Atatürk Hava Limanı ve Millet Bahçesi projesi

İstanbul Hava Limanı’nın faaliyete geçeceği günlerde Atatürk Hava Limanı’nın akıbetinin ne olacağı, hava limanı sahasının nasıl kullanılacağı konuları gündeme gelmiş, özellikle betonlaşma endişesi yaratan tartışmalar yapılmıştı. Sonrasında, şehre nefes aldıracak büyük bir park yapılacağı açıklanınca, proje kamuoyunda genel bir kabul görmüştü. Bu arada, Atatürk Hava Limanı’nın aktif faaliyetlerine son verilmesi sonrası karşılaştığım bir kamu idarecisi, öncesinde uçak gürültüsünden rahatsız olduklarını belirterek sürekli şikâyette bulunanlar, şimdi de hava limanımız neden taşındı, uzağa gidemiyoruz diye bize dert yanmaya başladılar demişti. İstanbul Hava Limanı’na ulaşmak, özellikle zaman kaybı ve uzaklık yönünden Bakırköy ve çevresinde yaşayanlar açısından daha zor hale gelmiştir.

Geçtiğimiz günlerde, Atatürk Hava Limanı sahasına Millet Bahçesi yapılmasına ilişkin projeye başlanacağı açıklanınca, projeye bazı kesimler karşı çıkmış, hava limanının mevcut halinin korunması ve faaliyetlerine devam etmesi gerektiği kamuoyu ile paylaşılmıştır. Bakırköy İlçe sınırları içerisinde yer alan Atatürk Hava Limanı sahasına Millet Bahçesi yapılması projesine ilişkin görüş ve önerilerimizi, ön yargıdan uzak olarak sizlerle paylaşmak istiyoruz.

Dünya olarak yaşadığımız salgın hastalık süreci, enerji arzında ortaya çıkan sorunlar, devam eden bölgesel savaşlar, muhtemel gıda arzı sorunları ile yatırım maliyetlerinde ve fiyatlar genel seviyesinde ortaya çıkan artışlar, ülke kaynaklarımızın en ekonomik, en verimli ve kamu yararına kullanılmasını zorunlu kılmaktadır. Ayrıca, yaşadığımız bu olaylar, beklenmeyen risklere karşı ülke olarak daima hazırlıklı olmamız gerektiğini bir kez daha hatırlatmıştır.

Öte yandan küresel ısınma ve buna bana bağlı olarak ortaya çıkan iklim değişiklikleri, tüm yaşamı, insanlığı tehdit eder hale gelmiştir. Bu açıdan çevresel önlemler ile doğal kaynakların korunması ve yeşil alanlara sahip çıkılması her zamankinden daha öncelikli bir hale gelmiş bulunmaktadır.

Dünyada ve ülkemizdeki gelişmeler dikkate alınarak,

-Şehre nefes aldıracak büyük bir parkın yapılacak olması çok olumlu olmakla birlikte, Atatürk Hava Limanı sahasına yapılması planlanan Millet Bahçesi Projesi’nin, öncelikle kamu yararı ve toplum ihtiyaçları dikkate alınarak değerlendirilmesinde yarar bulunmaktadır. Çünkü dünyada ve ülkemizde ortaya çıkan gelişmeler, yeni ihtiyaçları ortaya çıkarabilir veya mevcut kararları yeniden gözden geçirmeyi zorunlu kılabilir.

-Projenin hayata geçirilecek olması halinde, projenin tüm detayları ile birlikte (Mevcut pistlerin durumu, hastanenin ve idari binaların akıbetinin ne olacağı, proje içeriği, yatırım maliyeti ve projenin tamamlanma süresi gibi hususlar) İstanbul halkı başta olmak üzere, tüm kamuoyu ile ayrıntılı olarak paylaşılmalı ve kamuoyunun sürekli bilgilendirilmesi sağlanmalıdır.

-Ülkemiz ve milletimiz açısından önemi, saygısı ve sevgisi hiçbir zaman yok edilemeyecek olan Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün ismi üzerinden yapılan tartışmaları, üzülerek takip ediyoruz. Atatürk ismi üzerinden yapılan gereksiz tartışmalara son verilmesi yararlı olacaktır.

-Atatürk Hava Limanı isminin ülkemizin genelinde ve uluslararası arenada biliniyor ve kabul edilmiş olması ve buranın hava limanı olarak sınırlı da olsa hizmete devam edeceği dikkate alınarak, yapılması planlanan millet bahçesi adının “Atatürk Hava Limanı Millet Bahçesi” olarak dikkate alınması yararlı olacaktır.

İstanbul’a ve ülkemize yapılacak tüm yatırım projelerinin ortak akılla ve kamu yararı dikkate alınarak yerine getirilmesi, kamu kaynaklarının kullanılması ve halkın ihtiyaçlarının karşılanması açısından yararlı olacaktır. Kamuoyunun ve ilgililerin dikkat ve değerlendirmesine sunuyoruz.

Saygılarımla.24.05.2022.

Levent Küçük

Genel Başkan

Tüketiciler Derneği (TÜDER)