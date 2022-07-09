Dolunay haftasında gökyüzü ve burçlarınız neler söylüyor ?

Hafta ortasında gerçekleşecek dolunay tüm haftayı etkileyecek. Dolunay günlerinde genel olarak duygu ve sezgi dünyanız daha hassas ve alıngan olur. Cinsel yönünüz harekete geçebilir. Biraz karamsarlık, kadın ve erkek doğanızın çelişkileri, kararsızlıkları ya da belirsizlikleri size sonlanmaya yakın duygular hissettirir. Duygu ve mantığın karşı karşıya geldiği ve katı inatçılığın öne çıktığı bu günlerde; Neptün’ün verdiği ince, nazik ve yardımsever davranışlar yeniden dengeye gelmenize yardımcı olacaktır. Ancak Dikkat..! Neptün-Venüs kare açısı özellikle aşk meşk duygularına güvenmemeniz gerektiğini, aksi durumda kandırılmaya yakın olduğunuzu da anlatır. Pluto’nun karşıt açıları yüzünden önemli değişimlerin; karamsarlık, kötümserlik ya da biraz zorlu yoldan gerçekleşebileceğini söyleyebilirim. Eski sağlık sorunlarınız ya da üzüntülerinizle yeniden karşılaşma olasılığı vardır. Bunun için yeni ve sıra dışı iyileştirme yöntemlerini denemelisiniz. Bu genel etkiler yükselen burcunuza göre farklı alanlarda ortaya çıkar.

YÜKSELEN KOÇ: Bu dolunayda; aile, ev ve aile büyükleri ile meslek ve kariyer alanınız karşı karşıya geliyor. Akılcı ve gerçekçi fikirler aileden geliyor. Biraz daha duygusal ve dürtüsel istekleriniz ve hırslarınız ise meslek ve kariyer alanında yuvalanmış. En iyisi, bunlar arasında bir denge ve uzlaşma oluşturmaktır. Yoksa duygusal iniş ve çıkışlarınız, bir şeyleri bitirme yönünde ağırlık kazanabilir ve bu sizin için üzücü olur. İç güdüleriniz ve sezgileriniz, aile ve ev konularına karşı sizi daha yumuşak başlı ve anlayışlı olmaya yöneltiyor. Huzur arayışınızı ve iç sesinizi dinlemelisiniz. Çünkü bu, meslek ve kariyer alanınız ile aileniz arasındaki çekişmeye barış getirebilir. Ancak aynı şeyi yakın çevre ve akrabalarla olan ilişkiler için söyleyemeyeceğim. Bunlar sizin için iç rahatsızlığı ve aldatıcı durumlar yaratma eğilimindeler. Bu yüzden daha gerçekçi olmak gerekir. Çevreye karşı alışkın olduğunuz sert yüzünüzü göstermek, bazı eski acıları ve yaraları yeniden gündeme getirebilir. Artık daha sakin, anlayışlı olmalı ve yardımsever davranışlar geliştirmelisiniz.

YÜKSELEN BOĞA: Uzaktakiler ile yanı başınızda olanlar arasında bir çekişme yaşayabileceğiniz günlerdir. Bunlar gezi programı olabilir, akrabalar olabilir, kısa, uzun eğitimler ya da haberleşmeler olabilir. Size yabancı olan şeylere karşı duygusal iniş çıkışlarınız ya da soğuk davranışlarınız yerine biraz daha esnek olmanız daha iyi gelecektir. Grup arkadaşlıkları ve sosyal çevre daha huzur verici görünüyor. Ancak grup tanıdıklarınız ile aşk ilişkileri maddi yönden zarar verici ya da aldatıcı olabilir. Maddi konularda ve meslek alanında mutlaka gerçekçi ve mantıklı olmalısınız. Günlük çevresel ilişkilerinizde katı ve inatçı davranışlar yöneticilerle olan ilişkileri bozabilir. Hatta bu yöndeki eski davranışlarınızı yeniden gözden geçirseniz iyi edersiniz. Bu dolunayda eskiden kalan psikolojik kökenli acılarınız ve yaralarınız yeniden canlanabilir ya da karşınıza çıkabilir. Bence artık yeni ve sıra dışı iyileşme yöntemleri keşfetmeli ve kullanmalısınız.

YÜKSELEN İKİZLER: Eşinizin ya da başkalarının maddi olanakları ile kendi kazançlarınız arasında çekişmeler, çelişmeler, belirsizlikler, kararsızlıklar ya da fikir ayrılıkları yaşayabileceğiniz bu hafta, eğer hoşgörülü ve anlayışlı olmazsanız sonlanmaya yakın durumlarla karşılaşabilirsiniz. Meslek ve kariyer alanındaki yaratıcı fikirleriniz ile bu maddi çekişmelere son verebilir ve yeniden uyum getirebilirsiniz. Ancak alışkın olduğunuz; çok konuşma, insanlara karşı hoşgörülü ve iyi niyetli davranışlar bu defa size yarar değil zarar ve kandırılma getirebilir. Bu yüzden yabancılarla olan yeni tanışmalarda ve görüşmelerde boş hayaller yerine, daha gerçekçi ve mantıklı olmalısınız. Grup arkadaşlıkları üzerinden bazı eski acı ya da üzüntüler bu hafta yeniden gündeme gelebilir. Eski acılarınız için yeni ve sıra dışı iyileşme yöntemleri keşfetmelisiniz.

YÜKSELEN YENGEÇ: Çevresel ilişkilerde alışkın olduğunuz yumuşak başlı, anaç ve korumacı yüzünüz ile eş ya da sevgili ilişkilerinizdeki tutkulu ve inatçı yapınız arasında kararsız kalabileceğiniz, iniş çıkışlı duygusal dengesizlikler bu hafta gündemde olacak. Bunlar arasında yeniden denge ve uyum sağlamak için uzaktan tanıdıklarınız, yabancılar, uzun ve huzur verici geziler size yardımcı olabilir. Daha çok sanat ağırlıklı ya da rahatlatıcı su kenarı gezileri tercih etmelisiniz. Ancak, uzaktaki sevgili ya da gizli saklı aşk bağlantısı aldatıcı olabilir ve düş kırıklığı yaratabilir. Özellikle cinsel yakınlaşmalarda; dürüst, gerçekçi ve mantıklı olmak daha yararlıdır. Meslek ya da kariyer alanında ya da yöneticilerle olan ilişkilerde eski bir acı, keder ya da sağlık sorunu yeniden gündeme gelebilir. Artık eski acılarınıza yeni ve sıra dışı olan iyileşme yolları bulmalısınız.

YÜKSELEN ASLAN: Bu hafta sağlık ile ilgili sıkıntılar, iş ortamınızdaki zorunlu değişimler, aldığınız görevlerdeki inatçı tavırlarınız içsel dünyanızda iniş çıkışlı psikolojik sorunlar yaratabilir. Bu konularda karar vermenin zorlaştığı ve fikir ayrılıklarının yoğunlaştığı dönemdir. Özellikle sağlık ve iş konularında daha sabırlı ve anlayışlı olmak, dengeyi yeniden sağlayabilir. Cinsel yakınlaşmalar üzerinizdeki uyumsuzluk ve kararsızlığı atmaya yardımcı olabilir. Ancak bunun için gruplaşmalardan tanışacağınız kişiler aldatıcıdır. Gruplaşmalar ya da toplaşmalar üzerinden tanıştığınız kişilerle; güvenli, akılcı, mantıklı ve gerçekçi ilişkiler ise sağlam ve kalıcı olabilir. Uzaktaki kişiler, uzak yolculuklarınız ya da size yabancı olan herhangi bir şey yüzünden eski acılarınız, üzüntüleriniz ya da sağlık sorunlarınız yeniden gündeme gelebilir. Bunun için yapılacak en iyi iş, yeni iyileşme yolları keşfetmek ve kullanmaktır.

YÜKSELEN BAŞAK: Benzer amaçlarla bir araya geldiğiniz ancak iyi tanımadığınız kişilerle yapacağınız grup toplantıları, geziler ya da diğer organizasyonlar bu hafta sizin için zevkli görünmüyor. Kişisel zevklerinizi daha çok tatmin edecek olan şeyler; gizemli konular, derin duygular, tutkular, duygusal ya da cinsel yakınlaşmalardır. Kendi zevklerinize daha uygun gruplar bulmalı ya da elinizdekilere anlayış göstererek durumu idare etmelisiniz. Bunu yaparsanız yeni aşklar ve ilişkiler de kapıda hazır bekliyor olacaktır. Ancak meslek ilişkileri üzerinden gelen yakınlaşmalardan uzak durun. Çünkü aldatıcıdır. İş ortamında tedbirli, güvenli, akılcı ve gerçekçi olmak gerekir. Uzaktakilerle olan iş konularında eski yanlışlardan ders çıkarsanız iyi olur. Cinsel alanda ilgili eski bir sağlık sorunu ya da üzüntü yeniden gündeme gelebilir. Yeni ve sıra dışı şifalanma yolları bulmalısınız.

YÜKSELEN TERAZİ: Meslek, kariyer, yöneticilerle ilgili konular ile aile, aile büyükleri ve ev konularında görüş ayrılıkları ve belirsizlikler görünüyor. Aile ya da ev konusundaki değişim ve dönüşümlerin kariyerinizi nasıl etkileyeceği hakkında endişeleriniz, inatçı bakışınız ve iniş çıkışlı duygularınız var. İş ortamındaki ince, nazik ve yardımsever duygularınız meslek ve yönetici ilişkilerine olumlu yansıyarak durumu yeniden dengeye getirebilir. Uzaktakilerle iş ya da aşk ilişkileri sizi duygusal yönden düş kırıklığına uğratabilir. Bu yüzden olabildiği kadar güvenli, sağlam ve gerçekçi olanları tercih etmelisiniz. Eşiniz, sevgiliniz, ortağınız ya da eski bir ilişki üzerinden bazı acılar, üzüntüler ya da sağlık sorunları yeniden gündeme gelebilir. Bunlar için yapmanız gereken; yeni ve sıra dışı iyileşme yolları bulmak ve denemektir.

YÜKSELEN AKREP: Uzaktakiler ile yakındakiler, uzun eğitimler ile kısa eğitimler, yakın tanıdıklar ile uzak akrabalar, uzun geziler ile kısa geziler gibi konularda kararsız ve belirsiz kalacağınız, duygu iniş çıkışları yaşayacağınız, görüş ayrılıklarına düşeceğiniz bir hafta olabilir. En iyisi kişisel zevklerinize en uygun olanları tercih etmektir. Bunlar; su kenarı ve doğaya yakın olanlar, sanatla bağlantılı, sezgilerinizi ve yaratıcılığınızı kullanabileceğiniz hobiler olabilir. Bu hafta, kaypak ve güvenilmez cinsel yakınlaşmalar aldatıcı olabilir. Aile büyükleri ile kurulacak sağlam bağlantılar yoluyla miras benzeri konularda uygun koşullar elde edebilirsiniz. İş ortamında ya da uzaktakiler üzerinden daha önce yaşadığınız eski bir sağlık sorunu ya da üzüntü ile bu hafta yeniden karşılaşma olasılığı vardır. Yapabileceğiniz en iyi şey; yeni ve sıra dışı iyileşme yolları keşfetmek ve kullanmaktır.

YÜKSELEN YAY: Başkalarının ya da eşinizin maddi olanakları ile kendi kişisel çabanızla kazandığınız para konuları arasında bazı fikir ayrılıkları, düşünce farklılıkları, belirsizlikler ve hatta bitirmeye yakın düşünceleriniz olabilir. Özellikle kendi kazanımlarınız ya da birikimleriniz konusunda daha katı, ödün vermez ve kıskanç yapıda olabilirsiniz. Durumu dengeye getirmek en iyi yoldur. Bunun için özellikle aile ve ev konularında göstereceğiniz anlayış, hoşgörü, su kenarı geziler ve yardımlaşmalar maddi konulara yeniden uyum getirecektir. Aile büyükleri ile eş arasındaki aldatıcı ya da üzücü durumlara dikkat etmelisiniz. Kardeşlerle görüşmeler daha güven verici ve sağlam görünüyor. Çocuklarla ilgili eski üzüntülerin, acıların ya da sağlık sorunlarının yeniden gündeme gelme olasılığı vardır. Bunun için en iyisi, yeni ve sıra dışı yol ve yöntemleri denemektir.

YÜKSELEN OĞLAK: Dışarıya gösterdiğiniz inatçı, katı, soğuk ve mesafeli tavırlarınız; eş, ortak ya da sevgili gibi yakın ikili ilişkinizi de olumsuz etkiliyor. Fikir ayrılıkları, dediğim dedik inatçı tavırlar, iniş çıkışlı ve belirsizlik getiren duygular yüzünden eş ya da ortaklık ilişkinizde kopmalar olabilir. Yeniden onarmak için sıcak, sevecen, ince, nazik ve anlayışlı görüşmeler yararlı olur. İş ortamından yeni bir sevgili beklentisi ya da görüşmeler bu günlerde aldatıcı ve utandırıcı sonuçlar doğurabilir. Maddi kazanımlarınız konusunda iş ortamındaki kişilerle mantıklı, gerçekçi, planlı, hesaplı, ve sağlam ilişkiler daha yararlıdır. Aile ya da ev ile ilgili eski bir acının, yararın ya da sağlık sıkıntısının yeniden gündeme gelme olasılığı vardır. Yapacağınız en iyi şey; yeni ve sıra dışı iyileşme yol ve yöntemleri araştırıp bulmak ve kullanmaktır.

YÜKSELEN KOVA: Özellikle psikolojik sağlığınız, derinlerdeki dürtüleriniz ve inatçı yapınız bu hafta iniş çıkışlı duygu durumu bozukluğuna neden olabilir. Daha esnek ve anlayışlı olmazsanız, bazı bitişler görme olasılığı vardır. Bu ruhsal yapınız, iş ortamınızı da olumsuz etkileyebilir. Biraz daha uyumlu, dengede ve anlayışlı olmanız gereken zamandır. Duygularınızı, sezgilerinizi, yaratıcılığınızı ve belki de sanatçı yeteneklerinizi kullanarak maddi kazançlar elde edebilirsiniz. Ancak aşk arayışlarınızda kandırılabileceğiniz, hatta para kaybedebileceğiniz günler olduğu için yeni aşklara daha gerçekçi ve mantıklı yaklaşmak zorundasınız. Yakın akrabalar, yakın çevre ya da kardeşlerle ilgili eski üzüntülerle ya da sağlık sorunları ile yeniden karşılaşma olasılığınız var. Bu defa yeni ve sıra dışı iyileştirme yöntemlerini denemek ve umutsuzluğa düşmemek daha yararlı olabilir.

YÜKSELEN BALIK: Okuma, yazma, şarkı söyleme, flörtleşmeler gibi kişisel zevk alanınız ile katıldığınız gruplaşmalar arasında; farklı bakışlar, farklı düşünceler ve görüş ayrılıkları vardır. Grup arkadaşlıkları sizin için duygusal yönde yıpratıcı olabilir. Bu yüzden gruplardan ya da toplantılardan ayrılmak yerine daha esnek ve anlayışlı olmalısınız. Katı ve inatçı tutumlar sonlanmalar getirebilir. Duygusal yaratıcı yönünüz ve sanatçı yetenekleriniz, bu hafta aşk arayışlarınıza bir kolaylık getirebilir. Ancak bu yönünüz aile ilişkileri için kurduğunuz düşlerinizin yıkılmasına da neden olabilir. Aile ve ev konusunda olabildiği kadar gerçekçi ve mantıklı olursanız sorun yaşamadan atlatabilirsiniz. Maddi konularda önceden yaşadığınız üzücü bir durum ile yeniden karşılaşma olasılığına karşı, eskisinden farklı yeni yöntemler denemelisiniz.