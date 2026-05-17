Denizden hayat: Suyun stratejik gücü

Değerli okurlarım, 7 bölümden oluşan bu yazı dizisinin bu gün 4. bölümünü paylaşıyorum.

İnsanlık tarihi boyunca medeniyetler suyun etrafında kurulmuştur. Nil, Fırat, Dicle, Ganj… Su varsa hayat vardır , su varsa üretim vardır, su varsa uygarlık vardır…

Ancak bugün insanlık yeni bir eşiğe gelmiş durumda.

Artık su, yalnızca doğada hazır nazır bulunan bir kaynak değildir.

Su, giderek, daha fazla “üretilen” bir kaynak hâline gelmektedir.

Bu dönüşümün en çarpıcı örneklerinden biri, deniz suyunun içme suyuna dönüştürülmesidir.

Özellikle Körfez ülkeleri, bu alanda dünya çapında bir model oluşturmuştur. Çöl iklimi, sınırlı yeraltı su kaynakları ve hızla artan nüfus, bu ülkeleri radikal çözümler üretmeye zorlamıştır.

Hayat hükmünü icra etmiştir: sonuç: denizden su üretimi, temiz su temini …

Ters ozmoz teknolojisi sayesinde deniz suyu, yüksek basınç altında özel membranlardan geçirilerek tuzdan arındırılır ve içilebilir hâle getirilir.

Bu teknik aslında çok daha büyük bir gerçeğin küçük bir parçasıdır.

Çünkü burada yapılan şey yalnızca su arıtmak değildir.

Burada yapılan şey, doğanın sınırlarını yeniden tanımlamaktır.

İnsanlık, ilk kez bu ölçekte doğanın sunduğu bir kaynağı dönüştürerek kendi ihtiyacına göre yeniden üretmektedir.

Ancak bu dönüşümün de bir bedeli vardır bu da doğaldır.

Bu bedel enerji bedelidir.

Deniz suyunu içme suyuna dönüştürmek ciddi miktarda enerji gerektirir.

Bu nedenle “su meselesi”, doğrudan enerji politikalarıyla da bağlantılıdır.

İşte bu noktada çok önemli bir denklem ortaya çıkar:

Enerjiniz yoksa su üretemezsiniz.

Suyunuz yoksa hayatı sürdüremezsiniz.

Yani enerji ve su, artık birbirinden ayrı düşünülemeyecek iki stratejik unsurdur.

Körfez ülkeleri bu gerçeği fark etti, bu nedenle hem enerji üretimine hem de su teknolojilerine büyük yatırımlar yaptı. Bugün bu ülkelerde kullanılan içme suyunun büyük bölümü denizden elde edilmektedir.

Bu durum, klasik kaynak anlayışını tamamen değiştirmektedir.

Türkiye’miz açısından bakıldığında ise tablo biraz düşündürücüdür.

Türkiye, su zengini bir ülke değildir. Aksine, kişi başına düşen su miktarı giderek azalan ve “su stresi” yaşayan ülkeler arasında yer almaktadır: İklim değişikliği, nüfus artışı ve plansız kullanım, bu süreci daha da hızlandırmaktadır…

Ancak ülkemizin çok önemli bir avantajı vardır:

Üç tarafı denizlerle çevrilidir.

Karadeniz, Ege ve Akdeniz…

Bu denizler yalnızca coğrafi bir gerçeklik değil; aynı zamanda stratejik bir potansiyeldir.

Bakınız olası bir 3. Dünya Savaşındaki temel saikilerden birinin bile “su kaynakları” olacağı belirtilmektedir.

Peki biz su potansiyelimizi ne kadar kullanıyoruz?

Bu sorunun cevabı henüz tatmin edici değildir.

Deniz suyundan içme suyu üretimi Türkiye’de sınırlı ölçekte uygulanmaktadır. Oysa özellikle su gerilimi (yetmezlik, tükenme olasılığı ve rasyonel dışı kullanım) yaşayan bölgelerde bu teknolojinin daha yaygın şekilde kullanılması gerekmektedir.

Ancak tekrar hatırlayalım burada dikkat edilmesi gereken önemli bir denge vardır.

Bu sistemler enerji yoğun sistemlerdir.

Yani su üretmek için ciddi bir enerji altyapısına ihtiyaç vardır.

Bu da bizi tekrar enerji politikalarına götürür.

Yani mesele yalnızca su değildir.

Mesele, yukarıda da ifade ettiğim gibi suyu üretecek enerjiyi yönetmektir.

Öte yandan, bir başka önemli boyut ise çevresel etkidir.

Ters ozmoz sistemlerinde ortaya çıkan yoğun tuzlu atık, deniz ekosistemleri üzerinde baskı oluşturabilir. Bu nedenle bu sistemlerin çevresel etkilerinin incelikli bir dikkatle yönetilmesi gerekir.

Evet, günümüzde dünya, suyu yalnızca bir doğal kaynak olarak değil; stratejik bir unsur olarak görmeye başlamıştır.

Su , artık yalnızca yaşamın değil; aynı zamanda ekonomik ve siyasi gücün de belirleyicisidir.

Gelecekte suyun, petrol kadar hatta ondan daha önemli bir kaynak hâline gelmesi ihtimali giderek güçlenmektedir. (bu konuda nice şakalar yapılmıştır ancak her şakanın altında bir ciddiyet payı olduğu bu alanda kanıtlanmıştır)

O arada suya erişim, piyasa koşullarına bırakılmayacak kadar kritik bir konudur .

İnsancıl (insancıl sol) bir yaklaşım, suyu yalnızca ekonomik bir meta olarak değil; temel bir insan hakkı olarak görmeyi gerektirir.

Tekrar edeyim: denizden elde edilen su, insanlığın teknolojiyle, doğaya karşı geliştirdiği en güçlü yanıtlardan / çözümlerden biridir.

Ancak asıl mesele, bu teknolojinin kimler için kullanılacağıdır.

Çünkü teknoloji tek başına çözüm değildir.

Doğru yönetilmediğinde, yeni eşitsizlikler yaratabilir.

Ve belki de en önemli gerçek şudur:

Dünya belki şimdilik susuz kalmıyor ancak; insanlık suyu yönetmekte zorlanıyor.

Bizde “suyu arayan insanlarız”!

Elbette geleceğin en büyük mücadelesi, su bulmak değil; suyu adil ve sürdürülebilir şekilde paylaşmak olacaktır.

Dr.R.Bülend Kırmacı

(*) Teknik Bilgi Notu:

Ters ozmoz (Reverse Osmosis) sistemlerinde deniz suyu yüksek basınçla yarı geçirgen membranlardan geçirilir. Bu membranlar tuz ve zararlı maddeleri tutar, suyun geçmesine izin verir. Bu yöntem günümüzde en yaygın deniz suyu arıtma teknolojisidir. Ancak yüksek enerji tüketimi ve tuzlu atık suyun çevresel etkileri dikkatle yönetilmelidir.