4 Nisan haftasında yükselen burcunuz neler söylüyor ?

Bu hafta, birkaç olumlu gelişmeye öncelik verebiliriz. Güneş’in Koç burcuna girmesiyle artık baharı ve doğadaki canlanmayı daha yakından hissediyoruz. Bir iyi haber de Uranüs’ten. Bir yılı aşkın zamandır Satürn ve sonrasında Venüs ve Mars ile uzatmaları oynarken yarattığı gerilimler ve ani krizler şimdilik sona erdi. Hafta sonundaki Yeniay’ın yarattığı telaş, kargaşa, gereksiz heyecanlar ve öne atılma isteği de geçtiğine göre; 4 Nisan haftası boyunca, Cumartesi’den önce daha soğukkanlı, sağlam ve güçlü başlangıçlar yapabilirsiniz. Yorumlarımı yükselen burcunuza göre okumalısınız. Yükselen burcunuzu bilmiyorsanız, onu burcunuz gibi de okuyabilirsiniz.

YÜKSELEN KOÇ: Psikolojik sağlık, huzur, inançlar, dinler, soyut kavramlar, sanat çalışmaları, gizemli konular, pembe düşler ve yaratıcılığın yükseldiği zamandır. Gizli aşklar, beraberlikler ya da yardımlaşmalar da gündeme gelebilir. Soyut kavramlar ya da sanat çalışmaları üzerinden para da kazanılabilirsiniz. Diğer canlı konu; yeni başlangıçlar yapma, çevre üzerinde etkin bir rol oynama, liderlik, güneş gibi parlama ve etkili konuşma ile dikkat çekme olabilir. Eskiden üzüntü veren bir sağlık sorunu yeniden gündeme gelebilir. Gruplaşmalarda kadın ve erkek arasındaki yakınlaşmalar, maddi ve manevi yönden beklenmedik kayıplara ya da zararlara yol açabilir.

YÜKSELEN BOĞA: Bu hafta; dinler, inançlar, sanat, uzun geziler ya da su kenarı gezilerle ilgili grup arkadaşlıkları, davetler, toplantılar ya da benzer amaçlar için diğer kişilerle işbirliği yapmaya uygundur. Bu tür organizasyonlar maddi ve manevi açıdan şanslıdır. Size önden acı ve üzüntü veren eski bir konu ya da kişi ile yeniden karşılaşma ya da haberleşme olabilir. Bu konu, hafta içinde sizi meşgul edebilir. Meslek ortamında ya da yöneticilerle olan ilişkilerde aniden ortaya çıkacak gerginliklere ya da öfke krizlerine karşı sabırlı olmak zorundasınız. Yoksa bazı kısıtlanmalar yaşayabilirsiniz.

YÜKSELEN İKİZLER: Meslek, kariyer, gelecek planları, yöneticilerle ilişkiler, terfi etmek, sosyal konumda yükselmek, ün ve para kazanmak için uygun zamandır. Meslek alanında sanat ve yaratıcılığın öne çıktığı, sosyal konumda evlilik gibi bir yeniliğin verimli olacağı zamandır. Sosyal gruplaşmalarda yeni görüşmeler, buluşmalar, toplantılar ya da davetler gündeme gelebilir. Ancak bu alanda eski bir acıyı hatırlatan haberleşmeler olabilir. Yabancı ülkeler, adaletsiz durumlar, yüksek eğitimler, inançlar ya da uzun gezilerle ilgili psikolojiyi olumsuz etkileyecek durumlar olabilir.

YÜKSELEN YENGEÇ: Huzur veren uzun geziler, eğitimler, dinsel konular, hukuksal konular, size yabancı olan durumlar ya da ülkelerle ilgili olumlu gelişmeler ve kazançlar elde edebileceğiniz haftadır. Belki yabancı biriyle duygusal yakınlaşma da olabilir. Meslek, gelecek planları ya da yöneticilerle olan ilişkilerde biraz daha mantıklı, esnek ve anlayışlı davranmanız gerekiyor. Bu ortam sertleşmeleri kaldırmaz. Ayrıca; bu alanda eski bir üzüntü canlanabilir. Cinsel anlamda kadın erkek yakınlaşmaları için uygun zaman değildir. Çünkü; psikolojik sıkıntı, hastalık ya da kısıtlı durumlara neden olabilir.

YÜKSELEN ASLAN: Miras, vergi, sigorta gibi başkalarının kontrolündeki maddi konular ya da ortak olduğunuz para ile ilgili mutlu, huzurlu ve kazançlı gelişmeler olabilir. Ayrıca, duygusal ve cinsel yakınlaşmalar ya da inançlar gibi soyut kavramlar için hareketli zamandır. Diğer canlı konularınız; yabancılar, eğitimler, uzun geziler, hukuk görüşmeleri, yazışmaları ya da anlaşmaları olabilir. Ancak bu konulardaki eski bir üzüntü yeniden karşınıza çıkabilir. Eşiniz ya da sevgilinizle sıkıntı yaratan gerginliklerden, inatçılıktan ve kıskançlıktan uzak durmalısınız.

YÜKSELEN BAŞAK: Yakın ikili ilişkilerdeki duygusal, sezgisel ve iyi niyetli canlanmaya bu hafta Venüs de katılıyor. Eski ilişkileri duygu ve sevgi yoğunluklu tazeleme zamanıdır. Eğer boştaysanız, yeni bir ilişki ya da evlilik için de uygundur. Ortak paraların kullanımı ile ilgili anlaşmalar ya da haberleşmeler gündeme gelebilir. Bu konuda eski bir üzüntü kaynağı ile yeniden karşılaşma olasılığı var. İş ortamında kadın ve erkek gerginliği psikolojik sıkıntı yaratabilir. Cinsel yolla bulaşan hastalıklar olabilir. Yabancılarla ilgili psikolojik gerginlikler gündeme gelebilir.

YÜKSELEN TERAZİ: Psikolojik ve fiziksel sağlığınızın yerinde olduğu, kendinizi evrenle bütün hissedeceğiniz, aşk, sevgi, sanat ve huzur duyguları ile dolup taşacağınız haftadır. Önceden sizi üzen eski bir ilişkiden haberler alabilirsiniz. Yeni ilişkiler için cinsel yakınlaşmalar hariç olmak üzere, iletişim kurmaya ya da flörtleşmelere uygun zamandır. Çocuğunuz varsa, sizi üzebilecek sağlık sorunları gündeme gelebilir. Aile yadigarları ya da miras ile ilgili olumlu değişiklikler gündeme gelebilir.

YÜKSELEN AKREP: Daha çok ruhsal ya da soyut konulardan zevk alacağınız ve huzur duyacağınız haftadır. Yeni aşklar ve flörtleşmeler gündeme gelebilir. Bu haftanın canlı konusu; iş ortamı, sağlık ya da sorumluluklarınız hakkında olacak. Bu konularda anlaşmalar ya da görüşmeler yapabilirsiniz. Ayrıca, sağlık ile ilgili olan, eskiden acı veren bir durum ile yeniden karşılaşma olasılığı var. Aile büyükleri ile yakın ikili ilişkiniz ya da eşiniz arasında psikolojik ağırlıklı sıkıntı yaratacak olan, kıskançlık, çekememezlik gibi durumlar olabilir.

YÜKSELEN YAY: Aile büyükleri, ev halkı ve ev ile ilgili konularda mutlu, huzurlu ve sevgi dolu zamandır. Birlikte su kenarı gezilere ya da sanat etkinliklerine gidilebilir. Dinsel ya da ruhsal ağırlıklı toplanmalar yapılabilir. Bu hafta kişisel eğlence alanınız, hobileriniz, çocuklarınız ya da yeni flörtleşmeleriniz için hareketlidir. Ancak bu konularda eski bir üzüntü kaynağı ile yeniden karşılaşma olasılığı da var. Maddi yönden önemli bir değişim ya da yenilik sizi mutlu edebilir. Aileden de para desteği görebilirsiniz.

YÜKSELEN OĞLAK: Bu hafta yakın çevre ilişkilerinde, iletişimlerinde, haberleşme ya da görüşmelerde, kısa gezilerinizde, okuma yazma gibi etkinliklerde oldukça duygusal ve sezgisel olabilirsiniz. Daha çok romantik edebiyata yönelebilirsiniz. İletişimlerinizde nazik ve ince tavırlarınız, size maddi ve manevi kazanımlar sağlayabilir. Bu haftanın diğer yoğun konusu aile ve ev ile ilgilidir. Biraz sıkıntı yaşama ya da küslükler gündeme gelebilir. Aile ile ilgili eski bir acıyı hatırlayabilirsiniz. Maddi harcamalarınızda dikkatli olmalısınız. Çocuklarla ilgili beklenmedik masraflar sizi üzebilir.

YÜKSELEN KOVA: Maddi kazançlar, birikimler, yatırımlar ya da alacak verecek hesabınız için şanslı, başarılı ve huzurlu zamandır. Belki eski alacaklarınız çıkıp gelir, belki meslek başarısı para getirir. Daha çok duygu ve sezgilerinize gör hareket ederseniz kazançlı çıkacaksınız. Sanat ağırlıklı çalışmalar da olabilir. Bu haftanın yoğunluğu; kardeşler, yakın çevre ile görüşmeler ve iletişimler olabilir. Bu konuda eski bir üzüntü de gündeme gelebilir. Yakın çevrenizden yeni tanışacağınız kişilerle kadın erkek ilişkilerine girme çabalarınız bu günlerde sakıncalıdır. Sonradan üzüleceğiniz girişimlerin zamanı değildir.

YÜKSELEN BALIK: Kendinizi huzurlu, rahat, mutlu, cömert, yardımsever, gösterişli ve insancıl hissedeceğiniz zamandır. Bunu çevrenize yansıtarak insanların sizi sevmesini ve saygı göstermesini sağlayabilirsiniz. İnce, nazik ve duygulu davranışlarınızla tanınacak ve öne çıkacaksınız. Yeni insanlarla tanışabilir ve yakınlaşabilirsiniz. Maddi yönden hareketli ve kazançlı anlaşmalar ya da görüşmeler yapmaya uygun zamandır. Para ile ilgili eski bir üzüntü yeniden gündeme gelebilir. Kardeşler ya da yakın çevreniz üzerinden psikolojik sıkıntı, gerginlik ya da kısıtlanma yaşayabilirsiniz.