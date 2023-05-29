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28 Mayıs Seçiminin Değerlendirmesi

R. Bülend Kırmacı R. Bülend Kırmacı r.b.kirmaci@gmail.com Tüm Yazıları
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Haber3.com yazarı R. Bülend Kırmacı yazdı: 28 Mayıs Seçiminin Değerlendirmesi

28 Mayıs'ta sandığa gittik, uygarca ve özgürce yurttaşlık hak ve ödevimizi yerine getirdik.

Her zaman ifade ettiğim gibi;

1. Seçimingalibi seçmendir.

2. Halkakızılmaz, seçmene küsülmez.

3. Siyasetingörevi eksiğini gediğini gidermek, sorunlara çözüm üretmektir.

4. İktidartüm yurttaşlara eşit davranmalıdır.

5. Ekonomive ulusal bütünlük öncelikli konulardır.

6. Cumhuriyettoprağında demokrasimizi geliştirmek zorundayız.

7. Anayasa’nın ilk 4 maddesi ulus-devletimizin teminatıdır.

8. Türkiye, hepimizindir. 

Bilindiği gibi gerek sistemin azizliği gerek karmaşanın derinliği nedeniyle bu seçim kimi ittifaklara konu oldu…

 Haydi biraz tebessüm, biraz da ciddiyet payıyla bakalım

 Bir İttifak için sorsalar (ki, soran olmadı!) bende şunları öne sürerdim:

1. İnançla, tasarruf,

2. İnadına kamu+özel+halk sektörü yatırımı, ille de üretim,

3. IMF'yle değil, çiftçi emekçiyle sözleşme!

4. Hakça vergi, insanca ücret..

5. Demokratik hukuk devletinin ihyası,

6. Ulusal enerjipolitikası…

Seçim sonuçlarının uğurlara vesile olması dileğimle

 

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