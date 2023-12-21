AK Parti'nin İstanbul ve Ankara adaylar belli oldu

31 Mart'ta yapılacak yerel seçimler için geri sayım sürerken İstanbul ve Ankara Büyükşehir Belediye Başkanlıkları için adaylığı için şimdiye kadar adaylarını resmen ilan eden sadece CHP olmuştu.

CHP itirazdan dolayı iki kez yapılan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimlerini iki kez kazanan Ekrem İmamoğlu'nu İstanbul'da, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ı da Ankara'da yeniden aday göstereceğini ilan etmişti.

İYİ Parti ise CHP'nin işbirliği teklifini reddetmiş ve hem Ankara hem de İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı için kendi adayını açıklayacağını duyurmuştu.

Ancak herkes AK Parti'nin Ankara ve İstanbul adaylarının kim olacağını merak ediyordu.

Bugüne kadar AK Parti'nin hem Ankara hem de İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı için eski İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'dan, son yerel seçimlerde İstanbul'da Ekrem İmamoğlu'na karşı tekrarlanan seçimle birlikte 2 kez kaybeden Binali Yıldırım'a, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan eski Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum'dan, İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'ya, AK Partili Metin Külünk'ten AK Parti'nin İstanbul'un Esenler Belediye Başkanı Tevfik Göksu'ya kadar pek çok isim öne çıktı.

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan ise bir yandan Cumhur İttifakı ortağı MHP'nin Genel Başkanı Devlet Bahçeli ile diğer yandan da Milletvekilliği genel seçimlerine AK Parti çatısı altında giren ve Cumhurbaşkanlığı seçiminde de kendisini destekleyen Yeniden Refah Partisi, Büyük Birlik Partisi ve HÜDA Par ile bizzat görüşmeler yaptı.

Artık mesaisinin büyük bir kısmını AK Parti'nin Ankara ve İstanbul adayını belirlemek için ayıran Erdoğan'ın bu hafta sonu da AK Parti'nin il teşkilatlarıyla bir kez daha görüşerek Ankara ve İstanbul için bir temayül yoklaması yapması bekleniyor.

Erdoğan'ın aklındaki Ankara ve İstanbul adayları ise belli oldu.

Erdoğan'ın Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan’ın isteği ile İstanbul'da Esenler Belediye Başkanı Tevfik Göksu'yu Ankara'da ise Murat Kurum'u aday gösterecek.

Erdoğan’ın her 2 ismi de en geç önümüzdeki hafta açıklaması bekleniyor....