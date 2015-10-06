31 Mart kulisleri: Yerel seçimlerde Bakanlar savaşı

31 Mart yerel seçimleri için tüm siyasi partilerde yoğun bir hazırlık dikkat çekiyor. Özellikle, Adalet ve Kalkınma Partisi (AKP), Cumhuriyet Halk Partisi ( CHP) ve Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) genel merkezleri adeta aday adaylarının akınına uğramış durumda.

Ankara çıkartmalarının sonuca fazla etki etmediği bilinse de, bu iş bir ritüele dönüşmüş durumda. Ankara kulislerinden çıkan net sonuç şu: İsimler büyük ölçüde genel başkanların kafasında. Belki bir de ona çok yakın birkaç kurmayının bilgisi dâhilinde. Tabi doğru işletilirse, aday adayları ile ilgili yapılacak anketlerin de partilerin kurmaylarına yol göstereceği söylenebilir.

BAKANLARA BÜYÜK İLGİ

Son kamuoyu araştırmaları Ak Parti’nin seçimlere belli yerlerde MHP desteği olmadan girmesi halinde ciddi sıkıntılar yaşayabileceğini ortaya koyuyor. Cumhurbaşkanı R. Tayyip Erdoğan’a üç büyük kamuoyu şirketinden özellikle büyük illerle ilgili olarak %2 yanılma paylı ciddi araştırmalar gittiği biliniyor.

Önümüzdeki günler Ak Parti- MHP işbirliği anlamında önemli gelişmelere gebe. Ak Parti’ de özellikle İstanbul, Ankara, İzmir’e büyük önem verilirken, Anadolu’nun bir çok kentinde de popüler ve kentlerine hizmet vermiş bakanlar ve eski bakanlarla yarışa girme hazırlıkları dikkat çekiyor.

Bir yandan süreci etkili ve aktif yürütecekleri düşünülürken, bir yandan da bu bakanlık yapmış siyasetçilerin Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın büyük önem verdiği 2023 seçimleri için de ciddi bir altyapı ve destek projesinin parçası olacakları dile getiriliyor.

Nitekim bu anlamda İstanbul için eski Başbakan ve TBMM Başkanı Binali Yıldırım’ın, Ankara için de Kayseri eski Büyükşehir Belediye Başkanı ve eski Bakan Mehmet Özhaseki’nin ismi kesinleşmiş durumda. Ankara’da MHP’nin olası bir Melih Gökçek atağına karşı, eski Başkanın oğullarından birinin Ankara’daki kazanılması muhtemel ilçelerden birine başkan adayı yapılması gündemde.

Ordu için eski Bakan Hilmi Güler’in, Erzurum için eski Bakan Recep Akdağ’ın, Bursa için eski Bakan Mehmet Müezzinoğlu’nun adaylıkları da gündemde. Ak Parti, İzmir için, Türkiye Futbol Federasyonu eski Başkanı ve halen İzmir Ticaret Odası başkanı olan Mahmut Özgener’i düşünüyor.

Hatta önceki gün çıkarılan Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği ile ilgili yasa da, başkan ve üyelere seçilemezlerse yeniden görevlerine dönme hakkı tanıyan özelliği nedeniyle ‘’Özgener yasası’’ olarak adlandırılıyor. Özgener’in siyasete sıcak bakmadığı yakın çevresi tarafından dile getirilirken, Ak Parti kurmayları, ‘’ Reis, (git Mahmut aday ol) derse Mahmut Özgener görevden kaçamaz’’ diyorlar.

İzmir için dillendirilen adaylardan biri de Denizli eski Belediye Başkanı ve Ekonomi eski Bakanı Nihat Zeybekçi. Zeybekçi’nin bu göreve sıcak baktığı ifade ediliyor. Diğer bir aday adayı ise eski Milletvekili ve şu anda Ak Parti İzmir İl Başkanı Aydın Şengül.

CHP'DE KIYASIYA YARIŞ

CHP ise bu yerel seçimlerin hem parti, hem de genel başkan için kritik sonuçlar doğuracağı bir noktada. Bu yüzden de Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu ‘’ Bir oy daha fazla getiren adayımız olmalı’’ görüşünde.

Bu anlamda CHP’nin, gerek örgütler kanalıyla, gerekse anketler yoluyla çeşitli isimleri belirlemeye çalıştığı biliniyor. Ankara’da Mansur Yavaş’ın ‘’ Git gelli bir görüntü’’ vermesi, bir CHP bir İyi Parti kozlarını oynaması CHP tabanında rahatsızlık yaratmış durumda. Özellikle örgütler, ‘’ Bulunmaz Hint kumaşı mı?. Ayrıca seçilirse Mansur Bey CHP’li bir Başkan mı olacak?’’ sözlerini yüksek sesle dillendiriyor.

Ankara’da Kılıçdaroğlu’nun danışmanlarından ve zor günlerdeki Ankara Gücü’nün Başkanlarından Cengiz Topel Yıldırım’ın, Ankara Büyükşehir eski Belediye Başkanı Murat Karayalçın’ın ve ‘’son dakika hamlesi ‘’ olarak Yenimahalle’nin başarılı Belediye Başkanı Fethi Yaşar’ın ismi geçiyor.

İstanbul’da ise büyük bir mücadele var. Mustafa Sarıgül’le başkanlığa çok yaklaşan CHP, bu kez Ak Parti’yi de tam anlamıyla geriletmek için İstanbul’u kazanma peşinde. CHP kurmayları, ‘’Neden bir Nurettin Sözen mucizesi olmasın? ‘’ diyor. Bu kez ekonomide yaşanan sıkıntıları, yolsuzluk ve yoksunluk olgusunu daha etkin kullanması beklenen CHP’de İstanbul Milletvekili Gürsel Tekin yola çıkmış durumda. Bir başkas güçlü aday ise İlhan Kesici. Merkez sağ kökenli bir politikacı olması, en büyük avantajı.

Elbette Mustafa Sarıgül de İstanbul siyasetinde önemli bir faktör. Şişli’de aday adayı olan Sarıgül’ün bu ilçede yüzde 70’e yaklaşan bir oran ile rekor kıracağı ifade ediliyor. Ancak Sarıgül’e muhalifler, bu adaylığı nu engelleme peşinde.

Sarıgül’ün aday gösterilmemesi durumunda, DSP’den aday olması ve en az yüzde 40 ile kazanması da kesin. Bu nedenle Sarıgül’ün adaylığı kesin. Sarıgül’ün Şişliş zaferi, elbette CHP’nin Büyükşehir adayını da olumlu etkileyecek.

CHP’nin üç dönemdir kalesi olan İzmir’de özellikle Büyükşehir Belediye Başkanlığı için büyük bir yarış var. ‘’ Yaşlanmıştı, çok tepki vardı’’ denilen Aziz Kocaoğlu’nun adaylık başvurusu yapmaması CHP kurmaylarını rahatlattı.

Ancak, aday adaylarının çokluğu da bir büyük sorun. Özellikle CHP eski Genel Sekreteri ve İzmir Milletvekili Kamil Okyay Sındır, CHP Genel Başkan Yardımcısı ve İzmir Milletvekili Tuncay Özkan, İzmir eski milletvekilleri Musa Çam ve Canan Arıtman, Seferihisar Belediye Başkanı Tunç Soyer ve Narlıdere Belediye Başkanı Abdül Batur kulislerini yoğunlaştırmış durumda.

Tunç Soyer’e ‘’ Belediyenin mallarını sattı. Görevi hep yurt dışında geçti’’ eleştirileri yapılırken, Batur için de, ‘’ Büyükşehir ‘i kucaklayacak donanıma sahip değil’’ yorumları yapılıyor. Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu’nun, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanlığı için bir kadın aday arayışı içinde olduğu da biliniyor. Yıpranmasın diye isimleri dillendirilmeyen iki kadın adaydan birinin 9 Eylül Üniversitesi, diğerinin de Ege Üniversitesi kökenli birer Profesör olduğu ifade ediliyor. Aydın Belediye başkanı Özlem Çerçioğlu da, Kılıçdaroğlu’nun aklındaki güçlü bir isim.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ve İzmir Milletvekilliği döneminde kente önemli hizmetlerde bulunan Konak Belediyesi eski Başkanı Dr. Hakan Tartan da sürpriz bir şekilde Konak için yeniden aday oldu.

Büyükşehir Başkanlığı için geçen dönemde de adı geçen Tartan’ın özellikle merkez ve DSP kimliği ile ‘Ecevitsever’ oyları çekebileceği vurgulanıyor. 10 Kasım Atatürk portre ve etkinlikleri unutulmayan Tartan’ın son dönemlerde öne çıkan Atatürk aktiviteleri çerçevesinde her kesimden oy alabilecek güçlü bir aday olduğu dile getiriliyor. CHP kulislerinde, Ak Parti adayının Nihat Zeybekçi olması halinde ‘’ Bakana karşı bakan’’ yaklaşımı ile, Hakan Tartan’ın Büyükşehir adaylığına da kaydırılabileceği ifade ediliyor.

MHP’DE DURUM



MHP’nin temel seçim stratejisi, Başkanlığı elinde bulundurduğu yerlerde bu başarıyı tekrarlamak, ayrıca yeni bazı il ve ilçelerde de yüksek oy almak olarak ifade ediliyor.

Bu anlamda Ak Parti’nin açıklayacağı adaylar MHP tarafından dikkatli bir şekilde izleniyor. Bunun sonrasında yeni ya da karşı bir strateji geliştirilecek. İstanbul ve Ankara’ya yüklenmeyeceği vurgulanan MHP’nin İzmir’de daha önce sahip olduğu iki ilçeyi iki yeni ilçe ile daha büyütme arzusu içinde olduğu dillendiriliyor. MHP; Aliağa ve Kiraz dışında, Menderes ve Karabağlar ’da da iddialı.

AHMET YILMAZ