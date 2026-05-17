Belediyelerin varlığı ve hizmet anlayışları yeniden değerlendirilebilir!

Belediye hizmetlerinde ve yönetim anlayışlarında yaşanan bazı sorunlar; kamuoyunda belediyelerin işleyişi, yönetim biçimleri ve hizmet anlayışlarına ilişkin çeşitli tartışmaların oluşmasına neden olmaktadır.

Toplumda dile getirilen başlıca eleştiri ve değerlendirmeleri, ön yargıdan uzak olarak şu şekilde sıralayabiliriz:

1-Aynı veya benzer hizmetlerin hem belediyeler hem de valilik ve kaymakamlıklar tarafından yürütülmesi nedeniyle görev ve yetki karmaşası, kaynak israfı yaşandığı,

2-Belediyelerin; partililerin, yakın çevrelerin ve belirli grupların istihdam ve işe yerleştirme alanına dönüştüğü,

3-Belediyelerde en basit işlemlerde dahi zorunlu bağış talepleriyle karşılaşılabildiği,

4-İnşaat, imar ve iş yeri açma ruhsatı gibi işlemlerde süreçlerin uzatıldığı ve menfaat beklentisi oluşturulduğu,

5-Kamuya ait park, bahçe ve kıyı alanlarındaki işgaller konusunda belediyelerin yetersiz kaldığı; bu alanların çoğunlukla partililer veya belediye yöneticilerine yakın kişiler tarafından işletildiği,

6-Belediyelerin en temel hizmetlerde dahi yetersiz kaldığı, buna karşın önceliği olmayan alanlara kaynak ve zaman ayrıldığı,

7-Kısa süre görev yapan bazı kişilerin mal varlıklarında açıklanması güç artışlar gözlemlendiği,

8-Şehirleri ve bölgeleri geleceğe hazırlama ve alt yapı sorunlarını çözme vizyonunun zayıfladığı; günü kurtarmaya ve bir sonraki seçimi kazanmaya yönelik popülist uygulamaların ön plana çıktığıdır.

Elbette bu değerlendirmeler tüm belediyeler için genelleme sebebi yapılmamalıdır. Başarılı, şeffaf ve halk yararını önceleyen çok sayıda belediye ve yerel yönetici de bulunmaktadır.

Yerinden yönetim anlayışının ve halk iradesinin en önemli yansıma alanlarından biri olan belediyelerimizin; şeffaflık, liyakat, hesap verebilirlik ve kamu yararı ilkeleri doğrultusunda güçlendirilmesi büyük önem taşımaktadır.

Bu amaçla, akademik çevrelerle işbirliği yapılarak, siyasetten uzak olarak, kamu yararı esas alınarak; hizmet anlayışı, şeffaflık, liyakat ve kamu kaynaklarının verimli ve etkin kullanılması ilkeleri çerçevesinde belediyelerin varlığı ve yönetim biçimleri ciddi şekilde yeniden değerlendirilmelidir.

Saygılarımla,

Levent KÜÇÜK

Genel Başkan

Tüketiciler Derneği (TÜDER)