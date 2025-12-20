Acil önlem paketi!
Türkiye'nin koşulları malum.
Dünya'nın gerçekleri belli.
Uzatmaya gerek yok: ivedi önlemler gerekli!..
- Paris İklimAnlaşmasından çıkınız,
- Açık Semalaranlaşmasından çekiliniz,
- İkiz Yasalarıgün yitirmeden lağvediniz,
- Dünya Sağlık Örgütüile ilişkileri gözden geçiriniz,
- GATAeski statüsüne kavuşturulmalı,
- Hıfzısıhhaihya edilmeli,
- Güneydoğumuzda6. Ordu kurulmalı, (bu öneri ilkin Sayın Osman Pamukoğlu'nca tezlendirilmiştir -bk)
- Fırat ve Dicle SularıÜst Planlama Kurulu teşkil edilmeli,
- Münhasır Ekonomik Bölge (deniz yetki alanları) akitleri geliştirilmeli,
- Ülkemizde 18 yıl ikamet etmemiş yabancıya taşınmaz satılmamalı; son yıllarda göçmen gelenlere kitlesel olarak mülteci statüsü tanınamaz, unutulmamalı,
- GAP, KOP, Trakya Ovası benzeri projeler hızla tamamlanmalı,
- KKTC'de bir Deniz Kuvvetleri üssü yapılanmalı,
- Konvansiyonelpaktlar ve AB ilişkileri yanı sıra, BRICS ve Şangay ile ilişkiler güçlendirilmeli,
- TürkCumhuriyetleri ortak kalkınma bankası ve abece çalışmalarına ivme katılmalıdır...
Nihayet: ulus - devletimizi korumak ve yüceltmek esastır.
Devleti korumak, demokrasi içinde halkı güçlendirmekten geçer.
Bu bağlamda ve geniş anlamda:
Kamucu ekonomi, sosyal adalet, sürdürülebilir kalkınma, milli enerji, milli tarım siyaseti esas alınmalıdır.
Türkiye son derecede deneyimli teknokrat kadroları ve Kurumları ile kendi halkı ve insanlık için -doğal dengeleri de gözeten- uygulama standartlarını geliştirecek ve sürdürecek durumda / yetenekte bir ülkedir...
Tüm bu önlemler, ülke menfaatlerine ve Dünya gerçeklerine uygun olarak planlama anlayışı temelinde ve ivedilikle ele alınmalı ve hayata geçirilmelidir...
Dr. R.Bülend Kırmacı
