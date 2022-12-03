5 Aralık haftasında Dolunay tüm burçları etkileyecek

8 Aralık günü gerçekleşecek dolunay, tüm haftayı etkileyecek. Yay ve İkizler aksındaki Güneş-Ay karşıtlığı; değişken ruhsal yapı, kararsızlık, belirsizlik, iniş-çıkışlı düşüncelere ve sonlanmaya yakın durumlara neden olabilir. Diğer etkilenen burçlar öncelikle Balık ve Başak olabilir. Bu gibi değişken duygu ve düşüncelerle karşılaştığınızda, öncelikli olarak sağlam, gerçekçi, ölçülü, güvenilir ve kalıcı olanları seçmeniz daha yararlıdır. Çünkü, bir süredir Balık burcunda devam eden Neptün ve Jüpiter kavuşumu, Güneş ve Ay karşıtlığına kare yapıyor. Bu yüzden; yalan dolan, kandırılma, aldatılma, sahte aşklar, iftiralar, aşırılıklar, kontrolsüz öfke, şiddet, kendini kaybetme ya da alkol ve benzerlerinin tuzaklarına düşme olasılığı vardır. Yaşam yolunu ve gerçeğin yönünü kaybetme gibi sisli, bulanık ve kaypak durumlara karşı; uyanık, gerçekçi, hesaplı, ölçülü ve kontrollü olmalısınız. Değilse, kayıplar ya da bitişler yaşamaya hazır olun. Satürn-Uranüs karesi; beklenmeyen kaza, kriz, deprem ya da gerginlikleri her an harekete geçirme potansiyelini devam ettiriyor. Bu dönemde birkaç yararlı şey; güçlü, hırslı, çalışkan ve girişken olabilirsiniz. Ayrıca, eskiden kalan acılarınıza, yaralarınıza ya da sağlık sorunlarınızı, yeni yöntemlerle iyileştirme yolları bulabileceğiniz zamandır.

YÜKSELEN KOÇ: Uzaktaki kişilere, ülkelere, kültürlere, eğitimlere, dinsel inançlara ya da büyük hedeflere odaklanmış görünüyorsunuz. Ancak bu konularda diğerleri ile ve özellikle yakın çevrenizle düşünüş ayrılığı, farklı bakışlar, belirsizlikler, aşırı duyarlılık ya da iniş çıkışlı durumlar yaşayabilirsiniz. Ateşli ve sabırsız kişiliğiniz ve davranışlarınız yüzünden, bu zıtlaşmalar; kopmalara ve bitmelere neden olabilir. Ayrıca; büyük bir düş kırıklığı, psikolojik çöküntü ya da üzüntü yaşayabilirsiniz. Bu yüzden; gerçekçi, kontrollü ve ölçülü olmalısınız. Sosyal gruplaşmalardan yüzeysel tanıdıklarınız size para kaybettirebilir. Daha yakın dostlarla sosyalleşmek daha güvenlidir.

YÜKSELEN BOĞA: Ölüm ötesi konulara, cinselliğe ve başkalarının maddi olanaklarına daha çok odaklandığınız günlerdir. Ancak diğerlerinin parası ile kendi paranız arasında kararsız ve çelişkili durumlar olabilir. Kendi birikimleriniz için aşırı duyarlı, kararsız, belirsiz ve iniş çıkışlı durumlar yaşayabilirsiniz. Ayrıca sosyal gruptan tanıdıklarınızı; alacak, borç ya da para konusu ile yan yana getirmeyin. Çünkü kandırılma ve dolandırılma olasılığı vardır. Kişiliğinizin inatçı yönleri meslekte ya da yöneticilerle olan ilişkilerde gerginlik yaratabilir. Bu alanda çalışkan, disiplinli ve güvenilir olmak ise para kazandırıcıdır. Cinsel alanda yeni yakınlaşmalar, eski bir duygusal yarayı yeniden şifalandırmak için yararlı olabilir.

YÜKSELEN İKİZLER: Bugünlerde odaklandığınız; eş, sevgili ya da ortak gibi yakın ikili ilişkiniz ile çevrenizde kurduğunuz iletişim bağları ya da görüşmeler arasında uyumsuzluk, aşırı duyarlılık ya da kıskançlık benzeri durumlar olabilir. Bu kutuplaşma, meslek alanında ya da yöneticilerle ilişkilerde kontrolsüz ve kaypak durumlar yaratabilir. Daha ölçülü ve gerçekçi olmak gerekir. Yabancılar ya da uzaktakilerle olan görüşmelerde yapacağınız atılımlar yararlı olabilir. Ancak uzak yolculuklarda kaza riski de vardır. Sosyal gruplaşmalarda önceden yaşamış olduğunuz, acı veren bir deneyimi ya da eski bir yarayı, şimdi eş ya da sevgili yardımıyla yeniden iyileştirebilirsiniz.

YÜKSELEN YENGEÇ: Haftanın yoğun konuları; iş, iş ortamı, günlük sıradan işleriniz, bakımını yaptığınız kişiler ya da sağlık ile ilgilidir. Ancak bu konularda diğer kişilerle düşünüş farklılıkları, görüş ayrılıkları, zıtlaşmalar ya da kutuplaşmalar yaşayabilirsiniz. Aşırı duyarlı, alıngan ve iniş çıkışlı duygularınızı diğerleri ile daha barışçı ve uzlaşmacı yönde kullanmalısınız. Yoksa; uzun yolculuklarda, yabancılarla ya da uzaktakilerle ilişkilerde sıkıntı, dinsel inançlarda tersleşme, kültür farklılıkları, aldanma ya da duygusal düş kırıklığına uğrayabilirsiniz. Cinsel yakınlaşmalar huzur verebilir. Ancak bu, sosyal gruplaşmalardan olursa gerilim yaratıcıdır. Meslek alanında eski bir yarayı, yeni bir yöntemle kapatmak için uygun zamandır.

YÜKSELEN ASLAN: Haftanın yoğun konuları; kişisel zevkleriniz, eğlenceleriniz, çocuklar, yarışmalar ya da yeni sevgili arayışlarıdır. Ancak bu konularda, sosyal gruplaşmalardan tanıdığınız kişilerle düşünüş farklılıkları, zıtlaşmalar ve görüş ayrılıkları olabilir. Aşırı duyarlılık ya da kıskançlık yüzünden çekişmeler görülebilir. Bunun diğer olumsuz etkisi, cinsel yaşamınıza yansıyabilir. Aldatılma ya da düş kırıklığı yaşayabilirsiniz. Eş, ortak ya da sevgili için gruplaşmalar üzerinden yapılacak bir girişim yararlıdır. Ancak, eş ya da sevgili ilişkisi varsa, bunu meslek konuları ile yan yana getirmek zararlıdır. Uzaktakilerle, yabancılarla, dinsel inançlarla ya da eğitimlerle ilgili eski bir yarayı iyileştirmek için uygun zamandır.

YÜKSELEN BAŞAK: Öncelik verdiğiniz yoğun konular; ev, aile büyükleri, doğup büyüdüğünüz yerler, aile yapısı ya da içsel benliğiniz hakkında olabilir. Ancak bu konuda diğerleri ile ve özellikle meslek ortamında ya da yöneticilerle; fikir ayrılığı, kutuplaşmalar, aşırı duyarlılık ya da kıskançlık benzeri durumlarla karşılaşabilirsiniz. Durumu barışçı yöntemlerle dengeye getirin. Eş ya da sevgili ilişkisini, asla bu konuların içine çekmeyin. Yoksa sisli, dumanlı, kaypak durumlar ya da düş kırıklığı içinde üzüntü yaşayabilirsiniz. Sağlık ya da iş konularını meslekte atılım yapmak için kullanmak şanslıdır. Uzun iş gezilerinde, kaza ya da gerilim olasılığına dikkat edin. Doğa üstü ya da cinsel alanda eski bir sıkıntıyı iyileştirmek için iyi bir zamandır.

YÜKSELEN TERAZİ: Bu haftanın ağırlıklı konuları; yakınlar, akrabalar, dostlar, zihinsel etkinlikler ve her türlü iletişim bağlarıdır. Bunlara yoğunlaşırken; özellikle uzaktaki kişilerle, uzak akrabalarla ya da eğitimler hakkında kutuplaşmalar, farklı bakışlar, düşünceler, aşırı duyarlılık ya da kıskançlık benzeri dengesiz durumlar gelişebilir. Yapılması gereken, uyumu bozacak düşünce ve davranışlardan uzak durmaktır. Yoksa bu durum, psikolojik sağlığınızı önemli ölçüde sarsabilir. Alkol ve benzerlerinde ölçüye dikkat edin. Yeni sevgili arayışları uzaktaki kişilerle daha şanslıdır. Cinsel yakınlaşmalar tehlikeli olabilir. Eş ya da sevgili ile ilgili eski bir acı, şimdi yeni yöntemlerle ya da görüşmelerle yeniden iyileşebilir.

YÜKSELEN AKREP: Haftanın ağırlıklı konusu; kendi kazandığınız para, birikimler ya da harcamalarla ilgilidir. Ancak bu konuda diğerleri ile görüş ayrılıkları, farklı düşünceler, kutuplaşmalar, dengesizlik, aşırı duyarlılık ya da kıskançlık benzeri durumlar olabilir. Bunlara bir uyum ve gerçekçi bir bakış getirmek gerekir. Aksi durumda; kişisel eğlencelerde ölçüsüz harcamalara, flörtleşmelerde aldatılmaya, kaypak durumlara ya da alkol benzerlerinin yol açtığı tehlikelere yol açabilir. Aile yadigarları için girişimler şanslı olabilir. Ancak aile ile sevgili konusunu yan yana getirmek gerilimlidir. Eski bir sağlık sorunu için maddi kazançlar ya da meslekte yeni gelişmeler yardımcı olabilir.

YÜKSELEN YAY: Çevresel davranış alışkanlıklarınız ile eş ya da ortak gibi yakın ikili ilişkiniz arasında; dengesizlik, uyumsuzluk, aşırı duyarlılık, kıskançlık, çekişmeler ve iniş çıkışlı duygu durumları yaşayabilirsiniz. Ancak bunu yeniden dengeye getirmeli ve anlayışlı olmalısınız. Yoksa bunun yansıması; aile içinde ya da içsel benliğinizde; üzüntüye, düş kırıklığına ya da sisli ve belirsiz durumlara neden olabilir. Yakın çevreden ya da akrabalardan birinin beklenmedik sağlık sıkıntısına karşı dikkatli olmakta yarar vardır. Yakın çevreden biriyle ortaklık ya da birliktelik şansı vardır. Kişisel eğlenceler, hobiler, çocuklar, sevgili arayışları ya da flörtleşmelerle ilgili eski bir yarayı, yeni yöntemlerle onarmak için uygun zamandır.

YÜKSELEN OĞLAK: Bu hafta yoğun biçimde ruhsal ve fiziksel sağlık ile ilgili kendinizi dengesiz ve huzursuz hissedebilirsiniz. Bir gün rahat, ertesi gün sıkıntılı, aşırı duyarlı ya da iniş çıkışlı bir ruh hali yaşayabilirsiniz. Sanki zihinsel yeteneklerde yavaşlama ya da unutkanlık benzeri durumlar olabilir. Yakınlarınızdan birisinin sağlık sorunları da akla gelebilir. Kişisel zevkler, eğlenceler ya da çocuklarla ilgili para sıkıntısı ve daralma olasılığına karşı hesaplı olmalısınız. Para konusu, sağlık ile ilgili ya da iş ortamındaki girişimlerde daha şanslıdır. Ev, aile ya da aile büyükleri ile ilgili eski bir acıyı yeniden şifalandırmak için uygun zamandır.

YÜKSELEN KOVA: Bu hafta yoğun geçmesi beklenen; gruplaşmalar, toplantılar ya da sosyal ortamlardan tanıdığınız arkadaşlarınız ile kendi kişisel zevkleriniz arasında karşıt olan ve çelişen yönler vardır. Yeniden uyum bulmak için aşırı duyarlılık göstermek yerine, anlayış göstermek ve karşılıklı geri adımlar atmak daha yararlıdır. Yoksa kandırılıp para kaybedebileceğiniz ve üzüleceğiniz durumlarla karşılaşma olasılığı vardır. Uyanık ve gerçekçi olun. Çevrenize karşı; hırslı, güçlü ve vazgeçmeyen yönünüzü göstermek yeni sevgili yakınlaşmaları için yararlı, aile ilişkileri için zararlıdır. Kardeşlerle ilgili eski sorunların üstesinden gelme zamanıdır.

YÜKSELEN BALIK: Bu hafta; mesleğiniz, toplumsal konumunuz, yöneticilerle olan ilişkiler, kariyer ve gelecek planlarınız sizin için önceliklidir. Ancak aile içinde bu konuda farklı düşünceler, belirsiz durumlar, aşırı duyarlılık ya da iniş çıkışlı duygular yaşayabilirsiniz. Bu durum biraz da sizin kaypak, hayalci ve gerçeklerden kopuk kişiliğiniz yüzündendir. Buna devam ederseniz, yaşamınızdaki kayıplara yenilerini eklersiniz. Aile büyükleri ile iyi ilişkiler ruhsal sağlığınızı destekler, kardeşlerle bozuk ilişkiler ise ruh sağlığınızı olumsuz etkiler. Maddi konularda eski bir üzüntü ya da yarayı onarmak için şimdi meslek alanında yükselme ile gelecek bir destek, size yararlı olabilir.