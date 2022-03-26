28 Mart haftası ve Yeniay'da burçlarınız neler söylüyor ?

Sert geçen kışın yanında, yaşadığımız ekonomik soygun rüzgarları evlerimizi talan etti. Koç burcunun doğayı ısıtmasını ve canlandırmasını bekliyoruz artık. Uranüs’ün bir yılı aşkın zamandır Satürn ile yaşattığı göksel gerginlik bu hafta sona eriyor görünse bile, sevinmek için erken. Çünkü Satürn kavuşumu yapan Mars, bir hafta daha gerginliği devam ettirme eğiliminde. Bu haftanın önemli olayı, hafta ortasından itibaren etkisini; güçlü, enerjik başlangıçlar, cesaret, girişkenlik, hırs ve yarışma isteği ile kendisini gösterecek olan Yeniay’dır. Bakalım yükselen burçlar ve burçlarınız için gökyüzü bize neler söyler.

YÜKSELEN KOÇ: Hafta ortasından itibaren yeni başlangıç düşüncelerinizi ve planlarınızı yönlendirebileceğiniz alan; çevresel ilişkilerde kendinizi gösterme, öne çıkma, yeni tanışmalar, yeni görünüm ya da kendinize canlı ve enerjik davranış alanı yaratmaktır. Bu hafta psikolojik yapınız derin bir huzur içinde olacak görünüyor. Gizli aşklar, gizli ilişkiler, sanat ya da spiritüel alandaki etkinlikler yararlı olabilir. Sosyal çevrelerdeki arkadaşlarla bozulan ilişkiler, kadın erkek sorunları, tartışmalar, bitişler ya da kısıtlanmalar yaşayabilirsiniz. Kazalara, yaralanmalara ve para kayıplarına karşı dikkatli olmalısınız.

YÜKSELEN BOĞA: Hafta ortasından itibaren yeni başlangıç düşüncelerinizi ve planlarınızı yönlendirebileceğiniz alan; daha çok rahatlatıcı ruhsal çalışmalar, sanat, insanlarla yardımlaşmalar ya da psikolojik ağırlıklı soyut alanlar olabilir. Bu hafta; sosyal arkadaş gruplarında, toplantılarda, grup gezilerinde doğayı ve su kenarlarını tercih edebilirsiniz. Dinsel davetler alabilirsiniz. Gruplarda sevilen ve sayılan kişisiniz. Buradan duygusal yakınlaşmalara geçme olasılığı ya da ortamı da var. Meslek alanında, gelecek planlarında ya da toplumsal konumunuzda çarpıcı aksilikler, kazalar, kısıtlanmalar ya da kayıplarla karşılaşmamak için sakin ve sabırlı davranışlar kazanmalısınız. Kadın erkek ilişkilerinde ya da evliliklerde bitmeye götürebilecek sorunlar olabilir.

YÜKSELEN İKİZLER: Hafta ortasından itibaren yeni başlangıç düşüncelerinizi ve planlarınızı yönlendirebileceğiniz alan; özellikle sosyal gruplaşmalar, grup yemekleri, toplu geziler, görüşmeler, iletişimler ya da yeni arkadaşlıklar için canlandırabilirsiniz. Bu hafta, duygusal ya da sanatsal başarılarınız daha çok toplumsal konumunuzda ya da mesleğinizde ortaya çıkmaya hazır bekliyor. Bu alanda duygusal bir yakınlaşma da olabilir. Bu hafta sakınmanız gereken konular; yabancılar, yabancı ülkeler, eğitimler, hukuk davaları, büyük çaplı işler, hedefler ya da devlet işleri olabilir. Uzun yol kazalarına dikkat etmelisiniz.

YÜKSELEN YENGEÇ: Hafta ortasından itibaren yeni başlangıç düşüncelerinizi ve planlarınızı yönlendirebileceğiniz alan; toplumsal konumunuzda, meslek alanınızda, yönetici ilişkilerinde ya da gelecek planlarınızda kullanmak için uygun bir ortam olacak. Bu hafta huzur duyacağınız alan; çoğunlukla dinsel inançlar, yüksek eğitimler ya da sanatla ilgili eğitimler ve uzun geziler olabilir. Adaletin sağlandığı, huzurlu hedeflere yönelebilirsiniz. Bu haftanın sakıncası; eşinize ya da başkasına ait maddi konular, ağır hastalıklar, kazalar, tehlikeli durumlar ya da cinsel yakınlaşmalar olabilir. Gerilimden uzak durmalısınız.

YÜKSELEN ASLAN: Hafta ortasından itibaren yeni başlangıç düşüncelerinizi, girişkenliğinizi ve öncülüğünüzü gösterebileceğiniz alan; yabancı ülkeler, davalar, uzun geziler, yabancı diller, hedefler, eğitimler, dinsel ya da kültürel konular olabilir. Bu hafta başkasının maddi olanaklarından kazanç sağlayabileceğiniz, belki manevi huzur kazanma işlerle ya da gizli ilişkilerle uğraşabileceğiniz zamandır. Sakıncalı durumla için; eş, sevgili ya da ortaklık ilişkilerinize dikkat etmelisiniz. Beklenmedik kazalar, kadın-erkek kavgası, öfke krizleri, yangın, patlama ve sert ayrılıklar için uygun haftadır. Bu haftayı sakin geçirmeye bakın.

YÜKSELEN BAŞAK: Hafta ortasından itibaren yeni başlangıç düşüncelerinizi, canlı ve planlı olarak yönlendirebileceğiniz alanlar; başkalarının maddi olanaklarını değerlendirme, miras vergi gibi konular, yakın ilişkilerle ilgili atacağınız adımlar üzerinde yoğunlaşabilir. Aşk, meşk, evlilik ya da ortaklıklar kurmak için şanslı, romantik ve huzurlu zamandır. Sağlık ile ilgili sıkıntılar, iş ortamından kadın erkek ilişkileri, uzun yol kazaları, psikolojik sağlık sorunları bu hafta kendinizi en çok korumanız gereken konuların başında geliyor. Sıradan işlerle uğraşırken yangınlara ve yaralanmalara dikkat edin.

YÜKSELEN TERAZİ: Hafta ortasından itibaren yeni başlangıç düşüncelerinizi ve planlarınızı yönlendirebileceğiniz alan; evlilik, sevgili ilişkileri ya da ortaklıklar olabilir. Bu konularda adım atmak için uygun zamandır ancak ailenizi ve meslek ilişkilerinizi aksatmazsanız daha iyi olur. Beden ve psikolojik sağlığınızın iyi olduğu, kendinizi huzurlu hissedebileceğiniz haftadır. Yaratıcı iş fikirleri için uygun zamandır. Bu hafta; kadın erkek flörtleşmeleri, varsa çocuklarınız ya da eğlence yaşamınız için biraz gergin zaman olabilir. Kazalara, hastalıklara, kısıtlanmalara ya da yaralanmalara karşı dikkatli olmalısınız.

YÜKSELEN AKREP: Hafta ortasından itibaren yeni başlangıç düşüncelerinizi ve planlarınızı yönlendirebileceğiniz alan; işle ilgili konular, iş arkadaşları, bir işe başlama, yeni başlangıç fikirleri ya da planlamaları olabilir. Bu hafta, sevgili arayışları, duygusal yakınlaşmalar, sanat ya da doğa ile ilgili yaratıcı hobiler için huzurlu zamandır. Sakınmanız gereken alan; ev, aile ve aile büyükleri ile ilgili olabilir. Beklenmedik karı koca tartışmaları aile büyüklerine ulaşabilir. Baba ile ilgili sağlık sorunları, ev kazaları ya da yaralanmalara karşı dikkatli olmalısınız. Hızlı harekete geçmek yerine, sabırlı ve sakin olmak daha yararlıdır.

YÜKSELEN YAY: Hafta ortasından itibaren yeni başlangıç düşüncelerinizi ve planlarınızı yönlendirebileceğiniz alan; yeni sevgili arayışları, başlangıçlar, teklifler, yeni atılan adımlar olabilir. Çocuklarla ilgili yeni planlamalar ya da kendinizi dışarıya gösterişli olarak sunmak için de uygundur. Bu hafta evde ya da aile ile birlikte zaman geçirmekten daha çok hoşlanacağınız ve belki de yararlanacağınız ortamlar var. Aile huzurunu içinize çekmek için uygun zamandır. Yakın çevre, akrabalar ya da kardeşler için aynı şeyleri söyleyemeyiz. O kişiler bu hafta sorunların kaynağı olabilir. Bu hafta bunlardan birisinin beklenmeyen bir sağlık sıkıntısı da olabilir. Okuma, yazma ya da iletişimlerde kısıtlanabileceğiniz bu günlerde, kısa gezilerde kaza yapma olasılığı da vardır.

YÜKSELEN OĞLAK: Hafta ortasından itibaren yeni başlangıç düşüncelerinizi ve planlarınızı yönlendirebileceğiniz alan; aile, ev, aile büyükleri, vatan gibi konular olabilir. Çoktandır yeni adım atmak istediğiniz şeye başlayabilirsiniz. Bu hafta; okuma, yazma, kısa eğitimler, kısa geziler, yakın çevre ve kardeşleri konu alan görüşmeler ya da planlamalar için uygun zamandır. Yakın çevre ile huzur dolu anlar, belki onların desteği ile duygusal yakınlaşmalar gündeme gelebilir. Bu hafta dikkat etmeniz gereken konu harcamalardaki sıkıntılı, kısıtlı ya da engelli durumlardır. Çocuklarla ilgili beklenmedik bir durum hesapta olmayan maddi sıkıntıya neden olabilir. Kadın erkek konuları üzerinden para kaybı yaşayabilirsiniz.

YÜKSELEN KOVA: Hafta ortasından itibaren yeni başlangıç düşüncelerinizi ve planlarınızı yönlendirebileceğiniz alan; okuma, yazma iletişimler, kısa geziler, zihinsel yetenekler ya da kısa eğitimler olabilir. Öğrenme isteğinin yükseleceği meraklı bir zamanınız. Dedikodu hariç, zararı olmaz. Bu hafta sanatçı ya da yaratıcı yeteneklerinizi kullanarak para kazanabilirsiniz. Sadece, gerçeklerden çok uzaklaşmayın ve ölçülü olun. Dikkat etmeniz gereken konu ise; çevresel ilişkiler, insanlara katı davranışlarınız, kadın erkek konuları, kısıtlanmalar, meslek ortamında ya da aile içinde gergin durumlar ya da kazalar olabilir.

YÜKSELEN BALIK: Hafta ortasından itibaren yeni başlangıç düşüncelerinizi ve planlarınızı yönlendirebileceğiniz alan; para kazanma planları, birikimleriniz, yatırımlarınız gibi maddi konulardır. Bu konularda, önceden beri düşündüğünüz şeyler için şimdi adım atma zamanıdır. Çevresel ilişkilerinizde; sıcak, sevecen, duygulu, nazik ve yardımsever davranışların, tanışmalar ya da karşılaşmaların yararını daha sonra görebilirsiniz. Kardeşler ya da yakın çevreden duyabileceğiniz bir kaza haberi can sıkıcı olabilir. Gizli düşmanlara ve belki de hastanelerle ilgili bir sağlık sorununa karşı dikkatli olmalısınız. Bu hafta biraz psikolojik sıkıntı yaşayabilirsiniz.