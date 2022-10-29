31 Ekim haftasında Mars'ın geri hareketi ve Jüpiter'in balığa geri dönüşü

Önceki hafta gerçekleşen Güneş tutulması, yükselen burçlarınıza göre değişen konularda uzun süreli damgasını vurdu. Bu yüzden, yoğunlaşan ve öne çıkan konulardaki; yeni düşünceleriniz, başlangıçlarınız ya da gizli saklı planlarınız bu hafta da aynı konularda devam edecek. Arzu ederseniz, önceki haftanın yazısını yükselen burcunuza göre yeniden okuyarak, öne çıkan konularınızı gözden geçirebilirsiniz. Gökyüzünde bu hafta bazı farklılıklar da var.

Haftanın ilk günü Mars geri hareketine başlıyor. Haritanızın İkizler burcu ev konularındaki iletişimleriniz ve zekanızı kullandığınız alanlar daha çok etki alır. Eski sıkıntılı konular yeniden gündeme gelebilir. Bunun anlamı, daha önce Mars’ın sizi etkilediği; öfke, hırs, güç kullanma isteğiniz, saldırganlık, sabırsızlık, cengaver savaşçı ruhunuz, görüşmeleriniz ve davranışlarınız; şimdi yeniden sorgulanıp, değerlendirilmeyi bekliyor olacak. Geri hareket dönemleri, karmanızın eksik ve yanlışlarını düzeltme zamanlarıdır. Mars doğasındaki saldırgan düşünüş ve davranışlarınızı, kendinize ya da başkalarına verdiğiniz zararları tarafsız gözle sorgulamanız ve yanlışlarınızı düzeltmeniz gerekiyor. Eğer kişisel bir yenilenme ve gelişme göstermeyecekseniz ve eski yanlışlarınıza devam edecekseniz, Mars ileri harekete geçtiğinde daha ağır bir fatura ile karşılaşabilirsiniz.

Şunu yeniden hatırlatmakta yarar var. Satürn bir hafta önce, Pluto ise üç hafta önce ileri harekete geçtiği için bu gezegenlerin; baskı, şiddet, bunalım, kısıtlanmalar, yer altı hareketleri, mafyatik işler, kazalar ya da kayıplar gibi istenmeyen etkilerine karşı dikkatli olmalısınız. Güneş tutulması bunların etkilerini belirginleştirebilir, gizli saklı ve zorlayıcı durumları gün yüzüne çıkartabilir.

28 Temmuz’da geri hareketine başlayan Jüpiter, Balık burcuna geri döndü. 21 Aralık gününe kadar Balık burcunda kalmaya ve Neptün kavuşumuna devam edecek. Doğum haritalarınızdaki, Balık burcunun bulunduğu ev konularında; bolluk, bereket, neşe, eğlence, çeşitlilik, geziler, inançlar, hak, hukuk, adalet, eşitlik, amaçlara ulaşma, duygular ve sezgilerde yükseliş, çoğalma ya da genişleme gibi etkiler düşünebilirsiniz. Ancak yine de kontrolsüzlüğe, ölçüsüzlüğe ve gerçeklerden uzaklaşmamaya karşı dikkatli olmalısınız. Çünkü, bildiğiniz gibi kişisel haritalara göre farklı etkiler ortaya çıkabiliyor.

Ay hareketleri ile ilgili şunları söyleyebilirim. Haftanın ilk gününde Ay, sezgileri ve duyguları olağanüstü yükselten konumdadır. Bunları kullanarak aşk, meşk ya da sanat çalışmalarınızda ilerleyebilirsiniz. Haftanın 2. ve 3. günlerinde doğanızın eril ve dişil yanları arasında ya da belki de anne-baba arasında; terslikler ya da çatışmalar olabilir. Duygusal ağırlıklı yıpratıcı durumlardan kaçınmak, iki gün daha sabırlı olmak ve olası tersliklere karşı, yapıcı yaklaşımlarda bulunmak gerekiyor. Perşembe, Cuma ve Cmt. günleri; Balık burcunda Ay, Neptün ve Jüpiter buluşması gerçekleşiyor. Ayrıca bunun, Güneş’in durduğu Akrep kümeleşmesi ile uyumlu açısı da var. Haritanızdaki Balık ve Akrep burçlarının bulunduğu ev konularında; huzur, anlaşma, rahatlık ve içten dışarıya taşan sevgi ve barış günleridir. Sanat, aşk, cinsellik ya da dinsel inançlarla ilgili yaratıcı duygu ve sezgileriniz öne çıkar. Pazar günü, eski bir sağlık sorunu ya da üzücü durum ile yeniden karşılaşma olasılığı vardır. Şimdi eski takıntıları geride bırakmanız ve şifalanma için yeni yöntemler denemeniz gerekebilir.