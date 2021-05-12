Birevim mesajları...

Son günlerde Derneğimize ulaşan kişiler, BİREVİM isimli firma ile ilgili mağduriyetlerini dile getirerek, kendilerine destek olmamız konusunda yardım istiyorlar.

Gelen mesajlardan, ortada bir sıkıntı ve yaşanan ekonomik mağduriyetler olduğu anlaşılıyor.

Tüketicilerimizin ekonomik çıkarlarını korumak ve onların sesini duyurmak amacıyla, mağduriyetler daha da büyümeden, hem firma yetkililerinin, hem de kamu görevlilerinin, özellikle siyasilerin dikkatine sunmak istiyoruz.

Kartopu çığa dönüşüp, ekonomik ve sosyal facialara neden olmadan tedbir almakta yarar bulunmaktadır.

Kamuoyunun ve yetkililerin dikkatine sunuyoruz. Saygılarımızla...

Levent KÜÇÜK

Genel Başkan

Tüketiciler Derneği (TÜDER)

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twitter.com/27Ekim

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LEVENT KÜÇÜK KİMDİR ?

27 Ekim 1965 Osmaniye Doğumlu. İlk, orta, lise eğitimini Osmaniye'de tamamladı. Eskişehir Anadolu Üniversitesi İ.İ.B.F. Maliye Bölümü Mezunu. Aynı üniversitede Maliye (Mali Hukuk) Ana Bilim Dalında Yüksek

Lisansını tamamladı.



1992 yılından itibaren 15 yıl Maliye Bakanlığı Vergi Denetmeni (Müfettişi) olarak İstanbul'da görev yaptı. 10 Ekim 2007 tarihinden itibaren İstanbul Teknik Üniversitesi'nde İç Denetçi olarak denetim ve danışmanlık görevi yapmaktadır. SMMM ve Bağımsız Denetçi Belgesi sahibidir. Evli, eşi emekli bankacı, 1 kız çocuk babası.

Vergi Müfettişleri (Denetmenleri) Derneği İstanbul Şube Başkanlığı görevinde bulundu.

26.03.2014 tarihinden itibaren, merkezi Bakırköy’de olan, 1995 yılından beri faaliyette bulunan Tüketiciler Derneği-TÜDER Genel Başkanlığı görevini sürdürmektedir. Bakırköy Kaymakamlığı Tüketici Hakem Heyeti ve Bakırköy Kent Konseyi Yürütme Kurulu üyesidir. Tüketicileri bilgilendirici,

bilinçlendirici ve kamuoyunun dikkatine yönelik çeşitli yazı ve açıklamaları bulunmaktadır.