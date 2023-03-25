27 Mart haftasında gökyüzünün durumu

Geçtiğimiz 2 haftaya damgasını vuran; Mars’ın, Güneş ve Neptün kare açıları, bu hafta gittikçe zayıflayarak, 27 Mart haftasının sonunda etkisini yitiriyor. Ancak yine de yakıcı yıkıcı girişimlerde bulunmaktan kaçınmalı, alkol, su, ilaç ya da kimyasallarla gelecek tehlikeli durumlara karşı uyanık ve hazırlıklı kalmaya devam etmelisiniz.

Pluto, Kova burcuna geçti. Geri hareketi nedeniyle bir süre daha Oğlak burcuna giriş çıkışlar yapacak, ancak artık eskisi gibi Oğlak burcunu silip süpürmeyecek. Pluto yeni konumunda, Kova’nın dışında; Aslan, Boğa ve Akrep burçlarını da zorlayabilir. Kova burcundaki ağırlıklı etkisi, doğum haritanızda Kova burcunun durduğu ev konuları üzerinde; yavaş ve uzun süren köklü değişim ve dönüşümler gerçekleştirecek olmasıdır. Kişiye göre değişen bu ev konularında, eski alışkanlıkları terk etme ve yenileşme zamanıdır. Bazı sonlanmalar üzücü olsa bile bunları kabullenmek ve yeni durumlara hazırlık yapmak en doğru hareket olur. Yoksa süreç uzun ve zorlu geçer.

Pluto’nun yaratacağı bir tehlike de 20 Nisan’daki Güneş Tutulmasına yapacağı kare açıdır. Bunun yoğun etkisi 11-30 Nisan arasında olsa bile, kare açı bağlantısı tutulma üzerinde olduğu için etkileri birkaç ay daha devam edebilir. Önemli sosyal dönüşümler, tutucu bireysellikten modern toplumsal yapıya geçiş, yenilenme, kısıtlanmalar yerine özgürleşme ve yeni başlangıçlar yapma gibi etkilerini gösterirken, bunların oldukça sert, yakıcı ve yıkıcı yoldan gerçekleşebileceğini unutmamak gerekir. Bunlara depremleri ve güçlü hava olaylarını da ekleyebiliriz.

YÜKSELEN KOÇ: Haftanın önemli konuları; yapacağınız yeni başlangıçlar, yaşam biçiminizi ya da sağlığınızı ilgilendiren durumlar, alışkanlıklarınız ve çevrenizle olan bağlantılarınız hakkındadır. Bu hafta kendinizle daha çok ilgileniyor olacaksınız. Sağlığınız, alışkanlıklarınız ve çevre ile olan bağlantılarınız hakkında eski bir üzüntüyü yeniden onarmak için uygun zamandır. Dikkat etmeniz gerekenler; hafta sonuna doğru gittikçe zayıflasa bile aile bireyleri ile ya da ev hakkında sert tartışmalar, heyecanlı ve saldırgan tavırlar yüzünden yaşayacağınız üzüntü ve psikolojik bozukluk olabilir. Alkolden uzak durun.

YÜKSELEN BOĞA: Haftanın önemli konuları; kendi içsel dünyanız, gizli saklı işleriniz, ilişkileriniz, sanat çalışmaları, gizli düşmanlar, hastaneler, kısıtlanma, soyut kavramlar ve psikolojik alanlar hakkındadır. Bu konularda eski bir psikolojik acıyı ya da alkolle bağlantılı sorunu, şimdi yeniden ve farklı yöntemler kullanarak iyileştirme zamanıdır. Yakınlarınız, dostlarınız ya da akrabalarınızla ilgili sertleşen tartışmalar ya da sağlık tehlikeleri bu hafta gittikçe azalsa bile dikkat etmeye devam etmelisiniz. Sosyal gruplaşmalar üzerinden sahte ve yalan dolan bağlantılara karşı uyanık olmalısınız.

YÜKSELEN İKİZLER: Haftanın önemli konuları; benzer amaçlarla bir araya geldiğiniz, ancak yüzeysel tanışıklığınız olan arkadaşlarınız, ekip çalışmaları, gruplaşmalar ya da toplantılarla ilgilidir. Bu konularda eskiden kalan bir acıyı ya da üzüntüyü şimdi yeni yöntemlerle yeniden onarabilirsiniz. Ancak dikkat, etkisi hafta sonuna kadar gittikçe zayıflasa bile para yüzünden bu gruplaşma kişileriyle sertleşen yıkıcı durumlar olabilir. Ayrıca; meslek, kariyer ve yönetici ilişkilerinde, yine maddi konular üzerinden kandırılma ve zarara uğrama olasılığı da zayıflasa bile devam ediyor.

YÜKSELEN YENGEÇ: Haftanın önemli konuları; meslek, yöneticilerle olan ilişkiler, kariyer, gelecek planları ya da sosyal konumunuz hakkındadır. Bu konularda eski bir üzüntüyü, yarayı ya da üzücü bir durumu şimdi yeniden onarmak ve şifalandırmak için uygun zamandır. Ancak dikkat etmeniz gereken, özellikle yönetici ilişkilerinde ve meslek konularında mantıksız ve duygusal çıkışlar yapmamaktır. Yabancılar, yurt dışı konular, davalar, eğitimler ve inançlarla ilgili alanlarda, etki gücü gittikçe zayıflasa bile yine mantıksız ve duygusal çıkışlar zarar verici olabilir.

YÜKSELEN ASLAN: Haftanın önemli konuları; yabancılar, uzaktakiler, uzak yolculuklar, eğitimler, davalar, kültürel konular, inançlar, büyük planlar ve büyük çaplı işler hakkındadır. Bu alanlarda eski acılarınız, üzüntüleriniz olduysa, şimdi yeni yöntemlerle kendinizi yeniden iyileştirebilirsiniz. Gittikçe zayıflasa bile bu konular ile gizli işler, ilişkiler, gizli düşmanlar, cinsel yakınlaşmalar yüzünden sertleşen durumlar olabilir. Yıkıcı durumlar ve psikolojik gerginlikler yaratan üzücü durumlara karşı daha dikkatli, gerçekçi ve uyanık olmalısınız. Alkol benzerlerinden ve kafa karıştırıcı sahte yakınlaşmalardan uzak durun.

YÜKSELEN BAŞAK: Haftanın önemli konuları; cinsel yakınlaşmalar, başkalarına ait paralar, miras, vergi, sigorta gibi maddi konular, ölüm ötesi alan, yeraltı işler ve mafyatik ilişkiler olabilir. Bu konularda eskiden kalan acı ve yaralarınız varsa, şimdi yeni yöntemlerle onarmak için uygun zamandır. Her ne kadar etkisi gittikçe zayıflasa bile benzer amaçlar için bir araya geldiğiniz grup arkadaşlıkları üzerinden yoğunlaşan konuları tartışmak ya da cinsel arayışlar ya da sevgili arayışları yıkıcı durumlara ve sahte beraberliklere neden olabilir. Kandırılabilir ve ihanete uğrayabilirsiniz.

YÜKSELEN TERAZİ: Haftanın önemli konuları; eşiniz, sevgiliniz, ortağınız gibi çok yakın olan ikili ilişkiniz hakkındadır. Ortak yapılan işler ya da anlaşmalar da buna dahildir. Bu konularda eskiden kalan yaralayıcı, üzücü ya da tekrar eden bir sağlık sorununu şimdi yeniden onarmak ve şifalandırmak için uygun zamandır. Dikkat etmeniz gereken, gittikçe etkisi zayıflasa bile yine de meslek ortamı ile yakın ikili ilişkinizi bir araya getirmemek ve sertleşen durumlardan kaçınmaktır. İş ortamında; yalan, dolan, sahte işlere, ilişkilere ya da kandırılmaya karşı uyanık olmalısınız.

YÜKSELEN AKREP: Haftanın önemli konuları; işiniz, iş ortamı, iş arkadaşları, görev ve sorumluluklar, el becerileri, sağlığınız, bakımını yaptığınız kişiler ve günlük olarak yaptığınız sıradan şeyler hakkındadır. Bu konularda eskiden kalan bir yarayı ya da acıyı şimdi yeni yöntemler kullanarak yeniden şifalandırabilirsiniz. Bu konularla bağlantılı olarak, uzaktaki biriyle ya da yabancılarla sertleşmek yıkıcı durumlara neden olur. Davalar gündeme gelebilir. Uzaktaki kişiler ve yabancılarla yakınlaşma arayışlarınızı, eğlenceleri ya da çocukları yan yana getirmeyin, kandırılacağınız durumlar ve alkol benzerlerinin tehlikeleri gündeme gelebilir.

YÜKSELEN YAY: Haftanın önemli konuları; kişisel zevkleriniz, eğlenceler, yarışmalar, şans oyunları, çocuklar ve flörtleşmeler hakkındadır. Kendinizi gösterebileceğiniz, anlatabileceğiniz ve öne çıkabileceğiniz günlerdir. Ayrıca bu ev konularında eski bir üzüntüyü yeni yol ve yöntemlerle iyileştirme zamanı olabilir. Mars’ın bu ev konularındaki yıkıcı etkileri hafta sonuna doğru iyice zayıflasa bile dikkatli olmakta yarar vardır. Benzer biçimde; alkol ve cinsellikle karışık bir tehlike, zayıflasa bile aileye zarar vermeye devam edebilir.

YÜKSELEN OĞLAK: Haftanın önemli konuları; aile, aile büyükleri, ev, aile yadigarları, doğup büyüdüğünüz yerler ve çocukluğunuzla ilgilidir. Katı ve inatçı kişiliğiniz bu konulara zarar verebilir. Bu yüzden; daha bilge, yapıcı ve doğru iletişimlerle aile içindeki eski bir üzüntüyü ya da yarayı yeni yöntemler kullanarak iyileştirmeyi denemelisiniz. Hem aile, hem de yakın akrabalarınız ile eşiniz arasında sertleşen durumlar, kaza, yalan dolan, anlaşmaların bozulması ya da alkolün zararları hafta sonuna kadar iyice zayıflasa bile gündemde kalmaya devam edebilir.

YÜKSELEN KOVA: Haftanın önemli konuları; kardeşler, yakın akrabalar, her türlü iletişimleriniz, görüşmeleriniz, kısa geziler, tanıtımlar ya da alacağınız kısa eğitimler hakkındadır. Bu konularda eski bir acıyı ya da üzüntüyü yeni yöntemler kullanarak yeniden iyileştirme olanağı da vardır. Sağlık ya da iş ortamı üzerinden alacağınız bir haberin etkisi hafta sonuna doğru iyice zayıflasa bile yine de hem bu konularda sertleşen yıkıcı durumlara, hem de para konusunda yalan dolan ve gerçek dışı durumlara karşı dikkatli olmanızı gerektiriyor.

YÜKSELEN BALIK: Haftanın önemli konuları; çalışarak kazandığınız ya da size ait olan paranız, birikimleriniz, yatırımlarınız, maddi değeri olan eşyalar, alacaklar, borçlar ya da harcamalarınız hakkındadır. Bu konulardaki eski bir acıyı ya da yarayı şimdi yeni yol ve yöntemlerle yeniden iyileştirme olanağı da vardır. Kendinizi anlatmak ve cinsel yönünüzü güçlü biçimde diğerlerine göstermek için iyi şansınız var. Ancak dikkat, gittikçe zayıflasa bile bu yüzden maddi kayıplar, sert tartışmalar, aldanma, kandırılma ya da ihanete uğrama olasılığı da vardır. Alkol ve benzerlerinden gelecek tehlikelere dikkat edin.