27 Şubat haftası burç yorumları: Dikkat ve ölçüden uzaklaşmadan sakinleşme zamanıdır

1) Sevdiklerinizle birlikte huzurlu ve sevgi dolu zamanlar geçirebileceğiniz haftadır. Gökyüzü; iyicil duygular, yardımseverlik ve maddi yönden rahat günlerin umudunu veriyor. Eskiden kalan acı ve yaraları sarmak ve iyileştirmek için de iyi zamandır. Bu konudaki deneyimlerinizi diğerlerine de öğretebilirsiniz. Aşırıya kaçmadan büyüme hedeflerinize ya da gezi planlarınıza yönelebilirsiniz.

2) Satürn-Merkür kavuşumu, akılcı ve gerçekçi çalışan bir zihin verir. Planladığınız görüşmeler, anlaşmalar, hesap ve yazı işleri için bu hafta doğru zamandır.

3) Bu hafta genel olarak göksel cisimlerin bize gönderdiği enerji titreşimleri rahat ve akıcıdır. Ancak, yavaş yavaş devreye giren Mars’ın, Neptün ve hafta sonunda da Güneş ile oluşturmaya başlayacağı kare açılar, özellikle sonraki haftalarda gücünü daha çok yükseltecek. Bunu daha sonraki haftalarda da yeniden yazmak gerekecek. Şimdilik hafif başlayan; ilaç, sıvı, alkol ya da uyuşturucu etkisi ile gelen kafa karıştırıcı, kandırıcı, yıkıcı durumlara, kazalara, yaralanmalara ya da zehirlenmelere karşı uyanık olmakta yarar vardır.

YÜKSELEN KOÇ: Bu hafta kendi Koç kişiliğinizi çevrenize karşı rahat gösterebilir, çevrenizden saygı görebilirsiniz. Ancak dikkat..! Girişken, sabırsız ve cesur kişiliğinizi meslek alanında, devletle ya da yöneticilerle olan ilişkilerde de göstermeye kalkarsanız, bundan zarar gören siz olacaksınız. Eski ve üzücü bir sağlık sorununu, yeni yol ve yöntemlerle iyileştirme ve bunu diğerlerine de öğretme şansı vardır. Sosyal gruplaşma ve toplaşmalarda daha akıcı ve gerçekçi görüşmeler ya da anlaşmalar yapmak için uygun zamandır. Yakın çevre, dostlar ya da akrabalarla gerilimli görüşmeler yapmamaya dikkat edin. Onlarla ilgili, kaza ya da hastane içerikli sağlık sorunları duyma olasılığı da vardır. Kafa karıştıran, üzücü durumlara düşmemek için alkol ve benzerlerinden uzak durmalısınız.

YÜKSELEN BOĞA: Bu hafta; sanat, psikoloji, inançlar, gizli işler, ilişkiler, gizli düşmanlar ya da diğerleri ile yardımlaşmalar gibi alanlarda rahat ve neşeli hissedebilirsiniz. Eski ve üzücü bir sağlık sorununu, yeni yol ve yöntemlerle iyileştirme ve bunu diğerlerine de öğretme şansı da vardır. Ancak tüm bu konuları; meslek ortamına taşımamalı, dava konusu etmemeli, özellikle uzaktaki yöneticiler ya da devlet ile aralarında bir bağ kurmamalısınız. Meslekte akılcı ve gerçekçi görüşme ve anlaşmalar için doğru zamandır. Sosyal gruplaşmalar ve toplaşmalarınız; gerilimli, yakıcı ve yıkıcı yönde gelişerek size para kaybettirebilir. Özellikle bu ortamlarda alkol ve benzerleri zarar verici ve kandırıcı olabilir.

YÜKSELEN İKİZLER: Bu hafta; sosyal dernekler, kuruluşlar, toplantılar gibi alanlarda; rahat, neşeli, kazançlı ve eğlenceli hissedebilirsiniz. Grup gezileri gündeme gelebilir. Aynı zamanda, bu alandaki; eski ve üzücü bir durumu, yeni yol ve yöntemlerle iyileştirme ve bunu diğerlerine de öğretme şansı vardır. Davalar, yüksek eğitimler ya da yabancılarla ilgili konularda; akılcı, gerçekçi görüşmeler ve anlaşmalar yapmak için doğru zamandır. Meslek ortamı, gelecek planları ve kariyer için gerilimli durumlardan kaçınmalısınız. Meslek ortamında; kandırılma, kaza, zehirlenme ya da alkol benzerlerinin vereceği zararlara karşı dikkatli olmak gerekir.

YÜKSELEN YENGEÇ: Meslek alanı, yöneticilerle olan ilişkiler, gelecek planları ve kariyer için şanslı ve rahat bir zaman olabilir. Bu alanda eski bir acıyı iyileştirebilirsiniz. Ancak önemli bir koşul vardır..! Kişiliğinizin duygusal, aşk arayan, alıngan, kırılgan ve biraz da kaypak yönlerini bu alanda kullanmamak gerekiyor. Yoksa düş kırıklığı yaşarsınız. Ortaklı olduğunuz paralarla ilgili akılcı ve gerçekçi görüşmeler ve anlaşmalar için doğru zamandır. Uzak geziler, yabancılar, davalar ya da yüksek eğitimlerle bağlantılı olarak; gerilim, kaza, yaralanma, zehirlenme, ilaçlarla, sıvılarla, alkolle ya da benzerleri ile gelen tehlikeler, hastane, aldatılma ya da kısıtlanma gibi durumlara dikkat etmelisiniz.

YÜKSELEN ASLAN: Yabancılar, yabancı ülkeler, uzak yolculuklar, davalar, yüksek eğitimler ya da geniş çaplı konularda ve büyük amaçlarınızda; rahat, şanslı, yardımsever, aşka hazır ve kazançlı olabileceğiniz zamandır. Aynı zamanda, bu alandaki; eski ve üzücü bir sorunu, yeni yol ve yöntemlerle iyileştirme ve bunu diğerlerine de öğretme şansı vardır. Evlilik, ortaklık ya da birliktelik için kalıcı bir anlaşma ya da görüşme yapmaya uygun günlerdir. Bilinçaltı konular, cinsellik, soyut ve ölüm ötesi konuları, sosyal gruplaşmalardan yüzeysel olarak tanıdığınız kişilerle paylaşmak ya da yan yana getirmek; yakıcı, yıkıcı ve gergin durumlara neden olabilir. Özellikle; alkol ve benzerleri kafa karışıklığı yaratabilir, cinsel tacizler gündeme gelebilir.

YÜKSELEN BAŞAK: Miras, vergi, ortaklı paralar, cinsel yakınlaşmalar ve fizik ötesi konularla ilgili; rahat, şanslı ve kazançlı çıkabileceğiniz zamandır. Aynı zamanda, bu alandaki; eski ve üzücü bir sağlık sorununu, yeni yol ve yöntemlerle iyileştirme ve bunu diğerlerine de öğretme şansı vardır. Eş, sevgili ya da ortağınız ile meslek konusunu ya da toplum içindeki sosyal konumunuzu yan yana getirmeyin. Çünkü gerilimli, yıkıcı, kafa karıştırıcı ve kandırılabileceğiniz durumlar gündeme gelebilir. Alkol ve benzerleri de bu gerilimi yükseltebilir. İş ya da sağlık konusunda sağlam, akılcı ve gerçekçi görüşmeler ve anlaşmalar yapabileceğiniz zamandır.

YÜKSELEN TERAZİ: Eş, sevgili ya da ortak gibi çok yakın ikili ilişkide; duygu ve sevgi paylaşımının yüksek olduğu, aşka ve tazelenmeye hazır, yardımsever ve karşılıklı anlayış görebileceğiniz günlerdir. Aynı zamanda, bu alandaki; eski ve üzücü bir sorunu, yeni yol ve yöntemlerle iyileştirme ve bunu diğerlerine de öğretme şansı vardır. Kişisel eğlenceler, çocuklar ya da flörtleşmeler kapsamında; gerçekçi, sağlam görüşmeler ve anlaşmalar yapmaya uygun zamandır. İş, görev ve sağlık konusu; özellikle uzakta olanlarla, uzak yolculuklarla, davalarla ya da yabancılarla gerilim çıkartma eğilimindedir. Sağlığı zorlayacak kazalar, yaralanmalar ve alkol ya da benzerleri ile gelecek tehlikelere karşı dikkatli olmalısınız.

YÜKSELEN AKREP: İş, meslek, iş ortamı, iş arkadaşları, el becerileri ile maddi ve manevi kazançlar elde etmeye uygun bir haftadır. Bu ortamda, aşk, eğlence ve büyük hedeflerinizi birlikte yürütebilirsiniz. Aynı zamanda, eski ve üzücü bir sağlık sorununu, yeni yol ve yöntemlerle iyileştirme ve bunu diğerlerine de öğretme şansı vardır. Aile büyükleri ile ya da ev hakkında; görüşme, anlaşma ve akılcı bir yol tutma zamanıdır. Kişisel zevkler, alkol benzerleri ve cinsel arayışlar için kaza, yaralanma, zehirlenme gibi tehlikeler gittikçe yükseliyor. Buna dikkat etmeli, kontrolü ve ölçüyü elden bırakmamalısınız.

YÜKSELEN YAY: Kişisel zevkler, eğlenceler, oyunlar, flörtleşmeler ya da çocuklarla ilgili alanda; neşeli, mutlu ve kazançlı zamandır. Aynı zamanda, bu alandaki; eski ve üzücü bir sorunu, yeni yol ve yöntemlerle iyileştirme ve bunu diğerlerine de öğretme şansı vardır. Kardeşler, akrabalar, her türlü görüşme ve iletişimler ya da anlaşmalar için akıl ve mantığınızı doğru kullanabileceğiniz zamandır. Aile içi ve ev konularında eş ya da sevgili ile sürtüşmeler ve gerilimler, sonraki hafta daha da yükselmek üzere kendini gösterebilir. Ayrıca aile içinde, alkol ve benzerleri; kafa karışıklığı, düş kırıklığı ya da üzücü durumlar yaratabilir, uzak durmalısınız.

YÜKSELEN OĞLAK: Aile bireyleri, ev, doğup büyüdüğünüz yerler ya da aile yadigarları hakkında neşeli, mutlu ve kazançlı olma olasılığı var, ancak dikkat..! Bunun gerçekleşmesi için önemli bir koşul var. İnatçı ve katı olmaktan vaz geçip, onlara karşı daha anlaşmacı ve yumuşak kalpli olmalısınız. Yoksa önünüzdeki iyicil duruma ve şansa kapıyı kapatmış olursunuz. Para konusunda, yöneticilerle ya da devlet ile akılcı ve gerçekçi görüşme ve anlaşmalar yapabilirsiniz. Akrabalar, yakın çevre ve dostlar hakkında, sağlık ya da iş ile ilgili gerilimli ve üzücü haberler alma olasılığı var. Alkol benzerleri bu dönemde zararlıdır. Kafa karıştıran görüşmeler, yanlış iş anlaşmaları ya da sağlık sorunlarına neden olabilir.

YÜKSELEN KOVA: Kardeşler, yakın akrabalar, yakın çevre ve dostlarla eğlenceli zaman geçirmek, birlikte gezmek ve iletişimler için neşeli, mutlu ve kazançlı zamandır. Ayrıca, bu alandaki; eski ve üzücü bir sorunu, yeni yol ve yöntemlerle iyileştirme ve bunu diğerlerine de öğretme şansı vardır. Bu günlerde; akıl ve mantığınızı doğru kullanma ve gerçekçi yönünüzü gösterme isteğiniz yüksek. Ancak bunu meslek alanında ya da yöneticilerle olan görüşmelerde inatçı biçimde kullanmak, yararsız gerilimlere ya da kayıplara neden olabilir. Eğlenceler, flörtleşmeler ya da çocuklarla ilgili ölçüsüz para harcamaktan ve gerginliklerden kaçınmalısınız. Ayrıca, alkol ve benzerleri ya da dolandırıcı birisi, kafa karışıklığı yaratacağı için maddi kayıplar olabilir.

YÜKSELEN BALIK: Çalışarak para kazanma, yatırımlar, birikimler ya da alacak ve borçlar için şanslı ve kazançlı zamandır. Aynı zamanda, bu alandaki; eski ve üzücü bir sorunu, yeni yol ve yöntemlerle iyileştirme ve bunu diğerlerine de öğretme şansı vardır. Sanat, psikoloji, bilinçaltı sorunlar, hastaneler ya da kısıtlı kaldığınız durumlar hakkında, şimdi akılcı ve gerçekçi görüşmeler ya da anlaşmalar yapma olanağı vardır. Aile büyükleri, aile bireyleri ya da ev konularında; gerilimler, yıkıcı, kırıcı durumlar, kaypak ve sorumsuz davranışlar bu günlerde küsmelere, kopmalara ve üzücü şeylere neden olabilir. Alkol ve benzerleri durumu daha da karıştırabilir. Bu yüzden, bu tür maddelerden uzak durmanız gereken zamandır.