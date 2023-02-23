Depremde yazılı ve görsel medya...

Kişisel kanaatim, yazılı ve görsel medyada, olumlu olumsuz eleştiri ya da farklı düşüncelere yer verilmesinde dengesizlik yaşanınca ya da tahammül gösterilmeyince, önce sosyal medya platformları devreye girdi, ardından seslerini duyuracak tv ve gazeteler yayın hayatına başladı. Bunun sonucunda, herkes kendi bakış açısıyla (Tamamen siyasi taraf olarak) olayları değerlendirmeye, yorum ve haber yapmaya başladılar.

Başlangıçta birilerinin yaptığı hatayı, diğerleri de aynen yapar hale geldiler. Olayları objektif bakış açısıyla değerlendirip, tarafsız ve bağımsız haber yapmayı bir tarafa bıraktık. İşin ilginç yanı, herkes kendi gazetesini okur, kendi tv’sini izler, kendi yazarını takip eder hale geldik. Başarılı ya da başarısız demeyi, teşekkür etmeyi veya eleştiri yapmayı tamamen unuttuk. Tamamen siyasi bakış açısıyla, birbirimizden siyah ve beyaz gibi ayrıldık. Birbirimize tahammül edemez hale getirildik.

Deprem gibi binlerce canımızı kaybettiğimiz acı bir felakette bile, milletimizin birlik ve beraberliğine, dayanışmasına gölge düşürdük. O muhteşem birlik ve beraberliğimizin, dayanışmamızın keyfini, lezzetini maalesef yaşayamadık. Başarılı başarısız, yeterli yetersiz söylevleri arasında kaybolup gittik.

Ülkemizi, toplumumuzu bu hale getiren siyasiler başta olmak üzere, sorumsuz davranan herkes, hepimiz suçluyuz. Yaşadığımız bu üzücü süreç, tarafsız ve bağımsız medyanın, doğru haber almanın önemini ve gereğini bir kez daha ortaya koymaktadır.

Toplum olarak, doğru habere ulaşmaya, olayları objektif değerlendirip, doğruya doğru, yanlışa yanlış diyebilen, olumlu olumsuz eleştiride bulunabilen, yorum yapabilen medya kuruluşlarına, sosyal medya platformlarına ve kişilere çok ihtiyacımız bulunmaktadır. İfade özgürlüğünü kendi özgürlüğü olarak algılayıp, asılsız haber ve paylaşımlarla toplum düzenini zedelemeyen kişilere ihtiyacımız bulunmaktadır. Umarım, yanlışlardan biran önce dönülür. Umarım, bu ayrılıklar biran önce son bulur.

Deprem illerinde, zor şartlar altında meslek etiği ile tarafsız ve bağımsız haber yapabilen, bizlere haber ulaştıran medya kuruluşlarına ve meslek mensuplarına teşekkürlerimi sunuyorum. Ülkemizde birlik ve beraberliğimizin, toplum dayanışmamızın daim olması temennisiyle, ülkemizin ve milletimizin başı sağ olsun. Saygılarımla.

Saygılarımla.

Levent KÜÇÜK



