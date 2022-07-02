4 Temmuz haftasında gökyüzü neler söylüyor ? İşte haftanın burç yorumları

Geçen haftanın sıkıntılı göksel yerleşimleri bu hafta da devam ediyor. Güneş-Jüpiter karesi; aşırılıkları, bencilliği ve kibirli olmayı tetikler.

Bu yöndeki davranışlarınızı frenlemeli ve kendinizi kontrol etmelisiniz. Satürn-Uranüs karesi; düşünmeden yapılan çıkışların, beklenmeyen gelişmelerin, bitişlerin, aykırı davranışların getireceği krizleri ve bunalımları anlatır. Satürn geri harekette olduğu için, geçen sene olduğu gibi sert olmayabilir. Ancak yine de geçen sene yaşadığınız benzer durumlar yeniden gündeme gelebilir. Bu yüzden sabırlı, sakin kalmak ve eski yanlışlarınızı tarafsız gözle sorgulamak, sizin için daha yararlı olacaktır. Mars-Pluto karesinde; hissettiğiniz yoğun öfke, sizi her an yakıcı ve yıkıcı olayların içine çekebilir. Neyse ki, Pluto geri harekette.

Bu yüzden daha önce yaptığınız saldırgan ve yıkıcı davranışları şimdi yeniden sorgulama ve kendinizde düzeltmeler yapma zamanıdır. Pazartesi, Salı ve Çarşamba günleri Merkür-Polaris kavuşumunda; amacınızı kolaylaştıran, size rehberlik eden, sağlam, kalıcı, gerçekçi, mantıklı anlaşmalar ve görüşmeler için uygun zamandır. Ancak Dikkat..! Somut gerçeklerden uzaklaşırsanız, bu görüşme ve anlaşmalarda kandırılma olasılığınız da vardır. Hafta boyunca özellikle Yengeç burcu kişilerin; yobazlık, gericilik, tutuculuk gibi aşırı durumlara dikkat etmeleri gerekir.

Eğer Jüpiter karesinin getirdiği aşırılıklara düşmezseniz, kontrollü ve ölçülü olursanız, Güneş’in Canopus ve Sirius kavuşumları ile; manevi dünyanızda huzur duyma, saygınlık, başarı ya da zenginlik kazanmak için yeni olanaklar bulabilirsiniz. Bu genel etkilerin, yükselen burcunuza göre hangi konularda görüleceğini yazının devamında okuyabilirsiniz.

YÜKSELEN KOÇ: Güneş’in aldığı kare açılar; aile, ev, vatan gibi konularda bu hafta sizi zorlayabilir. Eğer bu konularda aşırılıklara, abartılara ve kibirli davranışlara düşmezseniz; manevi huzur, başarı, saygınlık ya da zenginlik kazanma olasılığı da vardır. Düşüncesiz ve gergin davranışlar meslek ortamınızda kayıplara neden olabilir. Harcamalarınıza dikkat edin. Yakın çevre ve akrabalarla yapacağınız görüşme ve anlaşmalar için eğer mantıklı gerçekçi, akıllı, sağlamcı ve güvenilir yolu seçerseniz bu iyidir, sosyal çevre ilişkiler için de yararı olur. Ancak, mantıktan uzaklaşırsanız kandırılma ve üzülme olasılığı vardır. Para kazanma konusundaki girişimlerinizi sosyal gruplaşmalar üzerinden değil, direkt meslek alanında yapmalısınız.

YÜKSELEN BOĞA: Güneş’in aldığı Jüpiter kare açısı; akrabalarınız, yakın çevre, kardeşler, iletişimler, görüşmeler, kısa eğitimler gibi alanlarda bu hafta sizi psikolojik yönden zorlayabilir. Bu konularda aşırılıklara, abartılara ve kibirli davranışlara düşmezseniz; manevi huzur, başarı, saygınlık ya da zenginlik kazanma olasılığı da vardır. Yöneticilere karşı inatçı ve aykırı davranışlarınıza dikkat edin. Maddi konularda yapacağınız görüşme ve anlaşmalar için eğer mantıklı gerçekçi, akıllı, sağlamcı ve güvenilir yolu seçerseniz bu iyidir, meslek alanında da yararlı olur. Ancak sosyal çevrelerden gelecek sahte ve mantık dışı yakınlaşmalardan etkilenirseniz, kandırılma olasılığı vardır. Yabancılar ya da uzaktakilerle sertleşmekten ve yıkıcı durumlardan kaçınmalısınız.

YÜKSELEN İKİZLER: Güneş’in aldığı Jüpiter kare açısı; maddi konularda, yatırımlarınızda ya da sosyal çevre harcamalarınızda bu hafta sizi zorlayabilir. Bu konularda eğer aşırılıklara, abartılara ve kibirli davranışlara düşmezseniz; maddi ve manevi huzur, başarı, saygınlık ya da zenginlik kazanma olasılığı da vardır. Yabancılar ya da uzaktakilerle ilgili beklenmedik sıkıcı ya da kısıtlanmalı durumlar olabilir. Bu hafta çevresel ilişkilerde, görüşmelerde ya da davranışlarınızda kullandığınız konuşma diliniz ve yeteneğiniz özellikle uzaktakilerle gerçekçi iletişimler kurmaya yardımcı olacaktır. Ancak meslek alanında kandırılma olasılığı olduğu için kaypak ve belirsiz anlaşmalardan kaçınmalısınız. Sosyal gruplaşmalar üzerinden cinsellik arayışları tehlikelidir.

YÜKSELEN YENGEÇ: Güneş’in aldığı Jüpiter kare açısı bu hafta; çevrenize karşı davranışlarınız, gösterişiniz, başlangıçlarınız ya da yeni tanışmalarınızda zorluk çıkartabilir. Çünkü, biraz endişeli, alıngan, kibirli ve ölçüsüz olabilirsiniz. Çevreye olan davranışlarınızda ya da meslek alanında eğer aşırılıklara, kibir ve ölçüsüzlüğe düşmezseniz; saygınlık, rütbe ya da zenginlik kazanma olasılığı da vardır. Sosyal gruplaşmalar üzerinden cinsel arayışlar zarar vericidir. Ölüm ötesi ya da fizik ötesi sohbetler daha yararlıdır. Yabancılar ya da uzaktakilerle görüşme ya da anlaşmalarda kandırılma olasılığınız vardır. Meslek ortamı ile eş ya da ortak ilişkisi arasındaki gerginlik için sakinlik ve sabır gerekir.

YÜKSELEN ASLAN: Güneş’in aldığı Jüpiter kare açısı bu hafta; psikolojik dünyanız, gizli işler, inançlar ya da ilişkiler için size zorluk çıkartabilir. Gizli düşmanlar ortaya çıkıp; yabancılar, uzaktakiler ya da hukuk davalarında psikolojinizi bozacak durumlar yaratabilir. Biraz endişeli, alıngan, kibirli ve ölçüsüz olabilirsiniz. Eğer bu konularda ölçüyü ve kontrolünüzü kaybetmezseniz, saygınlık ya da zenginlik kazanma olasılığı da vardır. Meslek alanınız ile eş ya da ortağınız arasındaki beklenmedik sorunlara dikkat edin. Sosyal gruplaşmalardaki ilişkiler ya da görüşmeler geçici cinsellik için sahte ve kaypak, kalıcı eş ya da ortaklık için ise daha güvenlidir. Uzaktaki işler için kazalara ya da sertleşen durumlara karşı sakin ve sabırlı olmalısınız.

YÜKSELEN BAŞAK: Güneş’in aldığı Jüpiter kare açısı bu hafta; sosyal gruplaşmalar ya da toplantılara katılmanız, buralardaki tanınmışlığınız, başkalarının parası ile ilgili hedefleriniz ya da cinsel yakınlaşmalarınızda size zorluk çıkartabilir. Eğer bu konularda kontrolünüzü ve ölçünüzü kaybetmezseniz, saygınlık ya da zenginlik kazanma olasılığı da vardır. Meslek alanında ya da yönetici ile yapacağınız gerçekçi ve mantıklı görüşmeler ya da anlaşmalar yararlıdır. Ancak ortağınız ya da eşiniz buna dahil değildir. Çünkü ortak ya da eş tarafından kandırılma olasılığı vardır. Belki de yöneticilerle görüşmeleriniz, eş ilişkinizde belirsiz durumlara neden olabilir. Uzaktakilerle ilgili beklenmedik sağlık sorunları duyabilirsiniz. Uzaktaki işlerle ilgili kısıtlanma devam ediyor. Bu hafta cinsel yakınlaşmalar tehlikeli, ancak uzaktakilerle flörtleşmeler yararlı olabilir.

YÜKSELEN TERAZİ: Güneş’in aldığı Jüpiter kare açısı bu hafta; meslek, yönetici ilişkileri, kariyer ya da sosyal konumunuz üzerinden; eş, ortak ya da sevgili ilişkilerinizi zorlayabilir. Meslek ve kariyer alanında kurmak istediğiniz otorite sarsılabilir. Bu yüzden sabırlı, anlayışlı, ölçülü ve kontrollü olmalısınız. Eğer bunu başarabilirseniz, meslek ve kariyer alanında Güneş gibi parlama olasılığı da vardır. Uzaktakilerle aşk arayışları ve flörtleşmeler için görüşmeler yararlı, ancak iş görüşmeleri ise aldatıcı ve sahte olabilir. Cinsel yakınlaşmalarda da beklenmedik kazalar ya da krizler görülebilir. Aile yadigarları ya da miras konularında yeni gelişmeler olabilir. Eş ile aile büyükleri arasında sürtüşmelere ve gerilime dikkat etmelisiniz.

YÜKSELEN AKREP: Güneş’in aldığı Jüpiter kare açısı bu hafta; uzaktakiler, yabancılar, yüksek eğitimler, inançlar ya da hukuk davaları ile işiniz arasında zorlayıcı durumlara neden olabilir. Eğer bu konularda aşırılıklara, kontrolsüzlüğe ve ölçüsüzlüğe düşmezseniz, saygınlık ve maddi kazanımlar elde edebilirsiniz. Aile büyükleri ile miras benzeri konularda görüşmeler ve anlaşmalar yararlıdır. Cinsel arayışlarınız için kaypak ve güven vermeyen görüşmeler ise aldatıcıdır. Eş ya da sevgili ilişkileri ile aile büyükleri arasında beklenmedik inatlaşmalar, sınırlar ya da krizler görülebilir. Kardeşler ya da yakın akrabalardan sağlık ile ilgili olumsuz haberler alma olasılığı vardır.

YÜKSELEN YAY: Güneş’in aldığı Jüpiter kare açısı bu hafta; miras, vergiler, tehlikeli durumlar, eşinizin ya da başkalarının maddi olanakları ya da cinsel yaşamınızdan kaynaklanıp, çocuklarla sorun yaşamanıza neden olabilir. Eğer bu konularda aşırılıklara, kontrolsüzlüğe ve ölçüsüzlüğe düşmezseniz, saygınlık, başarı ve maddi kazanımlar elde etme olasılığı da vardır. Ortaklık görüşmeleri ve anlaşmaları kardeşler ve yakın çevre ile yararlı, ancak aile büyükleri ile aldatıcıdır. Ev ve aile yapısı için şanslı haftadır. Kardeşlerle ilgili beklenmedik bir sağlık sorunu ya da iş anlaşmasının bozulması gündeme gelebilir. Çocuklarla ya da eğlence alanınızla ilgili olarak sertleşen durumlar yüzünden maddi kayıplar olabilir. Meslek alanında yeni para kazanma yolları için şanslı zamandır.

YÜKSELEN OĞLAK: Güneş’in aldığı Jüpiter kare açısı bu hafta; eş, sevgili ya da ortaklık gibi yakın ikili ilişkilerle bağlantılı olarak aile ve ev konularında sizi olumsuz etkileyebilir. Eğer bu konularda aşırılıklara, kontrolsüzlüğe ve ölçüsüzlüğe düşmezseniz, saygınlık başarı ve maddi kazanımlar elde etme olasılığı da vardır. İş ile ilgili görüşmeler ve anlaşmalarınızda mantıklı ve gerçekçi olursanız maddi kazanımlar elde edebilirsiniz. Ancak; kaypak, belirsiz ve özellikle yakın çevrenizdeki kişilerin kandırmacalarına ve sahteliklerine dikkat etmelisiniz. Eğlence yaşamınızda ya da borsa, kumar gibi spekülatif alanlarda para kaybetme olasılığı vardır. Aileye karşı sertleşmelerden kaçının. Daha sabırlı ve anlayışlı olmalısınız.

YÜKSELEN KOVA: Güneş’in aldığı Jüpiter kare açısı bu hafta; iş ortamı, iş arkadaşları, çalışanlarınız, sorumluluklarınız ya da sağlık konularında yapacağınız görüşmelerde zorluk yaşatacak gibi görünüyor. Eğer bu konularda aşırılıklara, kontrolsüzlüğe ve ölçüsüzlüğe düşmezseniz, saygınlık başarı ve maddi kazanımlar elde etme olasılığı vardır. Eğlence yaşamınız ya da flörtleşme arayışlarınız ile ilgili görüşmelerde kandırılma ve maddi zarara uğrama olasılığına dikkat etmelisiniz. Mutlaka gerçekçi ve mantıklı olmanız gerekiyor. Yakın çevre ve akrabalarla bu aralar mesafeli olmak daha iyidir. Aile ya da ev konularında cimrilik, katılık, uzlaşmaz ve anlaşmaz tavırlar sizin yararınıza olmayacak. Bu yüzden sabırlı ve anlayışlı olmalısınız. Arabuluculuk işlerinde ölçülü ve mantıklı bir anlaşma yapmak için uygun zamandır.

YÜKSELEN BALIK: Güneş’in aldığı Jüpiter kare açısı bu hafta; eğlence yaşamınız, flörtleşme arayışları, çocuklar, borsa ya da kumar gibi spekülatif alanlar ya da yarışmalar size para kaybettirici yönde çalışacak gibi görünüyor. Yine de, eğer bu konularda aşırılıklara, kontrolsüzlüğe ve ölçüsüzlüğe düşmezseniz, saygınlık ve maddi kazanımlar elde etme olasılığı da vardır. Aile ile ilgili sabırlı, anlayışlı gerçekçi iletişimler ve görüşmeler size huzur verebilir. Kaypak, belirsiz, sahte ve yalan davranışlarda bulunursanız bunlar sizi utanacağınız durumlara düşürebilir. Kardeşler ve yakın çevre görüşmeleri biraz krizli ya da sıkıntılı geçebilir. Bu yüzden sabır ve anlayış gerekiyor. Sosyal çevrelerde ya da gruplaşmalarda sertleşmeler, tehlikeli durumlar ve maddi kayıplar ortaya çıkabilir.