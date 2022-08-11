Araç trafiğine kapatılan Bakırköy İstanbul Caddesi'ne ilişkin ilk izlenimler...

İstanbul’un en önemli ilçelerinden Bakırköy’de ilk kez bir ana cadde (İstanbul Caddesi) belirli saat dilimlerinde (10.00/22.00 saatleri arası) araç trafiğine kapatılmış bulunuyor. Yayalaştırma projesinin ilk adımı sayılabilecek bu uygulama, beraberinde bir takım ihtiyaç ve sorunları ortaya çıkarmış bulunuyor.

Bunlar;

1-Motor kurye ve scooter kullanıcılarının caddeye rahatlıkla girmeleri ve dikkatsiz ve özensiz bir şekilde bu taşıtları kullanmaları kaza riskini artırmaktadır. Bu konuda önlemler alınması yerinde olacaktır.

2-Oturma grupları ve ağaç altlarına sigara izmariti ve kabuklu yemiş benzeri atıklarının sorumsuzca bırakılması, çevrede kirlilik ve hoş olmayan görüntüler oluşturmaktadır. Kişilerin daha özenli olması ile birlikte, daha fazla temizlik görevlisine ve uyarıcı levhalara ihtiyaç duyulmaktadır.

3-Araç trafiğine kapatılan bir caddede, kaldırım kenarlarındaki direklerin sıklığı ve çokluğu, yürüme güçlüğü oluşturmakta, anlamsız, hoş olmayan bir görüntü yaratmaktadır. Bu direklerin mevcudiyeti ve sıklığı yeniden değerlendirilebilir.

4-Bazı vatandaşlar, Bakırköy’ün en önemli ana caddesinin belirli saatlerde araç trafiğine kapatılmasının yangın, deprem veya herhangi bir doğal afet halinde tahliye ve ulaşım açısından riskler oluşturacağını dile getirmektedir. Bakırköy halkını bilgilendirmek ve güvence vermek açısından, uygulamaya (Zabıta görevlilerinin kapatılma saatlerinde sürekli orada bulunduğunu, teknik açıdan sorun yaşanmayacağına) ilişkin belediye tarafından görsel ve yazılı bilgilendirmelerin yapılması yararlı olacaktır.

5-Caddenin kapatılma noktası öncesinde (Titanic Otel ve Capacity AVM önünde) ve Halit Ziya Uşaklıgil Caddesi’nde araç parkına izin verilmemesi, dolmuş minibüsler için yeni bir durak noktası belirlenmesi trafik yoğunluğu ve akışkanlığı açısından yararlı olacaktır.

Yukarıda belirtilen ihtiyaç ve sorunları çoğaltabiliriz. Ancak, daha güzel ve daha yaşanabilir bir Bakırköy için, yerel yönetimler, kamu birimleri ve vatandaşlar olarak, hep birlikte görev ve sorumluluklarımızın bilincinde olmamız gerektiğini düşünüyorum. Yaşanan aksaklık ve eksikliklerin zaman içerisinde giderilmesini temenni ediyoruz. Saygılarımla.11.08.2022

Levent KÜÇÜK

Genel Başkan

Tüketiciler Derneği (TÜDER)