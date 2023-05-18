Bandırma Vapuru kalkıyor, binmeyen kalmasın!

BANDIRMA VAPURU KALKIYOR, BİNMEYEN KALMASIN!

(19 Mayıs, kutlu olsun!)

Bandırma vapuru üç gün içinde altı yüzyıllık yol almış dünyadaki tek vapurdur.

İmparatorluğun işgali ile sonuçlanan ricatı tersyüz eden, kapitülasyonlar aparatıyla soyulmuş devlet hazinesine ve eşitsizlikler içinde eğitimsiz bırakılmış halkın yoksulluğuna isyan eden bir büyük yolculuğun adıdır…

19 Mayıs’ta karaya çıkan ulusal ve çelikten iradedir, 19 Mayıs Anadolu'nun kurtuluş kapısıdır…

19 Mayıs, mazlum dünya için işaret fişeğidir…

19 Mayıs emperyalizme karşı tarih saatinin kurulduğu gündür.

Anti-emperyalist Dünya saatinin merkezi Greenwich, Londra değil, Samsun iskelesidir. Türk Devrimi mazlumların dayanağı ve sancağı, Atatürk, İnsancıl Hakça dünyanın hür ve gür sesidir.

Rotası özgürlük, Sancağı bağımsızlık olan, 'kara talihimizi' değiştiren, 'tarihler yazan' Bandırma vapurunu bugün de selamlıyor; Türk gençliğinin "sonsuzluğa akıp giden bu onurlu yolculukta", Atatürk'ün yolundan, bilinçle, emekle ve el ele yürüyeceğine inanıyorum.

19 Mayıs, sonsuza kadar kutlu olsun.

19 Mayıs, bilinciyle ve direnciyle, hepimize görevler yüklüyor…

Türkiye'mizin özellikle Akdeniz'deki askeri, siyasi, iktisadi hakları için büyük emekler verilmesi, Sancağımızın ve Mavi Vatan bayrağının dik tutulması gerekiyor.

Silahlanan ve sömürüye doymayan şu yeryüzünde toprak bütünlüğümüzü onurumuz gibi korumak ve bu erkle halkımızın güçlendirilmesi için ezmeden yönetmek, sömürmeden üretmek gerekiyor…

Öte yandan, sadece bizim için değil her ülke için, her toplum için, ekonomi çok önemlidir, yaşamsaldır!

Tam Bağımsızlık ancak ekonomik bağımsızlıkla olasıdır.

Üreten, kalkınan, istihdam yaratan, insanca bir emeklilik sağlayan, sağlık, eğitim, ulaştırma hizmetleri herkes için belli bir kalitede erişilebilir olan, teknolojiye dayalı katma değer oluşturan ihracatı ile parası güçlü, demokratik hukuk devletiyle vatandaşlığı güçlenmiş, dünya ile eşitlikçi siyasal ve iktisadi ilişkiler kurabilen, pasaportu saygın bir Türkiye hepimizin ödevi ve özlemidir.

Ekonomide ve demokraside hedeflerimize ulaşabilmenin yolu ve yöntemi Bandırma vapurunun seyir defterinde yazılıdır. Bandırma vapuru hepimizindir, her birimiz için gereğinde Nuh’un gemisi, gereğinde savaşın amiral gemisi, gereğinde insanlığa yardım gemisidir.

Evet, ebediyete akıp giden her 19 Mayıs'ta;

Türk gençliğinin Atatürk'e, bilinçle, sevgiyle ve şükranla yürüyeceğine inancım tam'dır…

Kutlu olsun!