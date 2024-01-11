CHP’de kadınlar yerel yönetime el koydu

3 Büyükşehir: Aydın: Özlem Çerçioğlu, Eskişehir: Ayşe Ünlüce, Tekirdağ: Candan Yüceer.

2 il : Afyonkarahisar: Burcu Köksal, Bilecik: Melek Mızrak Subaşı.

30 ilçe de kadınlar aday oldu.

31 Mart 2024 Pazar günü yapılacak Yerel Seçime 79 gün kaldı. Seçimlerde 30 Büyükşehir Belediye Başkanı, 51 İl Belediye Başkanı, 922 İlçe Belediye Başkanı ve 386 Belde Belediye Başkanı seçilecek. CHP bugüne kadar 11 Büyükşehir Belediyesi 27 il ve yaklaşık 700 ilçe ve Belde Belediye Başkan adayını belirledi.

CHP’nin belirlediği adaylarda kadınlar dikkat çekiyor.

3 Büyükşehir Belediyesine kadın adaylar ismini yazdırdı.

Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu 2009 yılında ilk defa Belediye Başkanı seçildi. 2014 ve 2019 yıllarında da yeniden Belediye Başkanlığını kazanan Çerçioğlu 14 yıldır Belediye Başkanı. 31 Mart Pazar günü kazanırsa başkanlığının 4. Dönemi olacak.

CHP’de bir başka kadın aday Ayşe Ünlüce, Eskişehir Büyükşehir Belediyesinden aday gösterildi . Ünlüce, Eskişehir’de 25 yıldır Belediye Başkanlığı yapan ve ‘’efsane’’ olan mevcut Belediye Başkanı Yılmaz Büyükerşen’in yerine aday oldu.

Eskişehir Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreterlik görevini 5 yıldır yapan Ünlüce, Yılmaz Büyükerşen tarafından CHP Genel Merkezine önerildi. Hukukçu olan

Ayşe Ünlüce’ye Eskişehir’in 2 merkez Belediye Başkanı Odunpazarı ve Tepebaşı Belediye Başkanları da destek verdi.

CHP’nin 3’ncü Büyükşehir Belediye Başkan adayı da Tekirdağ’da…2011 - 2023 yılları arasında 4 dönem Tekirdağ Milletvekilliği yapan Candan Yüceer’in mesleği doktorluk…

Melek Mızrak Subaşı Bilecik’te CHP’nin Belediye Başkan adayı oldu.

2019 Yerel Seçimlerinde Bilecik Belediye Meclis üyesi ve Başkan Yardımcısı olan Subaşı, Belediye Başkanı Semih Şahin’in içişleri Bakanlığı tarafından görevden uzaklaştırılması ile 8 Nisan 2022 tarihinden bugüne Bilecik Belediyesini yönetiyor.

Sofya Yüksek İnşaat, Mimarlık ve jeoloji Fakültesinin Mimarlık Bölümünü bitiren Melek Mızrak Subaşı, Bulgaristan Mimarlar Birliği ödülünün sahibi.

Game of Thrones dizisinin Daenerys Targaryen karakterine benzerliği ile sosyal medyada gündem oldu. Subaşı’nın 10 parmağında 10 marifet var. Subaşı, Bilecik Kadın Kooperatiflerini yönetiminde, Bilecik Belediye sporun Başkanı.

Afyonkarahisar Belediye Başkanlığına aday gösterilen Burcu Köksal, CHP milletvekili ve CHP’nin TBMM Grup Başkan vekili… CHP’de Afyon Kadın Kolları Başkanlığı yapan Köksal, 2015 yılından bugüne 4 dönemdir CHP milletvekili. Mesleği ise Avukatlık.

Gelelim CHP’nin ilçe ve Beldelerde Belediye Başkanı gösterdiği isimlere...

İstanbul - Üsküdar: Sinem Dedetaş

Aydın - Nazilli: Gamze Yolcu Metin

Manisa - Şehzadeler: Gülşah Durbay

İzmir - Kınık: Sema Bodur

Denizli - Bozkurt: Birsen Çelik

Edirne - Uzunköprü: Özlem Becan

Hatay - Kırıkhan: Zeynep Sağıroğlu

Kayseri - İncesu: Ayşe Kendir

Kırklareli - Babaeski: Nuray Öner Polat

Kırklareli - Pınarhisar - Kaynarca: Neşe Çevikbaş

Mersin - Mut: Gülsüm Kevser Mut

Mersin - Çamlıyayla: Gülay Şimşek

Yalova - Altınova: Yasemin Fazlaca

Amasya - Hamamönü: Handan Candemir Ay

Sakarya - Pamukova: Ece Söyler

Samsun - Ayvacık: Zeynep Töre

Sinop - Boyabat: Ayşe Melek Günal

Yalova - Termal: Sabriye Sultan Yalçın

Yozgat - Şefaatli: Şerife Kılıç

Karabük - Safranbolu: Elif Köse

Karaman - Kazımkarabekir: Hasibe Koçak

Kastamonu - Küre: Şıla Bihter Tolga Çelebi

Konya - Meram: Bahar Altay Çaçık

Düzce - Merkez Beyköy: Emine Satılmış

Kastamonu - Tosya: Tuğçe Kefeli

Kırşehir - Mucur: Meryem Fikirkoca

Kocaeli - Darıca: Saide Aslan Çalışkan

Kocaeli - Kartepe: Nilay Merttürk