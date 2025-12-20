Acil önlem paketi!

Türkiye'nin koşulları malum.

Dünya'nın gerçekleri belli.

Uzatmaya gerek yok: ivedi önlemler gerekli!..

Paris İklimAnlaşmasından çıkınız,

Açık Semalaranlaşmasından çekiliniz,

İkiz Yasalarıgün yitirmeden lağvediniz,

Dünya Sağlık Örgütüile ilişkileri gözden geçiriniz,

GATAeski statüsüne kavuşturulmalı,

Hıfzısıhhaihya edilmeli,

Güneydoğumuzda6. Ordu kurulmalı, (bu öneri ilkin Sayın Osman Pamukoğlu'nca tezlendirilmiştir -bk)

Fırat ve Dicle SularıÜst Planlama Kurulu teşkil edilmeli,

Münhasır Ekonomik Bölge (deniz yetki alanları) akitleri geliştirilmeli,

Ülkemizde 18 yıl ikamet etmemiş yabancıya taşınmaz satılmamalı; son yıllarda göçmen gelenlere kitlesel olarak mülteci statüsü tanınamaz, unutulmamalı,

GAP, KOP, Trakya Ovası benzeri projeler hızla tamamlanmalı,

KKTC'de bir Deniz Kuvvetleri üssü yapılanmalı,

Konvansiyonelpaktlar ve AB ilişkileri yanı sıra, BRICS ve Şangay ile ilişkiler güçlendirilmeli,

TürkCumhuriyetleri ortak kalkınma bankası ve abece çalışmalarına ivme katılmalıdır...

Nihayet: ulus - devletimizi korumak ve yüceltmek esastır.

Devleti korumak, demokrasi içinde halkı güçlendirmekten geçer.

Bu bağlamda ve geniş anlamda:

Kamucu ekonomi, sosyal adalet, sürdürülebilir kalkınma, milli enerji, milli tarım siyaseti esas alınmalıdır.

Türkiye son derecede deneyimli teknokrat kadroları ve Kurumları ile kendi halkı ve insanlık için -doğal dengeleri de gözeten- uygulama standartlarını geliştirecek ve sürdürecek durumda / yetenekte bir ülkedir...

Tüm bu önlemler, ülke menfaatlerine ve Dünya gerçeklerine uygun olarak planlama anlayışı temelinde ve ivedilikle ele alınmalı ve hayata geçirilmelidir...

Dr. R.Bülend Kırmacı



