5 Eylül haftası ve 10 Eylül dolunayında dikkat etmeniz gerekenler

5 Eylül haftasında, önceki hafta başlayan Güneş-Mars kare açısı devam edecek. Kısaca; yakıcı yıkıcı, durumlar, kazalar, öfke patlamaları ya da kalp ve tansiyon sorunlarına karşı dikkatli olmaya devam etmelisiniz. Yine, devam eden Satürn-Uranüs karesinde, 23 Ekim’e kadar eski yanlışlarınızdan ders çıkartma fırsatlarını iyi değerlendirmelisiniz. Çünkü, yapacağınız kişisel sorgulama ve düzeltmeler, devam eden sonraki aylarda çok işinize yarayacak. Bunlarla ilgili olarak önceki haftanın yazısını yeniden okumanız ve bu hafta duruma eklenecek yeni göksel etkilerle birleştirmeniz gerekiyor. Örneğin; bu hafta yeni başlayan ve toplamda 3 hafta etkili olacak Mars-Venüs kare açısında sevdiklerinize karşı; daha sabırlı, anlayışlı ve hoşgörülü olmalısınız. Çünkü, bu açı özellikle sevgili ilişkilerinde; öfke, gerginlik, patlama ve çatlamaları gündeme getirir. 5 Eylül haftasının diğer önemli konusu; Cuma, Cumartesi ve Pazar günleri yoğun etkisinde kalacağımız dolunay günleridir. Bitmeye yakın durumları, düşünceleri, dengesizlikleri ya da ayrılık kararlarını tetikleyen gerginlikler, hafta sonunda tepe noktasına ulaşma eğilimindedir. Ne yapmanız gerektiğini artık iyi biliyor olmalısınız. Sakinlik, yavaşlık, karşılıklı anlayış, acele karar vermemek, üzerinizdeki fazla elektriği verimli alanlarda kullanmak, geri adım atmak ve özür dileme olgunluğunu göstermek..! Bu kadar basit efendim. Ayrıca, gökyüzünde iyi şeyler de var. Özellikle Pluto’nun getireceği önemli değişimler, sizin için beklenmedik yenilikleri ve şans kapısını açabilir. Önemli değişimler ve dönüşümler için uygun zamandır. Yükselen burçlarınıza göre etkilenme konularınızı yazının devamında bulabilirsiniz.

YÜKSELEN KOÇ: Girişken, hırslı ve cesaretli kişilik yapınız bu hafta meslek ve kariyer alanı hariç, size farklı alanlarda avantaj sağlayabilir. Çevrenize eğitimli, adil ve kültürlü bir kişilik gösterebilirsiniz. Ancak bu cesaret ve girişkenliği meslek alanında ya da yöneticilerle olan ilişkilerinizde de kullanırsanız, hüsrana uğrarsınız. Yakın çevre ya da akrabalardan olumsuz bir sağlık haberi alma olasılığı vardır. Hafta sonundaki dolunay günleri sağlık açısından sizin için de riskli zamandır. Kalp ve tansiyon sorunlarına dikkat edin. Ayrıca, duygusal ve içsel dünyanızdaki iniş çıkışlı duygu karmaşaları, korkulu ve endişeli alıngan duygular rahatınızı kaçırabilir. Kariyerle ilgili önemli bir değişim size beklenmedik paralar kazandırabilir. Sosyal çevreler ya da gruplaşmalardaki eski sorunları ve yanlışlarınızı şimdi oturup yeniden düşünme zamanıdır.

YÜKSELEN BOĞA: Çevrenize karşı; sağlam, güvenilir, tutucu, sahip çıkan ve inatçı davranışlarınız bazen size şans kapılarını açarken, bazen de ters tepkiler alabilirsiniz. Örneğin bu davranışlar meslek ve kariyer alanında daraltıcı, bunaltıcı ve kısıtlayıcı yönde çalışıyor. Ancak, kendinizi güvenilir biri olarak göstermek ve anlatmak, hem kişisel doyum sağlıyor, hem de çevrenizde saygıyı hak ediyor. Ayrıca, yabancılar ya da uzaktakiler ya da yöneticilerle olan ilişkiniz için de dürüstlüğünüz size önemli avantajlar sağlıyor. Geçen hafta olduğu gibi bu hafta da flörtleşme arayışlarınız ya da kişisel zevkinize yaptığınız harcamalar maddi yönden sizi zora sokabilir. Hafta sonundaki dolunay günlerinde, kendinizi gösterme seçimleriniz ve kişisel zevkleriniz gruplaşmalar üzerinden tanıştığınız kişilerle uyum göstermiyor. Grup arkadaşlığı üzerinden duygusal beklentileriniz ve düşleriniz gerçeğin duvarına çarpacak gibi duruyor.

YÜKSELEN İKİZLER: Ağzı bozuk ifadeler, şiddetli tartışmalar özellikle aile büyükleri ya da akrabalarla görüşmelerde sertleşmeye ve yıkıcı durumlara neden olabilir. Biraz daha sakin ve güvenilir davranışlar seçmelisiniz. Hafta sonundaki dolunay günlerinde, aile büyükleri ve kariyer yaşamınız arasındaki fikir ayrılıkları, farklı düşünceler ya da çekişmeler ortaya çıkabilir. Meslek alanında daha duygusal ve sezgisel seçimler yapmak istiyorken aile baskısı sizi daha mantıklı, elle tutulur ve somut olan şeylere yöneltmeye çalışabilir. Girişken konuşma yeteneğiniz bu hafta iletişim kurma, yeni flörtleşmeler ve yakınlaşmalardaki önemli değişimleri destekleyici etki yapacaktır. Fırsatları kaçırmayın.

YÜKSELEN YENGEÇ: Hassas, alıngan, kırılgan ve çekingen davranışlarınız aile içinde iletişim kopukluğuna ve küsmeye, meslek ve kariyer ortamında ise yöneticilerle ölçüsüz ve adaletsiz durumlara neden olabilir. Aile ya da kardeşlerle çatışma yüzünden psikolojik gerginlik ve yıkıcı durumlar olabilir. Belki de yakın çevre ya da akrabalardan bir sağlık sorunu hakkında haber alabilirsiniz. Hafta sonundaki dolunay günlerinde; uzun geziler, su yolculukları, dinsel inançlarınız, alkol gibi maddeler ve kafa karışıklığı ya da yabancılarla ilgili duygusal beklentileriniz ve pembe düşleriniz gerçeklerden kopuk kaldığı için belirsizlik ve iniş çıkışlı duygular yaşayabilirsiniz. Bu konuda yakın çevre ve akrabalarla fikir ayrılığı oluşabilir. Yakın ilişkilerdeki önemli bir değişim, gruplaşmalar üzerinden yeni şansları gündeme getirebilir.

YÜKSELEN ASLAN: Diğerlerini yönetme ve kendinizi göstermek isteyen davranış özellikleriniz bu hafta, yakın çevre ve sosyal çevre ilişkilerinizde size yeni fırsatlar yaratabilir. Ancak otorite göstermek isteyen tavırlarınız, meslek ve kariyer alanında beklenmedik krizlere neden olabilir. Sosyal gruplaşmalar üzerinden, erkek bir kişiyle çatışma ve para kaybetme olasılığına karşı dikkatli, hesaplı ve sakin kalmalısınız. Hafta sonundaki dolunay günlerinde, kendi kazandığınız paraya karşın; eşinizin maddi olanakları ya da ortaklı olduğunuz para konularında fikir ayrılıkları ve bakış açısı farklılıklarının gün yüzüne çıkacağını düşünebiliriz. Duygu ve mantık arasında kalabilirsiniz. İş ortamında yönetici ile olan sorunlar bittikten sonra, yeni ve şanslı bir konum sizi bekliyor.

YÜKSELEN BAŞAK: Çevrenize karşı; mantıklı, detaycı ve hesapçı davranışlarınız meslek ve kariyer alanında ya da yöneticilerle olan ilişkilerde sevginin ortadan kalktığı sertleşen durumlara neden olabilir. Meslek alanında, karşı cinsle yakınlaşmalar tehlikeli ve üzücü sonuçlar doğurabilir. Kişisel zevk alanınızda ve yeni sevgili arayışlarınızda önemli ve olumlu değişiklikler sizi bekliyor. Bunun için daha uygun olanlar, uzaktaki ya da yabancı kişilerdir. Hafta sonundaki dolunay günlerinde; duygudan yoksun, kuruntulu, hesapçı ve detaycı alışkanlıklarınız; eş, sevgili ya da ortaklık gibi yakın ikili ilişkilerde dengesizlikler, anlaşmazlıklar ve sonlanmaya yakın durumları gündeme getirebilir. Bu yüzden biraz daha anlayışlı ve uyumlu olmaya özen göstermelisiniz.

YÜKSELEN TERAZİ: Çevrenizde; barış ve huzur arıyor olmanıza rağmen konuşmalarınız dengesizdir. Bu yüzden biraz daha güvenilir olmaya özen göstermelisiniz. Uzaktaki ya da yurt dışındaki kişilerle çatışmalar, gizli ilişkiler, sevgisizlik ve derin üzüntüler yaşayabileceğiniz durumlar olabilir. Hafta sonunda dolunayın da devreye girmesiyle psikolojik sağlığınızda dengesizlikler, ruhsal kaygılar, korku ve endişeleriniz yüzünden fiziksel sağlığınız da inişli ve çıkışlı duruma girebilir. Dolunay günleri, alkol almak ya da kafa karışıklığı yaratan işler için uygun zaman değildir. Aile yadigarları, ev ya da miras ile ilgili önemli bir yenilik ya da değişiklik olabilir.

YÜKSELEN AKREP: Kişiliğinizin intikamcı ve kindar yönleri; kardeşler, yakın çevre ya da akrabalarla ilgili zorlayıcı ve sonlanmaya yakın durumlara neden olabilir. Sosyal çevreler ve gruplaşmalar üzerinden yakınlaşmalar ya da sevgi arayışlarınız tehlikeli ve yıkıcı sonuçlar doğurabilir. Hafta sonunda dolunayın devreye girmesiyle kişisel zevkleriniz ve duygusal yakınlaşma beklentileriniz ile grup arkadaşlarınız arasındaki uyumsuz ve dengesiz durumlar ortaya çıkacak gibi görünüyor. Gruplaşmalar üzerinden bir ilişki beklentiniz varsa, o kişilerin katı yaklaşımları ile sizin duygusal beklentileriniz birbirine uymuyor. Yakın çevre arkadaşlıkları ve iletişimlerinde yapacağınız önemli değişiklikler, daha yeni ve kalıcı sevgili bağlantıları yaratabilir. İletişim kurma seçimlerinizi değiştirmek de buna yardımcı olabilir.

YÜKSELEN YAY: Ateşli, heyecanlı, maceracı ve yerinde duramayan Yay kişiliğiniz meslek ve kariyer alanında ya da yöneticilerle olan ilişkilerinizde yıkıcı durumlar yaratabilir. Biraz daha soğukkanlı ve olgun davranmakta yarar vardır. Çünkü bu durum ayrıca eş ya da ortak ilişkinizi de olumsuz etkileyebilir. Bu yüzden saygınlığınızı kaybetmemek için daha anlayışlı, sakin ve düşünceli davranışlara ihtiyacınız var. Hafta sonundaki dolunay günlerinde; aile yapısı, ev, anne-baba ya da kariyer alanında anlaşmazlık, belirsizlik, geçimsizlik ve duygu-mantık arasındaki dengesiz durumlar olabilir. Para kazanma, iş ve meslek alanındaki önemli yenilikler ve değişimler sizin için yeni şans ve olanakları kapıya kadar getirebilir.

YÜKSELEN OĞLAK: Kişiliğinizdeki otoriter, disiplinli, dürüst ama oldukça katı davranış alışkanlıklarınız bu hafta meslek ve aile ortamında olumsuz gerginliklere, iletişim bozukluğuna, küsmelere ve ölçüsüz durumlara neden olabilir. Daha esnek ve anlayışlı olmalısınız. Uzaktaki kişilerle ya da yabancılarla olan ilişkilerde ise güvenilir kişiliğiniz önemli fırsatlar yaratacaktır. Ancak uzun yol kazalarına ve kalp tansiyon sorunlarına dikkatli olmalısınız. Hafta sonundaki dolunay günlerinde yapacağınız kısa ve uzun geziler, merak alanlarınız, iletişimler ya da eğitimler gibi konularda diğerleri ile anlaşamadığınız durumları gündeme getirebilir. Disiplinli ve uzun süreli değişim planlarınız; büyük hedefleri yakalamak için ve çocuklar için önemli yenilikleri gündeme taşıyabilir.

YÜKSELEN KOVA: Özgür ve yenilikçi kişiliğiniz bu hafta yabancılar ya da uzaktakilerle iyi iletişimleri ve sevgili arayışları için yeni şansları gündeme taşıyacak görünüyor. Ancak bu durum, aile ve ev ilişkilerinde beklenmedik gerginliklere neden olabilir. Cinsel yakınlaşmalar konusunda partneriniz ile yüksek gerginlikler yaşayabilirsiniz. Yakıcı, yıkıcı ve patlayıcı durumlardan uzak durmalısınız. Hafta sonundaki dolunay günlerinde yaratıcılığınızı ya da sanatçı yeteneklerinizi kullanarak elde ettiğiniz kazançlar ile sigorta ve vergi gibi alanlar arasında bir dengesizlik, uyumsuzluk, iniş çıkışlı ve anlaşma yolları bulmanızı gerektiren durumlar olabilir. Aile yadigarları ya da miras konusunda beklenmedik yeni şanslar gündeme gelebilir.

YÜKSELEN BALIK: Kişiliğinizdeki içe dönük, sessiz, duygusal, alıngan ve kırılgan yapı bazen size yardımcı olsa bile, bu hafta meslek alanında ya da kariyerinizde başınıza iş açacak ve sizi zora sokacak gibi görünüyor. Yalan, dolan, belirsiz durumlar, alkol ya da benzerlerinden uzak durmalısınız. Çevrenize karşı gizemli kişilik yerine biraz daha açık ve net olmakta yarar vardır. Eşiniz ve aileniz arasında sertleşen durumlara karşı uyanık ve anlayışlı olun. Hafta sonundaki dolunay günlerinde, çevrenize gösterdiğiniz duygusal ve sezgisel özellikler ile eş ilişkiniz arasında çelişkili durumlar, duygu ve mantık dengesizliği ve uyumsuzluklar olabilir. Bunu aile içine taşırsanız durum daha da sorunlu hale gelir. Yeni sosyal çevreler ve gruplaşmalar yakın çevrenize beklenmedik yenilikleri ve arkadaşlıkları taşıyabilir.