5 Haziran Dünya Çevre Günü ve tasarruf bilinci

Dünya Çevre Günü, yalnızca doğayı korumanın önemini hatırladığımız bir gün değil; aynı zamanda geleceğimizi şekillendiren alışkanlıklarımızı gözden geçirme fırsatıdır. Çevrenin korunması ile tasarruf bilinci arasında doğrudan bir ilişki bulunmaktadır.

Su, elektrik, doğal gaz ve diğer doğal kaynakların bilinçsiz tüketimi hem aile bütçelerine hem de çevreye zarar vermektedir. Oysa tasarruf; sadece harcamaları azaltmak değil, sahip olduğumuz kaynakları ihtiyaçlarımız doğrultusunda verimli kullanmak anlamına gelir. Boşa akan bir musluk, gereksiz yere yanan bir lamba veya ihtiyaç fazlası tüketim; hem ekonomik kayıplara hem de doğal kaynakların hızla tükenmesine neden olmaktadır.

Çevreyi korumanın yolu, günlük yaşamda küçük ama etkili adımlar atmaktan geçmektedir. Suyu dikkatli kullanmak, enerji tasarrufu sağlamak, geri dönüşüme önem vermek, tek kullanımlık ürünler yerine uzun ömürlü ürünleri tercih etmek ve israfı önlemek, gelecek nesillere bırakacağımız en değerli miraslardan biridir.

Bir radyo programında “İklim Krizi” konusu tartışılırken, gelecekte temiz su bulma endişesine dikkat çekilerek, giysi üretiminde kullanılan su miktarının çokluğunu “Evimizdeki giysi dolabını, doğadan koparılan küçük bir göl olarak düşünebiliriz” şeklinde ifade edilmiştir.

Unutmamalıyız ki çevre, bize emanet edilmiş ortak yaşam alanımızdır. Doğaya gösterdiğimiz özen, aslında kendimize ve çocuklarımıza gösterdiğimiz özenin bir yansımasıdır. Daha temiz, daha yaşanabilir ve sürdürülebilir bir dünya için çevre bilincini ve tasarruf alışkanlığını hayatımızın vazgeçilmez bir parçası haline getirmeliyiz.

05 Haziran Dünya Çevre Günü’nün, çevreye karşı sorumluluklarımızı hatırlamamıza ve tasarruf bilincinin toplumun her kesiminde güçlenmesine vesile olmasını diliyoruz.

Tüketiciler Derneği (TÜDER) olarak, başta kamu kurumları ve yerel yönetimler olmak üzere, ilgili ve yetkili tüm kesimleri görünürde değil, özünde çevreci olmaya, çevreyi ve doğal kaynaklarımızı korumaya ve tasarrufa davet ediyoruz.

Sağlıklı ve güvenli bir çevrede, israf etmeden yaşamak dileğiyle, “05 Haziran Dünya Çevre Günü” kutlu olsun.

Saygılarımızla,

Levent Küçük

Genel Başkan

Tüketiciler Derneği (TÜDER)