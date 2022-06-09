Ambulansa yol vermek

Bazen telefonla arayıp trafikte “Ambulansa yol vermeyi bilmiyoruz” diye dert yananlar veya ambulansa nasıl yol vermeliyiz diye soranlar oluyor. Özellikle İstanbul’da hem ambulans şoförlerinin, hem hastaların, hem de görevli sağlık personelinin işi çok zor. Bir de aracımızla ambulans arkasına takılma sevdamız olunca, işler daha da karmaşık hale gelebiliyor.

Ambulansa yol vermenin, küçük yaşlardan itibaren başlayan bir eğitim, bir bilinç ve bir toplum sorumluluğu olduğunu hepimiz biliyoruz. Ayrıca, trafik yoğunluğunun yaşanmadığı akan bir trafiğe ihtiyaç olduğu da aşikârdır. Trafikte ambulans siren sesini duyunca, her birimiz iyi niyetli bir çaba içerisine giriyoruz. Bu çabayı, yolda boş bulduğumuz yerlere kaçarak veya sağımızdaki solumuzdaki araçların önüne direksiyon kırarak yapmaya çalışıyoruz. Kendim, aracımın dörtlü lambalarını yakarak, boş bulduğum yerlere kaçarak ambulansa yol vermeye çalışıyorum.

Yoğun İstanbul trafiğinde, “Fermuar tekniği” olarak adlandırılan “İkiden fazla şeritli ve emniyet şeridi olmayan yollarda sağdaki araçların yolun sağına, soldakilerin ise yolun soluna yanaşarak orta kısımdan ambulansın geçişine yol vermesi” şeklinde uygulanan sisteme uymaya pek imkan olmuyor. Çünkü son yıllarda İstanbul trafiği ‘akaryakıt fiyatlarındaki aşırı artışa rağmen’ o kadar yoğun ki, trafik yoğunluğu hepimizi bıktırıyor, zaman ve enerji kaybına yol açıyor.

Trafik konusunda uzman kişiler, fermuar tekniğinin ambulans benzeri araçlara yol vermek için en uygun yöntem olduğunu, buna trafikteki tüm sürücülerin uymasının önemini vurguluyorlar. Bu konuda, İçişleri Bakanlığı başta olmak üzere, yerel yönetimler ile STK’ların sürücüleri daha çok bilgilendirmesine, uyarmasına ve bilinç oluşturmasına ihtiyaç duyulmaktadır. Ayrıca hepimizin öncelikli beklentisi, İstanbul gibi büyük şehirlerdeki trafik yoğunluğu sorununa biran önce çözüm bulunmasıdır. Trafik yoğunluğu sorununun sona erdiği ve ambulans hizmetlerine daha az ihtiyaç duyulan sağlıklı, huzurlu ve kazasız güzel günler temenni ediyoruz.

Saygılarımla.09.06.2022

Levent Küçük

Genel Başkan

Tüketiciler Derneği (TÜDER)