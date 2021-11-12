Bir vatandaşımızın elmakçılara ve yetkililere çağrısı

“İyi akşamlar üstat, sizi takip ediyoruz, bilmediğimiz konuları da öğreniyoruz.

Son günlerde her şeye zam gelmesi ve bunlara sebep olanlara hükümetimiz idari para cezaları kesmektedir.

Ancak, emlak sektöründe emlakçılar bunu körüklemekte, mal sahiplerinden güya komisyon alamadıkları için fiyata ayrıca ilaveler yapmaktadırlar (Örnek 900.000 TL satış fiyatı, emlakçıda 950.000 TL gibi)

Bunun yanında ayrıca satıcının ödemediği komisyon da alıcı tarafından ödenmektedir. Satış tutarındaki farktan dolayı kazancın bildirimi yapılmamaktadır. Dolayısıyla hem vatandaş hem de devlet kazıklanmaktadır. Bu konuda da vatandaşlarımızı aydınlatırsanız makbule geçer.”

SATIŞ VEYA KİRALAMALARDA NELERE DİKKAT ETMELİYİZ?

Son günlerde, büyükşehirler başta olmak üzere, konut arzındaki azalış ve artan talebe bağlı olarak, emlak sektöründe bazı sorunların yaşandığını biliyoruz. Bu açıdan, kiralama veya satış işlemi yaparken,

-Yetki belgesine sahip emlakçılarla işlem yapılması,

-Kiralama ve satış bedeli ile ödenecek komisyonlar ve tapu değerine ilişkin şartların önceden ayrıntılı konuşulması, sözleşme imzalanması,

-Herhangi bir sorunla karşılaşıldığında meslek odalarına, Hazine ve Maliye Bakanlığı’na ve Ticaret Bakanlığı’na şikâyette bulunulması,

-Maddi zararların tazmini amacıyla Tüketici Hakem Heyetlerine başvuruda bulunulması,

-Satış veya kiralamaya konu taşınmaz görülmeden, yetkili emlakçı ile yüz yüze ödeme ve diğer şartlar konuşulmadan kaparo gönderilmemesi, yerinde olacaktır.

Yararlı olması temennisiyle, saygılarımla.12.11.2021

Levent Küçük

Genel Başkan

Tüketiciler Derneği (TÜDER)

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LEVENT KÜÇÜK KİMDİR ?

27 Ekim 1965 Osmaniye Doğumlu. İlk, orta, lise eğitimini Osmaniye'de tamamladı. Eskişehir Anadolu Üniversitesi İ.İ.B.F. Maliye Bölümü Mezunu. Aynı üniversitede Maliye (Mali Hukuk) Ana Bilim Dalında Yüksek

Lisansını tamamladı.



1992 yılından itibaren 15 yıl Maliye Bakanlığı Vergi Denetmeni (Müfettişi) olarak İstanbul'da görev yaptı. 10 Ekim 2007 tarihinden itibaren İstanbul Teknik Üniversitesi'nde İç Denetçi olarak denetim ve danışmanlık görevi yapmaktadır. SMMM ve Bağımsız Denetçi Belgesi sahibidir. Evli, eşi emekli bankacı, 1 kız çocuk babası.

Vergi Müfettişleri (Denetmenleri) Derneği İstanbul Şube Başkanlığı görevinde bulundu.

26.03.2014 tarihinden itibaren, merkezi Bakırköy’de olan, 1995 yılından beri faaliyette bulunan Tüketiciler Derneği-TÜDER Genel Başkanlığı görevini sürdürmektedir. Bakırköy Kaymakamlığı Tüketici Hakem Heyeti ve Bakırköy Kent Konseyi Yürütme Kurulu üyesidir. Tüketicileri bilgilendirici,

bilinçlendirici ve kamuoyunun dikkatine yönelik çeşitli yazı ve açıklamaları bulunmaktadır.