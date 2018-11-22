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  3. 02 Aralık 2018 15:01
Ahmet Yılmaz Ahmet Yılmaz ahmet.yilmaz@haber3.com
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CHP'de adaylık kulisleri

31 mart yerel seçimleri için takvim kısalırken, bu seçimleri ‘ya hep,ya hiç’ olarak gören CHP’de de yoğun hazırlık dikkat çekiyor.

Ana muhalefet partisinde adaylık kulisleri özellikle Genel Merkez’de toplanırken, Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu ‘nun kendisi için de önem taşıyan 31 mart seçimleri için ince eleyip sık dokuduğu konuşuluyor.

Kılıçdaroğlu ‘nun temel yaklaşımı net; “halkı kucaklayan ve bir oy daha fazla getirecek adaylarla yol almak “..

Gelelim kulislere..6 aralıkta bir bölüm başkan adayı daha açıklanacak. Bu il ve ilçeler daha çok CHP’li olmayan yerler olarak hazırlandı. Her ne kadar kuşatma altında olurlarsa olsunlar, Genel Başkan Kılıçdaroğlu ‘na yakın iki kurmayı Oğuz Kağan Salıcı ve Seyit Torun ‘a şu an itibariyle güven sözkonusu.

Ankara’da Mansur Yavaş hala önde. İyi Parti ile tam uzlaşma sağlanırsa, açıklama yapılacak. Yoksa Murat Karayalçın, Fethi Yaşar ya da Cengiz Topel Yıldırım isimlerinden biri tercih edilecek.

İstanbul’da kartlar ortada. Gürsel Tekin yükleniyor. Avantajı HDP seçmenine sıcak gelmesi. İlhan Kesici ve Akif Hamza Çebi Kılıçdaroğlu ‘nun diğer kozları. Kesici her kesimden, Çebi ise özellikle Karadeniz kimliği ile MHP ve İyi Parti tabanından oy alabilecek durumda. İstanbul'da yarış, İlhan Kesici e Gürsel tekin arasında.

İzmir ise tam bir cadı kazanı. Aziz Kocaoğlu aday olmadı, ama dört adayı ile sahada. Eski vekil Alaattin Yüksel, EBSO Başkanı Ender Yorgancılar, İş kadını Seda Kaya Ösen ve Narlıdere Belediye Başkanı Abdül Batur, Aziz Kocaoğlu ‘nun desteklediği adaylar.

Aziz beyin her ilçede de adayı var . Bu çabalar Genel merkezde ‘Ben sözde yokum,adaylarımla varım’ olarak okunuyor.

Diğer adaylar şimdilik suskun. Öne çıkan isimler Genel Başkan Yardımcısı ve sıkı Aziz Kocaoğlu muhalifi Tuncay Özkan, CHP eski Genel Sekreteri Kamil Okyay Sındır ve Seferihisar Belediye Başkanı Tunç Soyer.

9 Eylül Üniversitesi eski rektörü Prof. Sedef Gidener, Ege Üniversitesi rektörlük seçimlerinde en yüksek oyu alan,ama atanmayan Prof. Yeşim Kirazlı adı geçem adaylar

İzmir’de sevilen siyasetçilerden Dr. Hakan Tartan ‘ın da Nihat Zeybekci ‘ye karşı ‘Denizlili bakana karşı İzmirli bakan’ yaklaşımı ile Kılıçdaroğlu ‘nun aklında olduğu ifade ediliyor.

Yarış ocak ayının ilk haftasına dek sürecek.

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