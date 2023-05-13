Cumhurbaşkanlığı seçimi ve haftanın burç yorumları

Haftaya damgasını vuracak olan, Jüpiter’in Mars ve Pluto ile yaptığı T-Kare açıda; öz güven yetersizliği ya da aşırı güven patlaması ile gelen yönetim hedeflerinden sapma, bizi bekliyor. Kavgacı, saldırgan, şiddetli ve dengesiz tavırları tetikleyen gergin bir ortam var. Bu yüzden; zorbalığa, aşırı yönelimlere, karşı tarafı dinlemeden saldırıya geçmeye, yakıcı yıkıcı davranışlara, ölüme yakın durumlara ve öfke patlamalarına çok dikkat edilmesi gereken haftadır. Türkiye’nin yükselen burç haritasında; T-Kare açının odak noktası olan Jüpiter, 10.evde olduğu için bu yerleşim, seçimler ve yönetim ile çok yakından ilgilidir.

Türkiye’nin yükselen burç haritasında; Güneş-Uranüs kavuşumu, yeniliği ve değişimi haber veriyor. Yeniden tazelenme ile eskinin köhnemiş ve gerici yobazlığını artık sona erdirme zamanıdır. Gökyüzündeki bu konumlanmanın getireceği heyecanlı yenileşmenin ve yeni anlaşmanın tadını çıkartın. Ayrıca, Türkiye haritasında Chiron-Chiron kavuşumu, eski hastalıklı yapıların artık iyileşme sürecine gireceğini haber veriyor. Geçiş yapan yenilikçi Uranüs, Türkiye haritasındaki Neptün ile kare açı yaparak; sahteciliğe, aldatmaya, yalanlara ve kandırmaya karşı sert bir darbe indirme hazırlığındadır. Ancak en başta da dediğim gibi köklü değişimler rahat ve kolayca olmayacak. Bu yüzden kontrol ve ölçü içinde kalalım. Gerginliklerden uzak duralım ki Güneş-Uranüs kavuşumunun ışık getiren ve tazeleyen enerjileri hepimizi aydınlatsın.

YÜKSELEN KOÇ: Çevrenize karşı davranışlarınız, olaylara, durumlara ve insanlara karşı gösterdiniz yüzünüz ya da verdiğiniz tepkiler, bu hafta hedeflerden uzaklaşabilir ve aşırıya kaçabilir. Özellikle aile bireyleri ve sosyal gruplaşma arkadaşlarınıza karşı; daha nazik, anlayışlı ve esnek olmalısınız. Çünkü şiddete yönelik aşırı hareketleriniz, bu tür ilişkilerin kopmasına, saygınlığınızı ve paranızı kaybetmenize neden olabilir. Haftanın yoğun konuları; para kazanma, yatırımlar, alacaklar, borçlar ya da birikimleriniz ile ilgili olacak. Bu konularda; yeni anlaşmalar, görüşmeler, iletişimler ya da heyecan verici yeni gelişmeler olabilir. Bu alandaki gelişmeler meslek ve kariyer için de şans getiricidir. Gizli duygularınızın, içgüdülerinizin ya da sezgilerinizin yükseleceği zamandır. Bu sizi sanat çalışmalarına ya da gizli aşk ve ilişkilere yöneltebilir. Aile bireyleri ile yakınlaşma ya da birlikte yapacağınız su kenarı geziler, sizin için huzur verici olabilir.

YÜKSELEN BOĞA: Yakın çevre ve akrabalar, görüşmeler, iletişimlerde aşırılıklar, kariyer ve gelecek planları için şanssız giden gelişmeler ya da zorunlu değişimler yüzünden psikolojik yapınızın ve çevresel ilişkilerinizin bozulabileceği zamandır. Çevreniz ile iyi geçinmek, saygınlığınızı korumak, üzülmemek ve kabuslar görmemek istiyorsanız, bu konularda kontrol ve ölçü içinde kalmalısınız. Aşırı tepkiler vermekten kaçının, gizli düşmanlara dikkat edin ve yıkıcı durumlar görürseniz soğukkanlı olun. Haftanın yoğun konusu; kendinizle ilgileniyor olmanız ve çevreniz ile olan ilişkilerinizdir. Yeni ve hızlı gelişmeler, görüşmeler ya da anlaşmalar; özellikle kariyeri ilgilendiren yabancı ülke ve yabancı kişilerle bağlantıları şanslı ve kolay duruma getiriyor. Bu günlerde; sosyal gruplaşma çevrelerinde daha sağlam, güvenilir, kalıcı dostluklar bulma, iletişime geçme, aşk, meşk ya da yakınlaşma olasılığı vardır.

YÜKSELEN İKİZLER: Benzer amaçlarla ya da düşüncelerle bir araya geldiğiniz sosyal gruplaşmalar, toplantılar ya da derneklerde aşırı durumlardan ve abartılardan kaçınmalısınız, yoksa hedefinizden uzaklaşabilirsiniz. Özellikle grup gezileri, yabancılar ya da uzaktaki kişilerle zorbalık yaşamak ve para konularında sert tartışmalar tehlikelidir. Bu alanlarda öfke patlamaları ve şiddete varan olaylardan uzak durun. Ayrıca bu gibi olayların içinde kalmak psikolojik yönden de sarsıcı olabilir. Haftanın yoğun konuları; içsel dünyanız, bilinçaltının gün yüzüne çıkması, gizli işlerin ya da gizli düşmanların belirmesi ya da sanat konularında yenilikçi durumlar, heyecan veren gelişmeler ve iletişimlerdir. Meslek ve kariyer yaşamınızda duygu ve sezgilerinizi kullanarak atacağınız adımlar ve yöneticilerle olan güvenilir, sağlam ilişkiler maddi yönden kazanç getirebilir. Belki meslek ortamında yeni duygusal yakınlaşmalar da gündeme gelebilir.

YÜKSELEN YENGEÇ: Meslek, kariyer, gelecek planları, yöneticilerle olan ilişkiler ya da yönetim ile aranızdaki abartılı durumlar, aşırı öfke gösterileri ya da gereksiz harcamalar sizi hedeflerinizden uzaklaştırabilir. Cinsel arayışlarınız da meslek, kariyer ve sosyal alanınıza zarar vericidir. Artık her türlü aşırılığa ve savurganlığa bir son vermelisiniz, yoksa şiddetli bir iflas kapıda bekliyor olacak. Haftanın yoğun konuları; benzer amaçlarla bir araya geldiğiniz gruplaşma arkadaşları, toplantılar ya da sosyal etkinlikleridir. Bu alanda yeni gruplaşmalar, görüşmeler, iletişimler, anlaşmalar ya da heyecan verici yeni gelişmeler olabilir. Ancak ölçülü kalmaya dikkat etmezseniz, meslek, kariyer ve yönetim sorunları, sosyal alanı da olumsuz etkileyebilir. Yabancılar, uzaktakiler, uzak gezilerle ilgili kolaylaştırıcı ve rahatlatıcı gelişmeler yaşayabileceğiniz zamandır. Bu konulara duygusal ve sezgisel yaklaşımınız daha sağlam ve kalıcı ilişkilere ya da yakınlaşmalara doğru gidebilir.

YÜKSELEN ASLAN: Yabancılar, uzaktakiler, yabancı ülkeler, hukuk, adalet, eğitimler, evrensel konular, büyük çaplı işler, inançlar ve kültürel konularda hedeflerinizin uzağında kalabilirsiniz. Bu alanlarda aşırılıklar, para kaybı, yakın ikili ilişkinizde önemli bir değişiklik, sonlanma ya da öfkeli tavırlarınız yüzünden şiddetli durumlar ve psikolojik yıpranma ile karşı karşıya kalabilirsiniz. Haftanın yoğunlaşan konuları; meslek, kariyer, yöneticilerle olan ilişkiler ve gelecek planlarınızla ilgilidir. Bu konularda; hızlı ve yeni gelişmeler, haberler, anlaşmalar ya da görüşmeler olabilir. Meslekte beklenmedik bir terfi ya da yeni olanaklar elde edebilirsiniz. Ancak bunun için eşinizle ters düşebilirsiniz ya da eşinizle olan sorun buna engel olabilir. Başkalarına ait maddi olanaklar, ortaklı paralar, miras, vergi, sigorta gibi alanlar, fizik ötesi konular ve cinsel yakınlaşmalar bu haftanın şanslı, yaratıcı ve huzur veren konularıdır.

YÜKSELEN BAŞAK: Direkt kendinize ait olmayan ancak ortaklı olduğunuz para, eşinizin parası, sigorta, vergi, miras gibi başkalarının kontrolündeki paralar, ölüm ötesi, metafizik konular, ölüme yakın durumlar, ağır hastalıklar ya da cinsellik gibi alanlarda bu hafta dikkatli olmanız gerekiyor. Çünkü aşırılıklar ya da abartılar sizi hedefinizden uzaklaştırabilir. Bu alandaki kontrolsüzlük ve ölçüsüzlük, iş ortamındaki kişilerle sertleşmek, iş için değişen durumlar, zorbalık, önemli hastalıklar, sosyal gruplaşmalardan tanıdığınız kişilerle sertleşme, şiddet ya da öfke patlamaları özellikle sağlığınız için önemli bir tehdit yaratabilir. Haftanın yoğun konuları uzaktaki kişiler, yabancılar, yabancı ülkeler, eğitimler, inançlar ya da hukuk sistemi ile ilgilidir. Bu alanlardan birinde, heyecan verici gelişmeler, yenilikler, anlaşmalar ya da yeni iletişimler olabilir. Dikkatli olmazsanız eski bir iş anlaşması sona erebilir. İlişkiler alanında; huzur verici ve kalıcı duygusal ya da cinsel yakınlaşmalar gündeme gelebilir.

YÜKSELEN TERAZİ: Devam eden eş, sevgili, ortak gibi kendinize en yakın bulduğunuz ikili ilişkinizde aşırılıklar, abartılı durumlar, savurganlık, gereksiz harcamalar, hedeflerinizin uzağında kalma gibi durumlar gündeme gelebilir. Bu konularla bağlantılı olarak; flörtleşmeler, yakınlaşmalar, çocuklar, kişisel zevkler ya da eğlenceler hakkında önemli bir değişiklik ya da sonlanma gündeme gelebilir. Yakın ikili ilişkiniz ile meslek ve kariyer konusu da gergindir. Sertleşmeler, kontrolsüz öfke ve şiddetli durumlardan uzak durmalısınız. Haftanın diğer ağırlıklı konuları; başkalarının maddi olanakları, ortaklı paralar, miras, vergi, sigortalar, fizik ötesi alan ve cinsellik üzerinde yoğunlaşıyor. Bu konularda yeni gelişmeler, anlaşmalar ya da yeni iletişimler olabilir. Cinsel yakınlaşma amaçlı görüşmeler sakıncalıdır. Meslek, kariyer ve iş konularında; çabanızın karşılığını alacağınız, şanslı günlerdir. Ayrıca, sağlık ve iş konusunda kendinizi güçlü ve huzurlu hissedebilirsiniz.



YÜKSELEN AKREP: İş yerinde, iş arkadaşları ile ya da iş ortamı ile ilgili abartılı durumlar ya da aşırı davranışlar; hedeften uzaklaşmanıza, maddi kayıplara, sertleşen durumlara ya da aile ve ev ortamında önemli bir değişikliğe neden olabilir. Ayrıca, öfke patlamaları ya da şiddet; meslek ve gelecek planlarını, yönetici ilişkilerini, uzaktaki kişilerle olan bağlantıları da zorlayacak kadar ileri gidebilir. Davalar, büyük planların suya düşmesi, eğitimlerin yarıda kalması gibi durumlara neden olabilir. Bu yüzden ölçüyü ve kontrolü elden bırakmadan, olabildiği kadar sakin kalmalı ve uzlaşmacı olmalısınız. Sağlık konusunda sıkıntı yaşama olasılığı da vardır. Haftanın diğer yoğun konuları; eş, sevgili, ortak gibi yakın ikili ilişkileridir. Bu konularda yeni bir gelişme, konuşma, görüşme ya da anlaşma olabilir. Ancak dikkat edilmezse, aile ile bu yakın ilişki konusu ters düşebilir. Uzaktan biriyle flörtleşme, duygusal ya da cinsel yakınlaşma arayışları gündeme gelebilir.

YÜKSELEN YAY: Kişisel zevkleriniz, eğlenceler, kendinizi diğerlerine anlatma, gösterme, spekülatif para hareketleri, kumar, yarışmalar ya da çocuklarla ilgili konulardan birinde ya da birkaçında aşırı durumlar, abartılar, savurganlık, gereksiz harcamalar ve hedeflerinizden sapma olabilir. Bu konu, iş ortamınızı ya da sağlığınızı da etkileyebilir. Yakın çevre, akrabalar, iletişimler üzerinde önemli bir değişim ya da sonlanma ya da küslük yaşamamak için dikkatli olmalısınız. Cinsel yakınlaşma alanında; zorbalık, şiddet, gibi durumlar sizi için tehdit yaratabilir. Yoğunlaşan diğer konularınız; iş, iş ortamı, iş arkadaşları, günlük sıradan yaptığınız şeyler, bakımını üstlendiğiniz kişiler ya da sağlığınız hakkındadır. Bu alanda yeni ve heyecan verici bir değişim, yeni iletişimler, görüşmeler ya da yeni anlaşmalar ya da eski bir anlaşmanın bozulması gündeme gelebilir. Aile ve ev konularında daha güvenli ve mutlu hissedeceğiniz zamandır. Huzur veren su kenarı geziler gündeme gelebilir.

YÜKSELEN OĞLAK: Bu hafta, doğup büyüdüğünüz yerler, ev, aile, aile büyükleri ya da aile yadigarları ile ilgili hedeflerinizle aranıza giren engeller olabilir. Bu yüzden eşiniz ya da ortağınızla ters düşme ve para kaybetme olasılığı da vardır. Tartışmaları şiddete götürmeyin, yoksa siz kaybedersiniz. Daha anlayışlı olmanız ve para konularında zorunlu durumları kabullenmeniz gerekecek. Ev konusunda, şans oyunları ya da eğlence yaşamında savurganlıktan kaçınmalısınız. Haftanın diğer yoğunlaşan konuları; çocuklar, eğlenceler, kişisel zevkler, yarışmalar ya da flörtleşmeler olabilir. Bu konularda; kendinizi gösterme, anlatma, yeni görüşmeler, anlaşmalar ya da iletişimler kurma olanağı vardır. Para bağlantılı bazı anlaşmalar ise sona erebilir. Yakın çevreniz, dostlarınız ve görüşmeleriniz bu haftanın şanslı ve huzurlu konularıdır. Yakın çevreden güvenilir biriyle, duygusal ya da cinsel yakınlaşma gündeme gelebilir.

YÜKSELEN KOVA: Çok yakın çevre, kardeşler, akrabalar, kısa geziler, görüşme ve anlaşmalar hakkında aşırı durumlardan ve aşırı harcamalardan kaçınmalısınız. Çünkü, kontrolsüzlük ve ölçüsüzlük sizi bu alandaki hedeflerinizden uzaklaştırabilir. İş ortamınız ya da sağlık sorunlarınız yüzünden yakın akrabalarla gerilim, sertleşme, yıkıcı durumlar, zorbalık, inatlaşma ve maddi zararlar görme olasılığı vardır. Bu konu aile ve ev yaşamını da olumsuz etkileyebilir. Diğerleri ile şiddete varan durumlara girmek, kişiliğinizde önemli ve zorlu bir değişimi başlatabilir. Haftanın diğer yoğunlaşan konuları; ev, aile ve aile büyükleri ile ilgilidir. Bu konularda yenilikler, yeni gelişmeler, haberleşmeler, anlaşmalar ya da iletişimler olabilir. Ancak var olan eski bir anlaşma ya da iletişimin kopma olasılığı da vardır. Duygu ve sezgilerinizi ölçülü ve güvenli kullanarak maddi kazançlar elde edebileceğiniz zamandır.

YÜKSELEN BALIK: Para konusunda bu hafta ölçülü olmaya çok dikkat etmelisiniz. Çalışarak kazandığınız para, alacaklar, borçlar, yatırımlar ya da birikimlerinizle ilgili aşırıya kaçarak hedeflerinizden uzaklaşabileceğiniz ya da maddi kayıplar yaşayabileceğiniz zaman olabilir. Eğlence yaşamınız, flörtleşmeler ya da çocuklarla ilgili olarak sertleşen durumlar, yıkıcı sebepler, aşırı harcamalar ve savurganlık yüzünden para kaybı ile birlikte gelen psikolojik çöküntü olasılığı vardır. Haftanın diğer yoğun konuları; kardeşleriniz, akrabalar, yakın çevre görüşmeleri, iletişimler ya da kısa geziler olabilir. Bu konularda yeni gelişmeler ya da heyecan verici yeni anlaşmalar gündeme gelebilir. Ancak, yakın çevreden biriyle bozulan bir anlaşma ya da olumsuz bir sağlık haberi alma ya da üzülme olasılığı da vardır. Güvenilir ve dürüst davranışlarınız, çevreniz ile huzurlu ve duygusal bir yakınlaşma sağlayabilir.