28 Kasım haftasında gökyüzü neler söylüyor ?

Haftanın belli başlı göksel konumuna baktığımızda, Neptün-Jüpiter ikilisinin yaptığı olumsuz T-Kare açısı dikkat çekiyor. 7 adet gök cismi ve özel nokta buna dahil olduğu için etkiler karmaşık, bulanık ve sisli olabilir. Genel olarak; gerçeklerden uzaklaşma, kandırılma, düşlerin yıkılması, iletişimlerde yanlış anlamalar, yanlış aşklar, sevgi duygusunun karşılık bulmaması, aşırılıklar, sert tartışmalar, alkol benzerleri üzerinden gelişen olumsuzluklar, sudan gelen tehlikeli durumlar ya da zehirlenmeler akla gelebilir. İkili ilişkilerde dengesizlikler ya da geçimsizliklere karşı yıkıcı değil yapıcı olmak gerekiyor. Ayrıca, olan bir anlaşmanın bozulmasına ya da kandırılabileceğiniz bir anlaşmaya karşı uyanık ve gerçekçi olmalısınız. Satürn’ün ileri geri hareketleri nedeniyle devam eden Uranüs karesi; birkaç yıldır kaza, kriz ve gerilimleri durup durup yeniden canlandırma eğiliminde. İyi haber Chiron’dan geliyor. Eskiden kalan bir acı, üzüntü, keder ya da sağlık ile ilgili eski bir yarayı onarmak ya da farklı yol ve yöntemlerle çareler bulmak için uygun zamandır.

YÜKSELEN KOÇ: Bugünlerde ağırlıklı konularınız olan; yabancılar, hukuk, eğitimler, yabancı ülkeler, kültürler, uzak geziler ya da büyük amaçlarınız hakkında, yakın çevreniz ya da kardeşleriniz ile görüş ayrılıkları ve kutuplaşmalar yaşayabilirsiniz. Öfkenizi kontrol etmeli, düşüncelerinizi paylaşırken daha yapıcı ve uzlaşmacı olmalısınız. Yoksa bu zıtlaşma, ruhsal ve fiziksel sağlığınız için daha olumsuz durumlara sürüklenebilir. Sosyal toplantılar ya da gruplaşmalarda yüzeysel olarak tanıdığınız kişiler yüzünden maddi kayıplar olabilir. Önlem almayı unutmayın. Eski bir sağlık sorunu üzerinden duyduğunuz acı ya da üzüntüyü şifalandırmak için yabancılar, uzak geziler ya da uzaktaki kişilerle kuracağınız bağlantı çok yararlı olabilir.

YÜKSELEN BOĞA: Başkalarının maddi olanaklarını kullanma, miras, vergi ya da ortaklı paralar ile ilgili alanlar bu haftanın yoğun konusu olabilir. Ancak bunun kendi paranızı ilgilendiren kısmı ile ilgili olarak, diğerleriyle farklı bakışlar ve düşünceler ortaya çıkacak gibi görünüyor. Çıkabilecek uyumsuz ve dengesiz durumları uygun dille tatlıya bağlamak yararlı olacaktır. Aksi durumda; sosyal ilişkileriniz, gruplaşmalarınız ya da etkinlikleriniz içinde; kaypak, sisli ve kandırılmaya yakın durumlarla karşılaşabilirsiniz. Kişiliğinizin aykırı ve dik başlı taraflarını mesleğinizde ya da yöneticilerle olan ilişkilerinizde kullanırsanız, kaybeden taraf olursunuz. Eskiden kalan ve can sıkıcı olan psikolojik ağırlıklı sıkıntıları, şimdi cinsel yakınlaşmalar yoluyla yeniden şifalandırma zamanıdır.

YÜKSELEN İKİZLER: Eş, sevgili, ortaklık gibi yakın ikili ilişkiler alanı, haftanın yoğun konusu görünüyor. Ancak onlarla aykırı ya da zıt düşen yanlarınızı kişiliğinizin tartışmacı, sabırsız ve heyecanlı yanları ile görüşmeye kalkmayın. Tam tersine durumu sakinleştirmeli, yatıştırmalı ve karşılıklı uzlaşma ortamına çekmelisiniz. Yoksa bu durum küsmeye gidebilir. Ayrıca meslek konumunuzu ve kariyerinizi olumsuz etkileyebilir. Yöneticilerle ya da meslek ortamındaki sahte ilişkiler ile eş ya da ortak konularını yan yana getirmemek daha iyidir. Uzun yolculuklarda kaza riskine karşı önlem alın. Sosyal gruplaşmalar üzerinden önceden gelişen bir üzüntüyü ya da yarayı şimdi eş ya da sevgili yardımıyla yeniden şifalandırmak için uygun zamandır.

YÜKSELEN YENGEÇ: Sağlık, hastaneler, fiziksel ve ruhsal durumunuz, iş ortamınız, bakımını yaptığınız kişiler ve sorumluluklarınız hakkında diğerleri ile aykırı düşme olasılığı vardır. Görüşmeler sırasında farklı düşüncelerinizi, sesinizi yükseltmeden, uzlaşmacı ve sakin anlatmalısınız. Bu durum ayrıca; uzaktaki kişiler, eğitimler, hukuk davaları, kültür farklılığı ve dinsel inançlarda tersleşme ya da kayıplar getirebilir. Pembe düşler yerine, gerçekçi ve uyanık kalmalısınız. Sosyal gruplaşmalardan cinsel yakınlaşma arayışları tehlikeli ve gerilimlidir. Meslek, kariyer ortamında ya da yöneticilerle olan ilişkilerde eski bir üzüntüyü ya da yarayı, şimdi iş ortamındaki başarı ile yeniden iyileştirmek için uygun zamandır.

YÜKSELEN ASLAN: Kendinizi anlatmak, göstermek, eğlence yaşamı, oyunlar, flörtleşmeler ya da çocuklarla ilgili alanda yoğunluk olabilir. Ancak bu konularla ilgili olarak, gruplarda ya da toplantılarda diğerleri ile farklı görüşleriniz var. Onlarla olan tartışmalarda yıkıcı değil yapıcı olmalısınız. Aksi durumda gittikçe gerilime dönebilir. Ayrıca bu durum cinsel yaşamınızı ve bilinçaltı gizli dünyanızı da olumsuz etkileyebilir. Kandırılmaya karşı uyanık olun. Meslek ortamı ve yöneticilerle olan ilişkileri, eş ya da sevgili konusu ile yan yana getirmeyin. Uzaktaki kişiler, yabancılar, uzak yolculuklar, inançlar, kültür farklılığı ya da eğitimlerle ilgili eski bir üzüntüyü ya da yarayı yeniden iyileştirmek için şimdi uygun zamandır.

YÜKSELEN BAŞAK: Ev ve aile konuları, aile yadigarları ya da doğup büyüdüğünüz yerler bu hafta yoğun olarak gündeme gelebilir. Bu konular ile meslek ve yönetici ilişkileri karşı karşıya gelerek fikirlerin zıtlaşmasına neden olabilir. çıkabilir. Daha yapıcı olmak gerekiyor. Yoksa bu durum, kopmalara gidebileceği gibi ayrıca; eş, sevgili ya da ortaklık ilişkisinde; düşlerin yıkılmasına, anlaşmaların bozulmasına ya da kandırılmaya kadar gidebilir. İş ya da sağlık ile ilgili uzak yolculuklar, yabancılarla iş ortamı gibi konularda kazalara ya da beklenmedik krizlere karşı önlem almalı ve dikkatli olmalısınız. Cinsel alanda, eski bir yarayı şimdi yeni yöntemlerle yeniden şifalandırmak için uygun zamandır. Ailenin desteği ile miras, vergi gibi konularda iyileşme olabilir.

YÜKSELEN TERAZİ: Yakın dostlar, kardeşler, akrabalar ya da iletişimler haftanın ağırlıklı konularıdır. Bu yakın çevreniz ile; uzaktakiler, uzak akrabalar, eğitimler ya da dinsel inançların zıtlaşma ve aykırı düşme olasılığı vardır. Daha yapıcı olmak ve uzlaşma yönüne gitmek gerekir. Yoksa bu çekişme ve anlaşmazlık durumları iş ortamında ya da sağlık konularında daha sıkıntılı durumlar yaratabilir. Düşleriniz yıkılabilir, kontrolsüz kaldığınız bir anda kandırılma olasılığı ortaya çıkabilir. Psikolojik yıpranma gittikçe büyüyebilir. Yeni flörtleşmelerde, hızlıca yatak konusuna geçmek tehlikeli ve gerilimlidir. Eş, sevgili ya da ortak gibi yakın ilişkileri ilgilendiren eski bir acıyı, farklı yöntemlerle ya da dostlar yardımıyla yeniden şifalandırmak için uygun zamandır.

YÜKSELEN AKREP: Para konularında diğerleri ile farklı düşünceler ya da eğilimler yüzünden bazı anlaşmazlıklar olabilir. Özellikle diğer kişilerin parası ya da ortaklı olduğunuz maddi konuları eleştirirken yıkıcı olmamak ve uzlaşma yollarını aramak gerekir. Yoksa bu durum, eğlence yaşamınıza ya da sevgili arayışlarınıza daha büyük olumsuzluk getirebilir. Bu yüzden kandırılıp para kaybedebilirsiniz. Eğlence anlayışında alkol ve benzerleri yerine, kendinizi daha yüksek bilinçte ve uyanık tutanlara yönelmelisiniz. Aile ve sevgili ilişkileri arasında, beklenmedik krizlere karşı sabır ve anlayış gerekiyor. Ruhsal ya da fiziksel sağlık alanında, eski yaraları kapatmak ve yeniden şifalandırmak için uygun zamandır. Para kazanmak buna yardımcı olabilir.

YÜKSELEN YAY: Kendi karakteriniz ve kişiliğiniz ile eşiniz ya da sevgiliniz arasındaki düşünce farklılıkları, kutuplaşmalar, farklı yönlenmeler ya da anlaşmazlıklarda yapıcı davranışlar göstermelisiniz. Yoksa bu gibi çekişmeli durumlar, ev ve aile yapısını bozacak yönde gelişebilir. Özellikle aile içinde yalan dolan, ahlak dışı ya da kandırılmalı durumlar için kontrol ve ölçüyü elden bırakmayın ve uyanık olun. Kardeşler, akrabalar ya da yakın çevrede beklenmedik sağlık ya da iş sıkıntılarına karşı sabırlı ve sakin kalmak doğru olur. Eskiden kendinizi göstermek için çekingen kaldığınız ya da size acı veren çocuklarla ilgili alanda, yeni yol ve yöntemlerle yeniden şifalanmak için doğru zamandır.

YÜKSELEN OĞLAK: Ruhsal ya da fiziksel sağlığınız hakkında ya da iş ortamı ile ilgili alanda, diğerleri ile farklı düşünüşler, görüş ayrılıkları, farklı yönlenmeler, anlaşmazlıklar ve çekişmeler olabilir. Bunları öfkeden uzak ve yapıcı görüşmelerle yürütmelisiniz. Aksi durumda bunun zararı, daha çok yakın çevre ilişkileri ve iletişimleri üzerinde yoğunlaşacak. Kandırılma, belirsiz durumlar, kısa gezilerde su kazaları ya da zehirlenmeler gündeme gelebilir. Alkolden ve kaypak durumlardan uzak durun ve uyanık kalın. Eğlence yaşamı ya da çocuklarla ilgili harcamalarda sıkıntılı durumlara önlem almalı ya da hesaplı gitmelisiniz. Aile ya da ev ile ilgili eski bir yarayı şifalandırmak için iyi zamandır.

YÜKSELEN KOVA: Sosyal gruplaşmalar, toplantılar ya da buralardan tanıdığınız kişilerle, kendi eğlence anlayışınız ve zevkleriniz arasında farklılıklar ya da aykırı durumlar olabilir. Kendinizi daha atak göstermek istemeniz, gruplarla uyumsuzluğu derinleştirir. Bunları dengeye getirmek ve diğerlerine anlayış göstermek bu günlerde yararlı olacaktır. Aksi durumda maddi anlamda para kaybetme, kandırılma ya da dolandırılma gibi kaypak ve sisli durumlara düşebilirsiniz. Ayrıca ev ve aile konularında baskıcı ve kısıtlayıcı tavırlarınız, yeni gerginlikler yaratma eğilimindedir. Yakın çevrenizle ya da her türlü iletişiminizle ilgili eski bir yarayı ya da üzüntüyü, sosyal toplantılar yardımıyla yeniden şifalandırmak için uygun zamandır.

YÜKSELEN BALIK: Haftanın ağırlıklı konusu olan; toplumsal konumunuz, kariyeriniz ve yöneticilerle olan ilişkileriniz ile aileniz arasında anlaşmazlıklar görünüyor. Kariyeriniz hakkında aileniz ile kutuplaşma, aykırı düşme ya da dengesiz iletişimler kurmak yerine, daha yapıcı ve dengeye getirici bir dil kullanmalısınız. Bu durumun devamı, çevrenize bıraktığınız imajı da sarsıcı yönde gelişebilir. Yalan dolan işlerden, kaypak, sisli durumlardan ve alkol benzerlerinden bu günlerde uzak durmalısınız. Kardeşler ya da yakın çevre ile ilgili sağlık sorunları ya da üzücü haberler alma olasılığı vardır. Meslek ya da kariyerdeki yükseliş, eskiden kalan maddi sıkıntıların verdiği acıyı ortadan kaldıracak gibi görünüyor.