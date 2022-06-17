Anne ve babaların üniversite sınav heyecanı

Bugün milyonlarca öğrencimiz karnelerini alırken, bu hafta sonu 18-19 Haziran’da gerçekleşecek Yükseköğretim Kurumları Sınavına (YKS) yaklaşık üç milyondan fazla aday katılacaktır. Öncelikle, karnelerini alan öğrencilerimizi tebrik ediyor, öğrencilerimize, öğretmenlerimize ve velilerimize güzel bir yaz tatili diliyoruz. Bu hafta sonu gerçekleşecek üniversite sınavı nedeniyle, üç yıl önce aynı sınava giren kızımla sınav hazırlık süreci ve sınav günü heyecanını yaşamış bir baba olarak, bazı tecrübe ve önerilerimi paylaşmak istiyorum.



Çocuklarımızın meslek seçimi ve gelecekleri açısından, bunun kısmen de olsa iki günlük bir sınava bağlı olması, ülkemizdeki yükseköğretim imkânları ve verilen emeklerin heba olması endişesi açısından düşündürücü bulunmaktadır. Bu durum, hem sınava girecek öğrencilerde hem de ailelerinde kaygı ve heyecanı artıyor. Sınav, hayatımızı belirleyici temel kıstas değil desek de, içimizdeki o heyecan ve kaygıyı maalesef ortadan kaldıramıyoruz.



Okul yıllarından sınav gününe kadar, maddi ve manevi büyük emek sarf ederek bir sınav hazırlık süreci yaşamışsanız, sınav gününde ortaya çıkabilecek bir aksaklık ya da yapılabilecek küçük bir hatanın, emekleri heba etmesinden büyük endişe duyuyorsunuz.



Bir baba olarak, geçmişte kızımın sınavında, özellikle sınavın ilk günü yaşadığım heyecanı, hayatım boyunca unutamam. Sanki sınava kızım değil, ben giriyordum. Kendi girdiğim sınavlarda bile bu kadar heyecanlanmamıştım. Yaşadığım bu aşırı heyecanın, gizlemeye çalışmış olsam da, kızımın ilk günkü sınavına olumsuz etki yaptığını düşünüyorum. Çocuklarımız, zaten bir sınav baskısı altında iken, bir de bizlerin heyecan yapması, onları olumsuz yönde etkiliyor.



Anne ve babalar olarak, çocuklarımızın güzel bir iş ve meslek sahibi olmalarını, başarılı olmalarını ve en önemlisi emeklerinin heba olmamasını elbette istiyoruz. Ancak, sınav günü kendi heyecanlarımızı kontrol ederek, onlara bu güne kadar verdiğimiz desteğin daha fazlasını verebileceğimizi asla unutmamalıyız.



18-19 Haziran tarihlerinde gerçekleşecek Yükseköğretim Kurumları Sınavı nedeniyle,

-Sınav yerleri çevrelerinde gürültü yapılmaması konusunda hepimiz hassasiyet göstermeliyiz.



-Trafikte, öğrenci taşıyan ve geçiş isteyen araçlara geçiş üstünlüğü sağlamalıyız. Zorunlu olmadıkça sınav saatlerinde trafiğe çıkmamalıyız.



-Emniyet birimleri başta olmak üzere, yerel birimlerin trafik düzeni sağlama ve yönlendirme konularında hassasiyet göstermelerini bekliyoruz.



Sınavların sorunsuz bir şekilde gerçekleşmesi temennisiyle, sınava girecek öğrencilerimize başarılar diliyoruz. Anne ve babalara, sınav günü önce sizler heyecanlarınızı kontrol ederek, çocuklarınıza daha çok destek ve moral verebilirsiniz diyorum. Saygı ve sevgilerimle. 17.06. 2022

Levent KÜÇÜK

Genel Başkan

Tüketiciler Derneği (TÜDER)