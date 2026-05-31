Anadolu’nun Ekmeği: Karasabandan Tablete Tarım Serüveni

Tarihsel açıdan tarım her zaman Anadolu'nun ekmeği olmuştur. Ekmek de Anadolu kültüründe kutsal bir anlam kazanmıştır. Dışarıdan bakınca absürt gözüken; yere düşen ekmeği kaldırıp öpüp başımıza koyan ve yüksek bir yere yerleştiren gelenek, başka hiçbir toplumda yok. O nedenle tarım ve gıda her zaman toplumsal bir hassasiyet içeriyor.

Gelelim zurnanın son deliğine... Kırsal kesim Cumhuriyet ile beraber değişik evrelerden geçti ve bu dinamik halen çalışıyor. Tek adam, tek parti döneminde Sovyetler’den esinlenerek tarım modernizasyonu planları yapıldı. Bu noktada eski tüfeklerin sosyal medyada hâlâ canlı tutmaya çalıştıkları Köy Enstitüleri konusuna değinmek isterim; çünkü son analizde bu girişimin temelinde, Cumhuriyetin tek parti dönemindeki tarım politikalarının bir türevi yatmaktadır.

Sovyetler’de Stalin’le beraber tarım üretiminin kalbi Kolhozlar (ortak çiftlikler) olmuştur. Sosyalizmin ve komünizmin doğduğu Avrupa topraklarında yetişen Museviler de İsrail kurulunca teoride ve uygulamada geliştirdikleri ortak çiftlik konseptini anavatanlarında "Kibbutz" yerleşkeleri olarak hayata geçirmişlerdir. İşte Köy Enstitüleri, bu tür yapılanmalardan esinlenerek hayata geçirilmiş bir girişimdir.

Serüven dönüp Türkiye NATO üyesi olduğunda ve Demokrat Parti ile beraber "Cash Crop" yani pazara yönelik Amerikan modeline geçince iş değişmiştir. Takip eden on yıllarda sandık demokrasisinin yan ürünü olarak "oy deposu" görülen köylüler; resmen bir gelir transferi olan destek alım fiyatlarına alıştırılmıştır. Bu konunun kralı Süleyman Demirel'dir ve bu alışkanlık bir çeşit madde bağımlılığı yaratmıştır. (Siz hiç bugüne kadar destek alım fiyatını memnuniyetle karşılayan çiftçi gördünüz mü?) Çaykur, TMO, EBK gibi kurumsal yapılar, sonuçta devletin tarımda oyun kurucu olarak kurduğu mekanizmalardır.

Asırlardır Türkiye'nin Aşil topuğu olan döviz darboğazını aşma gayesiyle ihracat hamlesi başlayınca, Moskova'daki fabrika çalışanı Antalya'nın domatesine ortak oldu. Öte yandan PKK’nın zorunlu vergisi, bölgede hayvancılığı değil kaçakçılığı cazip kıldı. 2001 krizine gelindiğinde ise tarıma destek karşıtı IMF politikalarının Türkiye uygulayıcısı rahmetli Kemal Derviş, sektöre ayrı bir darbe vurdu. AK Parti iktidarı döneminde de tarıma yeterli öncelik verilmediği için etkin bir politika izlenemedi. Yanlış faiz politikaları ise sadece tarımı değil, tüm sektörleri zora soktu.

Konunun finans bölümüne de değinmeden edemeyeceğim. Merkezi idarenin bürokratları, tek parti döneminden kalan bir sahiplenme psikolojisiyle Ziraat Bankasını ihtirasla kullandılar. 70'li yıllardan itibaren banka, ziraat dışında her işlemde kullanıldı ve devletin resmen "Western Union"ı oldu. Sonuçta geldiğimiz nokta ortada.

Küresel ölçekte bakarsak tarım sektörü artık rahmetli Atatürk’ün köylülerle bağdaş kurup oturduğu o eski tablo değil. Günümüz tarımı, en yüksek teknoloji sektörleri kadar sermaye yoğundur. Bugün tarım; Brezilya'da Manisa’nın yüz ölçümü kadar alanda soya fasulyesi üreten Çinlilerin, Hollanda gibi ufak bir ülkeden milyarlarca dolar ürün satan firmaların, Rize'nin yüz ölçümü kadar çiftliklerde hayvan yetiştirilen mega yapıların tarımıdır. Bu nedenle; ulusal, ayakları yere basan, teknolojisi ve finansıyla uyumlu, "oy-krasi" etkisinden arındırılmış uzun vadeli bir programa ihtiyaç var. Gerisi lafıgüzaftır.

Gelelim Çarşının Durumuna

Söz konusu "madde bağımlısı" haline getirilen köylü nüfusu yaşlandı. Türkiye’de çiftçi yaş ortalaması 58-60 bandına dayandı. Gençler (Z kuşağı), modern tarımın gerektirdiği teknolojiye sahip olsalar bile, sosyal statü ve gelir güvencesizliği nedeniyle toprağa dönmüyor. Yani sadece finansal değil, biyolojik bir sürdürülebilirlik krizi ile karşı karşıyayız. Köy Enstitüleri ya da Kibbutz ruhuyla değil, "tarım girişimciliği" vizyonuyla gençleri çekemezsek, elimizde teknoloji olsa da onu kullanacak insan kaynağı kalmayacak.

Hollanda ve Brezilya örneklerindeki o devasa verimliliğin önündeki en büyük engelimiz, o meşhur "hisseli tapu" meselesidir. Anadolu toprakları miras yoluyla o kadar küçük parçalara bölündü ki, tarım artık bir ekonomik faaliyet olmaktan çıkıp "hobi bahçeciliği" ölçeğine geriledi. Ölçek ekonomisi yakalanamadığı için maliyetler düşmüyor; akıllı sulama, dron ve hassas tarım gibi teknolojiler bu küçük arazilerde kendini amorti edemiyor. Toplulaştırma yapılmadan atılan her adım, lego parçalarının eksik kalmasına neden oluyor.

Özetle; kutsallaştırdığımız o ekmeği üretecek olan "Efendimiz", artık elinde karasaban tutan köylü değil; elinde tablet tutan, küresel piyasayı okuyan ve devasa sermayeyi yöneten bir "agroprenör" olmak zorunda. Aksi takdirde Anadolu, kendi sofrasına misafir kalmaya devam edecek.

Son Olarak: Tarım Konusunda Şehir Efsaneleri

Tohum Meselesi: Dünyanın 117 ülkesine tohum ihraç eden Türkiye’de hâlâ "İsrail tohumuna bağlıyız" algısının olması ilginçtir. 2025 yılı verilerine göre Türkiye, ihracatın ithalatı karşılama oranı %134'ü aşan net bir ihracatçı konumundadır. 2025'te 368 milyon dolar ihracat geliri elde edilmiştir. Bakanlık verileri, yerli tohum üretiminin %96 seviyelerinde olduğunu göstermektedir. BAE ve Hollanda üzerinden gelen bazı ürünlerin menşei tartışılsa da Türkiye, sertifikalı tohum üretimini 2026 itibarıyla 1,35 milyon tonun üzerine çıkarmıştır.

Saman İthalatı: "Tarım bitti, saman ithal ediyoruz" efsanesi de bir başka örnek. Bulgaristan’dan yapılan o meşhur ithalat, tarım girdisi olarak değil, mobilya sektörü için bir defaya mahsus yapılmıştır.

Buğday İthalatı: Evet, Türkiye buğday ithal ediyor; ancak bunun sebebi yerli üretimin yetersizliğinden ziyade, Türkiye’nin dünyanın en büyük un ve un mamulleri üreticisi/ihracatçısı olmasıdır. Yani ham maddeyi alıp katma değerli ürün olarak dünyaya satıyoruz.

Pandemi ve bölgemizdeki savaşlar gıda tedarik zincirlerinin artık bir ulusal güvenlik meselesi olduğunu öğretti. Büyüklerimizden bir an evvel bir ulusal tarım politikasına odaklanmalarını rica ederiz.