Devletçilik Geri Döndü: Piyasa Ekonomisi Tahtını Kaybediyor mu?

Yaklaşık son kırk yıl boyunca dünya ekonomisine hâkim olan temel yaklaşım; devletin küçülmesi, piyasanın büyümesi ve ekonominin mümkün olduğunca “serbest” bırakılması anlayışıydı.

Özelleştirmeler, deregülasyon politikaları, küreselleşme dalgası ve sermayenin sınır ötesi hareketliliği; bir dönemin adeta değişmez doğruları olarak kabul edildi.

Öyle ki, bir süre sonra devletin ekonomide aktif rol üstlenmesi neredeyse “modası geçmiş” bir yaklaşım gibi sunulmaya başlandı.

Kamu işletmeleri verimsizlikle özdeşleştirildi.

Planlama kavramı küçümsendi.

Karma ekonomi modeli ise kimi çevrelerce geçmişin nostaljik kalıntıları gibi değerlendirildi.

Ancak dünya, çok önemli bir kırılma döneminden geçiyor.

Gerçekten enerji krizleri, tedarik zinciri kırılmaları, gıda güvenliği sorunları, jeopolitik gerilimler ve büyük güçler arasındaki ekonomik mücadele; piyasanın her şeyi kendi kendine çözemeyeceğini açık biçimde ortaya koydu.

Bugün artık yalnızca gelişmekte olan ülkelerde değil; Amerika Birleşik Devletleri, Almanya, Fransa ve Güney Kore gibi dünyanın büyük ekonomilerinde devlet yeniden ekonominin merkezine doğru hareket ediyor.

Dünya Ekonomik Forumu çevrelerinden gelen son değerlendirmelerde de artık “devletlerin yeniden işin içine girdiği”, sanayi politikalarının geri döndüğü ve ekonomide "stratejik dayanıklılık" döneminin başladığı açık biçimde ifade ediliyor.

Mesele artık güvenlik, sürdürülebilirlik, dayanıklılık ve stratejik bağımsızlıktır .

Bu noktaya nasıl gelindiğini anlamaya yardımcı olmak adına burada bir ara verelim ve şu tespiti yapalım...

Liberal ekonomi ile “serbest piyasa ekonomisi” kavramları da çoğu zaman bilinçli ya da bilinçsiz biçimde birbirine karıştırılmıştır...

Oysa bu iki kavram aynı değildir.

Liberal ekonomi; bireysel girişim özgürlüğünü, özel mülkiyeti, rekabeti ve piyasa dinamizmini esas alır.

Ancak tarihsel süreç içinde liberal ekonomi çoğu zaman kapitalizm durağına varmış ve orada hayat bulmuştur.

Serbest piyasa ekonomisi ise çok daha farklı ve çok daha sert bir noktaya evrilebilir: "Denetimsiz Piyasacılık"!

“Denetimsiz piyasacılık” anlayışı da zamanla;

kamusal denetimin zayıflamasına,

sermaye yoğunlaşmasına,

denetimin sulanmasına,

sosyal devlet reflekslerinin aşınmasına,

gelir dağılımının bozulmasına

ve nihayetinde “ vahşi kapitalizm ” olarak tanımlanabilecek yapılara dönüşebilir.

Olan biten de büyük ölçüde budur.

"Dünyanın anasını ağlatan" bu süreç; yalnızca liberalizmin sosyalizmi alt etmesinden ibaret değildi.

Yalnızca Avrupa Birliği çevresinin Karşılıklı Ekonomik Yardımlaşma Konseyi (COMECOM) sistemini ekonomik olarak geride bırakmasından da ibaret değildi.

Yalnızca Kuzey Atlantik Antlaşması Örgütü’nün (NATO) Varşova Paktı karşısındaki jeopolitik üstünlüğü de değildi.

Bunlardan çok daha sert, çok daha kapsamlı bir dönüşüm yaşandı.

Yaklaşık kırk yıldır dünyaya;

“serbest piyasa”,

“küresel rekabet”,

“özgür ekonomi”,

“minimum devlet”

sloganları eşliğinde çok ağır bir ultra-kapitalist model dayatıldı .

Ve zamanla bu model;

ultra-kapitalizmden,

vahşi kapitalizme doğru savruldu.

Siyasetiyle…

Medyasıyla…

Hatta zaman zaman akademik dünyasıyla…

şu izleğe bakar mısınız Tanrı aşkına: Serbest Piyasa, Denetimsiz Piyasa, Ultra-Kapitalizm / Vahşi Kapitalizm...

Burada ve hemen her yerde kamunun elinde bulunan ne varsa “yük” gibi gösterildi.

Stratejik kurumların özelleştirilmesi adeta çağdaşlaşmanın ölçüsü haline getirildi.

Birçok ülkede devletler üretimden çekildi ama aynı anda borç yükü büyüdü.

Kamu varlıkları küçüldü ama finansal bağımlılıklar arttı.

Üstelik bütün bunlar yalnızca ekonomik sonuçlar da doğurmadı.

Doğa tahrip edildi.

Ormanlar zarar gördü.

Sular kirlendi.

Kentler plansız büyüdü.

İnsan emeği giderek daha güvencesiz hale geldi.

Ve elbette biz de bu süreçten payımızı aldık.

Türkiye'de de uzun yıllar boyunca özelleştirme politikaları yoğun biçimde uygulandı.

Bir uzmanlık değerlendirmesine göre yaklaşık on yıllık süreçte 50 milyar dolar civarında özelleştirme yapılırken, bunun çok daha üzerinde dış borç faiz yükleri oluştu.

Öte yandan milyonlarca genç;

işsizlik, güvencesizlik, düşük ücret ve gelecek kaygısıyla karşı karşıya kaldı.

Ve evet nihayet, bugün artık dünya yeni bir soru ile yüzleşmektedir:

Piyasa gerekli midir?

Halk yararına ve denetimli olursa, evet.

Rekabet önemli midir?

Evet.

İyi de, toplumun, emeğin, doğanın ve devlet kapasitesinin tamamen tasfiye edildiği bir ekonomik model sürdürülebilir midir?

İşte artık buna verilen cevap giderek daha yüksek sesle “ hayır ” olmaktadır.

Bugün yeniden yükselen bu yaklaşım aslında karma ekonominin modernleşmiş bir versiyonudur.

Bu modelde;

Devlet tamamen çekilmez,

Özel sektör tamamen dışlanmaz,

Halk da ekonominin dışında bırakılmaz.

Tam tersine;

Stratejik sektörlerde güçlü bir kamu omurgası,

rekabet ve inovasyon üreten dinamik bir özel sektör

ve halkın doğrudan üretici olarak yer aldığı kooperatifler ile sosyal ekonomik yapılar birlikte düşünülür.

Ben uzun yıllardır buna yalnızca devlet ve piyasa arasında bir denge değil; aynı zamanda “üç ayaklı kalkınma modeli” olarak bakmaktayım.

Birinci ayak; stratejik devlet kapasitesidir.

Enerji, savunma, kritik teknolojiler, su, ulaştırma, sağlık ve temel altyapı gibi alanlarda kamusal yön duygusu hayati önemdedir.

İkinci ayak; rekabet gücü, kurallı ekonomi ve yüksek teknolojiye dayalı katma değer üreten özel sektördür.

(Çünkü üretim dinamizmi, girişimcilik, teknoloji geliştirme ve ihracat kapasitesi olmadan sürdürülebilir kalkınma sağlanamaz.)

Üçüncü ayak ise benim özellikle önem verdiğim “halk sektörü”dür.

Kooperatifler, üretici birlikleri, sosyal girişimler ve örgütlü yerel ekonomik yapılar / devlet ve özel sektör ile 3'lü ortaklıklar; yalnızca ekonomik değil aynı zamanda toplumsal dayanıklılık açısından da büyük önem taşımaktadır.

Tarım ve hatta her ölçekten endüstri alanında 3. sektör yapıları;

ölçek avantajı sağlayabilir,

maliyetleri düşürebilir,

depolama ve lojistik kapasitesi oluşturabilir,

üreticiyi piyasa dalgalanmalarına karşı daha dayanıklı hale getirebilir.

Kısacası mesele yalnızca büyümek değil; büyümeyi toplumsallaştırabilmektir .

Öte yandan, bu yeni dönemin en kritik başlıklarından biri de emek meselesidir.

Çünkü teknoloji ve otomasyon büyük bir hızla ilerlemektedir.

(Yapay zekâ sistemleri, robotik üretim süreçleri ve dijitalleşme; üretim kapasitesini artırırken aynı zamanda yeni sosyal riskler de doğurmaktadır.)

Eğer süreç doğru yönetilmezse;

otomasyon işsizliği büyütebilir,

taşeronlaşmayı artırabilir,

yarı zamanlı ve güvencesiz çalışma biçimlerini yaygınlaştırabilir,

gelir dağılımındaki adaletsizliği derinleştirebilir.

İşte tam bu noktada yeni bir sendikal anlayışa ihtiyaç vardır. (Hem işçi hem işveren kimse onun açısından yeni bir sendikal anlayış...)

Bu anlayış; verimliliği, kaliteyi, çalışma barışını ve hakkaniyetli gelir dağılımını birlikte savunan bir yaklaşım olmalıdır.

Çünkü emek ile verimlilik doğru bir sistem içinde birbirini güçlendirebilir.

Bu nedenle yeni dönemin temel hedeflerinden biri; insan onuruna yaraşır çalışma düzeni ile üretken ekonomiyi aynı zeminde buluşturabilmek olmalıdır.

Elbette bütün bunların sürdürülebilir hale gelebilmesi için güçlü bir hukuk ve kurumsallık zemini gereklidir.

"Ekonomi", hukuk, kurumlar, güven ve toplumsal istikrar meselesidir.

Bu nedenle;

sosyal devlet ilkesi,

gelir dağılımında adalet,

çalışma hakkı,

stratejik sektörlerin korunması,

fırsat eşitliği,

kamusal denetim ve saydamlık

gibi temel unsurların güçlü anayasal çerçeveler içinde korunmas ı büyük önem taşımaktadır.

O arada, uluslararası düzeyde ise daha adil bir ekonomik düzen ihtiyacı her geçen gün artmaktadır .

Bugünkü küresel sistemde gelişmekte olan ülkeler çoğu zaman eşitsiz ticaret koşulları, yüksek finansman maliyetleri ve yapısal bağımlılık sorunlarıyla karşı karşıya kalmaktadır.

Bu nedenle Birleşmiş Milletler sistemi içinde ekonomik temsil ve küresel adalet konularının daha güçlü biçimde tartışılması gerektiğini düşünmekteyim.

Dünya yalnızca güvenlik eksenli değil; aynı zamanda ekonomik hakkaniyet eksenli yeni bir uluslararası işbirliği anlayışına da ihtiyaç duymaktadır .

Ve sonuç olarak dünya yeni bir döneme girmektedir.

"Devlet" her türlü ve yıllar süren karşıt proje ve söylemlere karşın geri dönmektedir!

Ama mesele yalnızca devletin ekonomiye dönmesi değil, devletin hangi anlayışla hareket edeceği, kimin adına politika üreteceği ve bunu hangi hukuk düzeni içinde yapacağıdır.

Eğer insanı merkeze alan, üretimi önceleyen, emeği koruyan, verimliliği önemseyen ve toplumsal barışı hedefleyen yeni bir karma ekonomik anlayış geliştirilebilirse …

Belki de dünya yeni bir umut dönemine de girebilir...

Dr. R.Bülend Kırmacı