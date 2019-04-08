Bazı kadın hayranlarımın eşleri kıskanabiliyor

O 90 lı yılların pop ikonlarından, Konservatuarlı ama kendini aynı zamanda alaylı olarak da tanımlıyor, bestelerini yazıyor, müziklerini yapıyor. Hiç oyuncu olmayı, modellik yapmayı düşünmemiş, müziğe aşık hep şarkıcı, yorumcu olarak kalmayı tercih etmiş. Samimi, sakin ve huzurlu… 14 yaşındaki Bull Terier’i ve annesi ile birlikte yaşıyor. Yakınlarda bir Best Of Ali Güven albümü ile bizi tekrar 90 lara geri götürmeyi planlıyor. Özlemişiz Yolcu ve Yadigar gibi muhteşem şarkıları bize sevdiren Ali Güven’i….

1997 de çıktı Yolcu şarkısı ama 7-den 70 e herkesin bayıldığı, unutamadığı bir şarkı oldu. Söz ve müziği size aitti nasıl çıktı bu şarkılar?

O dönem 90 lı yılların başında orkestralarda çalışmaya başladım. Bir çok sanatçının orkestrasında çalıyordum. O sanatçılar sesim güzel diye arada beni şarkı söylemeye çıkartıyorlardı. Hakan Peker ve Feyyaz Kuruş beni dinlediler, teklif ettiler önce Burak Kut’ a ilk albümü yaptılar. Sonra bana aynı günde yapmıştım Yolcu ve Yadigar şarkılarını….İlk önce albüm yapalım diye geldi onlar bana bestelerime de bayıldılar.

O şarkıların o kadar tutacağını biliyormuydunuz?

Evet biliyordum duygusal parçalar olduğunu biliyordum…

Eğitiminizi Konservatuar da aldınız alaylı değil, okullusunuz ne kattı size okullu olmak?

Hem alaylıyım, hem okullu. Çünkü piyasada çalışınca alaylı oluyorsunuz. Ama okullu olmak çıtanızı daha yükseltiyor. Nota bilmek, müziği bilmek yaptığınız müziği anlatabilmek önemli. Bilimsel olduğu için.

Onun dışında hocalık teklifi oldu mu?

Oldu tabii ama ben kariyerime şarkıcı olarak devam etmek istedim. Bir insan bir işi yapmalı birkaç iş aynı anda yapılırsa o büyünün bozulacağına inanıyorum.

Dizi furyasına kapılıp oyuncu olmak istediniz mi?

Oynadım ben dizilerde film de de oynadım. Ayşen Gruda ile bir filmimiz bile var. Dizi müzikleri yaptım sit.com da oynadım. Polisiye bir dizi de oynadım. 4-5 dizi müziği yaptım.

Sosyal medya kullanımında nasılsınız? Facebook, İnstagram, Twittır?

Çok iyi değilim bence onu bile profesyoneller idare etmeli sosyal medya hesaplarını. Belli şeyleri koyuyorsunuz, telefon yönlendiriyor, hikaye bölümleri falan ama 90 lardan teknoloji olmayan dönemlerden geldiğimiz için biraz zorlanıyorum ve haz almıyorum. Her gün ne yaptığımı insanların bilmesi çok hoşuma gitmiyor. Özeliniz kalmıyor, insanlar artık yolda bile çekiyor, şu an işe gidiyorum, arabadayım 24 saat boyunca çekiyor.

Hatta home made şeyler daha ilgi çekiyor

Bence bu hastallığa neden olabilecek bir şey, kaygan bir zemin olarak görüyorum, psikoloji bozulabilir. Kullanmak lazım ama onla yaşamamak lazım. Hayatı yaşayacaksın telefonla yaşanmaz, arkadaşlarımla konuşurken bile rahatsız oluyorum herkesin elinde bir telefon. 5 dakika muhabbet sonra herkes telefona dönüyor. Sosyal bir tadı kalmıyor sohbetlerin….

Sizin bir Bull Terier iniz var görüyorum İnstagram’ da onla mı yaşıyorsunuz, yalnız mısınız? Evlimisiniz?

Ben annemle yaşamaya başladım, babam vefat ettikten sonra, yalnızdım, bekarım. Bizim hayatımız biraz zor, müzisyeni anlamak, onunla yaşamak biraz zor kısmet bu işler. O yüzden o kültürü anlayan biri olması lazım.

Yaratıcılığınızı evliliğin baltalayacağını mı düşünüyorsunuz?

Yok hayır. Hiç öyle bir düşüncem olmadı.

Evde böyle sessiz olsun, kafamı dinleyeyim gibi bir tavrınız olur mu?

Yok . O ne kadar uzun sürebilir ki, hayatı boyunca öyle yaşayamaz insan. Beste yapmak için insanların kendine ayırdığı bir zaman olmalı, kimisi deniz kenarında beste yapar, kimisi kalabalık bir yerde beste yapar ama hayatın tamamını almaz diye düşünüyorum. Ama bunu anlayabilecek bir insan olması lazım.

Siz nasıl beste yapıyorsunuz, nelerden besleniyorsunuz?

Genelde enerjik olduğum dönemlerde beste yapıyorum.

Hissediyormusunuz beste yapacağınızı?

Evet çoğu zaman hissediyorum. Bazen güneşli bir günde yapıyorum, doğayla çok içiçe oluyor aslında yaratıcılık durumları, bestecilik, sanatçılar genelde doğadan beslenir, ilhamı öyle gelir. O çok doğru bir şeydir.

Yolcunun sözlerine baktığımızda, o biraz depresif gibi değil mi?

Aslında çok romantik ve duygusal bir şarkıdır ama hareketli olunca pop oldu.

Cover yapmayı düşündünüz mü Yolcu’yu falan?

Aslında yakında bir Best Of Ali Güven albümü yapacağım.

Şehir dışına konserlere gidiyorsunuz değil mi?

İstanbul’ da da sahne çalışmalarım oluyor. İstanbul’ da sezon bitiyor, yazlık yerlere geçeceğiz sahne çalışmalarına. Günü birlik, Bodrum, Antalya gibi yerlere gidiyorum, sabit bir yerde çıkmıyorum.

Hayranlarınızla aranız nasıl, takıntılı hayranlarınız oldu mu?

Oluyor tabii. Kimisi çok fazla seviyor, aşırı seviyor kimisi takıntılı olabiliyor ama benim öyle çok fazla sorunlu olmadı, genelde hayranlarımla aram iyidir, görüşürüm de yazışırım da, cevap vermeye de çalışırım. Aram iyidir hayranlarımla…

Sanat hayatınız boyunca karşı cins tarafından kıskanıldığınız oldu mu, mesela hayran hanımların eşleri konsere gelip kıskançlık yaptığı oldu mu?

Mutlaka olmuştur, bazen klüplerde çıktığımız zaman görebiliyorum olabilir, hepimizde olabiliyor, ben de kız arkadaşım, şunun konserine gidelim dediğinde düşünürüm ama ben biraz daha rahatımdır. Onlar da güzel şeyler, bir sonuç çıkacağından değildir.

Ama hep böyle kıskançlıkla getirmeseler, sizin izleyici sayınız düşmez mi?

Genelde ben fazla magazinde olan bir adam değilim hep müziğimle ön plandayım ve sanatımla, insanlar da beni öyle gördü, sanatımla değerlendirmelerini isterim, tipimden dolayı değil, gençken daha sıkıntılıydı her şey daha parlak bir enerjim vardı. Şimdi biraz daha iyi o açılardan. Ben sanatımla, müziğimle ön planda olmayı seçtim.

Hayranlarla enteresan bir anı olay var mı, aklınıza gelen şimdi?

Bazen böyle biri sokakta bana doğru koşuyor Ali diye. Acaba diyorum akrabam falan mı? Sarılıyor, bırakmıyor dakikalarca. Güzel bir duygu bu.

Sokakta tanınmak güzel bir duygu mu?

Aslında belli bir süre sonra işinmiş gibi oluyor, işinin devamı gibi, onlara cevap vermeye de çalışıyorsun. Bazen bağrıyor karşı kaldırımdan; Ardına bakma Yolcu hadi bakalım falan diye, komik tepkiler de oluyor, insanımız esprili oluyor genelde. Laf atmalar oluyor, ben rahatsız olmuyorum, benim işim, imza istiyorlar. Resim hemen çekiyorlar.

Şimdi anketvari sorular; En çok neyi alırsınız, ne alışverişinden keyif alırsınız?

Öyle takıntılı değilim, gidip aynı şeyden defalarca almam. Kıyafet alışverişinden, denemekten nefret ederim, denemeden alırım, bazı şeyler de eve gelince, bu yüzden olmaz. Ama ıvır zıvır şeyleri almayı severim.

Seyahat yapmayı severmisiniz, yurtdışı falan?

Severim ben zaten Almanya doğumluyum, Avrupa’ ya gitmeyi severim, tren yolculuğunu çok severim, uzun yıllar yurt dışında yaşadım.

En sevdiğiniz yemek?

Tavuk sote sanırım, pilav üstü….

Bir kadında en dayanamadığınız şey nedir? Mesela çok konuşması gibi?

Yani kadınlar genelde çok konuşur, dengesizlikten rahatsız olurum sanırım…

Monica Belucci, Angelina Jolie, Charlize Teron arasından Ali Güven en çok hangi kadını beğenir?

Monica Belucci ( Buna tek seferde cevap verdi)

Geçmişte meslek yaşamınızda uygunsuz tekliflerle karşılaştınız mı? Yapımcılar olabilir?

Oldu tabii piyasa öyle zaten, güllük gülistanlık bir piyasa değil zaten dikkatli olunması lazım.. Bazı insanlar o yoldan gidip işini halletmeye çalışıyor. Bazısı da kendini geliştirmeyi seçiyor.

Bu şöhreti engelleyen bir şey mi?

Kesinlikle engel oluyordur. O uygunsuz teklif size ivme kazandırır ama ileride psikolojiniz bozulmuş olur. Ben gençlere bu yolu tavsiye etmiyorum.

Türk sanat müziği söylüyor musunuz programlarda, albüm düşünüyor musunuz?

Evet söylediğim oluyor sahne programlarımda, albüm de düşünüyorum. Ama öncesinde bir single çıkardım, seyircilerime sundum, albüm öncesi 2018 de çok sevildi bu şarkı…