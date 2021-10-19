Bakırköy'ün trafik sorunu acil çözüm bekliyor

Son günlerde, esnafından vatandaşına kadar Bakırköy’de yaşanan hemen herkes, trafik yoğunluğundan şikayet ediyor. Esnaf işlerinin aksamasından, vatandaş ise bir yere ulaşamamaktan ve zaman kaybından şikayetçi. Yaşanan stres ve verimlilik kaybı, olayın bir başka boyutu. Bizlere ulaşan vatandaşlarımız, ne olacak bu trafik sorunu diye soruyorlar.

Trafik yoğunluğunun oluşmasında, okulların açılması, tatil yörelerinden dönüşlerin olması, devam eden alt yapı ve yol çalışmaları ile bazı caddelerin (İncirli ve İstanbul Caddeleri gibi) güzergah değişikliklerinin etkisi bulunmaktadır. Ayrıca, araç trafiğine açık bazı caddelerin İSPARK tarafından otopark olarak kullanılması ve mevcut otopark kapasitesinin yetersizliği, trafik yoğunluğunu artırmaktadır.

Bakırköy’ün şehir marka değerine ve Bakırköy’de yaşayanların iş ve yaşam konforuna olumsuz etki yapan trafik sorununa acil çözümler üretilmelidir. Örneğin, ana güzergahlar başta olmak üzere, bütün cadde ve sokakların trafik akışı ile yön ve trafik levhaları yeniden düzenlenmelidir. İncirli Caddesi yol/kaldırım çalışması ve güzergah değişikliği yeniden değerlendirilerek, İSPARK’ın otopark olarak işlettiği caddeler yeniden belirlenmelidir.

Bu amaçla; Valilik, Kaymakamlık, Emniyet Birimleri, Büyükşehir ve İlçe Belediyesi, Siyasi Partiler ve STK’lar olarak, geniş katılımlı biraraya gelinerek, ortak akılla acil çözümler üretilmelidir.

Bakırköy’ü hiç tanımayan ya da Bakırköy’ü ziyaret etmek isteyen bir kişi için, Bakırköy’e niçin gitmeliyim? Bakırköy’ü neden görmeliyim? sorularına verilecek olumlu cevaplar mutlaka çoğaltılmalıdır. Yaşanabilir bir Bakırköy için, vatandaşlar, yöneticiler ve STK’lar olarak, her birimiz görev ve sorumluluklarımızın bilincinde olmalıyız. Bakırköy’ün trafik sorununa, acil çözümler üretmeliyiz. Saygılarımla. 19.10.2021

Levent Küçük

Genel Başkan

Tüketiciler Derneği (TÜDER)

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LEVENT KÜÇÜK KİMDİR ?

27 Ekim 1965 Osmaniye Doğumlu. İlk, orta, lise eğitimini Osmaniye'de tamamladı. Eskişehir Anadolu Üniversitesi İ.İ.B.F. Maliye Bölümü Mezunu. Aynı üniversitede Maliye (Mali Hukuk) Ana Bilim Dalında Yüksek

Lisansını tamamladı.



1992 yılından itibaren 15 yıl Maliye Bakanlığı Vergi Denetmeni (Müfettişi) olarak İstanbul'da görev yaptı. 10 Ekim 2007 tarihinden itibaren İstanbul Teknik Üniversitesi'nde İç Denetçi olarak denetim ve danışmanlık görevi yapmaktadır. SMMM ve Bağımsız Denetçi Belgesi sahibidir. Evli, eşi emekli bankacı, 1 kız çocuk babası.

Vergi Müfettişleri (Denetmenleri) Derneği İstanbul Şube Başkanlığı görevinde bulundu.

26.03.2014 tarihinden itibaren, merkezi Bakırköy’de olan, 1995 yılından beri faaliyette bulunan Tüketiciler Derneği-TÜDER Genel Başkanlığı görevini sürdürmektedir. Bakırköy Kaymakamlığı Tüketici Hakem Heyeti ve Bakırköy Kent Konseyi Yürütme Kurulu üyesidir. Tüketicileri bilgilendirici,

bilinçlendirici ve kamuoyunun dikkatine yönelik çeşitli yazı ve açıklamaları bulunmaktadır.