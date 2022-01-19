6502 sayılı yasada bir değişiklik önerisi

6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun’da değişiklik çalışmalarının devam ettiğini biliyoruz. Yasa değişikliklerinde, aşağıdaki önerimizin uygulamaya geçirilmesi tüketicilerimiz açısından yararlı olacaktır.

Mevcut uygulamada, tüketicilerin mağduriyet yaşadığı en önemli konulardan biri, uyuşmazlıklarda Tüketici Hakem Heyetlerinin (THH) tüketici lehine karar vermelerine rağmen, satıcının (karşı tarafın) işi bırakması, mali yapısının bozulması, bilinen adreslerinde bulunmaması veya iflas gibi nedenlerle, uyuşmazlık konusu tutarın (maddi zararların) tahsil edilememesidir.

Bu konuda bir yasal düzenleme yapılarak, THH’leri tarafından lehine karar verilen tüketicilerin maddi açıdan korunması mutlaka sağlanmalıdır. Bu amaçla, Ticaret Bakanlığı bünyesinde bir “THH Güvence Fonu” oluşturulmalıdır. Bu fona tahsil edilen para cezalarından belirli bir pay aktarılarak, gelir kaynağı oluşturabilir.

Devlet bu fon aracılığı ile THH’leri tarafından lehine karar verilen, ancak uyuşmazlık konusu tutarı tahsil edemeyen tüketiciye, belirlenecek belirli bir tutarı bu fondan ödeyebilir.

Bu uygulamanın hayata geçirilmesi halinde, tüketici hakem heyetlerinin ve kararlarının etkinliği artarak, tüketicilerin maddi zararlarının giderilmesinde çok önemli bir adım atılmış olacaktır. Ülkemiz bu düzenleme ile tüketici haklarında çok önemli bir uygulamaya öncülük etmiş olacaktır.

Kamuoyunun ve yetkililerin dikkat ve değerlendirmesine sunuyoruz.

Saygılarımızla.19.01.2022

Levent Küçük

Genel Başkan

Tüketiciler Derneği (TÜDER)

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LEVENT KÜÇÜK KİMDİR ?

27 Ekim 1965 Osmaniye Doğumlu. İlk, orta, lise eğitimini Osmaniye'de tamamladı. Eskişehir Anadolu Üniversitesi İ.İ.B.F. Maliye Bölümü Mezunu. Aynı üniversitede Maliye (Mali Hukuk) Ana Bilim Dalında Yüksek

Lisansını tamamladı.



1992 yılından itibaren 15 yıl Maliye Bakanlığı Vergi Denetmeni (Müfettişi) olarak İstanbul'da görev yaptı. 10 Ekim 2007 tarihinden itibaren İstanbul Teknik Üniversitesi'nde İç Denetçi olarak denetim ve danışmanlık görevi yapmaktadır. SMMM ve Bağımsız Denetçi Belgesi sahibidir. Evli, eşi emekli bankacı, 1 kız çocuk babası.

Vergi Müfettişleri (Denetmenleri) Derneği İstanbul Şube Başkanlığı görevinde bulundu.

26.03.2014 tarihinden itibaren, merkezi Bakırköy’de olan, 1995 yılından beri faaliyette bulunan Tüketiciler Derneği-TÜDER Genel Başkanlığı görevini sürdürmektedir. Bakırköy Kaymakamlığı Tüketici Hakem Heyeti ve Bakırköy Kent Konseyi Yürütme Kurulu üyesidir. Tüketicileri bilgilendirici,

bilinçlendirici ve kamuoyunun dikkatine yönelik çeşitli yazı ve açıklamaları bu