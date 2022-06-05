5 Haziran Dünya Çevre Günü'nde israf etmeden yaşamalıyız

Evrensel tüketici haklarımızdan en önemlisi her bir bireyin sağlıklı bir çevrede yaşama hakkıdır. Bu hak, evrensel bir tüketici hakkı olmanın da ötesinde, bir insanlık hakkı, bir yaşam hakkıdır. Birleşmiş Milletler, 1972 yılında 5 Haziran tarihinin “Dünya Çevre Günü” olmasını oybirliği ile kabul etmiştir. O tarihten bu yana, “Dünya Çevre Günü” tüm dünyada ve ülkemizde çeşitli etkinliklerle kutlanmaktadır.

Dünya olarak yaşadığımız salgın hastalığın etkilerinin azaldığı bu günlerde, enerji fiyatlarında ortaya çıkan artışlar, Rusya ile Ukrayna arasında devam eden savaş ve küresel ısınmaya bağlı olarak ortaya çıkan iklim değişiklikleri, doğal kaynaklarımız başta olmak üzere, toprağımıza suyumuza, ağacımıza ormanımıza, tohumumuza böceğimize, kuşumuza çiçeğimize, can dostlarımız hayvanlarımıza sahip çıkmamızı, israf etmeden tüketmemiz gerektiğini bir kez daha ortaya koymuştur.

Teknolojik gelişmeler, sanayileşme ve seri üretime bağlı olarak hayat konforumuzu artırıcı yenilikler sağlarken, diğer taraftan doğal hayatımıza olumsuz etki yaratan uygulamalar getirebilmektedir.

Günümüzde küresel ısınma ve buna bana bağlı olarak ortaya çıkan iklim değişiklikleri, tüm yaşamı, insanlığı tehdit eder hale gelmiştir. Bu açıdan çevresel önlemler ile doğal kaynakların korunması her zamankinden daha öncelikli hale gelmiş bulunmaktadır. Ayrıca, yaşam tarzı tercihlerimiz ile tüketim alışkanlıklarımız, doğal kaynaklarımızın korunması açısından önem taşımaktadır.

Bazen konforumuz için, bazen de daha çok kazanç sağlama uğruna, geleceğimizden, doğal güzelliklerimizden, en önemlisi hayatımızdan vazgeçiyoruz. Kentsel dönüşüm diyoruz; otoparksız, çiçeksiz, bahçesiz binalar dikiyoruz. Toprağı, suyu, denizi, yeşili, tohumu, temiz havayı hızla yok ediyoruz. Aslında, hep birlikte hayatımızı, geleceğimizi yok ediyoruz.

Tüketiciler Derneği (TÜDER) olarak, başta kamu kurumları ve yerel yönetimler olmak üzere, ilgili ve yetkili tüm kesimleri, STK’ları görünürde değil, özünde çevreci olmaya, çevreyi ve doğal kaynaklarımızı korumaya davet ediyoruz.

Gıda arzında yaşanan sorunlar ve buna bağlı olarak ortaya çıkan fiyat artışları dikkate alınarak, israf etmeden tüketmek her birimizin temel önceliği olmalıdır. Çevre günü/ haftası etkinliklerinin sadece belirli gün ve haftalarla sınırlı olmayıp, küçük yaşlardan başlayan bir bilinç, bir yaşam biçimi olarak topluma kazandırılması anlamlı olacaktır.

Her birimizin sağlıklı ve güvenli bir çevrede, israf etmeden yaşaması dileğiyle, “05 Haziran Dünya Çevre Günü” kutlu olsun.

Saygı ve sevgilerimizle.

5.06.2022

Levent Küçük

Genel Başkan

Tüketiciler Derneği (TÜDER)