaratabilir. Bu yüzden daha uyumlu olmanız gerekir.

YÜKSELEN BAŞAK: Yükselen Başak kişiliğinizin; araştırmacı, detaycı, planlı ve biraz da kuruntulu ancak dikkatli iletişim kurma özelliklerini kullanarak çevrenizde sempati yaratabilirsiniz. Yeniay fazı, sizi maddi kazanımlar alanında; yeni adımlar atmaya, yeni planlar yapmaya ya da yeni para dengeleri için başlangıç yapmaya yöneltecek. Bu ayrıca; kişisel eğlence alanınızda önemli değişimler, yeni flörtleşmeler, kariyer yaşamınızda parlama etkisi, uzaktaki kişilerle haberleşmeler, anlaşmalar ve büyük hedefleriniz için şanslı konuma getiriyor. Ancak bu konu; vergi, sigorta, miras, alacak verecek hesabı gibi alanlarda bir denge bulmayı da gerektirebilir. Ara yolu bulmak iyidir.

YÜKSELEN TERAZİ: Güneş ve ASC noktasının Terazi burcunun ilk derecelerindeki kavuşumu, bu hafta bazı konularda zorlayıcı, bazı konularda ise şans dağıtıcı görünüyor. Kişiliğinizin ve karakterinizin; denge, anlaşma, uzlaşma, barış ve huzur arayan yanları iyi çalışmıyor. Tam tersine; özellikle meslek, kariyer ve aile yaşamınızda sertleşme ve uyumu bozma yönünde çalışıyor. Sevgili ya da eş gibi yakın ikili ilişkinizde ise dengesiz durumlar, çelişkiler, olayları büyütme eğiliminiz olabilir. Biraz daha rahat ve şanslı alanlarınız; sanat etkinlikleri, miras, vergi anlaşmaları, sürpriz cinsel yakınlaşmalar ya da aile ve alanında önemli değişimler ve yeniliklerdir.

YÜKSELEN AKREP: Doğuştan gelen güçlü sezgilerinizi, çekiciliğinizi, sizi risk almaya yönelten dürtülerinizi bu hafta daha güçlü kullanmak isteyebilirsiniz. Ancak bu eski alışkanlıklarınız; meslek, kariyer ve aile ilişkilerinde terslik çıkarabilir. Ayrıca; eş, ortak gibi yakın ikili ilişkiniz; sizden daha sakin, yavaş ve sağlam adımlar bekliyor. Sanat ya da psikoloji ağırlıklı konularda, bu hafta yeni başlangıçlar yapmak isteyebilirsiniz. Ancak psikolojik dengenizin bozulmaması için bunun iş ortamınız, iş koşullarınız ya da günlük rutininiz ile uyumlu olması gerekir. Yakın çevre ilişkileri, sosyal gruplarla görüşmeler ve eş ya da sevgili konuları arasında şanslı ve sağlam bağlantılar kurabilirsiniz.

YÜKSELEN YAY: Heyecanlı, maceracı ve özgür kişiliğinizi göstermek ya da kullanmak için bu hafta iyi fırsatlarınız olacak. Sosyal gruplaşmalar ya da arkadaşlıklar için yeni bir planlama ya da başlangıç yapmak isteyebilirsiniz. Bunun için iyi zamandır. Eş ya da ortak ile gereksiz sertleşmelerden ve tartışmalardan kaçının. Bir süredir var olan; iş, meslek, kariyer ve para kazanma yollarındaki önemli ve güvenilir değişimler ve yenileşme şansınız hala devam ediyor. Bunu yaşama geçirmek ve daha yararlı hale getirmek için aile, ev ve çocuklarla ilişkilerin daha dengeli ve uyum içinde olması gerekir. Bu yüzden bu alanlarda daha anlayışlı, uzlaşmacı, uyumlu ve hoşgörülü olmalısınız.

YÜKSELEN OĞLAK: Oğlak kişiliğinizin; katı, mesafeli, anlaşmaz, uzlaşmaz ve inatçı yanları bu hafta; sosyal konum, meslek, kariyer, ev ve aile ilişkileriniz için tehdit oluşturuyor. Eğer kariyeriniz ya da sosyal konumunuz için yeni başlangıçlar planlıyorsanız, bu da biraz sorunlu görünüyor. Aile içinde anlayışlı bir denge oluşturmak size yardımcı olabilir. Bu gibi alanlarda daha esnek ve uzlaşmacı davranışlar geliştirmeniz gereklidir. Yine de akılcı, mantıklı, disiplinli ve dürüst Oğlak yanlarınız, bu hafta; kişisel eğlence alanınızda, flörtleşmelerde, yabancılarla ya da uzaktaki kişilerle ilgili yapacağınız bağlantılarda önemli yenilikler ve değişimler getirebilir.

YÜKSELEN KOVA: Kişiliğinizin; yenilikçi, özgürlükçü, modern ve başkaldıran yanları, aile ilişkilerinde sizi kısıtlayan eski sorunlarla yüzleşmenizi gerektirebilir. Yabancılar, uzaktakiler, uzun geziler, hukuk ya da eğitimlerle ilgili yeni başlangıç planları için uygun zamandır. Ancak bunun iyi çalışması için yakın çevre ilişkilerinize ve görüşmelerinize; anlaşma, uzlaşma, denge ve uyum getirmelisiniz. Miras, vergi, eşinizin parası gibi konularda yeni görüşmeler, anlaşmalar, cinsel yakınlaşmalar ve ayrıca aile ya da ev konularında yenileme yapabileceğiniz zamandır. Bu şanslı konulardaki dönüşümler ve yenilikler iç dünyanızda olumlu yönde gelişme sağlayabilir.

YÜKSELEN BALIK: Kişiliğinizin hassas, duygusal, sezgisel, yardımsever ve sanatçı yanlarını; özellikle eş, sevgili gibi yakın ikili ilişkinizde uyum, barış ve huzur sağlamak için kullanmanız, nazik iletişimler kurmanız ve ilişkinizi dengeye getirmeniz gerekiyor. Aile ile olan sorunlara duyarsız kalmamalı ve alkol benzerlerinden uzak durmalısınız. Miras, vergi, başkalarının parası ya da ortaklı paralar için bu hafta yeni başlangıç planları yapabilirsiniz. Bu tür paralar ile kendi paranız arasındaki dengesiz durumu ortadan kaldırmak için biraz fedakarlık ve anlayış gerekebilir. Yakın çevrenizde yenilikler ve sosyal gruplaşmalarda önemli dönüşümler, eş-sevgili gibi yakın ikili ilişkinizi olumlu yönde geliştirecek görünüyor.