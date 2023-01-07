Dolunay ve yeni hafta... İşte 9 Ocak haftası burç yorumları

7 Ocak Cumartesi gününün ilk saatlerindeki dolunay, yeni haftanın ilk günlerinde de etkisini gösterecek. Bu dolunayda daha çok;Yengeç, Oğlak, Terazi ve Koç burçları etkilenir. Çok genel olarak dolunay zamanlarında; büyümeyi tamamlamış, gelişmesi bitmiş ya da balon gibi şişmiş olan konuların, artık gittikçe sönme eğilimine girdiğini düşünebilirsiniz. Bir işin tamamlanması, bir ilişkinin kopmaya doğru yönelmesi ya da bir şeyi bırakma isteğinin harekete geçmesi gibi durumlar dolunay zamanlarında canlıdır. Ayrıca duygu ve mantık kararsızlığı, uykusuzluk, cinsel yönelimler ya da kadın-erkek ilişkilerinde görüş ayrılıkları da ortaya çıkabilir. Haftanın genel akışında, bazı eski yaralarınız ya da üzüntüleriniz yeniden gündeme gelebilir. Bunlara, yeni ve sıra dışı iyileştirme yöntemleri ile yaklaşmak daha doğru olacaktır. Güneş’in hafta boyunca Pluto’ya gittikçe yaklaşması, önemli değişimler için büyük güç ve karizma verir. Ancak bunu verimli kullanmak gerekir. Çünkü, başkaları üzerinde güç kullanmak, olumsuz karmalar yaratır.

YÜKSELEN KOÇ: Meslek, kariyer, gelecek planları, yöneticilerle olan ilişkiler ya da toplumsal konumunuzla ilgili konular, bu haftanın yoğun alanıdır. Bu konularla bağlantılı olarak, önemli değişim ve dönüşümler gündeme gelebilir. Meslek üzerinden yeni para kazanma yolları açmak ya da para ile ilgili görüşmeler ve anlaşmalar yapmak için şanslı zamandır. Ancak meslek, kariyer ve gelecek planları ile ilgili olarak; aile, anne ya da ev ile aranızda; görüş ayrılıkları, kutuplaşmalar ya da anlaşmazlıklar çıkabilir. Hırslı, girişken, sabırsız ve öfkeli davranışlarınız yüzünden eskiden oluşan bir üzüntü, yara ya da sorun, eğer bu günlerde yeniden gündeme gelirse, iyileştirmek için artık yeni yol ve yöntemler denemelisiniz.

YÜKSELEN BOĞA: Size yabancı olan her şey, uzaktakiler, yabancı ülkeler, inançlar, kültür, yüksek eğitimler ya da amaçlarınız için bu hafta yoğun geçecek görünüyor. Bu konularla bağlantılı olarak, önemli değişim ve dönüşümler gündeme gelebilir. Kişiliğinizin dürüst ve güvenilir yanları ile bu alanda yeni ve heyecan verici görüşmeler ve şanslı bağlantılar kurabileceğiniz zamandır. Ancak, yakın akraba, kardeşler, kadınlar ya da anne ile bu konuda farklı düşünüşler ve anlaşmazlıklar olabilir. Denge ve uyumu korumakta yarar vardır. Eğer bu günlerde; içsel konular, soyut kavramlar, alkol benzerleri ya da eski bir sağlık sorunu ile ilgili önceden olan bir rahatsızlık, acı ya da üzüntü yeniden gündeme gelirse, iyileştirmek için artık yeni yol ve yöntemler denemelisiniz.

YÜKSELEN İKİZLER: Başkalarının ya da eşinizin maddi olanakları, miras, vergi ya da sigorta gibi konular, derinlerde yatan dürtüleriniz ve cinsel tutkularınız için bu hafta yoğun geçebilir. Bu konularla bağlantılı olarak, önemli değişim ve dönüşümler gündeme gelebilir. Psikolojinizi rahatlatacak yeni gelişmeler ve görüşmeler olabilir. Ancak para konusu ile ilgili olarak, diğer kişilerle ve özellikle de kadınlar ya da anne ile görüş ayrılıkları ve zıtlaşmalar olabilir. Dengeyi ve uyumu bozmamalısınız. Eğer bu günlerde; sosyal grup arkadaşları, toplantılar ya da iyi tanımadığınız yüzeysel arkadaşlarınızla ilgili olarak, önceden olan bir rahatsızlık, sağlık sorunu ya da üzüntü yeniden gündeme gelirse, iyileştirmek için artık yeni yol ve yöntemler denemelisiniz.

YÜKSELEN YENGEÇ: Eş, sevgili ya da ortak gibi yakın ikili ilişkiler bu haftanın yoğun konusudur. Bu konularla bağlantılı olarak, önemli değişim ve dönüşümler gündeme gelebilir. Sosyal gruplaşmalar ya da tanışmalar üzerinden yeni bir ilişki ya da iletişim kurma, gelişme ve görüşmeler için şanslı zamandır. Ancak bu konularda; anne, ev ya da diğer kadınlarla bağlantılı olan, görüş ayrılıkları ve anlaşmazlıklar can sıkıcı olabilir. Dengeyi ve uyumu bozmamak gerekiyor. Eğer bu günlerde; meslek, kariyer, gelecek planları, yöneticilerle olan ilişkiler ya da toplumsal konumunuzda, önceden olan bir rahatsızlık, sağlık sorunu ya da üzüntü yeniden gündeme gelirse, iyileştirmek için artık yeni yol ve yöntemler denemelisiniz.

YÜKSELEN ASLAN: Sağlık, iş ortamı, iş arkadaşları, günlük sıradan işler, görev ve sorumluluklar gibi konularda bu haftanız yoğun geçebilir. Bu konularla bağlantılı olarak, önemli değişim ve dönüşümler gündeme gelebilir. Toplumsal konumunuzda, kariyerinizde ya da yöneticilerle olan ilişkilerde hızlı ve yeni gelişmeler iş ve sağlık ile birlikte şanslı bir tazelenme yapabilir. Ancak kadınlar, ev ya da aile konusu buna karşı gelecek ve anlaşmazlıklar can sıkacak gibi görünüyor. Eğer bu günlerde; uzaktakiler, yabancılar, yüksek eğitimler, inançlar, yabancı kültürler ya da uzun yolculuklarla ilgili olarak, önceden olan bir rahatsızlık, sağlık sorunu ya da üzüntü yeniden gündeme gelirse, iyileştirmek için artık yeni yol ve yöntemler denemelisiniz.

YÜKSELEN BAŞAK: Kişisel zevkler, eğlenceler, hobiler, şans oyunları, yarışmalar, çocuklar ya da flörtleşmeler için şanslı ve hareketli zamandır. Bu konularla bağlantılı olarak, önemli değişim ve dönüşümler gündeme gelebilir. Ayrıca; uzaktakiler, yabancılar, yüksek eğitimler, gökyüzünü ilgilendiren konular, büyük amaçlar, uzun geziler ya da yabancı ülkelerle ilgili yeni ve şanslı bağlantılar kurmak için uygun zamandır. Ancak, sosyal gruplaşmalar üzerinden kadınlarla ya da aile ile eğlence ya da çocuklar konusunda zıtlaşmak iyi değildir. Denge ve uyumu korumak daha iyi olur. Eğer bu günlerde; eskiden kalan derin içsel yaralar ya da cinsel acılar, vergi, miras, sigorta gibi konularda eski bir üzüntü, rahatsızlık ya da sağlık sorunu yeniden gündeme gelirse, iyileştirmek için artık yeni yol ve yöntemler denemelisiniz.

YÜKSELEN TERAZİ: Güçlü, sağlam ve yoğun aile ilişkileri için yoğun bir hafta. Bu konu üzerinde önemli değişim ve dönüşümler gündeme gelebilir. Ancak, meslek, kariyer ya da gelecek planlarındaki beklentileriniz aile yaşamı ile pek uyuşmuyor. Bir olasılık da bir kadınlar ile ya da anne ile karşıt durumların su yüzüne çıkması olabilir. Bu yüzden dengeyi korumalı ve farklı düşünenlere daha anlayışlı yaklaşmalısınız. Aile yadigarları, miras, ailenin ya da eşin parası gibi konularda; yeni fikirler, anlaşmalar ya da görüşmeler yapabileceğiniz şanslı zamandır. Eş ya da sevgili konularında, eski bir yara, üzüntü ya da sağlık sorunu yeniden gündeme gelirse, iyileştirmek için artık yeni yöntemler denemelisiniz.

YÜKSELEN AKREP: Kardeşler, yakın akrabalar ya da dostlarla görüşmeler ve iletişimler için yoğun bir hafta olabilir. Bu konular üzerinde önemli değişim ve dönüşümler gündeme gelebilir. Uzaktaki kişilerden, yabancılardan, yabancı ülkelerden duygusal beklentileriniz günün gerçeği ile pek uyuşmuyor. Özellikle kadınlarla ya da anne ile olan farkı düşüncelere ve anlaşmazlıklara daha yapıcı yaklaşmanız gerekiyor. Eş ya da sevgili konularında hızlı bir yenilik ve şanslı görüşmeler gündeme gelebilir. İş ya da sağlık konusunda, eski bir yara, üzüntü ya da sorun yeniden gündeme gelirse, iyileştirmek için artık yeni yöntemler denemelisiniz.

YÜKSELEN YAY: Maddi kazançlar, birikimler, yatırımlar için yoğun bir hafta olabilir. Bu konular üzerinde önemli değişim ve dönüşümler gündeme gelebilir. Başkalarının parası ya da aileden gelecek maddi olanaklarla ilgili içsel beklentileriniz karşılığını bulamayacak gibi görünüyor. Diğerleri ve özellikle de kadınlarla para ya da gizli inançlarla ilgili görüş ayrılıklarınız psikolojik dengesizlikle birlikte içsel korkularınızı canlandırabilir. Para kazandıracak olan yeni bir iş bağlantısı, görüşmesi ya da anlaşması için şanslı zamandır. Çocuklarla ya da eğlence yaşamınızla ilgili eski bir yara, üzüntü ya da sağlık sorunu yeniden gündeme gelirse, iyileştirmek için artık yeni yöntemler denemelisiniz.

YÜKSELEN OĞLAK: Çevresel ilişkiler ve iletişimler kurabileceğiniz, dürüst kişiliğinizi ya da gerçekçi yüzünüzü gösterebileceğiniz zamandır. Bu konularla bağlantılı olarak, önemli değişim ve dönüşümler gündeme gelebilir. Çocuklar, eğlenceler ya da flörtleşmelerle ilgili yenilikler ya da yeni görüşmeler için şanslı zamandır. Erkek haritaları için sevgiliniz ya da eşinizle görüş ayrılıklarının ya da kutuplaşmaların zamanı olabilir. Kadın haritalarında da diğer kadınlarla iyi anlaşamayacağınız geçimsizlik günleridir. Aile içinde ya da ev konularında ve belki de çocukluk zamanıyla ilgili eski bir yara, üzüntü ya da sağlık sorunu yeniden gündeme gelirse, iyileştirmek için artık yeni yöntemler denemelisiniz.

YÜKSELEN KOVA: İçsel alana dönebileceğiniz, özellikle gizli duygularınız ve dürtülerinizle daha çok ilgileneceğiniz zamandır. Belki de sanat çalışmalarına ya da diğer soyut kavramlara yönelirsiniz. Bu konularla bağlantılı olarak, önemli değişim ve dönüşümler gündeme gelebilir. Aile bireyleri ya da ev konusunda yeni ve şanslı gelişmeler iç huzuru vericidir. Psikolojik sağlığınız, mide sıkıntıları ya da kadın hastalıkları ile ilgili konulara daha çok önem vermelisiniz. Kadın iş arkadaşlarınız ile karşıt düşünceler can sıkıcı olabilir. Kardeşler, yakın akrabalar ve dostlarla bağlantılı olan, belki de iletişimlerle ilgili yaşamış olduğunuz eski bir üzüntü, acı ya da sağlık sorunu yeniden gündeme gelirse, iyileştirmek için artık yeni yöntemler denemelisiniz.

YÜKSELEN BALIK: Benzer duygu, düşünüş ya da amaçlar taşıyan kişilerle bir araya geldiğiniz sosyal toplaşmalar ya da gruplaşmalar bu haftanın yoğun konusudur. Bu konularla bağlantılı olarak, önemli değişim ve dönüşümler gündeme gelebilir. Bu tür gruplaşmalardan daha yakın dostlar edinmek ve şanslı iletişimler kurmak için uygun zamandır. Ancak bu gibi gruplaşmalarda; yeni flörtleşmeler, kadınlarla eğlenceli zamanlar geçirmek ya da çocuklarla ilgili konularda farklı düşünceler, görüş ayrılıkları ya da kutuplaşmalar olabilir. Maddi kazançlarınız, birikimleriniz ya da yatırımlarınızla ilgili eski bir yara, üzüntü ya da sorun yeniden gündeme gelirse, iyileştirmek için artık yeni yöntemler denemelisiniz.